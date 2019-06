Voz 1 00:00 vino

Voz 2 00:09 Sara vítores buenas noches buenas noches hicimos en las setas

Voz 1704 00:13 Villa que digamos de géneros minutitos a la cara B como todos los días sigues desea

Voz 2 00:16 tras de lo que vamos a hablar en la cara lectiva preguntas y sabes porque este lugar en el que estamos en llama las setas presumir pasando y de verdades bastante claro no hay más que mirar lo por su forma bueno la estructura de madera más grande del mundo con dos columnas de hormigón con los ascensores para acceder al mirador que es donde estamos

Voz 0136 00:31 construido por Sacyr lo diseñó el arquitecto berlinés Jurgen Mayer son ciento cincuenta por setenta metros una altura aproximada de veintiocho metros y medio y se ha convertido en un reclamo turístico para Sevilla sí es el tercer monumento más visitado de la ciudad en el sótano eh ya lo hemos dicho ahí anticuario Museo Arqueológico que incluye restos de gran parte del periodo romano de los siglos I al IV y además hay una casa islámica almohades de los siglos XII y XIII esto sobre las setas de la Encarnación pero vamos a hablar de las otras de las de comer de las de comer y también de las de escuchar como siempre en la en la que árabes setas que son las protagonistas de nuestra primera canción ya sabemos que en inglés setas e hice mus Gun nosotros lo traducimos como champiñón realmente y así champiñón es como se llaman en francés

Voz 0136 01:22 lo un champiñón en italiano campaña es como las llaman en algunos países de América una seta es cualquier especie de hongo comestible o no con forma de sombrilla sostenida por un pedigrí celo vamos con las partes y nos imaginamos el hongo dentro de la tierra estaría el micelio que no comestible que está formado por un montón de Illes dos minúsculos llamados IFA por fuera a la vista es lo que llamamos seta sea comestible o no la seta es además el aparato reproductor de long sellers heteros salidas setas a por setas sus como una religión casi conocen las setas la mente diferencia que yo no tengo ni idea la trompeta de la muerte de la trufa negra del Bubble tus Edulis de las banderillas de las setas de San Jorge de las colmenas roba soles sesentero no es sólo una costumbre los senderos de verdad van muy bien preparados al bosque no llevan las botas el chubasquero un cepillo para limpiar las setas una cesta por supuesto para llevarlas hiló imprescindible la navaja con bola de Mc

Voz 1704 02:21 son los senderos normativos como la de la ida y luego el balón y luego están Sara que buscaba quiere excusa para poner una canción porque ya me dirás hablando de setas como llegamos a mantener yo estoy feliz porque con mi acento y orgulloso de todos mis nietos Camila cuál es tu seta no Z cuál es tu sepa favorita puede poner ahora una que

Voz 4 02:43 Nos están surtiendo el restaurante La chantarelas la chantarelas buenísima con muchísimo sabor cocina Nos rápido un plato con setas pues vamos a hacer una elaboración poco habitual con seta que ponerle muy escabeche hacer una Charlotte Posada con hierbas aromáticas piel de limón donde vamos a cocinar junto con vinagre de Jerez estas setas a la que vamos a acompañar como un rubí de aquí de carne R tinto también de de Cádiz terminaremos con unas al citado un jugo reducido de fondo de ternera

Voz 1704 03:17 yo la la plancha tiene guasa esto no de todas formas he dicho la trufa negra se puede considerar la trufa una seta si bien se considera

Voz 4 03:25 y además bueno ahora que

Voz 4 03:29 podemos consumirla durante todo el año porque ya vienen de diferentes puntos de de Europa así que tenemos la suerte de que podemos tener la todo el año no hay que no hay que esperar a ese momento para ir a buscar setas

Voz 2 03:51 tres preguntas sobre setas que contestamos con tres canciones si vamos a ver yo creo que igual lo podemos hacer incluso con el público si te parece bien Malet vale la pregunta es la más la primera va a ser la más fácil cuál es la mejor estación del año para ir a por setas haber

Voz 6 04:06 ver cual Otón y luego otoño no no anhelo

Voz 2 04:10 de donde la humedad eres

Voz 7 04:14 bonita

Voz 1704 04:17 este es el vals que Toño de Mari Trini vamos con la segunda pregunta a ver qué tal el público en esta selección Ave Mari Trini igual es la más y te das cuenta de lo que hace ya proponer una canción no venga si yo elijo las canciones y luego el tema echarlo

Voz 2 04:27 Justo lo contrario exacto vale segunda pregunta dónde sale uno cuando va a por setas del bosque este es el bosque de Sidonie íbamos con la última que creo que también es la más difícil lo sé yo no sé hay cosas que no son setas a ver Manu Camila años me ayuda no son setas pero en forma de seta a veces tiene en forma de seta bueno las vemos mirando el cielo SER son blancas son blancas nubes

Voz 1704 05:05 no está hablando de todas las setas porque luego hay citas que tienen unos efectos mira mira aquí en la psicodelia bueno bueno pues espera que seguimos con la psicodelia vamos aquellas setas venenosas primero no habíamos sólo han aún ni de las venden

Voz 0136 05:16 cosas ni de las alucinógenas alucinógenas son por ejemplo la mata moscas o la falsa oró Jaques la Manita Muscaria su venta está prohibida por ley y luego las hay más tóxicas aún como la es que esto no sé

Voz 1704 05:28 voy a decir bien la siglo cite sino que tengo

Voz 0136 05:33 esta es la que es el timón ni o u Kun y ello qué te pasa cuando ingiere una de estas pues que cambiar tu relación con el entorno el comportamiento se hace raro como que te dé sin Yves hilaridad dificultan el control muscular alucinaciones vamos a poner ejemplos también de todas esas por Giro de Italia

Voz 6 05:51 ahí te has ido con abrumar por la coca pero vamos a imaginarnos por ejemplo todo podían estar aquí

Voz 0136 05:59 completó la mala pasada claro que no estamos con setas estamos casetas los Beatles por ejemplo yo creo que consumieron alguna de estas cuando preparaban el revolution Number One peruano en la manga este este raro lo vea lo vamos a dejar Marcos que esto es una raya brutal y la peor de todas la Amanita Faloides también conocida como Can aleja Oreja Verde hongo de la muerte cicuta verdes horripilante Nos vamos con esas alucinaciones percepciones alteradas pieles alteradas de los psicodélico

Voz 2 06:42 tengo que reconocer que buscando canciones para esta cara B los de aquí los músicos españoles van en busca de setas alucinógenas sólo en busca de ellas es por ejemplo la seta de los delincuentes donde crecen las setas

Voz 9 06:53 en un día

Voz 1 06:57 hola

Voz 9 07:01 Salvi

Voz 2 07:03 los de Pony Bravo que se ponen muy mal pero muy mal cuando se van por ahí una noche de setas

Voz 10 07:15 nada no

Voz 1704 07:20 sí aunque cerramos la cara B que miedo me está dando casi todas igual de alucinante por decir alucinógeno siempre hablaba de veneno mucho rato no con que cerramos pues dame veneno esta así que la elegí porque yo quería muchas gracias Manu viene la ministra en funciones una pregunta si tú te quedas hasta mañana hasta hasta mañana