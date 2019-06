Play Basket: La liga del Facu (24/06/2019)

Voz 1 00:00 San Juan

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al programa número treinta y siete de la décima temporada de Play Basket el último programa de esta temporada o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en esta Toronto Raptors se llevó la NBA Real Madrid la Liga Endesa CSKA de Moscú la Euroliga Valencia Basket la Eurocup y el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey así queda configurado el palmarés con los títulos más importantes del año que van a ser objeto de nuestra Bernal el más próximo el que más vamos a analizar la Liga del Real Madrid la quinta de Laso en cuatro partidos en la final contra el Barça con final en el Palau y con un protagonista Facundo Campazzo que vuelen divide la final Ike demuestra que el deporte de altos donde caben los bajitos

Voz 4 01:18 apertura de este Play Basket con un lujo iban Álvarez

Voz 5 01:21 el Fuck You can Pacho campeón de Liga y además en de las finales son más se puede pedir Paco enhorabuena además bueno

Voz 6 01:27 pues la verdad es que cuando se gana un título no se puede pedir mucho más se después de tanto luchar por este objetivo Si bien durante la temporada nos planteamos objetivos como la Euroliga o la Copa del Rey bueno no nos costó hizo creo que que sacó con nuestra mejor versión nuestra a la hora de defender el título así que nada hay que tomar dimensión de las cosas que te no te equipo en el último año yo no sé si no lo es

Voz 5 01:52 Mario Séntisis quizá esa presión no esa necesidad de levantar un título al final de temporada después de de de llegar a la final de Copa de estar peleando por la Euroliga y al final tocar ese título quizá no para redondear bien una gran temporada del Real Madrid siempre cuando cuando

Voz 6 02:04 decía esta camiseta tienes esa presión de de conseguir cosas importantes de pelear por los primeros puestos pero bueno están nosotros que esa presión sea positiva o negativa la verdad que este año la disfrutábamos mucho esas responsabilidades a y

Voz 7 02:17 supimos sobre llevar así que nada gracias

Voz 5 02:21 al equipo que que estuvo al grupo teníamos estuvo tremendo también pudimos conseguir un un título que es lo que te dado una rápida sobre el míster estuve le conoces muy bien has dado su mejor versión en el Madrid con el que se puede decir de Pablo Laso él no le gusta que le llamen leyenda pero son cinco títulos ocho finales qué podemos decir de Pablo la verdad que está marcando

Voz 6 02:39 una época una era en el club está marcan victoria yo creo que entrar en la historia de un club como el Real Madrid mucho más trascendental que que ganar títulos a pesar de que eso vaya de la mano no así que nada el te hace jugar feliz dentro de la cancha y creo que todos los pub que lo los jugadores que están en el club juegan felices y cuando Juan feliz cuando mejor enhorabuena por la Liga pero hace lograrlo FACUA

Voz 0699 03:04 a lo grande Campazzo abre este programa por el que mana del Pilar protagonistas de el equipo campeón como si no costará también vamos a profundizar en qué le ocurrió al Fútbol Club Barcelona cómo se plantea el futuro en los equipos más importantes de la Liga el Real Madrid los bases van a ser noticia renovado Tabares Nando De Colo han puesto a tiro pero me da que la NBA leyendo un poco más sobre todo porque Valencia no va a dejar de renunciar al derecho de tanteo que tiene con el ex jugador del CSKA de los burgueses que en el Barça fichados David Higgins complicándose es Lucas la duda es qué pasará con él con Pezzi el técnico dicen temer una oferta de dos años de la directiva pero parte de la directiva quería Pedro Martínez pero el catalán se ha cansado de esperar ya acaba de fichar por Baksi Manresa así que la opción del banquillo se complica la opción de cartel siga también Baskonia va a vivir una evolución no es seguro Perasovic ni la mayoría de la plantilla en las próximas semanas se van a producir despedidas pero me da que ninguna tan emotiva como esta

Voz 0998 04:04 el día creciera nosotros la gente está la afición a la gente el club trabaja de noche para nosotros para los jugadores que son nuestra familia de meter gran parte del año tienen que me vaya de aquí hoy voy contento ar que aguanta todos los diez sorteos con ello casa de más valor

Voz 8 04:32 sí

Voz 0699 04:35 a escucharlo entre lágrimas se fue Huertas en tres salidas a Unicaja que no quiera ser Madina etnia Dani Díaz Ike pueden acabar en Tenerife los dos cerrado por mi pisas dos temporadas para el banquillo de técnico contra Zaragoza buscando entrenador el Estu basa el Juve tutsi en la provincia con Darío Bree fue la con rumbo a Valencia y con miles de movimientos que se llevan a dar este próximo o el que no se va a dar al final es el movimiento con el que soñaba el Real Madrid la contratación del jugador de la NBA Christa por singles que ha estado cerca de darse entre abril y mayo la operación la llegada de English al Real Madrid se puso se puso a tiro eso esa operación paralizó todos los movimientos del Real Madrid y extrañaba eh porque sobre el letón se quería construir el equipo se habló con su agente que era su hermano su hermano conel comportó English y todo parecía encarrilado pero el jugar en los Mavericks al lado de Luka Doncic ha desequilibrado la balanza en favor de la NBA digamos el oscuro objeto de deseo del Real Madrid se va a quedar de momento en tierras diga quién aplicásemos mover mucho este verano el mercado tras Anthony Davis a los Lakers con Le Bron lo mismo el que según al clubes Niko Mirotic al que parecen querer Los Angeles Los Ángeles Lakers ir Ricky puede que acaben los Paper no está claro el futuro de Paul Gasol o de Jose Calderón así que luego lo vamos a hablar no va a dejar hueco a la selección en la primera la femenina que empieza el Eurobasket este próximo jueves en Letonia la segunda la masculina que tiene que definir la lista de convocados serán dieciséis a priori puede haber sorpresas Pau Gasol ya sabe no estará Ibaka pinta que no estará yo diría que jugadores tan básicos como Sergio Rodríguez o Rudy Fernández no está del todo claro que acaben entrando Abrines seguro no llega a hombres como Jaime Fernández Tino con Javier Beirán permanecen a la espera así que vamos a ser sinceros sin pausa vaca sin algún otro grande viendo cómo Estados Unidos lleva una selección Serbia lo mismo por el oro no deberíamos luchar seguimos perdiendo motivo por el camino no vamos a dar con un canto en los dientes y somos una de las dos mejores selecciones europeas y clasificamos en el Mundial directo para los Juegos hemos oído más está todo el equipo preparado para hacer de este último Play Basket un tiempo que merezca mucho la pena escuchar todo coordinado una semana más por la gran mal

Voz 4 06:59 esta casas que da lo mismo para estar en la final de la Liga Endesa como para estar en el a

Voz 0699 07:03 coordinación y producción todo dirigido por la técnica del gran Alfredo Moreno que daba igual para estar en un Mundial que para estar aquí aunque desde el mundial pasa todo empieza por el gran Antoni Daimiel hoy Antoni Daimiel y le vamos a pedir en este último Basket de la temporada un balance general

Voz 4 07:22 con bueno las tres preguntas semanales gran Daimiel muy buenas qué tal como está el Pacojó oye qué destacas de de la temporada así a lo bestia

Voz 0200 07:33 es eh no es porque yo me dedique más eh sobre todo en en Movistar a la NBA pero creo que lo que ha ocurrido con la temporada NBA el anillo de Toronto Raptors eh ha sido más sorprendente que lo que ha podido ocurrir en Liga Endesa o en Euroliga qué son las competiciones que más ha seguido eh no cabe duda que un equipo que justo hace un año le daban un dos coma cinco por ciento de ganar un anillo que acaba consiguiendo lo contra los a priori todopoderosos World pues eh eh significa que es una temporada donde ha habido mucho que que comentar que han pasado muchas cosas no sería ya digo lo más destacado lo más sorprendente y también lo más eh reconocible en cuanto a Bono pues darle a Toronto Raptors lo que lo que merece no que ha sido un equipo que ha construido muy bien y además con mucho protagonismo que nos toca de cerca

Voz 4 08:29 no está claro sin duda lo que ha hecho Toronto ha sido la leche si hay que reconocerlo pero bueno está claro que eso es lo destacado de la temporada pero quién ha sido Patti el protagonista del año acotando lo un poquito más eh

Voz 5 08:44 en un NBA la la cara de la temporada y León

Voz 0200 08:47 dar por todo lo que ha supuesto no sólo MVP de las finales sino bueno pues ese jugador que había salido con la fama de malo de esa Antón Espert su odiado por todos los seguidores de de esa franquicia tejana como ya da después de esa inactividad de casi un año por una lesión ir empieza a jugar en en un equipo muy diferente y acaba llevándolo al título no aunque no cabe duda que creo que hay que destacar jugadores también por ejemplo en Liga Endesa sobre todo la provisto la que ha jugado a gran nivel las que ha Booker que creo que ha renovado con UCAM Murcia jugadores que han llamado mucho la atención y que hemos sido recordando aquí

Voz 0699 09:29 semanas y semana también oye Hideki

Voz 4 09:32 vas a estar pendiente ya no te digo esta semana sino este verano

Voz 0200 09:37 pese por supuesto en lo que se refiere al baloncesto nacional quiero ver a cómo se refuerza de verdad y cuál es el proyecto de el Barcelona viendo cuál es el proyecto para la temporada que viene del Barcelona uno sabrás si está más o menos contento con lo cosechado esta temporada ya hay bueno pues por supuesto hay que estar pendientes a partir del uno de julio de todos los movimientos que hay en la NBA que a priori parece que pueda haber muchos movimientos de jugadores muy importantes

Voz 4 10:09 y una de las minas para terminar basket ficción que movimiento que lo

Voz 0699 10:14 demás no esperan o gente sí

Voz 4 10:17 me han comentado para ti no sería un sorpresón o una sorpresa

Voz 0200 10:23 pues sí la verdad que que que que Lennart no siga en Toronto a ojos del del no muy familiarizado sería una sorpresa la franquicia que le ha dado todo a él helado todo a Toronto Raptors y que de repente se va vaya por ejemplo a Clippers han siempre ha sonado Arfa no pobre de Los Ángeles pues sería una sorpresa para muchos yo creo que es algo bastante factible no como bastante factible piensan muchos que es que por ejemplo lesionado con una lesión de tendón de Aquiles Kevin Durant pueda firmar por un equipo como Brooklyn o como Nueva York New York Knicks no eh abandonando con los después de todo lo que ha ocurrido lo que ocurrió en ese quinto partido de la final pero esto son cosas que pueden pasar perfectamente que a nadie deberían extrañas

Voz 4 11:12 qué verano más divertido nos espera a todos pero bueno siempre tendremos una excusa para por lo menos estar pendientes de baloncesto oye Daniel no sabe lo que agradecemos los oyentes el equipo y yo en primera persona haber podido contar una temporada más con tu colaboración

Voz 0200 11:28 para mi ha sido un placer estar con todos vosotros y a partir de los lunes con con Play Basket Cai bueno y además ha recibido a través de redes sociales también bueno pues el agradecimiento de muchos oyentes así que yo encantados en los oyentes están a gusto

Voz 4 11:45 pues yo creo que estamos todos lo suficientemente Augusto como para tratar de engañar te el año

Voz 0200 11:51 estaremos ahí claro que sí

Voz 0699 11:53 feliz verano Anthony un fuerte abrazo lideraron un abrazo

Voz 4 11:56 vamos al equipo que va a marcar ahora el programa el campeón de Liga el Real Madrid si te gusta el baloncesto te gusta nuestro Twitter Play Basket se

Voz 0699 12:08 el Real Madrid ha conseguido su Liga número XXXV la quinta de Laso y lo ha hecho en el Palau tomando un poquito la revancha de la Copa del Rey que el Barça levantó en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid esto es lo que nosotros llamamos un insights es decir escuchar lo que nadie nos va a poner de los protagonistas blancos en este caso de los ganadores en su salsa por variar en vez de hacerlo en el vestuario que ya lo hemos hecho en otras ocasiones lo hemos hecho en la celebración del título en la capital con Álvarez va a llenar nuestro protagonista es este tramo hola Iván

Voz 5 12:41 hola qué tal con Rudy Fernández enhorabuena por la Liga Rudy XXXV ya tiene el Real Madrid en su palmarés menuda locura

Voz 9 12:49 sí es brutal no la verdad es que sí pueda tiene historia y eso bueno se demuestran a las claras y tú te siempre venir aquí nos fenomenal

Voz 5 13:01 a qué sabe este título tú que ya llevas varias temporadas en el Madrid que has ganado tantos es diferentes especial esta Liga

Voz 9 13:07 bueno todas son especiales no pero bueno y esta última después de lo que pasa en la Copa pues teníamos sobre todo muchísimas ganas no de de poder alzar un título oí ya ha sido esta Liga que creo que ha sido muy competida muy exigente durante toda la temporada Hay muy feliz

Voz 5 13:26 la última que te ahorrar quizá estamos en deuda con vosotros mismos no de lo que pasó en Copa estabais prácticamente deseando ganar ese título y celebrarlo

Voz 6 13:32 con la afición ya lo dije

Voz 9 13:35 cree creíamos en nosotros habíamos el trabajo que está haciendo bien yo creo que que gracias a esa constancia hemos tenido la la recompensa esa Liga gracias

Voz 5 13:45 enhorabuena celebrarlo

Voz 4 13:48 ya un tirador como Rudy Fernández vamos a pasar a otro de la sensaciones de Rudy a las de un hombre que se ha salido en la final como dicen esto americano tirador Iván

Voz 5 13:56 con Jaycee Carroll uno de los protagonistas del título Real Madrid Enhorabuena Jaycee gracias XXXV ligas ya cuántas llevas tú

Voz 7 14:04 cinco pasada no sé si apenada son son muchos como él viene para los pero no sé si hubiera que había esperado gana tanto así que muy contento más especiales

Voz 5 14:18 título quizá por haberlo ganado en Barcelona en campo del rival lo al final da igual lo importante es ganar ya está balón portan es ganar

Voz 7 14:25 era por supuesto un poquito más complicados ganarlo a Barcelona y lo hemos conseguido así que vamos a tal las vacaciones ah bueno poquito más

Voz 5 14:36 el título que siempre va a quedar en el recuerdo por ese triple de Jaycee Carroll en el segundo partido marchar con ventaja Barcelona dos cero

Voz 7 14:42 sí eso así pasivos gel hay de tu carrera a estoy tan contento que podría haberlo vestido así que nada contento

Voz 0699 14:52 enhorabuena a celebrarlo creces uno que lo celebró hoy además es verdad lo que dice Iván la canasta de Jaycee Carroll en el segundo partido pasará a la historia de el baloncesto o como diría el propio Carroll será un Hyde light de su carrera vamos a seguir oyendo protagonistas a ver no puede faltar por aquí el hombre que levantó el título de Liga el hombre de los títulos junto con Pablo Laso con Iván Álvarez también

Voz 0621 15:12 con Felipe Reyes el capitán del Real Madrid Enhorabuena Felipe gracias XXXV ligas las eh

Voz 1145 15:17 Dima en tu palmarés particular no

Voz 0621 15:20 se siente mucha felicidad mucho orgullo las que estoy en una nube no me lo creo están siendo años increíbles consiguiendo muchos éxitos en los que estamos disfrutando mucho los madridistas y ojalá que esto dure muchísimo más se sigue celebrando igual de la misma forma después de tantos títulos si se saborean igual todos los títulos saben igual de bien y hay que disfrutarlos a tope la verdad es que la época que estamos viviendo está siendo increíble y nada pues lo que nos toca es disfrutarlo oí ojalá que como te he dicho antes que que dure

Voz 5 15:52 ni una palabra para definir lo que está haciendo el míster Pablo en el Madrid

Voz 0621 15:56 es increíble lo que está haciendo Pablo lo que está haciendo el equipo los jugadores todos eres tú no sólo es una persona sino que somos muchos los que he de trabajamos para para conseguir lo que está consiguiendo este año gracias enhorabuena capitán

Voz 0699 16:09 Felipe Reyes feliz y otro que va a pasar ahora que te intuyo que también un jugador que lo ha pasado mal dos años pero que a nivel de equipo lo ha terminado bien Sergio Llull en el micro también de Ivano lo que es lo mismo en el de playback

Voz 5 16:21 con Sergio Llull enhorabuena Serge gracias bueno Liga número XXXV a qué sabe tu ya lleva seis si no me equivoco estos espectacular una pasa

Voz 1894 16:28 queda muy contentos muy contento por haber conseguido otro objetivo por haber hecho bien el trabajo creo que el equipo estuvo sensacional Nos merecíamos acabar con buen pie acabar con un título oí estamos muy contentos

Voz 5 16:40 sabe todavía mejor al haberlo ganado en Barcelona o o el escenario da igual al escenario da un poco igual

Voz 1894 16:45 eh lo importante es ganarlo sí que es cierto que cuando es un clásico pues siempre es especial pero lo importante ya te digo es ganar otro título más para las vitrinas de Real Madrid allí y estaba muy contentos

Voz 5 16:57 la última que te hago rápido el míster no quiere que lo definan como como leyenda pero vosotros los jugadores qué podemos decir de Pablo Laso

Voz 1894 17:03 bueno y con él empezó todo no la verdad es que cuando llegó el se empezaron a hacer las cosas muy bien en muchos aspectos Si bueno el equipo ha ido creciendo ese mantenido núcleo Si hemos ido incorporando pequeñas piezas hay otras saña que nos han permitido seguir ahí arriba

Voz 5 17:19 gracias enhorabuena a celebrarlos

Voz 0699 17:21 Sergio Llull que junto con otros cuatro jugadores secuestró el título de la Liga Endesa se lo llevó a la Cibeles hicieron una foto a primera hora de la mañana después de las últimas celebraciones en el aeropuerto de Barajas in cerramos hablando de Laso no con Lasso al que hemos como diríamos creado a lo largo de la temporada en los diciendo programas de la cadena SER desde El Larguero a este plan

Voz 4 17:43 basket incluso estuvo con nosotros a mitad de temporada con Laso hablando de Iván otro técnico metido a político pero se entiende mejor cuando escucháis Álvarez con Pepu Hernández

Voz 5 17:55 con un hombre de baloncesto que conoce muy bien a de lo que va a este deporte Pepu Hernández usted seguro que ha seguido toda la temporada el Madrid ha vivido las finales lo que está haciendo este equipo es espectacular no

Voz 1145 18:04 fantástico yo bueno tengo una gran alegría no metieron la Madrid sino porque conozco especialmente bien al Madrid como Rudy Felipe Alberto Herreros Pablo Laso que me me tiene loco Pablo está haciendo un trabajo fantástico lleva mucho tiempo haciéndolo es un equipo ejemplar muchos sentidos por no estamos hablando el título ya sabes que yo nunca hablo mucho de título si hablo de sensaciones habló de cómo de formas de comportarse de como de como están educando también a los próximos a los jóvenes que vienen este es un equipo ejemplar en ese sentido sigue muchos más

Voz 5 18:34 te da mencionado el nombre de Pablo Laso no quiere hablar de títulos llevamos desde el viernes mencionando toda su trayectoria en el Real Madrid pero quizá también eso no la escuela que está creando esa forma de jugar la gente que vuelve a ir al Palacio a ver al equipo animando yo creo que también es de destacar a lo que están siendo Pablo más allá

Voz 1145 18:49 en dos títulos que muchos factores pero no solamente ha tenido que es un factor técnico y táctico que es extraordinario por cierto no hay que lo está haciendo muy bien porque no es una cuestión de que ocurra un año tras otro sino que tiene una una línea de trabajo un de trabajo que por cierto también gusta mucho a su público pero no solamente el público del Real Madrid sino que gusta al aficionado de baloncesto no eso es una es un atractivo extra luego también tiene una una forma de comportamiento con respecto a sus jugadores y uno unos ejemplos de de del valor del equipo el valor de todos los jugadores del equipo de que todos se sientan y sean importantes como se ha demostrado también en estas series porque puede ser algo llamativo de algunos jugadores pero cuando ha necesitado otros que a lo mejor no eran tan habituales ha surtido efecto y eso es algo ejemplar eso crea una escuela

Voz 5 19:32 Irán plantilla actuación coral del Real Madrid ha hablado usted de de Llull de Felipe de Rudy usted cuando estuvo con ellos hace varios años ya en las

Voz 1145 19:40 selección imaginaba que en dos mil diecinueve iban a seguir al pie

Voz 5 19:43 el año ganando títulos no sólo ganando Cinema siendo piezas importantes

Voz 1145 19:46 no no es que son muy importantes pero no solamente en en el régimen de eso que hablamos uno de los titulares son las piezas fundamentales del equipo no son pie

Voz 4 19:52 esto es fundamental es incluso pues no saliendo del banquillo su precio

Voz 1145 19:55 como Felipe os son piezas fundamentales simplemente dejándole espíritu no yo creo muchísimo en los espíritus el espíritu que de la selección deja la selección que otros integrantes de la selección dejan para los futuros porque esas sensaciones muy buenas sensaciones nos acordaremos siempre de ellas es lo que exigimos a nuestra selección y exigimos a nuestros equipos que se comporten de una manera determinada no que ganen todos los títulos

Voz 0699 20:15 afortunadamente cuando alguien se comporta de esa manera

Voz 1145 20:18 el equipo se compró esa manera también vienen los títulos pero nos acordaremos más de las sensaciones que de los títulos seguro

Voz 5 20:23 una de futuro está hablando de la selección

Voz 1145 20:26 diciembre el Mundial sin Pau Gasol

Voz 5 20:28 no sé usted qué qué espera de la selección vemos Scariolo que está triunfando incluso en en Estados Unidos con ese anillo jugadores como Ibaka Marc no sé usted qué espera de de ese Mundial y de la selección española

Voz 1145 20:37 las pues esperamos competir sobre todo competir pero competir también es como te digo hoy perdona que insista mucho pero en sensaciones porque a mí yo sé que la exigencia con la selección española es altísima después de las medallas de oro que consiguen Europa del Mundial siempre a exigencia altísima pero hay otra cuestión muy importante que es lo que nosotros exigimos como el baloncesto que nos sigan divirtiendo cada verano con eso ya estamos pagados a partir de ahí si viene algún éxito más en forma de medalla de metal etcétera pues bienvenido sea pero las exigencias no son que ganen sino que se comporten siempre no es que nos hagan felices cada verano

Voz 5 21:09 las palabras de Pepu Hernández muchas gracias al agradezco y le deseo mucha suerte durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0699 21:14 pues gracias Iván Álvarez con lo protagonista Pepu Hernández Sergio Llull Felipe Reyes Jaycee Carroll Rudy Fernández

Voz 4 21:20 if en paso no son pocos protagonistas y ahora lo que viene es después de los protagonistas escuchar el análisis del tramo

Voz 0699 21:28 al de la Liga Endesa tras el aluvión de protagonistas vamos con la tertulia que cierra la temporada de la Liga Endesa

Voz 4 21:40 Javier sexo Barcelona muy buenas tardes hola

Voz 1982 21:42 bueno nosotros qué tal he

Voz 0699 21:44 cuenta en algún lugar del planeta pádel en creo en el norte de Europa muy buenas

Voz 11 21:49 hasta luego buenas desde basta con amor

Voz 0699 21:52 como esto es tan internacional Miguel Martín Talavera está cubriendo el Mundial de fútbol femenino en Francia y también en Play Basket tala muy buenas

Voz 4 22:01 qué tal buenas tardes yo cómo estáis bueno pues nada estamos super internacional que que vamos a decir

Voz 0267 22:06 claro que por la dietas

Voz 4 22:09 hola dieta en la que vais a hacer vosotros bueno el os voy a preguntar a los tres en un pimpampum muy rapidito la clave de la final Saisó

Voz 1982 22:17 bueno pues yo creo que la clave fue el triple de Carroll en el segundo partido porque de un encuentro que el Barcelona tenía casi ganado se sitúa un dos cero y luego ya fue muy difícil por tanto el triple de caro

Voz 0699 22:29 para ti Lalo

Voz 11 22:31 para mí Facundo Campazzo esa es la clave ahí lo explica todo el principio y el final no vale tal tal ahí para ti y para mí que un equipo tenía muchas alternativas

Voz 1576 22:43 ya colegio Tabares aparecía Carroll aparecía Rudy defensa parecía Campazzo por supuesto y el Barcelona sólo había una vía de agua que era la de Thomas Heurtel

Voz 0699 22:53 una frase sobre Laso Xavi otra sobrepeso

Voz 1982 22:56 pues sobre las orejas diría se reinventa cada año sobre de It's diría orden y disciplina para crecer vale

Voz 0267 23:07 agranda su leyenda sobre la y sobre pero sí

Voz 0699 23:14 tal y las tuyas bueno han aparecido allí

Voz 1576 23:16 es decir de la son que no le gusta como bien le dijo a Marta Casas leyenda porque lo de ya es una hegemonía lo de lo que ha conseguido Pablo Laso para mí el gran señalado o fracasado para mí de tila

Voz 0699 23:30 ya hemos escuchado cómo se ha sentido como se ha vivido en Madrid el título del Real Madrid pero Xavi cómo ha sido la cara B que que que así comenta en Barceló

Voz 1982 23:39 bueno pues en Barcelona hay dos vías no una que dice que bueno que el Barcelona pues a a más moderada que dice el Barcelona crecido ha sido capaz de llega a la final de competirle al al Real Madrid eso sería un poco la la más moderada Irla otra en la que no es suficiente no con el presupuesto y con todo que el Madrid gane la Liga uno no puede sí ver Iker el Real Madrid está aún muy lejos y que Pesic continuo e pues ganaba una un entrenador de futuro hay que buscar crecer de otra manera bueno hay un poco de debate podría bastante debate entre los más moderados y los que quieren romper con todo que venga por ejemplo Charlie compañía ya un Barça de cara al futuro no

Voz 0699 24:20 lo hablabas de Campazzo como el hombre que lo explica todo es verdad que el baloncesto es un deporte de altos pero es verdad que cuando un bajito sale bueno destaca mucho eh

Voz 0267 24:28 no lo lo que ha hecho Facundo Campazzo en un estado de forma el pletórico echamos al equipo reconocidos al propio se hizo después del partido lo hizo la eh vamos con la verdad que cojan paso sea capaz de todo Miner a todo lo que pasa es que tenía enfrente de condicionar el juego de ejecutar cuanto más

Voz 12 24:54 eh asistiese en el a su compañero no estar súper intenso en defensa liderada al Real Madrid estamos hablando de libre un tío que no llegaron ochenta y al Real Madrid que parecía me tercero en su primer año no julio minutos la faena por lo que ha crecido estoy suizos velorio

Voz 0699 25:12 con Xavi Tell no va a seguir en el Barça

Voz 1982 25:16 bueno pues a a esta hora es una incógnita ahí me explico es decir el el Barcelona le ha hecho una oferta a es Lucas una oferta que ha igualado el el Fenerbahce Inti parece que os Lucas en los próximas horas va tomaron una decisión la decisión que parece que va a tomar es quedarse renovar por el por el Fenerbahce después de Obradovic no esto puede abrirle la puerta a Heurtel Heurtel ha sido padre hace poco está instalado con su familia en Barcelona se encuentra a gusto aquí pero claro no ha recibido no ha recibido una una oferta en firme del Barcelona y además su relación con Pesic ya se ha visto es bastante bastante mala no entonces él quisiera quedarse el bueno pues está dispuesto a aceptar una buena oferta tienen otras ofertas también pero a día de hoy la verdad es que es una incógnita si se va a quedar una moto más urgente

Voz 0699 26:08 tal hay un momento en el quinto partido en el cuarto partido en el parto lo decisivo donde se llevó una bronca Heurtel de Pesic en un comienzo de remontada del Barça ya a partir de ahí de la bronca Heurtel se desconecta y el equipo muere yo sinceramente creo que Pesic ha gestionado bastante mal algún tramo decisivo de la final

Voz 1576 26:28 sí de la temporada incluso diría yo he con aquella paliza que le dieron en el europea historieta el Palau yo para mí eso gran señalado y serán fracasado habrá jugadores que en altura pero para mí Pesic eh ha sido el que peor ha sabido leer es verdad que ha estado cerca en algún partido es verdad endurecido lo que queramos pero sólo ha encontrado a un jugador capaz de plantarle cara in plan campeón al Real Madrid y ha sido el que ha tirado

Voz 0267 26:52 es un poco más de anarquía iré a hacer la guerra por

Voz 1576 26:54 largo porque su relación con peces como he dicho Xabi estaba rota que ha sido Thomas Heurtel el resto nada de nada y había un ya en el último partido una cosa que me me sorprendió no si lo visteis que era que le estaba cuando estaba todavía el partido ahí cercano está hablando de Pau Ribas en un tiempo muerto el está mirando a Pau Ribas Sorribas se dirige a él incluso de tocar el pecho al final Le Havre las los brazos tesis como diciendo a mí que me cuentas y él está mirando con la mirada perdida para mí pero hoy el gran pero

Voz 0267 27:22 adjudicado el gran responsable de

Voz 1576 27:24 que el Barcelona yo creo que no haya va de batalla días claves momento punto de la temporada exprés

Voz 0267 27:30 mira hay una cosa que además lo va a renglón que dice talas antes de esa acción es evidente porque el corro del Barça instar solo solo fuera del corro que se va a buscarlo cuando pide tiempo muerto al medio del campo y eso a un jugador

Voz 13 27:47 da igual que lo de que si porque son cosas de otra época Lalo que es otra cosa es que ya no calan hay ya no es largo por le más les duele lo pone totalmente

Voz 0267 27:57 ha entendido porque repito es que lo estás hablando de como para el partido se va al medio campo y lo agarra del del de la del asunto de la camiseta en público en medio del campo

Voz 1576 28:11 la Carlos III lo dices y que tu mejor jugador no juegue en los minutos del último cuarto decisivos no es que empiecen los planes golpe que en qué cabeza cabe para mí vuelvo a decir yo creo que ha sido el responsable hay que decirlo bueno y lo malo para mí son los máximos responsables de sacar de la auténtica escombrera al a la sección de baloncesto del Barça que venía de años de súper laureados y que había tocado fondo y ha sido responsable pero creo que ya el año pasado tuvo ramalazos raros y para mí este año es el gran fracasado

Voz 0699 28:40 yo diría que Xavi que se le ha ganado batallas al Real Madrid porque le ha ganado batallas y la ganado una Copa

Voz 14 28:47 pero el Madrid ha ganado la guerra

Voz 1982 28:49 sí sí sí es un buen titular llegó un momento en que se hablaba de de que Laso tenía un problema con PSE si os acordáis manos que no hay manera del Real Madrid vale igual pero claro ha llegado la hora de la verdad donde se han encontrado no se han encontrado en Final Four pero sí se han encontrado en la final de la Liga y ahí el Madrid ha sido muy superior Laso yo creo que he sido muy muy superior a pese yo yo sólo tengo una duda con Pesic ya es que no creo que que a veces no Khalid vamos bien las las redes sociales no la en las redes sociales todas las encuestas son contrarias a pese a todas todas absolutamente pero luego ves el Palau el palpable aplaude a rabiar no entonces claro no no sé no sé por qué lado quedarme no

Voz 1576 29:35 Fernando Palao pero en el Palau a no ser que lo hayan ampliado como mes son muy pocas personas incluso con dificultad para llenarse llevará salimos mucho más grande pero en cualquier caso

Voz 11 29:45 fin que que yo sí estoy de acuerdo con eso Xavi

Voz 1576 29:48 que es que los curas los cuatro cosas puntuales que hemos sabido esta temporada de Pesic ha sido porque se ha encarado la televisión porque ha contestado a Lucio Angulo

Voz 13 29:56 como ha preguntado de dónde viene volvieron a veces no es un en el mundo

Voz 1576 30:01 Deportivo yo yo para mí creo que que que ha desbordado creo que ya ha sido superado absolutamente por la por la situación está ya tardando el Barça encima sacando pecho Palomo diciendo que me han ofrecido el Barcelona no sabéis mafiosos años no se han ofrecido pero eso lo han ofrecido ayer hoy ya lo tienen que retirar esa oferta decirle que se vaya

Voz 0699 30:21 no yo al hilo de esto qué decidís de de

Voz 1982 30:23 de esta última declaración es decir hay una anécdota muy muy buena que es que lo dicen en la televisión pero luego va a la sala de prensa de allí en la sala de prensa están Albert Soler responsable y está Nacho Rodríguez cuando le preguntan la APS It's nuevamente buenos que usted acaba de decir en la en la tele esto que yo creo que Nacho al verlo Javier lo había no ha ido pues pese suelta por segunda vez lo de sí sí me han ofrecido dos años diez no voy a estar dos ya veremos pero uno seguro Nacho Rodríguez se gira la cabeza y se mira a Albert Solé como diciendo ostrás has sido que has ofrecido esto es como estaba nervioso no hay no no sé claro es una cosa surrealista yo creo básicamente con el tema y que yo creo que Pesic como como tiene la la vía libre desde el presidente claro pues hacen lo que le da la gana hablando claro y fuerte ya lo digo a acabamos de perder la final Perea digo que voy a seguir igual no tiene la vía libre del presidente periodo pero que alguien alguien le tendría que decir algo

Voz 11 31:24 ahí tú que tienen mucha más en el pleno que nosotros

Voz 0267 31:27 lamenta además que cuando tú tienes un perfil Pezzi fértil bossa eso el director deportivo como está para hacerse la foto foto Pichón jugador pero los deportivos me refiero cuántas veces lo hemos visto con bossa que él decidía un jugador desmentía no yo no sé cómo me llamabas igual que crece que el motivo principal de Telco me va a imponer jugador eso lo tienes que siempre te quedas después de dos años estarían hablando esto hubiese gane la Liga que no estaremos hablando de Liga etcétera en si se queda Sentinel que plenipotenciario

Voz 1982 32:13 no no claro que sí no no te vale no no pero es que

Voz 0699 32:16 sí sí pasa acabará sucediendo así bueno de haber muestras notas de de la temporada voy a pedir un sobresaliente notable un aprobado en suspenso un cero vale entonces la poder poner pero por donde queráis hombre de dentro de la Liga Endesa se supone que ya que estamos hablando para para cerrar Xavi voy a empezar por eso hay que oigo más hacer así que tú sobresaliente para quién

Voz 1982 32:40 bueno es mi me va a aparecer previsible pero yo creo que es el Real Madrid no

Voz 11 32:45 el Real Madrid gana la Liga y la gana por una autoridad tremenda tú notable

Voz 1982 32:50 notable no se lo daría al Baksi Manresa es decir el Baksi Manresa para mí es un equipo lo digo porque claro siempre salen los mismos no hay hay que buscar el el trabajo hecho por los más modestos así otra

Voz 0699 33:04 capaz de de clasificarse por tanto notables

Voz 1982 33:06 la daría el máximo en el aprobado el aprobado al Barcelona porque es capaz de volver a una final de la de la Liga ACB

Voz 0699 33:12 el suspenso el suspenso pues

Voz 1982 33:15 se lo daría un poco al Unicaja yo creo que no ha estado a las expectativas que nos habíamos tomado al principio

Voz 0699 33:21 sé que esta jornada pero si tienes que ponen un cero que se lo pondría a Joaquín

Voz 1982 33:25 pues si tuviera que poner un un cero se lo pondría a la interpretación que está haciendo del bar o el el instante Play en este caso de la de la de la Liga ACB porque creo que que está parando mucho los partidos ya la movimientos muy grande portando un cero a la Play cómo se está aplicando

Voz 0699 33:44 Talavera tú sobresaliente en la temporada

Voz 1576 33:47 Zaragoza él no todo lo que ha hecho una buena temporada altamente pletórica y eso lo histórico que hace mucho tiempo que no estaba en estas lides el notable al Real Madrid porque ha igualado a título eso es muy difícil no el sobresaliente porque creo que lo he Saragoza es extraordinario pero bueno mantenerte ahí volver a ganarme parece que tiene mucho mérito

Voz 0699 34:08 el aprobado

Voz 0267 34:10 el aprobado se lo voy a dar al Barcelona

Voz 1576 34:12 y también porque creo que tiene tiene mérito volver otra vez a la final con los problemas y donde ves

Voz 11 34:18 sí un suspenso aquí en suspenso suspenso leves lo voy a dar suceso pues se pueden dar más de uno si quieres venga dale

Voz 1576 34:28 a no le voy a dar al Baskonia para mí es una temporada absolutamente decepcionante de de subidas y bajadas ya se la pegó en la Copa si la terminaba de pegar en las primeras de cambio en la Liga y creo que la presión de la Final Four se los ha comido suspensos a ellos suspensos al al bochorno de la final de la Copa que vivimos con aquello del están repletos sus también suspenso otro año más al al Estudiantes porque creo que no no no es de recibo que ella tantas temporadas sufriendo con el gancho para eso

Voz 0699 35:01 cuidadito que ha dado muchos suspensos si te queda un cero sí sí sí desde luego Arda luego hasta luego lo tenías clara también no

Voz 1576 35:07 sí sí para Gran Canaria yo creo que al final ha una temporada ilusionante por la Euroliga pero que le ha podido costar muy caro y cuando en la isla prácticamente todo se basa en el en el Granca que haya coqueteado hasta el último día con perder la categoría creo que tiene que hacer reflexionar y se merece el cero se

Voz 0699 35:24 de momento yo querría profesores como sabéis hoy no como tarda que reparte en Madrid que al nocturno

Voz 0267 35:30 el Zaragoza tres ya Joventut de Badalona ha emergido después que no llegan a un playoff eso tiene mucho mérito mucho mérito porque el de como estaba estábamos hablando que el año pasado jugó hubo partidos tertulia

Voz 1576 35:46 sobre si desaparecía el equipo ser desaparece del equipo

Voz 0267 35:49 bueno pues pues le doy tres coincido con tal hay que el notable para el equipo de la temporada al Madrid suele puede surgir ese listón supera el hecho de que podía haber redondeado ya haber hecho por Romero complete incluso con lo que incluso soñar con hacer otra vez desde dos mil quince pero bueno lo voy le doy es el notable para mí la prueba Burgo sí y afición entonces suspender a Movistar Estudiantes Gran Canaria Murcia ese año empezó jugando Europa sí ha terminado peleando por portó ceder sí lo del cero yo no lo voy a dar traslado a la final de la Copa esté Viteral sino en general a cómo se ha manejado todo es que todo este asunto de los árbitros hito o cuotas han sido algunos aspectos pide vamos a ser sinceros he visto ternas de la Liga recibamos gracias a pasar nada raro porque ha habido alguna jugada Dita pero además está jugando con fuego

Voz 0953 36:50 o sea que has esto otra vez jugando con fuego con el tema arbitral

Voz 0267 36:52 da que aprovechó un saludo desde aquí enorme que está tocado en las cervicales Emilio Pérez Pizarro no lo mejor es a los que tenemos que es verdad que era muy hacer en la nómina porque porque estaba a ver si se opera o no de las cervicales porque tiene un porrazo importante y esperemos que no sea nada no pero no chico tú tienes que ponerte diría con todo se tiene que repetir vicios Chateau repite armado

Voz 0699 37:15 los restos no estamos de acuerdo yo en en el asunto arbitral es verdad que ya en

Voz 11 37:20 porque de cómo hablamos los ciento yo quedaron lo suficientemente claro

Voz 0699 37:23 los los de los vetos de unos los vetos de otros y esas cosas yo creo que eso hace un mal enorme al baloncesto no al de élite sino al baloncesto en general a todo el baloncesto de la Liga Endesa y con eso hay que aclara hay que aclararse y hay que tomar decisiones de cara a la próxima importan y bueno pues finalizó os voy a pedir de estas cosas que yo grabo para abrir el año que viene que me digáis que operación queréis que ese va a dar en el baloncesto este verano así una que digáis vosotros esta va a ser un bombazo o esta la tengo segura o esto la gente no se espera iba a pasar lo grabamos y luego abrimos el la siguiente temporada escuchando los pronósticos Saisó

Voz 11 38:04 bueno aquí que la Hemeroteca me puede

Voz 1982 38:10 a pasar factura pero puede pasar factura cualquiera a a mi me gustaría sé que están negociando lo que pasa que no se va a hacer o veremos si se va a hacer perdón veremos si te va a hacer me gustaría que Abrines volviera al Barcelona

Voz 0699 38:23 vale me quedo con esa tala tu cual dices qué crees que se puede hacer este verano

Voz 1576 38:29 yo creo que se puede hacer estar complicado porque creo que al final se va a pujar más la NBA pero creo que va a haber muy bajo de campanillas el Real Madrid yo entre la provincia que ya hay acuerdo de coló y lo que se había hablado yo creo que el Real Madrid que estaría bien vale

Voz 0267 38:51 yo creo que de Colón pero no necesariamente al Real Madrid mientras que su señora está deseando a Moscú

Voz 14 38:56 ah vale pero deseando eh vale

Voz 0699 39:00 pues iba a decir que yo lo que desearía era hacer la semana que viene otro Play Basket porque ya me voy a pasar quizás en el deseo lo que deseo es que el año que viene podamos tener el lujo de contar con vosotros tres para seguir analizando la la Liga Endesa que lo analice muy bien que no no estimo mucho y que los oyentes saben que es así y por eso lo demandan así que chicos desde Suecia desde Francia desde Barcelona vía Madrid muchísimas gracias darnos

Voz 11 39:27 hacía un abrazo a Martín

Voz 1576 39:31 a los cómplices y encima ahora con dietas internacionales somos la bomba imparables

Voz 0267 39:35 pero yo soy su su máquina Talavera también

Voz 11 39:38 es decir

Voz 0699 39:43 tertulia imparable desde Suecia desde Francia desde Barcelona el último día han querido hacer los tres del refuerzo un abrazo a todos

Voz 1982 39:49 abrazo hasta luego lo dejamos en la Liga

Voz 0699 39:52 escapamos a la NBA ya su análisis que también merece la pena hacerlo con el final de temporada y el título de los Raptors

Voz 8 39:59 la semana sol un solo muy fuerte a todos los aficionados

Voz 0200 40:02 el basket la Cadena SER

Voz 0699 40:04 Toronto Raptors ganó la NBA Caguán Leonard fue nombrado en Pipi ción Williamson ha sido elegido número uno del draft sin españoles y escasos europeos Isabel de verano del mercado con los nuestros con un futuro en general muy incierto lo único cierto es que vosotros y yo mismo hemos tenido el privilegio de que todas estas semanas hayamos contado con el mejor análisis de la situación de la liga americana en la tertulia de directores José Ajero director de nieve al día Movistar blues muy buenas tardes hola

Voz 15 40:32 qué tal muy buenas tardes David Sardinero director de gigantes

Voz 0699 40:34 el Basque muy buenas muy voraz os voy a dejar que digáis una frase de cierre de lo que ha sido la final porque no hablamos de la resolución si queréis José una frase así de Toronto Raptors y de Golden State Warriors para terminar de poner el broche a la temporada ya dos partidos ya al título

Voz 15 40:52 sí sí

Voz 0953 40:54 no no se me pillas para sentir dunar

Voz 15 40:59 y en el la existencia la resistencia la resistencia contra la variante

Voz 0699 41:10 sí

Voz 4 41:10 bueno no hace falta un titular pero bueno David ya que te lo ha dejado

Voz 0699 41:13 sí sí serviría en bandeja en mano en titulares

Voz 13 41:17 ha merecido anillo para Marc Gasol para

Voz 0953 41:21 Ibaka para Scariolo por supuesto y sobre todo me quedo con la final que no pudimos ver

Voz 1576 41:26 porque al final yo he insistido mucho en que me hubiera gustado

Voz 0953 41:29 ver esta final con todos con Duran con Johnson como tiempo lunnis con todos sanos entonces esas dos esas dos ideas

Voz 0699 41:37 come mil preguntas que haceros así que la voy podía hacer muy rápidas y empezamos más o menos la actualidad que viene por delante de del verano Jose para ti la primera podría Marc Gasol terminan en los pelícanos

Voz 0953 41:50 podría pide terminaba en muchos sitios pero yo creo que es lo que va a buscar es continuo

Voz 15 41:54 la gente libre recordarlo oí

Voz 0953 41:57 yo creo que está encantado en está encantado en Toronto Toronto

Voz 15 42:00 va a tener opciones de aspirar al título de la temporada

Voz 0953 42:03 que viene mi yo creo que todo lo que quiere es volver a intentarlo la Mello

Voz 0699 42:06 David ves a Nikola Mirotic en los Lakers de Le Bron de Antoni Davis

Voz 0953 42:12 podría ser al final los Lakers van a necesitar tiradores su posición Nico es uno de los mejores entonces si económicamente quizás sea rival un pelín lo que él podría ganar en otros sitios sí podría ser una buena opción para eh

Voz 0699 42:28 en el draft en lo último que hemos tenido que podemos esperar Jose de Sión Williamson la próxima temporada en pelícanos

Voz 15 42:35 pues yo creo que hay que esperar muy buenas sensaciones hay que esperar mucha tanteos

Voz 16 42:38 si hay que esperar

Voz 0953 42:41 logras quizás menores no porque no están yo no creo que vaya a poner a Pellicano

Voz 17 42:45 a pelear cornadas pero desde luego bajos

Voz 15 42:48 seguir otra cosa de ésas que hacen maravilloso de la NBA que es volver a incumbe

Voz 17 42:52 dar otra temporada nueva no es un jugador muy llamativo su cuadro

Voz 15 42:55 hemos visto que no simplemente de vídeos sino que es sin que que que que está funcionando haya la temporada donde vaya ya en el equipo que vaya Hay en la categoría donde vaya

Voz 0699 43:03 el número uno del draft deban muchos flashes pero el número nueve David es rija chimú era elegido por los Wizards del que se está empezando a hablar y mucho eh

Voz 0953 43:13 ha hablado muy bien de además se Jesús que es un español que está en el cuerpo técnico de de Monzón el que ha estado con él esta temporada y hablaba maravillas de él así que bueno es físico es un jugador negro aunque japonés así esa era la elección sencilla digamos de los Güiza es decir no se volvieron locos y echa Iker tocaba en ese número sin de inventar nada

Voz 0699 43:35 José quién diría sido el ganador del DRAE porque se habla de los Hawks

Voz 15 43:40 pues creo que creo que no vale creo que no porque al final fíjate con lo del traspaso de icono del traspaso de Elvis es que echen un jugador que va a cumplir perfectamente los estereotipos necesarios para que la gente esté pendiente y además son capaces de construir un equipo mola mucho mucho a priori incluso diciendo como tú decías al principio nociones del amargas sola así que creo que las llegadas son es es lógico que leas ganadores de entradas pero ya no es sólo la llegada sino todo lo que han concluido hito conocía ha pasado en los días anteriores

Voz 0699 44:09 de españoles con la llegada de Maicon le a los Jazz donde David ves a Ricky Rubio

Voz 0267 44:14 pues sí

Voz 0953 44:15 yo lo veo en Indiana y mucha gente lo ve

Voz 0699 44:17 vamos a ver si también lo ven los directivos firma

Voz 0953 44:20 el contrato nuevo ahí hasta cuánto pueden llegar a ofrecer cuánto está dispuesta firmaremos eh pero vamos a mí me cuadren Viana y parece que ellos también

Voz 0699 44:31 gente con futuro en el aire Irving Horford donde los vez Jose

Voz 15 44:37 y para en Brooklyn hijo pues no lo sé la verdad es que estar vendiendo porque seguro que se va a otro jugador dispuesto a reforzar algún equipo campeón que tengo opciones

Voz 0699 44:49 luego de nombres en Europa que se habla vinculado a la NBA David tienen sitio Gustavo ahí de en la NBA la próxima temporada qué crees tú

Voz 0953 44:57 sitio si depende de las expectativas salariales que tengan sobretodo de coló en caso de Ayón Se me antoja un poco más complicado

Voz 15 45:05 vamos a ver si no tiene más el mercado en un sitio como China por ejemplo

Voz 0953 45:09 pero bueno es como todos los buenos jugadores siempre que estén dispuestos a perdonar dinero e los muy buenos jugadores tiene sitio de la NBA