La victoria de Toro Sentado y Caballo Loco

a medida que iban creciendo los Estados Unidos la situación de los antiguos habitantes de esas tierras se iba haciendo más precaria eso no quita que el veinticinco de junio sea uno de los días de más grato recuerdo para los pocos nativos americanos que han conseguido sobrevivir hasta el siglo XXI porque ese día un toro sentado y un caballo loco le demostraron al Séptimo de Caballería liderado por Lloyds hasta que no iban a permitir ser exterminados sin oponer resistencia el Gobierno de Estados Unidos había tenido no siglo XIX una política de ir desplazando los nativos americanos según sus propias conveniencias además sistemáticamente incumplía las promesas territoriales que le hacía a los líderes indígenas y en éstas estaban en el año mil ochocientos setenta cuando decidieron convencer a las tribus de los la cota los Cheyenne hilos a la pago de que su ubicación geográfica volvía a ser incompatible con seguir vivos y que tendrían que desplazarse una vez más cuando las tropas comandadas por el general Castro llegaron en la región de Hong un río el general las dividió en tres para envolver a los nativos americanos en lo que él creía que sería una feliz masacre sin bajas significativas es decir sin bajas entre los suyos el problema es que Caster llevado por sus ganas de gloria bien por un poquito de racismo había calculado mal contra lo que se enfrentaba toros sentado contaba con mil quinientos hombres frente a los setecientos de casta y además estaban bien armados listos para el ataque pues si esto no fuera poco tenía entre sus filas a guerreros heroicos como Caballo Loco que mostraron una determinación implacable durante la batalla resultado final unos treinta nativos americanos muertos frente a casi trescientos Kees entre ellos el propio general casta os podéis imaginar que después el Gobierno de Estados Unidos se encargó de ejercer una implacable venganza pero la dignidad de ese veinticinco de junio de mil ochocientos setenta quedaría imborrable en la historia