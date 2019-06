Voz 1150

00:06

eso esos llevado hoy la crisis es Ciudadanos siempre me parecía extraño que una persona de tradición social liberal como Toni Roldán estuviera en aquella casa por eso no me sorprende que haya sido el primero en decir basta hay dos registros para leer los desencuentros en la nueva derecha española en clave de país en clave de partido en España la televisión liberal ha sido siempre escasa democracia el liberalismo van juntos y todos sabemos que la democracia ha sido rara en la historia de este país no es extraño entonces que los pocos suspiros Liberales hayan acabado casi siempre informes indignadas de ir liberalismo democrático el cuya tradición se sitúan perfectamente las recientes campañas de Rivera y los suyos en clave de partido Ciudadanos nació en Cataluña con un solo tema la lucha contra la inmersión lingüística es decir llevaba la polarización en la sangre poco a poco el partido fue completando su vestuario aunque cambiando de moda a menudo de un día para otro olvidó la socialdemocracia en el ropero en cuanto a caballo del conflicto catalán decidió hacer el salto a la política española la retórica patriótica desplazó del armario los demás elementos y con ello el partido fue como por inercia abandonando el centro desplazándose a la derecha el sueño del sorpasso de Rivera que no aprendió de la experiencia de Iglesias completó el destino el partido la lucha tenía un solo objetivo sustituir al PP como partido macho de la derecha capitalizando la baja intensidad ideológica dos años Rajoy aprovechando la presión de Vox liberales fuera Todo por la patria premio el partido de Erdogan perdió las elecciones a la alcaldía de Estambul y el presidente ordenó repetirlas resultado el socialdemócrata ex Gluck que se había impuesto por la mínima en las elecciones anuladas ha ganado ahora por goleada arrogancia de Erdogan ha conseguido movilizar a la ciudadanía en su contra el resultado adquiere valor de rechazo directo al presidente la primera señal descomposición de un sistema autoritario es el autoengaño la pérdida del sentido de la realidad la incapacidad de entender que el país va unos pasos por delante ideario han dado testimonio los electores turcos aprovechando la trampa que Erdogan se puso a sí mismo