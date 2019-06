La polémica del día

Voz 0827

00:07

ya que nos fuimos tranquilos el viernes pero resulta que estos dos días han sido muy movidos el portavoz de Vox en Murcia Juan José arte ha llamado Tea Parra puta a la ministra de Justicia en un tuit el portavoz de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha cargado en las redes contra el fallo del Tribunal Supremo sobre la manada dictado a su entender por la turba feminista supremacía hasta que tendrá de más delirantes consecuencias en el futuro penal del impotente o en las futuras relaciones sexuales del hombre heterosexual que sólo encontrará seguridad y haciendo con prostitutas bueno los dos han retrasado con las razones al uso no me refería a la ministra o era una opinión personal que sea malinterpretado es decir somos en realidad a las víctimas no de nuestra imbecilidad sino de la imbecilidad colectiva ciudadana es que es que no sabe leer tanto Vox como sus socios de hecho PP y Ciudadanos a lo más que han llegado a desmarcarse de esas opiniones personales que es como si se acuerdan de tu madre y tu reacción es ponerte a silbar se echa de menos una mayor contundencia en la respuesta por respeto a las instituciones ofendidas a su condición de representantes públicos de todo a los ciudadanos