Pablo Simón: "Yo era el que montaba las huelgas en el instituto"

Voz 1 00:00 con una marca rojos y azules Balbino eso es el mercado lo que más que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no los ha habido un problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 00:24 a

Voz 3 00:42 tengo que decir que la estrategia del cuanto peor mejor es una estrategia equivocara Pelé

Voz 4 00:51 Crosas aprendo muchísimo en este programa

Voz 5 00:54 no no es verdad

Voz 6 00:57 no

Voz 0470 00:58 lo aprendo todos los días de verdad pero mucho además ver todo por la radio La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today ahora Nerea Aróstegui Fernández de aprenden en un ratito viene el politólogo Pablo Simón un ratito vendrá también Dani Garrido porque a las seis Empieza el Carrusel pero el España Estados Unidos

Voz 4 01:20 lo comenta

Voz 0230 01:22 los Von difícil de bueno porque no estamos a veinticuatro de junio esperando una ola de calor mortal y algo más mortal todavía las canciones sobre calor en la radio para hablar de la ola de calor

Voz 0470 01:41 no peor de las olas de calor

Voz 0230 01:44 son las canciones de calor para situar estas canciones de contexto pero hay algo peor las canciones refrescantes

Voz 6 01:55 bueno bueno

Voz 4 02:00 es que no es verdad lo pusimos el otro pues no refresca no refresca estas estas engañando a la gente refrescante refrescan

Voz 0230 02:12 porque la gente al final se harta de engaños hoy ha sido muy llamativo que Toni Roldán portavoz económico de Ciudadanos ha abandonado el partido como casi hicieron ayer los futbolistas de Camerún así portero Toni Roldán lo ha hecho de todo ha ido el partido dice que Ciudadanos ahora es un engaño que lo que está haciendo Ciudadanos

Voz 8 02:29 es un engaño y lo ha dicho con una frase

Voz 9 02:32 la política no es un supermercado aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana

Voz 0230 02:37 bueno en un supermercado tampoco es si vas al supermercado y un producto tampoco es legal bien ni en la política ni en el supermercado en lo puedes comprar que que dentro haya detergente luego escucharemos las razones de Toni Roldán pero ciudadanos ahora mismo es una olla a presión porque al ver Rivera está diciendo que no está pactando con Vox y todo el mundo ve los pactos con Vox y hay como una especie de efecto Groucho marxista

Voz 1671 03:02 aquí me iba a tus propios ojos

Voz 9 03:04 no tenemos el otro tema

Voz 0230 03:07 o el elefante que es el elefante es un animal sobrevalorado en política porque un señor escribió un libro llamado No pienses en un elefante para subrayar que si mencionas la palabra elefante ya no puedes dejar de pensar en un elefante era un inteligente de estos

Voz 1671 03:24 muy

Voz 0230 03:26 el delito o no

Voz 10 03:29 o como cuando se dice no al elefante

Voz 4 03:31 eh que imaginas un elefante

Voz 0230 03:34 la utilidad también del elefante en política que es decir hay un elefante en la habitación y nadie habla de él entonces tenemos aquí una pregunta elefante que hay que hacerse ahora habrá elecciones anticipadas

Voz 11 03:51 hola

Voz 4 03:58 el elefante en bucle que tenemos habrá elecciones hasta el fin de los tiempos

Voz 13 04:09 de momento conformémonos con

Voz 14 04:11 las twiterías vamos a porque

Voz 13 04:13 pero hay personas que te que vivir en la afición que afrontar la dura realidad aunque duela de

Voz 0230 04:19 poco cómo te llamas guapa Miguel

Voz 10 04:22 a qué te dedicas soy neurólogo examinar de la próstata ante gusta jugar atraviese ya incline es

Voz 15 04:29 o Jito este tuit de You y por porque es la difícil la definición exacta de jarro de agua fría

Voz 10 04:36 dicen que si deseas algo con todo tu corazón de cómo es una mierda

Voz 15 04:42 ahora un tuit minimalista lleno de lógica cargo de azul Borau era comprar un vestido de noche estaba cerrado vamos con un interesante consejito económico que nos da Elías Gómez

Voz 10 04:53 a los siete hábitos de los emprendedores de éxito uno ser de familia rica

Voz 16 04:59 ya acabamos

Voz 15 05:01 Twitter de les vengo del Homeópatas

Voz 10 05:03 o lo que tenía y que tenías ciento cincuenta euros

Voz 17 05:11 mi después de las tuberías y llegan las noticias El Mundo Today con Xabi Quique por este orden y sin correr

Voz 1981 05:19 Estatal de Meteorología alerta de que cuando llega el calor los chicos se enamoran

Voz 0573 05:23 entre los principales causantes de este fenómeno se encuentran tanto la brisa y el sol como el hecho de que esta noche es mágica

Voz 1981 05:31 Pedro Sánchez espera ser investido pronto porque quiero usar el Falcon en verano

Voz 0573 05:35 ya ha reservado aparcamiento en el Festival de Benicàssim como el año pasado

Voz 1981 05:39 no soy Story cuatro permite a Disney vender tenedores de plástico a cien euros

Voz 0573 05:44 hemos tenido que vender la cubertería de plata para que los niños tuvieran merchandising de la película admiten unos padres

Voz 1981 05:51 lleva la música del coche a todo trapo porque se lo compró hace diez años no sabe cómo se quita

Voz 0573 05:56 la gente los semáforos me mira mal y yo intento decirles que más me duele a mí confiesa

Voz 1981 06:01 Kilian Jornet llama a un helicóptero de rescate tras una expedición fallida a Ikea

Voz 0573 06:06 llevaba días caminando en círculos y escribiendo mensajes de socorro con los lápices de la tienda

Voz 1981 06:12 Rosa Díez lleva días llamando Albert Rivera para felicitarlo pero no se lo coge

Voz 0573 06:16 el chaval me recuerda a mí reconoce

Voz 1981 06:19 un vasco manda un perro al espacio lanzando un palo muy alto a

Voz 0573 06:23 perdido varios perros este mes por no saber medir sus fuerzas

Voz 1981 06:28 no se echa crema y se quema la cabeza por negarse a reconocer que es calvo

Voz 0573 06:32 ahora tengo el pelo rojo lamenta cráneo en carne viva

Voz 1981 06:36 Iberia indicarán dónde está la maleta que te perdió el año pasado

Voz 0313 06:39 dado por si quieres ir allí de vacaciones y recuperarla

Voz 1981 06:42 la compañía está deseando ver cómo es la no

Voz 0573 06:44 la maleta que te compra este que te volverá a perder

Voz 1981 06:48 un coito en la ducha se convierte en una desesperada odisea por mantenerse con vida

Voz 0573 06:53 la pareja sobrevivió agarrarle del grifo hasta que los bomberos la rescataron con quemaduras de tercer grado y la piel arrugada

Voz 18 07:02 de ah

Voz 4 07:48 esta cuenta también como canción refrescante esto podría ser canción que con el calor que hace con el calor que hace y el follón que hay el número dos del PSOE José Luis ha sido bueno refresca más

Voz 0230 08:18 lo dice José Luis Ábalos que el PSOE no está amenazando con elecciones que sólo está recordando el procedimiento

Voz 19 08:25 yo no planteo adelanto electoral yo lo que digo es algo que la Constitución debe claro que sí fracaso una investidura o hacen posible la investidura esto lleva elecciones y esto no es ninguna exclusiva

Voz 0230 08:37 eso procedimiento ese procedimiento pero esto ya lo hemos comentado antes si dices no piénsese Noone

Voz 20 08:46 piensos automáticamente denuncia

Voz 0230 08:50 así dicen no pienses en elecciones piensas en elecciones llega un elefante también Podemos y PSOE están lanzando mensajes

Voz 21 08:59 Pablo Iglesias esta mañana en Radio Cable hombre yo no concibo que Pedro Sánchez vaya faltar al respeto a los tres coma siete millones de votantes de Unidas Podemos

Voz 0230 09:10 cuando un político dice no creo que Pedro Sánchez vaya a faltar al respeto

Voz 20 09:16 qué está diciendo

Voz 0230 09:22 está diciendo Pedro Sánchez está faltando al respeto a los votantes de Unidas Podemos esto es así porque muchas veces los políticos hablan en elefantes con indirectas ironía sugerir lo contrario de lo que se dice y cosas así ahora una frase sin elefante de José Luis Ábalos dice que hay que encontrar un punto de encuentro una frase a la que le falta el verbo buscar porque sino lo buscas como encuentros

Voz 4 09:44 tengo una posición y otra lo correcto sería encontrar un punto de encuentro claro encontrar un punto de encuentro cuál es la discrepancia que tienen entre

Voz 0230 09:53 PSOE y Unidas Podemos el PSOE ofrece acuerdo de programa de gobierno acuerdo parlamentario

Voz 4 09:58 puestos en la Administración planteó tres niveles de colaboración uno programático legislativo yo creo también de participación

Voz 22 10:07 la administración no en lo que se las tareas de gobierno eh

Voz 0230 10:13 pero Pablo Iglesias pide que sea con ministros lo explica así sino hay ministros de Unidas Podemos el PSOE se apropió de nuestras ideas

Voz 21 10:21 claro cuando alguien te dice no mira es que no vamos a compartir decisiones clásico ya tomar yo en todo caso algunas de las ideas que son tuyas las voy a llevar a la práctica Dario como subir el salario mínimo por ejemplo

Voz 0230 10:34 hola desde luego sinceridad no falta lo que plantea con crudeza eh pero supone hablar del Gobierno como no como una plataforma de publicidad no dices que mérito que es bueno se ve que el Gobierno ya es un poco eso eh pero a veces se disimula es como pedirle a Pedro Sánchez que elegir en Falcon algunos días

Voz 8 10:52 el Falcones sagrado

Voz 0230 10:54 mientras España discute si hace falta Gobierno somos anarquistas para siempre

Voz 23 10:58 los liberales Toni Roldán abandona Ciudadanos el portavoz económico de la formación naranja deja el partido y abandona su escaño en el Congreso por el giro a la derecha de Ciudadanos

Voz 0230 11:09 aquí está el no va más de elefantes los elefantes que tiene Ciudadanos en su habitación se portavoz económico ha habido algunos apoyos en redes sociales lo ha dimitido Javier Nart

Voz 20 11:19 hay una manada de elefantes Boris

Voz 4 11:34 sí

Voz 0230 11:40 yo

Voz 24 11:43 me

Voz 0230 11:44 al final ansiosos dos escuchamos el la portavoz Inés Arrimadas comentar la marcha hoy ha comentado la marcha de su portavoz económico Toni Roldán

Voz 1671 11:52 será él quien tenga que dar las explicaciones

Voz 0230 11:55 no tenga que dar explicaciones dice como él había apoyado había aprobado la estrategia hasta ahora sí ahora no está de acuerdo igual tiene que dar explicaciones el problema es que Toni Roldán ha dado las explicaciones

Voz 4 12:07 coincido han sido estas cuando lanzamos este proyecto en España lo hicimos con tres grandes banderas el reformismo la regeneración y la batalla contra el nacionalismo el giro reciente del partido desvirtúa esos tres principios

Voz 0230 12:24 bueno es que Ciudadanos va de bofetada en bofetada llevan semanas la semana

Voz 1671 12:28 Salgado se Rivera batió el record del mundo de desmentir

Voz 0230 12:30 político cuando dijo que el Elíseo apoyaba o apoya sus pactos con Vox

Voz 25 12:36 el análisis directamente al mito justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto

Voz 4 12:42 Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo

Voz 25 12:45 más allá de los dimes y diretes la realidad

Voz 4 12:47 sus dimes y dirigente del Elíseo desmintió a Rivera a dimes diretes Clarín Clarín Elicio dijo Livni

Voz 0230 12:59 no sé por qué pienso que esto es el record del mundo y se hoy se va su portavoz económico además con una frase que ataca directamente a Rivero

Voz 9 13:09 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos convierte a combatir Si nos convertimos en azul claro aquí tenemos el caso de los políticos de alto Nikos

Voz 26 13:19 cuando pienso este país en cada rincón yo no veo rojos y azules

Voz 22 13:25 yo veo españoles

Voz 0230 13:29 los estas cosas que Samson en frases no que se van diciendo al ver Rivera ha despedido a su portavoz económico con un tuit escrito en tú de Di dice muchas gracias por tu trabajo ha nombrado a tres nuevos cargos Portu también lo anunciado ya ha puesto tres emoticonos

Voz 8 13:50 un bíceps vale una naranja y una bandera de España

Voz 0230 13:57 le ha faltado otro emotivo no

Voz 1189 14:00 algún van del pabellón voleibol igual de de el San de la ciudad ni Chateaubriand el kilometraje arpa please bueno hay tantas señales

Voz 0230 14:10 que indican Albert Rivera que sus acuerdos con Vox no son buena idea que resulta llamativo hay muchísimas señales hay muchísimos comentarios que lo decías antes Francino que hay muchísimos artículos en prensa de gente de Ciudadanos de gente de fuera de Ciudadanos solo hay una explicación es que Albert Rivera dispone de datos que dicen que cambiar de estrategia ahora sería peor peor para él o peor para ciudadanos pero que sería peor en cualquier caso porque en política las opciones son buenas son malas según cuál sea la alternativa es posible es posible que entre que que que los asesores estos y indigesto

Voz 4 14:50 tengan le ofrezcan Alves Riviera

Voz 0230 14:51 datos que indiquen que aliarse con Vox aparecer aliado con Vox es lo menos malo que puede hacer o claro maneras de cerrar el paso a la ultraderecha hay muchísimas por ejemplo comprar mucha cerveza como lo pueden tener

Voz 27 15:07 no os vecinos de straits compran toda la cerveza del pueblo para impedir que unos neonazis Se la ve van es el titular

Voz 4 15:13 arde público punto es demasiado triste es no

Voz 27 15:16 la pequeña localidad del este de Alemania que cuenta con dos mil quinientos vecinos allí este fin de semana se han reunido unos seiscientos setecientas personas neonazis para homenajear a Adolfo

Voz 0313 15:25 pero en el pueblo no están nada contentos con esta celebrado

Voz 27 15:27 pero ni este año han querido demostrar lo de una manera un poco más original aprovechando que la policía había prohibido la venta de alcohol en el festival los vecinos decidieron comprar todas las cervezas que estaban a la venta en todos los supermercados y comercios del pueblo y así evitar que ellos lo que viesen y esto se sumó al hecho de que los agentes también requisaron casi cuatro mil cuatrocientos litros de cervezas en sus controles así que

Voz 4 15:47 no está mal pero que se quedaron sin beber no se quedaron sin sin hacer sombra no pero sobrios lema Ni los nazis

Voz 16 15:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 18 16:01 no

Voz 0470 16:12 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio a partir de las seis comienza Carrusel con el España Estados Unidos del Mundial de fútbol femenino vamos a saludar en breve a Dani Garrido que se va a incorporar aquí a la a la tertulia de los lunes porque tenemos entrevista tantas bromitas antes con los politólogos que a ver si a ver si en un ratito a verse un ratito las mantenemos llegaba especialistas secundario

Voz 13 16:33 se va a cagar el politólogo no haber aprovechado tenemos un politólogo era no

Voz 15 16:41 ves y político ahora hasta como muy de moda no en radio televisión sobretodo también en redes sociales yo no tengo nada en contra de análisis político pero a veces entre tanto dato y tanta estadística pues el deja de lado un poquito a las a las personas que hay hay muchas historias humanas detrás de la política historias que os voy a traer voy a presentar algunas como por ejemplo una mujer que conoció al hombre de su vida gracias a un voto nulo apetece escuchar esta historia pero toda esta historia la protagonizó Maricela hola la qué tal buenas tardes conociste a tu vida gracias son voto nulo verdad

Voz 28 17:15 elecciones de mil novecientos noventa y seis en el colegio electoral me encontré con un muchacho que a mí hacía tiempo que me gustaba cómo decirlo jóvenes ahora me hacía

Voz 13 17:24 del docente y sexy

Voz 28 17:26 dar entonces vamos me dijo que está interesado en una relación sexual con sustrato amoroso cuidado me llamas Osorio yo en esa época estaba bastante interesada todos estos temas

Voz 15 17:38 es el terreno abonado no entonces el periodo

Voz 28 17:40 no lo pero es que lo apunté la papeleta a

Voz 13 17:43 ahí están en la papeleta que ibas a usar dude voto

Voz 28 17:46 sí la recuerdo como son tuviera en la mano la papeleta la papeleta de unido centrista

Voz 13 17:51 León centrista antiguo CDS Fernando García corrupto

Voz 28 18:03 sí lo han vivido en América apunté el número número y estaba ahí en ese momento que lo me tiene sobre ahí a la urna madre misión

Voz 15 18:13 el número de chico que te gustaba en la urna

Voz 28 18:16 entonces claro el cierre electoral merecía la mesa si me podía porque quedar el recuento que avión votó con un número que a mí me hacía falta tiene gran Ain't no nos vale que será completamente regular que los protocolos son muy estrictos que si la democracia no sé que que esto no es el coche la Bernard

Voz 15 18:32 o sea que era difícil negociar con ellos verdad para obtener el voto

Voz 28 18:36 sí pero yo llevaba una pistola en esa época en el bolso a que bien mirado una herramienta ideal ideales negociaciones cortoplacistas Handke dijo

Voz 0470 18:43 si quieres saber algo

Voz 28 18:46 eso deja la pistola pero acortar plazos resultados inmediatos y sí sí sí la urna aclaró encontraron otra Nuno bueno me hice con el teléfono llamé chico

Voz 13 19:01 hoy final feliz no

Voz 28 19:08 han sido treinta y cinco años de matrimonio aburrida hicimos al final

Voz 13 19:13 treinta y cinco no XXIII imagínate

Voz 15 19:17 bueno gracias esto es una historia una historia humana que está detrás de la política también y recordaréis la de Francisco Francisco que era un diputado que se escondió durante el asalto el 23F en el ochenta y uno si tardó treinta años en salir de debajo de del escaño Francisco declinaron nuestra invitación nuestras muchas invitaciones para acceder aquí pero nos ha dejado este mensaje

Voz 29 19:36 es prudente si vale de acuerdo un fallo lo tiene cualquiera pero que Bolonia es de gas

Voz 15 19:44 bueno estos mensajes de Francisco pero vamos a acabar ya en recuerdo de ese tema del factor humano en la política que no se puede descartar de de del análisis político ojito a esta nueva moda que viene de Estados Unidos y que yo creo que puede condicionar los resultados del futuro siempre hemos seguido eso de votar tapándose de la nariz no hemos escuchado entonces como el mal menor digamos no pero votar tapándose los ojos tenemos al teléfono

Voz 13 20:09 votar a ciegas es todo no me extremos

Voz 28 20:15 no se trata vivir una experiencia democrática extrema extrema vas a vas a votar con los ojos vendados coger una papeleta sin saber de la Coma ya Iker hay un subidón de adrenalina and crea erección no trabajando día a probarlo

Voz 15 20:30 pero se pero en esta manera con el extremo

Voz 28 20:33 a cualquiera a cualquiera cualquier no voy a veces es un político diciendo chorradas y pienso igual

Voz 13 20:44 Nadal

Voz 15 20:45 por lo que decirlo no decide el ciudadano sino quién decide es la suerte se proponía que la ladera

Voz 28 20:50 no quede en manos de la suerte a me parece una muy buena idea claro que sí Totta Oliver claro que si en España son más de un millón de extremeños muy bien muy muy bien si aquel extracto animar animaros si Isaías Lafuente si digo animaros

Voz 1671 21:04 eh

Voz 15 21:06 vale muchísimas gracias pues esto sólo unos pequeños de lo que es el factor humano

Voz 0313 21:12 si la voz hablando el factor humano con nuestro politólogo pero primero hay que presentarlo no como siempre y como le presentamos con sus músicas con sus canciones con su banda sonora vital y con la ayuda de Olga Nebra

Voz 30 21:30 sí

Voz 1636 21:31 eh y empezamos con fuerza con esta canción de la adictos nuestro invitado nos acerca a su relación con las bandas sonoras el cine épico histórico y fantástico cuando era su abuela fue una mujer luchadora no lo tuvo fácil como la mayoría de las mujeres de su generación tienen muchos recuerdos pero le viene a la memoria cuando todos los primos se quedaban a dormir en su casa daba lo mismo cuántos fueran porque a la mañana siguiente les traía la cama tostadas pequeñas con Grace un zumo de naranja recién exprimido y un vaso de leche con Colacao esta canción tiene la esencia de su vida entre La Rioja Barcelona Cádiz es fusionar es movilización y está inspirada en mil novecientos ochenta y cuatro le lleva a su regreso a España en la locura de la política

Voz 32 22:55 atención sientan esta canción en su cuerpo porque así es como se siente nuestro invitado todo el día bailando entre mil cosas

Voz 0470 23:08 esta tarde en La Ventana anotó por la radio el gran Pablo Simón

Voz 14 23:13 ya tal Pablo muy bien gracias todo el día bailando sí sí bueno hacer mil cosas como un hombre orquesta mil cosas hay burbuja de politólogos como

Voz 1671 23:22 bueno bromas de tal bueno tampoco estamos tanto en el fondo lo que igual es un poco el análisis político pero chicos que están pasando en estos cuatro años cosas que no han pasado

Voz 33 23:30 veinte Entonces yo entiendo también que hay un

Voz 1671 23:32 Mercalli ya veremos esto cómo se estabiliza no

Voz 33 23:35 Nos estabilicemos en algún momento que estamos no es vocación

Voz 14 23:38 a lo tuyo es decir el delegado de curso ya en el cole

Voz 1671 23:40 eso sí bueno sí algo así en si yo era el que montaba un poco las huelgas el Instituto lo que decía se equivocaba iniciaron me dijo sobre la universidad me equivocaba decía el hijo del obrero ya se verá respeto

Voz 14 23:55 terminaba liando hoy bueno

Voz 1671 23:56 eso era eso éramos nosotros y siempre había una buena

Voz 0313 23:58 pero la clase obrera existe hoy ya no como sostiene

Voz 1671 24:01 bueno hay lo que pasa es que han matado no ya los mismos quedan entonces entonces ahora los obreros sólo Ray desde deliberó los los que están en la Seat de Martorell han cambiado un poquito la cara de la precariedad cambiado

Voz 0313 24:11 oye hemos estado escuchando en los últimos boletines los contactos de hoy negociación es la crónica de Toni Ciudadanos yo me voy tú te quedas el otro el factor humano por aquí por allá se puede hacer política en España ya sin enemigos

Voz 1671 24:22 hoy es imposible es muy difícil porque aquí el equilibrio esa polarizar cuando uno no sabe muy bien qué es lo que pasa a su alrededor y nos estamos moviendo en situación tan volátil como la que estamos ahora los partidos lo que quién es cavar trincheras porque les da mucho miedo que de una elección a las siguientes se mueva todo entonces al final lo que quiere es es diferenciar te mucho no y eso es lo que estar jugando ahora enfrentara a pugnar los unos contra los otros y esto es una situación que es verdad que has tía

Voz 0313 24:47 castiga mucho la opinión pero constatando este panorama de trincheras de de enemigos de enfrentamiento viendo cómo son los debates donde prima sobre todo el sentimiento en fin la ira el enfado a veces y tal igual mejor que un debate de politólogos o de políticos sería psicólogo es lo que necesitamos en este

Voz 1671 25:03 hombre hay una bueno lo decís ahora no El factor humano importa como diría Rajoy como era Somos sentimientos y tenemos hermanos algo así es pues eso eso también es importa porque al final de lo que hablamos es de es de caracteres humanos de cómo no relacionamos los unos con los otros la política en transacciones acuerdo esto ahí el eh las características que tiene cada persona desde luego pesan también es verdad que la vida el político es dura esto ya sé que va a sonar un poquito a intentar proteger los de vez en cuando como sujetos de estudio yo lo que quiero es están todo el día el problema que tiene nuestros políticos es que tienen que estar más tiempo reaccionando que pensando entonces como les estamos tú el rato preguntando por cosas y esperando que salgan a la palestra hay que estén continuamente dándonos nueva información y por donde va esto no les dejamos tiempo para pensar y eso lo notamos todos porque al final en los medios de comunicación también si es que estamos todo el día para arriba y para abajo y esto no da tiempo a reflexionar y los políticos un poco vive en este síndrome también tan

Voz 0313 25:56 la hoy hablando de pensar Confucio que fue el ocio dijo que en un país bien gobernado debe esperar Vergüenza la pobreza y en un país gobernado Davis pero avergüenza la riqueza en qué punto estamos

Voz 1671 26:09 el uno en otro en el intermedio donde Boozer Moreno Godia

Voz 13 26:18 sería su que

Voz 1671 26:24 desde luego mira acaban de salir ahora mismo datos sobre como la cicatriz que nos ha dejado la crisis lo publicaba hace nada en un tuit Branco Milano Vic salía explícita de memoria en el gran comida no blanco Milano Vic es un experto que lo que hace es mirar la evolución de la desigualdad en el mundo en general durante los últimos cuarenta cincuenta años Bali sacaba un gráfico pequeñito para España los si queréis lo tuiteo ellos lo pasa para que veáis decía nuestro uno por ciento más rico ha subido más o menos entorno a un veinte veinticinco por ciento de nuestro más rico pero cuál es el gran problema que tenemos que nuestro veinte por ciento más pobre

Voz 0230 26:55 durante estos años de crisis ha perdido casi el cual

Voz 1671 26:57 venta por ciento de su renta es decir tenemos a los pobres que son de los pobres más pobres del todos los países de la OCDE a nivel y esto ese es cierto a nivel de los de la pobreza que tiene en Chile o en Estados Unidos o en México o en Turquía nuestro veinte por ciento más pobre insisto esto lo que no se está subrayando es una cosa primero que son invitó porque no hablamos nada de ello poquito y segundo que nuestro Estado de bienestar no les cubre como son invisibles no les prestamos atención como les prestamos atención pues más vergüenza para nosotros

Voz 0313 27:25 oye que está aquí con todo el mundo con muchas ganas de preguntar yo les voy a dejar a todos a Tony aquí que a Xavi pero ya que estas aquí a un par de test juego vas un juego Intesa así de respuesta breve de nombres propios define con una palabra empezamos ya ya

Voz 8 27:43 a Pedro Sánchez el forro Pablo Casado erizo a D'Rivera celebran Pablo Iglesias elefante quién Torra

Voz 1671 27:57 la duda

Voz 0470 28:00 con Susana Díaz Koala

Voz 8 28:06 Santiago Abascal huy ojo Joaquín porque a la salida de la SER sabiendo dónde está

Voz 0470 28:15 es

Voz 14 28:17 escarabajo pelotero pero hace falta que sea un animal que

Voz 1671 28:20 bueno por el mundo son lógicamente vale muy bien ya me me quedaba aquí da igual el último de estos Manuela Carmena Manuela Carmena negar Maddalena

Voz 8 28:29 sí

Voz 14 28:31 Maddalena está bien venga ahora

Voz 8 28:33 sí o no esta sesión de palabra habrá elecciones otra vez delante tú crees que no bien habrá ministros de Podemos sí estará Pablo Iglesias en el Gobierno o Irene Montero uno de los dos o los dos

Voz 20 28:48 me encanta salir

Voz 1671 28:52 millones lean

Voz 34 28:55 lo más normal

Voz 0313 28:57 no es la hablar Lem Vox durará mucho o volverá casi todo al redil del Partido Popular

Voz 8 29:03 estoy decir no si volver al redil Inés Arrimadas antes de un año ha sustituido al de Rivera Inés Arrimadas antes de un año y está ya mucho más lejos José de Rivera

Voz 14 29:18 bueno ya no más pero fantástica respuesta suena bueno no parta siga no no no no te llegó si quiere justificar no ya pero esto es francés no en la última la última no

Voz 0313 29:28 me interesa mucho ese Arrimadas está dando la cara estos días en un mes complicado para para ciudadanos y se dio muy conspiran hoy pensar que la están haciendo salir para quemar para quemarlo un poquito

Voz 8 29:39 no sería conspiran hoy para nada que bien bueno venga más

Voz 14 29:43 venga resto para pregunta cosas has intestina lo que queráis Toni Íñigo Arman Xavi Quique venga venga

Voz 0573 29:51 ver nosotros que hablo por mí

Voz 35 29:53 por Antoni Porto familiar

Voz 1189 29:56 echamos por España y por entrañables porque España no tanto les quiero dedicarme al humor

Voz 35 30:01 te echamos mucho de menos a Rajoy bueno entonces los politólogos os pasa lo mismo o notan

Voz 1671 30:07 eh signos pasa porque además Rajoy va a algunos de los dilemas más profundos de nuestra democracia e incluso casi casi diría del cambio tecnológico por ejemplo necesitamos máquinas que hagan máquinas para que hagan otras máquinas cuarta revolución hindú trial lo tenía en la cabeza es el vecino el que elige al alcalde hay amigo estamos hablando las reglas de juego de nuevo en nuclear en la democracia es que cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político cuanto peor mejor el dilema la de Barcelona el mensaje no sabía lo tenía lo tenía lo tenía todo y es verdad lo echamos lo echamos de menos yo al menos lo sobre todo porque además Rajoy tenía una cosa que no hemos tenido nunca en España que es la primera vez que teníamos un presidente del Gobierno conservador un conservador no es lo mismo que une Ocón un reaccionaran conservadores saben que tienes aversión al cambio entonces si no se toca nada mejor ese era Rajoy y era una fuerza que conectaba con muchos españoles sobre evidentemente los conservadores y el espectro de la derecha no que es esta idea de Si algo no está roto no lo toques está roto bueno pero no lo toquemos más no se rompa más vale entonces eso tiene mucho coste de oportunidad porque ha habido muchísimas reformas y muchos problemas fundamentales de este país que no hemos abordado con él pero tiene un lado entre comillas positivo no que está bien

Voz 14 31:20 Vida de una cierta esta bien hombre y cuando todo el mundo estaba dado

Voz 1671 31:23 no vueltas en círculo imaginó es que Rajoy se eleva la pelota literatura por referéndum en Cataluña lo que vemos no lo sabemos no lo sabemos pero quiero decir que esa es una par una parte de Rajoy que yo creo que con el tiempo lo veremos

Voz 8 31:35 de otra manera estado muy bien Toni venga va

Voz 0230 31:37 ante la eventual burbuja de politólogos de la que hablaba Francino yo he pensado que podría Ice clasificaron es decir politólogo sería el servicio básico el que sabe de análisis político es de política de fútbol politólogo

Voz 8 31:51 sabes de política azul y música

Voz 0230 31:53 lo lo lo lo lo sabes de política zulo música gastronomía Poli todo lo lo lo lo lo lo lo hago en este sentido tú dónde estarías cuál es tu segunda afición

Voz 1671 32:02 y sabes de Obstetricia que politólogos no hagas mucho hay muchos caminos posibles ellos sería también free Colo sea yo todo lo que sea el frikismo o ciencia ficción fantasía no ve las cosas así de infancia gran duda ahí alejado del género femenino recuerdo una conversación deliciosa sobre Juego de Toro pues eso es pues todas esas cosas ahí me tenéis en vuestro bando decía realmente como lo friki es mainstream

Voz 14 32:30 pero ahora realmente es

Voz 1671 32:32 estás Arbor no sé qué es cultura popular no está claro cuando tú jugaba en facturar más pequeñito yo eso ya un poco más lluvioso los dos pioneros de frikis claro esto es cambian cuando se jugaba el rol y entonces te pega en el pacto y esas cosas ahí

Voz 4 32:46 estábamos ahí está levantando la bandera

Voz 14 32:49 bueno tú no eras Nelson cuánto tiempo ha pasado del final dejó de Tronos ya no pasado tanto no

Voz 1671 32:54 no ha pasado no cuánto nos hacen como medio me Juan medio año que no decepcionó cuanto no no no tres no no menos incluso Nara vale pues ahora como tres

Voz 0313 33:02 es es no como que

Voz 1671 33:04 ser orilla todos ahora ya está ahí pasó

Voz 14 33:07 hoy en la vida estaremos

Voz 1671 33:10 buscaremos otras series pues como ocurre un poco también con la política

Voz 0313 33:12 bueno eso iba a preguntar pero tiene los mismos afortunada

Voz 1671 33:15 bueno es que todo todo es siempre nadie es nadie es imprescindible tampoco en política tampoco las series otros productos buenos vendrán otros serán y otros políticos buenos vendrán que harán que los anteriores nos parezcan mejores peores Juan

Voz 14 33:28 llegarán los buenos meses semanas años

Voz 1671 33:30 ah no lo sabemos pero también hay que pedir un poquito de responsabilidad a las audiencias es decir aquí los productos políticos entre comillas y que la trama sea buena vale puede haber un giro al final

Voz 0470 33:41 hasta luego

Voz 1671 33:43 lo colocamos nosotros también eh sería también un poquito de exigible por nuestra osea exigir un poquito más de nivel por nuestra parte aquí nos sentamos a esperar a ver cuál es la última que nos ponen

Voz 14 33:53 Íñigo hola Pablo Dani Garrido que vaya pasando ya bueno antes el carrusel quiere preguntarle algo a Pablo venga dale

Voz 10 34:01 no tengo la teoría Pablo de que en los ochenta noventa y principios de los de los dos miles no está muy desarrollado es que tampoco ya que la gente para ligar pues soltaba Un poquito Rita la apariencia canallesca pero que ahora el politólogo es el nuevo cantautor estoy en lo cierto hablando de políticas eso

Voz 1671 34:29 bueno a mí no me han dado nunca resultados y si soy honesto pero bueno secas un gráfico ahí de barra si dices mira no donde está la intención de voto y tal pues esto lo más probable es que termine solo rápidamente la fiesta no mucho tardar aquí hay hay cosas que no pasan de moda entonces luego si eso lo con miras Un pudieron conversación ligera tal

Voz 0470 34:46 pero si tengo algo así cantante

Voz 1671 34:48 el la me ha pasado varias veces me ha pasado oye tú sabes en LOS40 digo uy casi eh y lo han descendido sino seguir la broma pero todos

Voz 14 35:00 eso sí pero

Voz 1671 35:02 no no no no no no lo de cantar m que no sea yo y mira que yo soy fan de karaoke y estas cosas pero yo creo que el karaoke para mí es una buena prueba en la diferencia en que entre ente de que algo te guste o que siete de bien entonces a mí me gusta tanto como el curso entonces aquí pasa algo parecido con cuando hablas de la gente no cuál es tu pasión bueno puede ser tu pasión pero eso no significa que lo hagas bien ya vale y eso hay que recordarlo muchas veces sobre todo a estas personas que ahora están eligiendo carrera pueden estar oyendo en este momento balance

Voz 0470 35:29 Arrigo buenas tardes qué tal muy buenas hola todos cuál es tu cariño aguantara específico

Voz 14 35:34 secundarios

Voz 0470 35:36 Mena lo estaba pensando ahora mismo

Voz 14 35:40 será por aquello que soy vasco parece Pablo cantante una guapa pero yo aquí a Vetusta Morla ahí también bueno seguramente más interesante pregunta que también sí claro de vecino de Pablo el nombre de la política más brillante este país la la la Poveda pensemos una

Voz 1671 35:59 la política buena mira pues te voy a decir que de las figuras emergentes no tiene la más brillante pero la primera también en María Jesús Montero la ministra defiende que yo creo que es estrella emergente yo creo que es una política de la que vamos a hablar más sea yo creo que tiene es una perspectiva positiva de crecimiento eh

Voz 15 36:15 Arman hola Pablo qué tal hola quería hablarte simplemente la pregunta ya toda esta voz está bien no da el tono no Pablo yo lo ve bien vale discusiones familiares de política sabes que se saben que se distinguen doblemente por la ausencia absoluta de rigor y la invención total de datos entonces yo que sabe cómo se emite Pablo Simón Symphony reserva

Voz 1671 36:36 pues mira aquí aquí hay dos aquí esa es muy buena porque esto es en claro aquí hay dos equilibrios en la Navidad pasada ocurrió que la gente esperó a que me fuera de la casa para hablar de política vacila lo dijo así mi tío dijo admitió hace marcha el Pablo ya podemos hablar vale vale lo dijo así para no eso sí no yo siempre a la contra o sea yo siempre con sigo se coloca en un sitio no puede no pues yo siempre además yo como tengo una familia como todas las creo yo que están muy polarizadas ya sabes que pues no pues no sé qué que si bosques y tal por aquí y los de la coleta Cacho atómico de la coleta

Voz 14 37:11 bueno eso cómo lo vivimos todos los días tenemos más más sí hombre claro nada bueno vosotros tenéis un máster aquí tenemos adiós pues es que

Voz 1671 37:22 pero vamos yo ahí ahí voy jugando y siempre pongo un poco a la contra y entonces digo yo a eso no es verdad

Voz 14 37:28 como digo no que procesa la conversación porque los a caballo pero una cosa

Voz 0313 37:37 si se utiliza equidistante como insulto se utiliza equidistante como insulto pero nadie dice que es lo contrario de equidistante y os tras pues buena pregunta si alguien que toma partido no siempre entonces ser intransigentes positivo y tratar de entenderlo del contrario una miedo no creo no creo

Voz 1671 37:54 porque yo cada vez veo más claro que independientemente la ideología o el partido que tengas aquí existen dos tipos de personas las que aceptan el pluralismo y entienden que tú puedes tener otra visión de lo que es lo justo y lo bueno que a lo mejor estas equivocado no seguro que estás equivocado porque no piensas como yo pero la vida sigue es decir no pasa nada y la gente que lo que busca es un dios al que servir es decir esta gente que se pueden la cresta de cresta hizo en esta gente que has visto muchas veces pasar por que antes eran de extrema izquierda y ahora son de extrema derecha no es cómo es posible no los extremos se tocan hay gente que sólo busca un dios al que servirse ponen la cresta y el resto le da igual esa es la gente que a mi más me más me aterra porque son impermeables permeables al razonamiento son impermeables a reconocer que bueno que podemos tener discrepancias pero que no pasa nada no yo creo que el importantes fomentar espacios en lo que en los que los plurales que son más hablen pero ocurre siempre que una discusión los que más se oye sólo más extremos que son los que Madrid

Voz 0313 38:44 yo no quiero que te escapes sin preguntarte una cosa para que no lo sepa Pablo Simón además el politólogo el editor de profe en la Universidad profe de ciencias políticas en la Carlos III ya vine han contado que les hablas muy a menudo a tus alumnos del conflicto

Voz 14 38:58 tras esto te han filtrado si bueno ya pero lo que no esté eso lo con es que además esto es muy Dani Carril allí Summer Nights amén de junio hay examen de junio el viernes

Voz 1671 39:09 yo codazo Colás vale esto lo exiguas y tumbó casos

Voz 14 39:13 va a entrar el testigo así tú es un caso flipante

Voz 1671 39:15 ahora esto que voy a decir los va a explotar la cabeza los Ximo así los tumbó casen son dos tribus que están ahora mismo bueno desde que se dividió el país entre Zambia Malaui están partidos por la mitad van en Malawi las dos tribus explosivos y tumbonas se odian y en Zambia son aliadas y es una es una es es es un experimento natural es lo que llamamos un choque externo que ocurre que es que una frontera de repente te ha partido Villa arriba abajo no ha sido de repente en un sitio te llevas bien en otro mal porque esto la explicación quedamos al porque es por el tamaño relativo de los grupos en el siguiente sentido Malaui es un país muy pequeñito ya los políticos les interesa espolear las diferencias entre exiguas y tumbonas para construir partidos de Chihuahua partido de tu nuca pelear por las elecciones pero Zambia es un país muy grande entonces qué es lo que ocurre que los de la región oriental cómo quedarían totalmente desplazados sino buscan alianzas sigo así tumbonas no les queda más remedio que cooperar votan a los mismos partidos están juntos y eso es muy interesante para demostrar una cosa que es que aunque nosotros tengamos un hardware distinto aunque seamos diferentes de raza de lengua de religión al final la construcción de la diferencia es totalmente social y eso es una lectura muy optimista porque esto nos permite decir si la política puede romper y puedes tejer la política también puede servir para unir no se le al bocas ahora de repente en nombre decir el nombre del límite es verdad pero no pero es muy flipante estuvo cabe escucháis sí es un experimento hicimos es muy bonito Se habla de repente todo el mundo

Voz 14 40:45 da mucha esperanza da da esperanza para muchos pero eso es muy

Voz 1671 40:47 mito porque la en la política pues eso que la política es juego y es contingente puede ser o no ser y eso es una realmente es una muy buena noticia datos de lo que parece Bono siempre han examen

Voz 14 40:58 y vamos a cederle el el testigo ya a Dani Garrido tiene su minutito para hacer la transición entre el todo por la radio La Ventana carbono en la transición politólogo presente es esencial ya que es un día muy importante para para jugar al fútbol español sí son muy buenas tienen un millón y medio de fichas federativas añadió

Voz 15 41:19 la opción Dani hombre es deporte yo creo que