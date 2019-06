Los trabajaores de Alcoa: "Necesitamos una solución con futuro; no empleo para dos años"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:17 Joaquín buenas tardes o la el estas Francisco buenas tardes buenas tardes qué tal tener las piernas

Voz 0571 00:22 bueno un poco cansada después de varios días pues van cansando

Voz 0313 00:26 llagas ampollas ha ocurrido algo de eso sí los pies poco sería voy a ver si se cuecen y bueno lo que pasa es que Remedios

Voz 2 00:34 los con agua vinagre y sal

Voz 0313 00:36 ayudado muchísimo y la cabeza de ánimos de esperanza como andamos Animos mucho

Voz 3 00:42 los esperanzas cada vez menos

Voz 2 00:45 porque necesitamos que el Gobierno del paso adelante nosotros hacemos gestos que el Gobierno tiene que recoger

Voz 0571 00:52 pues bueno a ver estamos en el ministerio digamos llegado es triste que tengamos que salir doce días caminando para buscar una solución que venimos de este nuestro de este de este el quince de octubre y bueno a ver a ver lo que pasa les explico porque hemos abierto

Voz 0313 01:06 por si directamente del programa hay muchas formas de viajar por el mundo y muchos motivos para hacerlo te puedes mover en tren en avión en coche en barco para hacer turismo por ejemplo está muy bien o para visitar a un amigo o un familiar pero también puedes hacer eso te puedes comer más de trescientos kilómetros andando si lo que defiendes es tu puesto de trabajo y eso es lo que han hecho un grupo de trabajadores de Alcoa de Avilés a Madrid para que alguien les garantice que ese puesto de trabajo desempleo que de momento conservan se vaya a mantener en el futuro no sé si lo conseguirán yo no lo sé miedo tampoco pero merece la pena que su historia sea conocida por dos razones porque no es un hecho aislado es el pan nuestro de cada día porque como dice Manu Chao la resignación es un suicidio permanente haber más datos Joaquín el de los pies cocidos es Joaquín Acevedo y Francisco el día ya veremos aún hay esperanza es Francisco Gonzalo los trabajadores samba tienes nombre de banquero sí bueno pero pero sólo eso no pero es sólo eso ambos son trabajadores de Alcoa llevan haciendo una marcha desde Avilés hasta aquí hasta Madrid hasta el Ministerio donde hayan podido mantener nuevos contactos espero en la reunión mañana con el fondo suizo que ha comprado la empresa que mantiene el compromiso de que los puestos de trabajo se garanticen al menos durante dos años a partir de ahí ya veremos ese es el minuto de juego resultado Michael Robinson buenas tardes amigo conversamos Isaías Lafuente cómo estás

Voz 0827 02:26 buenas tardes al decía que hay muchas maneras

Voz 0313 02:28 muchas razones para moverse por el mundo pero se me ocurren pocas tan tan concretas si tan rotundas como lo que habéis hecho lo cabos hecho vosotros os ha merecido la pena

Voz 2 02:39 a ver yo creo que sí mira hoy estamos aquí en esta altavoz tan importante hablar sobre la voz un poco gracias a a caminar trescientos cincuenta kilómetros que yo estoy emocionado con poco estábamos aquí hoy nos ha recibido el Ministerio conseguimos mañana en una reunión que no sabemos que saldrá de ella pero el luchar sirve de algo eso es lo único que sacó en conclusión de grandes compañeros como Frank que tengo aquí

Voz 0313 03:03 qué tal ha ido a ver si podéis explicar a los oyentes de La Ventana todo el mundo está al corriente yo creo de de que hay un problema en Alcoa que hace meses que se arrastra que el futuro no está nada claro que el Gobierno podría o tendría que implicarse más pero podéis explica no está la génesis del problema

Voz 0571 03:17 a ver no nosotros somos una empresa ya venimos con problemas desde el dos mil catorce realmente tenemos problemas por una tarifa por la tarifa eléctrica esto quiere decir somos grandes consumidores dependemos

Voz 0313 03:30 como de grandes pues minado por ejemplo

Voz 0571 03:32 las tres plantas de a al cien por cien de la producción puede suponer un tres por ciento de consumo nacional total

Voz 0313 03:38 del total de España del total de España

Voz 0571 03:41 cuál es el problema que tenemos sobre todo cuando estaba de tarifa eléctrica tenemos un precio medio del megavatio que está a unos cincuenta y cinco euros en el resto de Europa por ejemplo en Pride países como Alemania o como un precio medio de treinta y cinco nosotros no queremos tener ventajas respecto a nadie pero si las mismas condiciones que pueden tener en los demás países

Voz 0313 04:02 ya hay alguna opción de que eso se puede replantear después de los contactos de hoy alguien abierto aunque sea la mitad a una puerta decir bueno

Voz 0571 04:08 vamos a a ver esto ya viene de hace tiempo el Gobierno lleva ya pues no sé pero ese es el único problema

Voz 0313 04:15 coste de la tarifa eléctrica que paga Alcoa ahora el piso Parejo ahora en aluminio que se siga utilizando igual no vemos no ahora

Voz 0571 04:21 como el principal problema que tenemos es ese

Voz 0313 04:24 ahora ahora hay una fábrica hermana la nuestra

Voz 2 04:26 Noruega funcionando dando beneficios sin ningún tipo de problemas con Alcoa ida beneficios porque en la tarifa eléctrica es competitiva hermana la nuestra la de La Coruña las dos hermanas oye cuanto

Voz 0313 04:39 a la alcoba uno y otro diecinueve años y tú

Voz 0571 04:43 yo diecisiete diecinueve diecisiete

Voz 0313 04:45 en algún trabajo diferente antes porque tenéis cuarenta años los dos tampoco yo no no no tú has estado siempre no

Voz 0571 04:51 sí bueno yo antes había estado en un centro comercial

Voz 4 04:53 no centro comercial si esto

Voz 0313 04:56 en fin esperemos que no en el corto en el medio plazo se acaba estropeando tenéis algún plan B

Voz 2 05:01 yo seguir peleando yo no no se puede dejar caer la industria en Asturias de esta manera tenemos que pelear por los puestos de trabajo yo personalmente hasta el final no tengo Plame sufran

Voz 0571 05:14 pues un poco lo mismo venimos de Avilés venimos de Asturias tienen industrial la industrias está abandonando cada vez más entonces sí es verdad que tenemos problemas en la comarca de Avilés Asturias entonces el futuro es es bastante negro

Voz 1546 05:28 que lo quieren comprar los suizos

Voz 0571 05:30 eh haber en su día el Gobierno se comprometió se comprometió

Voz 0313 05:34 a a buscar un inversor

Voz 0571 05:36 hubo no primero que descartó se quedó con este suizo partes y a día de hoy tenemos muchas dudas se trata de un fondo suizo entonces lo que nos está poniendo hasta ahora es que nos da dos años de empleo ante cita a partir de ahí no tenemos nada más no sabemos no conocemos su plan industrial no sabemos lo que va a pasar después de dos años y entonces pues eso es una de las cosas de venir hasta aquí a Madrid caminando pedir un poco de Splitter hace explicaciones al Ministerio que que va a pasar con nosotros después de dos años nadie no sólo ha aclarado al parecer hoy en la reunión que tuvimos compañeros con secretario Raúl Blanco fue el compromiso que tuvo de tener mañana una reunión tanto como nosotros trabajadores en el que iba a estar el inversor Ica ahí si no si va a explicar cuál es su proyecto industrial que a día de hoy no lo conocemos

Voz 0827 06:25 cuando habéis llegada a Madrid a Madrid

Voz 0571 06:28 Nos ya o caminando una medida de unos veinticinco sí es verdad que fue una marcha en la que salimos eh trece parece verdad salimos de nuestro comité y luego o compañeros de trabajo en medidas de sus posibilidades en su descanso se en cogiendo ya de vacaciones Nos han ido acompañando y darles darles las gracias porque sino si su compañía sería seríamos incapaces en nombre de cuantos cuanta

Voz 0827 06:50 estáis trabajando allí pues mira

Voz 0571 06:52 ahora mismo la empresa en la situación en la que estamos somos un entorno unos trescientos trabajadores también es verdad que la planta ya lleva dos años al sesenta y seis por ciento es una planta cara cien por cien de producción somos más de quinientos trabajadores

Voz 0827 07:07 ha estado alguna vez en este tiempo desde que se privatizó perdón desde si desde que se privatizó la empresa ha estado

Voz 2 07:13 al cien por cien durante años sí sí cuando cuando el precio del aluminio era competitivo daba lo mismo la tarifa eléctrica hay se producía sin problemas Alcoa cuando compró en el noventa y siete lo que era Inés Pal empresa pública del aluminio nieve unos acuerdos con el Gobierno no sabe muy bien porque como pero que era rentable cuando ese periodo

Voz 4 07:36 lo terminó ya es cuando empezamos a tener pero

Voz 2 07:39 lemas empezó a ver recortes dejó de haber inversión ninguna industria en cuanto deja de invertir en ella aboca la situación que tenemos ahora nosotros pedimos que el Gobierno sea responsable de esto porque hizo la venta inicial tuteló el proceso de de ERE que tenemos ahora se comprometió en buscar una solución viable que garantice el empleo pero no el empleo para dos años después dejarlos tirados que tendremos con lo era salir a la calle notamos algo que tenga futuro somos gente joven con familia necesitamos futuro y la comarca de Avilés Asturias necesita

Voz 3 08:11 necesita tener trabajo porque al final

Voz 2 08:15 el trabajo esto

Voz 3 08:18 todos los dos verdad se dice si tienes una niña

Voz 0313 08:20 el tú verdad oye lo hago estas preguntas porque cuando damos titulares de noticias de noticias económicas un ERE en la empresa tal no sé cuando cierra puertas la mina de no sé quién ese cuando se prevé una reordenación de tal nos quedamos con eso y luego si rascas un poquito de lo que hay detrás pues es gente con los pies cocidos con una camiseta amarilla con barba sin barba con más pelo con menos pelo con familia y con y con planes en la vida cómo se vive el día a día bueno ya lleva años con esta con esta incertidumbre como es en fin como cómo te vas a cenar el fin de semana como cómo se vive en casa

Voz 0571 08:54 liga es muy complicado llevábamos ya muchos meses con esto sabes que se está acabando el plazo que era una semana no una semana antes del día treinta tendría que estar hecha la supuesta venta sino a partir del día uno de julio empezaríamos a la calle entonces pues completado la cabeza ahora ya no para de pensaba sobre esta situación

Voz 1546 09:15 quién es realmente lo que estéis con una solución regular o ninguna solución

Voz 0571 09:22 sí es lo que nos ponen es eso es o tienes esto o vas a la calle ya te digo un proyecto ahora mismo dudoso que sólo garantizados dos años y no sabemos nada más os sino a partir del uno de julio iremos despedidos para casa

Voz 0313 09:35 quería preguntaros por por la marcha de estos días no sólo desde el principio cuando arrancando desde Avilés sino durante toda la trayectoria durante el itinerario habréis tenido que parar hacer noche en algún sitio entrar en algún supermercado oye que que que reacción cómo cómo está la gente cómo cómo cómo se mueve cuando veía

Voz 2 09:52 yo yo quiero agradecer a todo la gente que sale en las ventanas aplaudir no saben los pueblos donde salían diez personas

Voz 0313 09:59 mineros que vinieron aquí hace unos años también gracias a los dos

Voz 2 10:01 meros que nos ayudaron a planificar esta marcha esto salió en en una semana cuatro días sacamos la marcha adelante gracias a ellos que no es ayudarnos dijeron lo que podíamos necesitar gracias a ellos salir adelante de muchas otras personas pero al final se necesita ahí yo quiero dar las gracias a todas las personas a los a los alcaldes que salían a darnos la mano cuando llegas un pueblo de doscientos habitantes agradece todas esas cosas

Voz 0313 10:24 y todo eso te lo llevas no si Gandía

Voz 2 10:27 sus compañeros y quería saludar a a los seis autobuses que están volviendo a Asturias que viene a darles un abrazo oí

Voz 0313 10:34 que no es estarán escuchando por salud saluda si quieres si quieres dar un hombre concreto incluso no a todos a todos agudo compañeros que den un abrazo pues bueno son Asturias el el en el momento de repartir números de la Lotería hace unos años que en el tema de empleo

Voz 0571 10:52 no industrial y demás no no no soplan vientos no sólidas ahora mismo está quedando no se quedaba para paraíso turístico porque la industria se está deshaciendo totalmente siempre piden políticas industriales políticas industriales si no vemos nada ya Asturias que está teniendo un problema goleador pero yo

Voz 0313 11:13 por lo poco que sé de lo de lo de lo que habéis contado eh pero así como el futuro de las explotaciones mineras por razones muy obvias es el que es un futuro complicado que lo que hay que hacer es buscar alternativas y planificar con tiempo bueno pues empleos alternativos proyectos distintos bueno la fabricación y el uso del aluminio no algo que tengan que desaparecer de la noche a la mañana si el problema está concentrado en en en en que sea que tenga un precio competitivo y el factor clave es la tarifa eléctrica van a regla no puede ser tan complicado digo yo eh pero en fin desde la ignorancia lo digo

Voz 0571 11:46 no sabemos es complicado no es lo que te comentaba ya de este mucho tiempo muchos compromisos sí parece que el Ministerio de Industria tuvo un intención no sé si sería real sería porque estábamos en elecciones que se comprometió incluso sacarlo antes de las elecciones tuvimos ese compromiso pasaron las elecciones e incluso se ha el Gobierno ha llegado a apartar de las negociaciones las que teníamos que hasta ahora venía tutelando un poquitín todo lo que es el proceso de venta el Gobierno ahora mismo ha desaparecido hasta hoy ya a ver realmente lo que pasa

Voz 0827 12:21 con con con una tarifa diferente la actual empresa no vendería

Voz 0571 12:27 si no lo sabemos yo creo yo creo que no vendería bueno ahora ya dio el paso Alcoa ésta sí es verdad que puede que esté reestructurando sus negocios a nivel mundial puede que sí pero bueno con una tarifa ya te digo con una tarifa eléctrica igual que pueden ser en Francia o Alemania estaríamos igual o incluso mejor estarían otras plantas que existen los Kirchner ganador

Voz 1546 12:48 sí sí de que Botella quizás buscando una igualdad de condiciones no nuevamente países tienen dificultades en ser generosos con unas tarifas de electricidad o lo que fuese por no crear a competencia desleal las con con otros países y sus industria pero admitirlo aquí está pidiendo usted es que las tarifas se los mismos que que en otros países europeos no

Voz 0571 13:14 exacto exacto se este problema incluso se llegó a trasladar a Europa Europa parece que quiere hacer algo porque aparte de nosotros ya hay en Asturias de donde somos hay más empresas que pueden tener este problema parece que Europa se quiere hacer algo pero claro pero Europa puede tardar dos tres cuatro años nosotros nos queda unas

Voz 0827 13:34 bueno vamos a menos añoramos arriba llorar no perdón a soñar a soñar es decir qué es lo que os gustaría que saliera de esta negociación que estas conversaciones lo ideal aunque sea con sacrificios supongo que también en las negociaciones en el Plan a lo mejor contemplados algún tipo de sacrificios de los trabajadores de vuestra planta que es lo que cuál sería vuestro sueño

Voz 2 13:55 un proyecto con futuro que garantice el empleo electro intensivo no electro intensivo pero que garantice el que cada trabajador pueda llevar el pan a casa cada día honradamente el químico que pedimos y que el Gobierno cumpla lo que prometió lo que nos dio una la mano un día en campaña electoral la ministra Reyes Maroto que me lo dijo mira a la cara que estaba solucionado en una semana y seguimos aquí