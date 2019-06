Hora 25 Deportes: Un penalti riguroso deja a España fuera del Mundial (24/06/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:13 hola qué tal buenas tardes a todos bienvenidos si un día más muchas gracias por escuchar el programa la selección española femenina de fútbol ha quedado eliminada en el Mundial de Francia después de perder en los octavos de final ante Estados Unidos por dos goles a uno es un partido histórico en su partido que vamos a recordar durante mucho tiempo por el juego desplegado por la selección española porque han plantado cara a una de las selecciones más potentes del mundo porque no han merecido perder porque han perdido por culpa de un penalti injusto las norteamericanas han conseguido los dos goles de penalti el segundo de ellos es un penalti claramente inexistente porque la jugadora norteamericana Se ha dejado caer Se ha tirado en el año la arbitrar el partido era la húngara Catal al impulsar desde el bar Le han indicado que era mejor que consultar a la jugada porque había dudas sobre si era o no penalti la árbitro ha ido ha visto unas cuantas repeticiones ya ha decidido que la acción en la pena máxima el bar está modificando este deporte porque la jugadora norteamericana no cae derribada por el leve golpe que recibe de la española ni mucho menos la jugadora norteamericana se deja caer cuando ve que no va a llegar a la pelota que está clarísimo y el hecho de que Cate el impulsar haya visto cuatro repeticiones cinco seis siete ya haya decidido pitar penalti es lamentable el bar está cambiando las reglas del fútbol está adulterado este deporte en cualquier caso España ha caído con la cabeza alta porque las chicas han hecho una gran segunda parte se han repuesto del gol inicial también conseguido de penalti empató a uno Jenny Hermoso pero luego cuando en la segunda mitad mejor estaba jugando España llegó esa jugada el penalti que no era el dos uno irse vuelven de la Copa del Mundo donde han hecho historia esta era Jenny hermoso la jugadora española que ha conseguido el empate valorando en gol como estaban después de la eliminación

Voz 1490 02:24 creo que no hace falta que lo diga yo creo que se ha visto el partido que que hemos hecho que hemos planteado no han tenido que ganar de dos penaltis y creo que el juegos de España ha sido muy bueno y creo que el trabajo de de todos los grupos que tenemos es ha sido increíble y creo que hoy a pesar de que te vas triste porque porque pierdes pero creo que tenemos que estar super orgullosa del equipo que tenemos

Voz 0919 02:47 claro que sí lo estamos nosotros de esta selección enseguida estamos en Francia con la resaca de esa eliminación Estados Unidos continúa adelante y el próximo viernes jugará en cuartos de final ante Francia y en seguida es también estamos en Mallorca en la fiesta del equipo que ayer consiguió el ascenso a la Primera División vaya dos temporadas del Mallorca de Segunda B a Segunda de Segunda A a primera en seguida también mercado de fichajes todas las noticias del día en el que estamos tristes por la eliminación de las chicas de la selección española pero en cualquier caso ellas han conseguido que todo un país esté ilusionado y un crecimiento que no tiene un límite del fútbol femenino sólo hay que escuchar los mensajes que nos dejan en el guasa

Voz 2 03:30 oye que sí que sigo conectada con vosotros me encanta pero mira estoy viendo este tema de las jugadoras de la selección de fútbol IS claro es que me gusta una barbaridad a la diferencia que hay mira cuando esto lo de la foto es ellas que no sabían nada por lo visto que estaban paseando se ven pero es una motivar fíjate ante ante las motos tan de manera tan distinta no es que yo pienso que es que todo tan distinto que sean las mujeres las que hagas las cosas a que las hagan los hombres sí sí la verdad que yo oye que lo que quiero igual en que no quiero nosotras por encima no no yo quiero igualdad pero en comprender que el mundo no está bien que el mundo las cosas que cosas no funcionan eh eso está claro eso está claro hice siempre han mandado los hombre y siempre han tenido las ideas los hombres las estructuras que mandaban los hombres pues vamos a desarrollar estructuras que manden las mujeres es verdad de otra manera porque yo creo que lo mejor va a funcionar me venga adiós adiós adiós para todos corazón

Voz 0919 04:42 hoy lo hicieron genial pero han caido eliminadas pero esto ya le pasó a la selección de los chicos durante durante muchísimos años dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 4 05:07 buenas tardes respecto a las críticas que el Barcelona recuperan Aimar yo lo daría paliza años me a ten a Murillo a Grima llega la Sagrada Familia invitaría a Grima

Voz 5 05:21 un saludo Juan tan Roque Cádiz

Voz 6 05:24 a Grima no anima que me he equivocado Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 05:33 de exprésate no pero la Sagrada Familia ni por Neymar nipón Griezmann ni por nadie eso se queda donde está nos vamos a Francia

Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de fútbol femenino

Voz 0919 05:57 y lo primero ser al estadio de Reims donde supongo en los vestuarios de la selección en el vestuario de la selección española hay por una parte tristeza por otra parte orgullo porque lo han hecho fenomenal se hablaba de que Estados Unidos no iba a golear bueno de penalti injusto nos han ganado Sonia Lus está con las españolas hola Sonia

Voz 5 06:18 pues sí gallego aquí estamos con uno de los futbolistas de España que acaba de caer eliminada del Mundial ante Estados Unidos Fathi Guijarro muy buenas buenas gustaría que me dijera que es lo que sentís ahora mismo

Voz 1291 06:30 bueno pues mucha rabia e impotencia de hijo de haber estado pues ya eliminadas pero a la vez orgullosas porque yo creo que hemos dado muy buena imagen

Voz 5 06:41 como has visto tú desde dentro sobre todo el segundo penalti no estaría haberlo pero pero bueno yo me he quedado un poco sorprendida al mismo momento que ha pitado

Voz 1291 06:52 lo tengo que ver

Voz 5 06:54 no había sido inferiores en ningún momento a EEUU yo creo que eso por lo menos es para sentiros orgullosos del torneo había realizado ellas estaban completamente dos provocadas Patrick

Voz 1291 07:03 la verdad que que en ningún momento nos hemos sentido superiores e inferiores perdona e in y que ellas hayan hayan sí

Voz 5 07:12 pero algo arrollador yo creo que lo hemos planteado

Voz 1291 07:15 bastante Gara en la segunda parte yo creo que hemos estado bastante su campo hemos intentado pues a partir del segundo gol hemos intentado como sea conseguir eh ese gol ese empate incluso antes de que los metiese en ellas hemos intentado y hemos tenido acercamientos eh yo tenía un acercamiento no la pena que que no había nadie para para empujarla pero bueno yo que se potencia pero a la vez orgullo de

Voz 5 07:41 esas de todas aquí acaba el Mundial para España pero España acaba de dar un portazo en la elite de fútbol femenino patrio

Voz 1291 07:48 sí sí que es verdad que que dentro de unos días se lo pensaremos si diremos que que hemos plantado cara a número uno del mundo que que hemos hecho muy buen partido buena imagen que que el fútbol femenino está creciendo porque porque si si miramos todo pues ellas están por encima nosotras pero luego en el campo pues no sé

Voz 5 08:09 tras hemos estado ahí hemos conseguirlo jugarle de tú a tú

Voz 1291 08:13 que no haya esas tanta superioridad que que se decía entonces bueno estamos creciendo creciendo a pasos de gigante aunque parezca que no hay que nos que no sepa a mal gusto lo de hoy pero pero bueno yo creo que que lo que te digo dentro de de unos días una semana lo valoraremos

Voz 5 08:30 los cabeza alta orgullo y mi enhorabuena por el Mundial de todas Patricia muchas gracias ahí están las palabras de Patricia Guijarro una de las futbolistas que está llamado a protagonizar el futuro de esta selección después de que España haya caído eliminada con la cabeza muy alta ante EEUU

Voz 8 08:46 a medida que vea la repetición de la jugada del penalti más va a crecer

Voz 0919 08:51 el su indignación porque yo después de ver en gol siete repeticiones creo que hasta la española roza la pelota y sobre todo lo que queda claro Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 09:01 qué tal Gallego buenas tardes la jugadora norteamericana

Voz 0919 09:04 Ana se tira no cae por la acción de la española cuando ve que no va a llegar a la pelota decide tirarse que yo creo que la da hasta vergüenza exagerar el gesto como puede ser que cata al impulsar después de haber visto diez repeticiones Pide penalti es algo increíble

Voz 1576 09:20 indignante Ros Label da dos pasos como tú bien dices y cuando ve que que no va a coger la pelota pierde P y cae al césped pita el penalti pero yo creo que al final la pista para la húngara se la tenía que haber dado eh

Voz 9 09:32 ella es cuando la llaman del bar el él

Voz 1576 09:34 Carandell Dani maquillar las llamas no la llamo en el primero porque fue muy claro e Mapi León pisotón era penalti pero en el segundo la llamó a ver la imagen porque evidentemente Wasilla la llamó es porque si había contacto que era elevadísimo incluso con tocando la pelota era porque él no veía penalti sobre las dudas pero yo estoy con Iturralde decía en Carrusel que ha tirado de orgullo que no ha querido la marcha atrás a su decisión a pesar de que el había pisado el compañero yo creo que lo más cruel Llanos que te vayas siendo superior o al menos igual de bueno que la mejor selección del mundo sino que

Voz 0919 10:04 vas por una jugada desgraciada donde no lo merecías bueno pero es que esto es una vergüenza que pasé habiendo bar porque recordemos mundial del año mil novecientos noventa y cuatro el arbitraje de Sándor Pool codazo Luis Enrique penalti clarísimo expulsión de Tassotti en árbitro no rectificó no tenía para rectificar Sándor Pool pasó a la historia del fútbol español Mundial de Corea algo tan duro el Egipcio que no pitó bueno ni él ni su juez de línea que anularon un gol de Fernando Morientes cuando la pelota no había salido el bar se lo podía haber dicho no había bar pero es que aquí habiendo van habiendo bar Ike esa jugada se señale como penalti es realmente lamentable repito el bar está adulterado el fútbol Sonia la la delegación española el presidente Rubiales está por allí va a decir

Voz 1284 10:57 todo o nada o se va a quedar de brazos cruzados

Voz 1914 11:00 pues estamos a la espera de que aparezca por aquí el presidente de la Federación de momento lo que han salido son las jugadoras con una estocada importante porque no entienden cómo habiendo tenido el partido tan cerca y habiendo estado tan parejas a una potencia súper potencia del mundo como es Estados Unidos se les haya podido escapar por una jugada tan polémica dicen que han visto en El Vestuario en alguna ocasión la repetición pero la gran mayoría no quieren y verla de la rabia que sienten por por haber quedado fuera del Mundial por esta jugada

Voz 0919 11:28 España caído en el Mundial femenino lo ha hecho con la cabeza alta plantando cara a Estados Unidos por un error de la árbitro del encuentro en cualquier caso estamos orgullosos del papel que han hecho nuestras chicas ocho y cuarenta y uno hora25 deportes en las

la selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque con pensamos su huella de carbono en Francia con energía verde Iberdrola impulsando la igualdad

Voz 0919 13:18 de la tristeza a la alegría la celebración en las calles de Mallorca se celebra el ascenso yo cómo está la fiesta Pedro Morrás buenas tardes

Voz 0699 13:27 qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Ayuntamiento de Palma la primera parada que ha hecho la expedición del Real Mallorca para celebrar el ascenso recibidos por el alcalde José Hila por cierto que ahora mismo los jugadores han salido de el balcón del Ayuntamiento donde han sido aclamados por él

Voz 0919 13:43 el único ahora está a punto de salir a la calle

Voz 0699 13:46 allí supongo que volveremos a escuchar la ovación de los aficionados son los jugadores más aclamados en el día de hoy han sido Abdón Prats también Salva Sevilla y como nos Vicente Moreno al que la afición le ha pedido que por favor se quedase una temporada más es el próximo año eso sí en primera división

Voz 0919 14:04 pero la buena pero el Mallorca y mucho ánimo para el Deportivo de la Coruña repaso rápido al mercado de fichajes

Voz 14 14:09 en Barcelona bueno sea ese habla de Griezmann de la vuelta de

Voz 0919 14:13 de la posible vuelta Neymar incluso de la vuelta de Dani Alves Santi vaya esto es en la de cachondeo no

Voz 15 14:18 pues no la verdad es que no gallego muy buenas porque Alves se ha ofrecido al Barça lo que nos dicen desde la secretaría técnica del club azulgrana es que no es prioritario fichar a Dani Alves que tienen bien cubierta esa posición con miedo y que no quieren venderlo eso sí si llega una buena oferta pues estudiarían venderá se medio y ahí tendrían que estudiar posibilidades una es la de Dani Alves el handicap es la edad treinta y seis años el punto a favor es que llegaría gratis con la carta del

Voz 0919 14:47 ya veremos del Barça se va a ir seguro Denis Suárez el Celta ha entrado en la pelea Paula Montes

Voz 16 14:52 porque eso lo gallego del presidente Carlos Mouriño desde hace años y las apostado fuerte en Vigo Hoy Denis Suárez de esos campos es Sanse dan ha reconocido que hay contactos poner Z que ha hecho un esfuerzo mayúsculo para intentar su fichaje algo que agradece el canteranos y reconoce que es Mauricio que su prioridad es quedarse en España en unas semanas decidirá pero también advierte el Barça tendrá la última palabra

Voz 0919 15:14 pero también lo quería el Valencia

Voz 1284 15:17 llegó el Valencia dice adiós a Denis Suárez Ximo Balmain hola hola qué tal muy buenas gallego todavía no

Voz 17 15:22 dice adiós tiene ahora mismo pensando sé si fichar a Rafinha para el centro del campo y en la banda izquierda sabemos que seguro Guedes que es el fichaje más caro de la historia del Valencia y quién le acompañará si bien Denis Suárez otro de mis que es Cheryshev con eso hay que negociar con el Villarreal yo creo que ahora mismo Mateo Alemán ajeno a la presión que puede hacer el futbolista gallego lo que quiere es sentarse sacar cuentas Iber si ficha a los dos del Barça a Rafinha ya Denis Suárez o bien a Rafinha ya Denis Cheryshev

Voz 0919 15:52 en el Real Madrid después de los ficha

Voz 14 15:54 es de Hazard de Jobbik y de Mendi

Voz 0919 15:57 lo de fichar separa el gran objetivo sigue siendo poco juez desde el United ya hay que vender y las ventas están siendo algunas muy difíciles hasta una que parecía inevitable la de Keylor Navas Javier Herráez buenas tardes

Voz 0520 16:10 llego si el futuro del costarricense ahora mismo es una incógnita Keylor Navas que está de vacaciones con Sergio Ramos gana cinco de cinco millones de euros netos por temporada le faltan dos años de contrato esto son veinte millones de euros brutos pero es que él quiere siete millones limpios como vaya del Real Madrid claro serían catorce brutos para el equipo que quiera fichar el Madrid que lo suyo es libre

Voz 0919 16:34 ahora mismo Keylor Navas sigue siendo

Voz 0520 16:37 Vista del Real Madrid y es complicado buscarle equipo el PS hielo quería pero él quería gratis Mari evidentemente no debe salir gratis lo quería cuando estaba el anterior director deportivo hasta Leonardo el queda a dos grumas y que complicado está el futuro de Keylor Navas que podría podría seguir en el Madrid

Voz 0919 16:54 empieza la pretemporada aseguró con Zidane en el Atlético de Madrid Pedro Fullana qué pasa con el portugués estrella bueno pues lo de Joao Feli sigue

Voz 1284 17:02 cuál todo acordado a falta de cerrar los plazos para pagarlos

Voz 18 17:05 ciento veinte millones de euros con el Benfica el fichaje informan fuentes de la negociación a esta emisora no corre ningún peligro como tampoco corre peligro la llegada de Mario Hermoso el Atlético Madrid tiene cerrado al futbolista es el Espanyol piden mucho dinero lo que se plantea el Atlético como ya avanzó esta emisora es que llegue gratis el año que viene jugar con un cedido esta temporada en negociando por al Estellés impone el seis Isaí en el Sevilla

Voz 0919 17:27 ya Santi Ortega Se habla de la salida de pro Messi también de Sarabia

Voz 1870 17:30 sí sí hay dos operaciones caliente la de Quincy promete ya es oficial el Sevilla da por traspasado el futbolista hasta el año dos mil veinticuatro Lalla por unos diecisiete millones de euros Ésa es la operación y también la otra es Arabia salida al PSD incluso los compañeros de las adelanta que es ya un hecho que el

Voz 0919 17:45 ha llegado a un acuerdo el futbolista con el PSE

Voz 1870 17:48 veinte millones de euro profundiza más importante importantes el Sevilla

Voz 8 17:51 mañana hay reunión entre la Federación y la Liga

Voz 0919 17:55 es decir que mañana tenemos que hacer un capítulo de Tebas y rubia Antón Meana buenas hola qué tal no va a ir Tebas no va ir Rubi pero mañana es casi la última oportunidad para que se firme el convenio de coordinación termina el plazo el treinta de

Voz 0231 18:06 junio gallego si no se firma no

Voz 0919 18:08 convenio tienen que seguir el convenio no cobra no

Voz 1284 18:11 colistas no cobran cobrados un Comité de Coordinación para el hombre para el balón para jugar los viernes para jugar los luna bueno lo importa

Voz 0231 18:18 ante Gallego es que si no hay convenio se rigen por el reglamento vigente que Tebas interpreto de una manera Rubiales de otra así que sería más divertido la Federación para firmar quiere que la Liga le quite todas las denuncias que tiene presentadas la de la Copa de la Supercopa etcétera etcétera y la Liga dice que es un tema de dinero y que al final se termina

Voz 0919 18:38 quitar las denuncias te doy la razón poder

Voz 0231 18:40 llegaron a acuerdos siempre quitar las denuncias y me dices cuánto ganas por jugar los lunes y los viernes podemos llegar a un acuerdo

además de Gallego quedan once minutos para las nueve esto es hora25 deportes

en la SER

Voz 25 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 23 20:00 Jesús Gallego

hay voces que

son una referencia buenos días Pepa buenos días a todos la opinión de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy por hoy con Pepa Bueno Victor de Reed Cadena SER

Voz 0919 20:25 todavía un poco más de fútbol en este caso la Copa América que hoy vive dos partidos Chile Uruguay y Ecuador Japón después de que en el día de ayer Argentina salvara un match ball ganando a Qatar que ese dice hoy en el torneo americano Javi Sánchez buenas tardes

Voz 0451 20:44 qué tal amigo muy buenas bueno pues estamos todos pendientes de ese Chile Uruguay porque uno de los dos el que pierda o el que es que es segundo del grupo se enfrentará a las selecciones colombiana en lo que será uno de los cuartos es más bonitos y más apasionantes de esta Copa América eso será el día veintiocho también el mismo día veintiocho Argentina enfrentará a Venezuela que como tú dices adiós salvó un match ball pero recordemos que el pasado veintidós de marzo Argentina perdió una cuando metropolitano contra la selección venezolana

Voz 6 21:11 no no se creció en el Real Madrid en el Napoli cómo va tu futuro

Voz 5 21:15 se horas sí pensando en todo lo que es copa

Voz 0919 21:19 este es el colombiano James hablando de que no sabe muy claro dónde voy a jugar el año que viene ya sabes que yo estaba cedido depende más el conjunto blanco estaba cedido por el Madrid en el Milán terminó la cesión y ahora parece que suena para el Nápoles Copa de África que él tiene en juego un partido vamos a ver que hay hoy en la Copa de África Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 21:40 hola Gallego muy buena se ha acabado en este mismo instante el Dunne zulo uno Angola uno Sorpresa Se puede decir porque Túnez había dominado y mucho en la primera parte se ido con uno cero al descanso ha acabado empatando la selección angoleña en este grupo E se ha acabado ya un partido en el grupo de juega una de las favoritas ha jugado Costa de Marfil que ha superado a Sudáfrica con un gol de eco ya Costa de Marfil uno Sudáfrica cero se ponen de los marfileños con tres puntos igual que Marruecos en ese grupo de dice va a completar la noche en la jornada de hoy en la Copa de África a las diez de la noche se juega el Mali Mauritania

Voz 0919 22:15 después de que hoy nos hayamos quedado sin la selección española de fútbol femenina en el Mundial pues hay que empezar a ilusionarse ya con la de baloncesto porque el próximo jueves en Riga comienza el Campeonato de Europa y la selección española Marta Casado buenas tardes

Voz 1509 22:33 Yago qué tal muy buenas va a defender el oro

Voz 0919 22:36 lo del último campeonato íbamos a luchar por las medallas una vez

Voz 1509 22:39 una vez más no se baja del podio desde el año dos mil trece que se dice pronto son actualmente bronce mundialista plata olímpica y campeones de Europa hoy han tenido el acto oficial de despedida ahora mismo están viajando hacia Letonia en el jueves como dices van a debutar en el Eurobasket la nuestras que defienden ese oro conquistado en dos mil diecisiete en la República Checa es una selección tónica que verano tras verano nos está dando alegrías y sueñan con este Eurobasket primero con conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos y segundo con volver a colgarse una medalla de oro al cuello han sido despedidas esta mañana en la sede del Consejo Superior de Deportes por el presidente del Gobierno por Pedro Sánchez que ha estado muy cariñoso con todas ellas y además les ha mandado un mensaje son el orgullo para todo el país

Voz 27 23:20 creo que vosotras sois un ejemplo muchas cosas buenas que están pasando en este país eso un enorme presenta disco como no me cabe duda que vais a venir con gran éxito el primero toque el segundo una medalla pues lo único no os puedo desear es la mayor de las suertes

Voz 1509 23:41 pues la mayor de las suertes les desea el presidente del Gobierno comienza un nuevo sueño para la fe la selección femenina de baloncesto el jueves el debut a las ocho de la tarde contra Ucrania

Voz 0919 23:50 el deporte femenino inunda minutos de radio y minutos de televisión y páginas de periódicos y de periódicos digitales por qué porque es inevitable cuando tienes las deportistas que tenemos nosotros estamos preocupados esperando que Carolina Marín anuncie qué va a llegar a disputar el Mundial de bádminton recordemos que tuvo una grave lesión de rodilla que sigue su recuperación Sofía Álvarez hoy hablaba Carolina que nos ha dicho

Voz 28 24:15 se habla de una rueda de prensa la campeona olímpica que continúa con su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió el veintisiete de enero hito había temen duda su participación el próximo Mundial de bádminton que se celebra el próximo diecinueve de agosto

Voz 0394 24:27 no sé cuando voy a competir no sé si vamos a llegar al Mundial lo tenemos un poco

Voz 29 24:32 allí en mente pero vamos a ir viendo

Voz 0394 24:34 eh en estos meses como en estas semanas como ha respondido a la rodilla sin vemos que estamos preparados iremos a la mundiales y no pues ya a partir de septiembre te sigo teniendo más torneos pero bueno de momento vamos a esperar el cinco de agosto es el cuadro de mundial hay me encuentro bien para ir a jugarlo pues ahí estaremos

Voz 0520 24:52 lo que sí está seguro son su participación en los ojos

Voz 28 24:54 olímpicos que su verdadero objetivo el oro

Voz 0919 24:57 esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de un grupo madrileño madrileño ya lo conocéis los Punset es este tema que va suena mucho este verano se llama idiota Óscar Egido más titulares de este lunes al margen de todo lo que hemos contado

Voz 1643 25:36 es noticia la Premier que el Newcastle ha anunciado que Rafa Benítez no sigue no renueva y el técnico español deja al equipo inglés tengan trabajado duro para extenderse encontrando de Benítez que acababa el treinta de junio no lo han conseguido así que después de tres temporadas y media Benítez deja el cargo Milán organizar los Juegos de Invierno de dos mil veintiséis lo anunciado esta tarde el Comité Olímpico Internacional han puesto en Milán a la candidatura de Estocolmo será la tercera vez que las olímpica se dispute en Italia después de las elecciones de mil novecientos cien Cortina y en Turín se hizo en el dos mil seis también Santi Denia ex seleccionador ha dado la prevista para el Europeo de Armenia que se va a celebrar en junio hay seis del Madrid se del Barça y un par de Atlético de Madrid

Voz 0919 26:13 gracias Óscar a las once y media en El Larguero con Yago de Vega recogeremos más reacciones a la noticia del día a la noticia triste del día la eliminación de la selección española femenina en el Mundial de Francia hemos perdido dos uno con Estados Unidos por un penalti injusto después de que Jennifer hubiera marcado el empate a uno la tristeza de Jennifer Hermoso que es la nuestra

Voz 1490 26:36 no no creo que no hace falta que lo diga yo creo que se ha visto el partido que que hemos hecho que hemos planteado Nos han tiene que ganar de dos penaltis creo que el juego de España ha sido muy bueno creo que el trabajo de de todo el grupo que tenemos es ha sido increíble y creo que hoy a pesar de que te vas triste porque porque pierdes pero creo que tenemos que está súper orgulloso del equipo que tenemos

Voz 0919 26:59 claro que sí vamos a tardar un tiempo en olvidar este nombre cata el impulsar la arbitra húngara que como hiciera en su día Sandor pool o Gainsbourg nos ha dejado fuera de un Mundial si Hora veinticinco con Barceló nosotros volvemos mañana a las ocho y media un saludo de Gallego adiós