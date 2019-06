Montero, sobre la abstención: "En política todo es posible"

Voz 0194 00:00 Jesús Montero ministra en funciones muy buenas noches muchas gracias encantada de que te y aquí en esta ciudad tan maravillosa como es en este éxito tan fantasioso en lo va mira cómo está oscureciendo ahí detrás que antes que a podríamos volver a subir las persianas que las hemos bajado porque los oyentes estaban con las gafas de sol y ahora ya podríamos volverlas a subir ministra esto que voy a preguntarnos por interés informativo se lo prometo es sólo por que nosotros podamos organizarnos problemas saben que en la temporada que viene Nos camión poco la vida a los de este equipo investidura cuando

Voz 1 00:29 para cuándo el anillo para cuando claro digo yo porque tendremos que unos de vacaciones en algún momento bueno ya

Voz 2 00:34 espero que el Partido Socialista a través de el secretario de Organización transmitió con mucha claridad que la intención del presidente acudir en el mes de julio a la investidura ese propósito sigue firme en no parece que ha transcurrido tiempo suficiente para que todas las formaciones políticas dialoguen reflexionen y actúen en consecuencia

Voz 0194 00:53 primera quincena

Voz 2 00:55 aproximadamente la primera quincena lo que teníamos previsto ya dependerá de los tiempos el Parlamento también en la propia organización del Deba

Voz 0194 01:02 de investidura hecho que no era por interés informativo chicos ya puede sacar los billetes que dice la extra funciones que primera primera quincena al vamos a hacer con usted ministra el dibujo informativo de este lunes así que vamos a apuntar primero los grandes titulares que nos ha dejado el día que han sido muchos Sastre buenas noches

Voz 1071 01:16 muchas Barceló porque el lunes ha traído su particular

Voz 0194 01:19 la hoguera de San Juan ha ido a dejarla justo la misma sedes

Voz 1071 01:21 de Ciudadanos se baja Bernard de la dirección después de que hayan votado perdido la posibilidad de replantearse su estrategia de rechazo al PSOE aquella la línea roja el veto y sociedad con el PP y con Vox antes de eso ya había dicho el diputado Toni Roldán que se marcha

Voz 3 01:36 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojo

Voz 4 01:38 tú les que vinimos convierte a combatir si nos convertimos en azules

Voz 1071 01:43 dice la dirección del partido que está todo bien que no hay nada de lo que preocuparse lo dice Arrimadas porque Rivera no dice la semana pasada habló sólo una vez todo lo que ha pasado no le parece que sea como para comparecer hoy

Voz 5 01:54 una persona que aprueba por unanimidad un criterio y que ahora pues no se siente cómodo con él pues quizás era él quién tenga que dar las explicaciones pero en cualquier caso es que yo le deseo lo mejor sólo tengo buenas palabras para Toni

Voz 1071 02:05 hola gente de Ciudadanos llegaban novedades de la investidura la más sorprendente esa reunión de esta mañana en el Palacio de la Moncloa entre el presidente en funciones Pedro Sánchez y el presidente del PP que es Pablo Casado

Voz 6 02:15 nosotros vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano en hacer valer en respetar resultados de las urnas del mes de abril es es nuestra obligación a nosotros no nos interesan otras elecciones porque este país no le interesan otras elecciones

Voz 1071 02:29 eso por la mañana esta tarde Pablo Iglesias se ha visto con los sindicatos para enfatizar un mensaje que no es sólo el quién pide un Gobierno de coalición lo llama de coalición luego el suelo llama de cooperación sino que es una parte que lo reclama de la sociedad

Voz 1663 02:42 civil sospecho que a muchos de los votantes del Partido Socialista no les haría mucha gracia que finalmente la investidura salir adelante por un acuerdo con las derechas pregunten ustedes a Pedro Sánchez Si está trabajando en la investidura con el PP y con Ciudadanos BD con nosotros

Voz 1071 02:56 ha sido minutos cómo ha ido el día político desde que hemos empezado el programa por cierto no consta que nadie más se haya marchado decía

Voz 0194 03:03 danos daríamos cuenta de ello si se produce otra

Voz 1071 03:06 Contador a que antes de que termine este programa

Voz 0194 03:08 viste antes de que vayamos con con lo de la investidura déjeme preguntarle por Ciudadanos porque se va donde Roldán es alguien con que usted hubiera negociado en el tema económico la portavoz económico qué le parece esta crisis y aquí la atribuye

Voz 2 03:21 yo creo que un desmoronamiento real de una formación política que nunca ocupó el espacio que previsiblemente lo ciudadanos entendía que tenía que ocupar que es ese espacio del centro derecha que ha caído envilece contradicciones porque una cosa es lo que uno puede pregonar en una campaña electoral aguanta un discurso y otra cosa cuando uno toma de misiones y las decisiones concretas prácticas que se han tomado en Andalucía formando parte de un Gobierno en el que la ultraderecha tiene un papel decisivo en el resto de las a conformación de gobiernos autonómico y municipal le ha puesto en crisis y a muchos miembros de poder de perdón de ciudadano que entraron en esta formación política entendiendo que había un espacio para los liberales que había un espacio del centro derecha y que desde el momento en que se levantó el cordón sanitario con el PSOE yo creo que tenía la mosca detrás de la oreja de que ello efectivamente no eran la derecha de este país querían representar otra otro tipo de de oferta lo ciudadano y que ha visto que la verdad de los hechos ha puesto de manifiesto que no se distinguen del PP ni de Vox que como ese sorpasso no ha sido posible pues probablemente se tienen que replegar ir por supuesto tendrán que reflexionar muy seriamente de que es lo que en este momento le está pidiendo la ciudadanía hoy

Voz 0194 04:35 debido una votación en la ejecutiva de Ciudadanos de hecho ha sido después de esa votación cuando otro eurodiputado Javier Nart anunciado también que deja la ejecutiva del partido ha ganado por mayoría quién no quiere abstenerse quién no quieren negociar con el Partido Socialista cree posible que Ciudadanos acabe absteniéndose

Voz 2 04:51 en política todo es posible verdad porque los procesos son muy dinámicos además los tiempos que corremos yo creo que llega a mucha información que te permite ir conformando criterio que va evolucionando a lo largo del tiempo yo confío en que tanto el Partido Popular como ciudadano realmente entiendan que las personas que lo han votado lo han hecho para que ellos conformarán un gobierno no para que detectaran a otro Gobierno dicho otra manera la utilidad de su voto no se puede traducir en una parálisis del país o en una inca la ciudad de Dara de dar la vía libre para que ese conforme la investidura sino que deberían de utilizar eso foto desde mi humilde punto de vista pues para poner en marcha política en el Congreso de los Diputados modular la actuación del Gobierno e intentará acercarla los planteamientos que ello

Voz 0194 05:36 defienden hablamos del PP de Ciudadanos que en que es fan más factible una abstención del PP o una vez ciudadana

Voz 2 05:42 difícil la pregunta porque parecería Natura al que fuera más fácil una atención de ciudadano pero yo creo que la manera como el propio líder de ciudadano está viviendo ya vivido la moción de censura que desde entonces yo creo que no ha levantado cabeza si me permiten esta expresión coloquial se ha instalado bueno pone una suerte de mosqueo permanente de intentar confrontar con Pedro Sánchez creo que en este momento estaríamos a partes iguales en la posibilidad de que estuvieran ojalá tuvieran los dos porque probablemente ya lo da encargaría un poco hacia el PP de hecho Pablo

Voz 0194 06:15 todo ahora lo vamos a contar séptico Pedro Sánchez en cambio Alves Rivera no quería

Voz 2 06:18 tras y si me apuran eh lo decantaría más al PP porque dentro del PP también igual que pasan el ciudadano hay Bose que están planteando que se pueden defender perfectamente las ideas de cada uno pero que hay que permitir que este Gobierno no se paralice porque los reto de la próxima década en lo que nos interesa hablar yo creo que lo ciudadano

Voz 1 06:35 no estarán ya un poco cansado

Voz 2 06:38 de que los políticos hablemos de números aritmético de cómo se conforma un gobierno no hablemos del acceso a la vivienda de la recuperación de los derechos de las personas de la subida del salario mínimo de la capacidad de que los jóvenes encuentren empleo de la vida de la vida cotidiana que nos inunda a todos los ciudadanos y ciudadanas al menos su son una muestra los

Voz 0194 06:56 Méndez que tenemos aquí todos asienten con la cabeza ministra osea eso es lo que lo que les interesa por cierto que no ha presentado a los tertulianos de esta noche María Esperanza Sánchez buenas noches buenas noches Javier Aroca buenas noches

Voz 0860 07:06 buenas noches Emilio Contreras buenas noches a la semana

Voz 0194 07:09 Sánchez que yo les ya he dicho hasta que tú me digas

Voz 1 07:11 me levanto y aquí aquí si no me quedo me quedo tenemos para decirlo que el ojo no ve por ejemplo que es raro

Voz 7 07:17 difícil ha entrado la ministra de Hacienda en funciones el agente ha aplaudido

Voz 1 07:22 la idea de Hacienda quien funcione que hacía ya retiramos sale tener un cariño pero no no funciona si la gente aplaudiendo que raro lo que hacen es que ese año ya la campaña de la renta haylas

Voz 1071 07:32 evoluciones ya sede deben haber logrado las

Voz 8 07:35 los ingresos no viene sino que nada

Voz 9 07:40 vamos con la investidura Sastre bueno este es el mapa hasta ahora

Voz 1071 07:43 Pedro Sánchez tiene en este momento los mismos votos que tenía

Voz 9 07:46 hace dos meses porque se votó hace dos meses

Voz 1071 07:49 sólo el diputado regionalista cántabro con el acuerdo en Navarra alejó la abstención de UPN pero acercó parece el apoyo del PNV está por ver qué ocurre con Unidas Podemos si se diera ese acuerdo pues haría falta la extensión de Ezquerro de Bildu pero tendría que darse el acuerdo que ya

Voz 0194 08:02 veremos Inma Carretero buenas noches buenas noches porque el PSOE llama Unidas Podemos socio preferente pero hemos sabido hoy que lo mismo que convoca Iglesias llama Casado ya Rivera aunque Rivera como decía yo antes a la ministra le diga que no

Voz 0806 08:14 sí para sorpresa de los socialistas Albert Rivera no ha accedido a reunirse con el presidente del Gobierno en funciones alegando que ya le ha dicho que no va a facilitar la investidura sí que ha asistido

Voz 10 08:26 hoy a La Moncloa Pablo Casado según fuentes conocedoras de la reunión han tratado

Voz 0806 08:30 un poco de todo han hablado de Cataluña de Navarra de las negociaciones europeas y por supuesto de la investidura dicen los populares que su líder ha acudido por lealtad institucional y que se ha mantenido en el no a Sánchez que ha buscado de nuevo estos contactos en un momento en el que no hay avances con con Pablo Iglesias que le ha ofrecido el candidato socialista al líder popular pues según el secretario de Organización del PSOE la posibilidad de cerrar grandes pactos en el futuro le ha emplazado a plantear los pero para eso antes tiene que comenzar la legislatura José Luis Ábalos

Voz 0739 09:04 la disposición a llegar a grandes acuerdos se ha ofrecido reiteradamente eh ahora nos tienen que concretar ellos cuál es que es lo que les motiva para participar en un acuerdo nacional e el Partido Popular debe a escenas el Partido Popular no es ni puede ser ni puede jugar a ser un partido antisistema

Voz 0806 09:22 Albert Rivera no le ha llamado Ábalos antisistema pero le ha faltado poco le ha acusado de preferir el caos y el cuanto peor mejor de pedir la locura esa palabra utilizado Ábalos de que el PSOE pacte con quienes ellos demoniza en en definitiva el PSOE entiende que Rivera tiene que atender lo que dicen a su alrededor

Voz 0739 09:40 cuántos Manuel Valls cuántos Toni Roldán cuántos Javier Nart y cuantos desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite para que rectifique cuántos diputados de Ciudadanos tienen que dimitir para que ciudadanos sea lo que se esperaba de ellos le pedimos a ciudadanos que se abstenga jugó apoye la investidura y que desempeñen su papel en la oposición si es lo que pretende

Voz 0806 10:05 así que el PSOE ha redoblado hoy la presión por la derecha alegando como argumento a tener en cuenta en el futuro Ángels que con las abstenciones de PP y Ciudadanos el Gobierno sería más autónomo que con otras ecuaciones como por ejemplo implicando a Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 0194 10:21 en el PSOE dicen que esperan la respuesta de Pablo Iglesias a su propuesta de gobierno de cooperación y esta tarde hablaba Pablo Iglesias después de entrevistarse con los sindicatos Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches y que dice Iglesias bueno pues no sólo criticaba la propuesta del PSOE de cargos intermedios por el fondo ya que no renuncia a entrar en el Consejo de Ministros sigue diciendo que el modelo es el valenciano sino que también criticaba la forma no es serio decía a hacer propuestas a través de los medios de comunicación los socios de gobierno no se lanzan ultimátum

Voz 1663 10:50 que las propuestas que se hacen a los socios de gobierno no se deben hacer a través de los medios de comunicación no se deben hacer a través de ultimátum hemos escuchado al Partido Socialista decir que Gobierno de cooperación galo de la Comunidad Valenciana lo cual nos parecía razonable después han dicho que el problema no era los ministros que el problema era yo con nosotros no vamos a entrar en una dinámica de partido de pimpón

Voz 0194 11:11 Iglesias eso sí pedía a los periodistas lo escuchábamos en portada que preguntemos a Sánchez después de que se conociera su reunión con Casado si está negociando un acuerdo alternativo con las derechas el líder morado hablaba así tras reunirse con los sindicatos y es que el líder de Podemos está tratando de elevar la presión al PSOE reuniéndose con grupos de la sociedad civil con los que mantiene sintonía programática hoy los sindicatos la pasada semana los grupos ecologistas y mañana el sindicato de técnicos de Hacienda no obstante hoy UGT y Comisiones han dejado claro que no les corresponde a ellos pronunciarse sobre la fórmula que ha de tener el nuevo Ejecutivo escuchamos a una ex de Comisiones Obreras ya Pepe Álvarez de UGT

Voz 11 11:46 el sindicato no está para determinar estrictamente exactamente como se tiene que conformar un gobierno tiene otros protagonistas que lo somos las organizaciones sindicales

Voz 0194 11:56 los sindicatos y han pedido un gobierno estable y progresista que pueda revertir cuanto antes la legislación laboral puesta en marcha por el PP May en Ferraz que dicen de Podemos o el Oporto

Voz 0806 12:06 pronto mañana vamos a tener foto alternativa de la número dos del PSOE Adriana Lastra con una delegación de UGT la reunión según Ferraz estaba pedida con anterioridad el PSOE sigue tratando a Podemos como socio preferente y Ábalos hoy ha vuelto a hacerles este llamamiento

Voz 0739 12:22 que sin dilación completaremos la relación de colaboración positiva que hemos llevado en los últimos meses en el nivel político y programático el Partido Socialista Podemos debemos seguir explorando y consolidando nuestra relación de mutua confianza la mano está tendida

Voz 0806 12:40 la mano está tendida pero el PSOE sigue en el no a ministros de Podemos le hemos preguntado a José Luis Ábalos si iría a Pedro Sánchez a una investidura sin que ni siquiera tuviera cerrados los apoyos de Podemos y su respuesta ha sido que la idea es ir con apoyos ir sumando antes de la votación pero también que Sánchez no va a huir de su responsabilidad y que se votará pronto por pronto entienden en el entorno de Ábalos el mes de julio antes de agosto no se pilla tanto los dedos como la ministra Montero con eso de la primera quincena pero dicen que en julio

Voz 0194 13:10 en al menos a Llanos ha dado el titular Inma Mariela gracias hasta luego ministra qué problema hay con Pablo Iglesias

Voz 2 13:17 no hay ningún problema absolutamente ninguno de hecho hemos tenido una relación en estos diez meses casi un año de acuerdo de conciliación de las política compartimos muchas de las idea programática y nosotros desde el primer momento hemos creído hemos entendido que tenían que ser paran los otro el interlocutor privilegiado socio preferente le podemos llamar de la manera que sea el primero que uno va a hablar cuando quiere sacar adelante un proyecto de ley o quiere poner en marcha una política concreta lo que ocurre que la lectura que nosotros hacemos de los resultados electorales probablemente discrepa de la que hace el señor Iglesias nosotros entendemos que lo ciudadano no han hecho un mandato de que hay ya un gobierno de coalición Podemos Partido Socialista porque entonces habrían posibilitado una mayoría absoluta de estas dos formaciones política yo creo que lo ciudadano han expresado con claridad que quiere un gobierno socialista ha sido la formación más votada el doble que la que venía detrás que ha sido el Partido Popular por tanto es indudable que la hacía pedanías se ha inclinado por que haya un gobierno socialista no ha hecho o no ha elegido que sea un gobierno en exclusiva con Podemos que tengamos un digamos que que esa parte que son los gobiernos de coalición que suman es que no suma amo y esto significa que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en un programa de legislatura como nos pusimos de acuerdo en el programa de presupuesto que permita recuperar derechos de la persona que permita que la economía se ponga al servicio de la gente

Voz 12 14:43 pero no necesariamente estar dentro del de

Voz 2 14:46 no porque el presidente no está pensando en cómo sortear la investidura vieja pensando en el día de la investidura sino que el presidente está pensando en los cuatro años que dura una legislatura y hay grandes retos en este país en donde entendemos que tenemos que tener la capacidad de desarrollar nuestro programa llegará acuerdo con Podemos en primer lugar pero con el resto de formaciones políticas que pueden no coincidir

Voz 0194 15:09 millones en la entidad dicen desde Unidas Podemos no es tiempo de B

Voz 1452 15:12 estos

Voz 0194 15:13 han vetado ustedes a Pablo Iglesias nunca jamás

Voz 2 15:16 se lo plantearía N a Unidas Podemos insisto en que nosotros hemos tenido siempre una relación magnífica hay seguimos teniendo estamos muy satisfecho del trabajo realizado y no creemos que el debate sea quién se sienta o no en la mesa del Consejo de Ministros yo creo que desde el primer momento este debate está desenfocado para mí lo importante es si somos capaces de ponernos de acuerdo en que política se van a desarrollar a lo largo de estos cuatro año alguna de ellas la y mencionado política fiscal de redistribución de la riqueza política de vivienda política de empleo cambio climático el reto que suponen todos estos grandecitos que van a transcurrir en los próximos cuatro años y por tanto se esperaría de ello que lo importante también para ello sea esto o sea que realmente el país se transforme hice transformer desde la perspectiva la orientación de la izquierda

Voz 0194 16:02 Nissan es un poco arriesgado ir a la investidura usted incluso se atreve a decir primera quincena de julio sin haber recabado los apoyos oficial

Voz 2 16:07 bueno voy a módulo de la primera David lo hemos gran

Voz 1 16:10 a ver si me respiras tarde esta vez referido

Voz 2 16:14 me he referido o no enfermas aparte me he referido que bueno que pronto no que tampoco queremos a apurar unos arriesgado ir

Voz 0194 16:21 eh sin tenerlos claro lo lo que ocurre que

Voz 2 16:24 muchas veces la política tiene parece no que en estos tiempos que corren una aparte de liturgia en si me permiten esta expresión que que parece que no se avanza hasta que no ocurren determinado ojitos no se avanza hasta que esto es como hasta que no se pone la fecha del examen el estudiante no no sólo prepara no quiero decir con esto que hay que poner una fecha de investidura porque uno no puede tener al país mirando a ver si los políticos piensan efectivamente dejara gobernar a la fuerza más votada y esto significa pues tenemos que ponernos un límite a ese espacio de diálogo de de trabajo ir a esa investidura y saben ustedes que a partir de ahí el propio sistema democrático tiene previsto no cómo salir de una situación en la que la que lo partidos político no logran ponerse de acuerdo en este momento no hay una mayoría alternativa al partido la lista qué sentido tiene no asumir la responsabilidad de cada uno que cada uno piense cómo y de qué manera quiere desarrollar el resto de la parte de legislatura pero lo que parece de toda Asia luce absolutamente intolerables devolverle la palabra los ciudadano no esto es como si la política no fuera capaz de en su entorno arreglar sus propios problemas porque probablemente sería ese planteamiento el que lo quiera defender que lo defienda pero sería un planteamiento que iría en contra de la voluntad de la ciudad

Voz 0194 17:41 abro mesa de tertuliano Aroca

Voz 0860 17:44 la verdad es que la situación es muy complicada porque si los político que son los que cobran de esto no son capaces de solucionarlo imaginaron los que no somos políticos no pero yo sí creo algunas cosas no eh primero Si en cuenta no quisiera soluciones sencillas pues hubiera votado a mayoría absoluta debería dar la mayoría absoluta alguien no ya lo hizo una vez sí parece que no salió demasiado bien y luego por tanto lo que le ha ha puesto a los políticos a trabajar a que tenga imaginación y que sean capaces de formar la mayoría necesaria lo más parecido a lo que han dicho lo que pasa es que la naturaleza de las cosas señora ministra parece indicar que lo que dices los electores que haya un gobierno de progreso yo no le pongo calificativo ni de coalición y de cooperación parece que lo que dice es que haya un gobierno de progreso otra cosa que dice ante es que quiere que haya unos partidos que gobierne uno unos eh y otros que se opongan pero lo que no dicen lo lo ciudadano es que no haya Gobierno sea por tanto dicen que haya un gobierno no sencillo con una cierta dosis de imaginación y que haya gobierno que ese gobierno ahí claro el problema es que junto a esa línea que yo al menos lo identifico como de progreso hay otra línea que otra línea de moderación parece que hay partidos que están en el antisistema yo perdón porque algunos se moleste pero me da la impresión de que la derecha española está en plan antisistema antisistema Izquierda una parte la Izquierda me da la impresión que tiene una ansiedad orgánica que le impide ver la claridad del mensaje a los ciudadanos

Voz 0194 19:18 déjeme que debe como uno no le formula la pregunta Aroca que fiesta estaban esta reflexión sobre sobre la situación les sorprende decía antisistema les sorprende la actitud de la derecha han ante esta cerrazón para llegar a intentar llegar a un acuerdo

Voz 2 19:34 no yo comparto totalmente la reflexión Casio Javier Aroca en el sentido de interpretar la voluntad de los ciudadanos de forma honesta realmente qué es lo que han pedido han pedido un gobierno de progreso yo lo comparto por eso nuestro socio preferente y prioritario tiene que ser Podemos han sitúo el Partido Socialista con un con el doble del porcentaje de voto de la siguiente fuerza política es decir que no hay duda de que el Gobierno socialista es el favorito para todos los ciudadanos para que para que pueda administrar el futuro de este país por otra parte la derecha ha adoptado un papel en donde yo estoy convencida de que los votantes del Partido Popular y los votantes de ciudadano no votaron a esta formación política para Irak pedir que España avance para paralizar un país yo creo que de forma a cada uno como creyó conveniente dijo está en mi opción prioritaria sí al la mayoría de los ciudadanos no la convalidó o no la válida deje usted cree que la decisión mayoritaria del país se abra camino siga adelante ya habrá tiempo en cada momento en cada ley en cada iniciativa política de poder cada uno poner encima de la mesa aquella modulación aquel matí de aquello que considera necesario pero llevaran un país a la parálisis es suave probablemente antisistema a mí me parece una buena expresión porque es de aquello que lo que no quieren es que la democracia avance lo que es lo que quieren que lo digan lo que quieren que lo transmitan con claridad pero no en este juego de que de no Gone pacte usted con determinados grupos políticos independentista pero yo no le voy a permitir ni ninguna alternativa a esa situación esa esperanza

Voz 1452 21:07 sí a ver si yo no sé si los ciudadanos con los votos que han tenido los partidos de la derecha han dejado un recado muy claro en concreto yo creo que lo más claro que han dejado los votantes de la derecha es que no le gustaba la deriva de los dos líderes que hicieron unas una campaña verdaderamente excesiva si se trajo la la gente que podían haber sido votos para para la derecha pero también está la izquierda podemos en fin en su mejor momento en tan corto espacio de tiempo desde que está ahí desde que es un partido de sistema el PP el PSOE tampoco tiene todos los votos que necesita estaremos si habrá que plantearse que estamos ante una crisis importante en una crisis política importante

Voz 2 22:02 yo diría que Paul por lo menos mi reflexión personal es que efectivamente en este momento la fragmentación política una realidad que ha venido para quedarse yo soy de las que opina que por supuesto hay eh los ciudadanos tienen opiniones plurales que cada uno hola refleja en una formación política distinta por tanto hay que pensar que en el futuro de este país el bipartidismo no va a ser una realidad que vuelva a surgir a pesar de que alguna personas nostálgica mente quieren tender a ello ni siquiera la política de bloques que yo creo que está de moda tratando en este momento tras las elecciones que esa llamada política de bloque no era tampoco la expresión de lo que los ciudadanos piden por tanto habrá que también ir adaptando la gobernabilidad de nuestras instituciones a una realidad que probablemente en este momento en el contexto legal no está bien identificada esto los ayuntamiento lo tienen perfectamente resuelto en en el sentido de que si no hay mayoría alternativa hay que dejar que la fuerza mayoritaria se abra camino si hay mayoría alternativa la democracia es sagrada y prevé que se cayó alianza entre esa fuerza políticas que pueden ponerse de acuerdo en un programa pero en este momento yo creo que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y tenemos que hacerlo sin pedirle un esfuerzo adicional a la gente ya lo ciudadano porque mucha PC de lo que lo que se espera de nosotros justamente que superemos los obstáculos que nada temo a esa nueva situación ir plural y el pluripotente ritmo si lo queremos llamar así en contraposición al bipartidismo ha venido para qué darse y esto significa que hay que tener suficiente cintura para conformar la alternativa política y los Gobierno sabiendo y conociendo esta realidad y las lesiones han sido clara el Partido Socialista sacó el doble de votos el doble de porcentaje de escaño que sacó la siguiente formación política yo creo ante eso hay que rendirse el Partido Socialista tiene que gobernar

Voz 0554 23:53 sí si me las democracias a las democracias parlamentarias occidentales que España es una de ellas cuando un partido no tiene mayoría absoluta y se queda cincuenta y tres diputados de esa mayoría absoluta como le ha ocurrido al Partido Socialista en las últimas elecciones Labrit lo que hacen es el partido más votado qué principios el que tiene la legitimidad para tomar la iniciativa de formar gobierno se dirige a aquel partido que según su perfil ideológico y el número de diputados que aporte puede darle una mayoría que consoliden Gobierno sí pero nosotros no hemos oído al presidente del Gobierno a ningún dirigente del Partido Socialista decir la adopción a los de ciudadanos que son el único partido que aporta el número de debe

Voz 0194 24:34 los dos los dos solos tendrían mayoría absoluta único

Voz 0554 24:36 qué aporta mayoría absoluta garantiza la estabilidad es es el el el el Gobierno que daría estabilidad pero el presidente del Gobierno no ha dicho nunca al señor Rivera o ciudadano venga usted vamos a negociar un pacto de gobierno un programa de gobierno si hace falta un gobierno de coalición o un pacto de legislatura que de esta visita al país no le ha dicho usted tiene permite que yo sea presidente del Gobierno y luego yo ya he dicho que el Podemos esos lo preferente y luego usted gobernará con Podemos usted eso no forma parte ni de la práctica parlamentaria ni de la lógica política

Voz 2 25:10 bueno yo creo que que exactamente no es así claro que el Partido Socialista y el presidente en persona se ha dirigido ciudadano pero nosotros no hemos encontrado previo en la campaña posterior a la campaña una negativa rotunda del señor Rivera que ni siquiera hoy ha acudido a la Unión quiere usted más represión de cuando una formación política no si no simplemente no quiere dialogar es que no quieren y que la llames para poder hablar para poder saber en qué contexto se mueve por tanto me parecería injusto no poner la carga de de la prueba sobre el Partido Socialista que está hablando con todo el mundo y que por supuesto está pidiendo algo que en democracia es perfectamente respetable

Voz 0554 25:48 pero no la enorme diario no la apellido formar gobierno de coalición apartara Donell un gobierno un un programa de gobierno le ha pedido que se abstenga criticó Lola si eso es lo que le he dicho a ellos no le han dicho nunca

Voz 1 26:01 hace tiempo que esto usted para terminar la Misa que puso el cordón sanitario al partir

Voz 2 26:06 los socialistas los seis triples es igualmente crítica

Voz 1 26:08 tanto que Ciudadanos y eso es criticada

Voz 2 26:11 distinto porque ciudadano sigue instalado en esa barrera ese cordón sanitario que desde el primer momento puso al Partido Socialista es que para hablar tiene que haber voluntad por ambas partes ciudadano discrepe ciudadano jamás ha dado ni siquiera la oportunidad de poder dialogar el señor Rivera lo ha dicho por activa por pasiva la señora Arrimadas que no van a hablar con el Partido Socialista que no tienen nada que hablar por tanto no pedimos ni el apoyo ese que podría ser en la tesitura que usted se mueve si uno quiere pedir el apoyo pues entonces se pone de acuerdo en el programa de gobierno que es lo que hacemos con Podemos no nosotros lo que decimos Si usted no quiere ni siquiera a hablar no vete no boicotee la conformación de gobierno deje que el Partido Socialista que indudablemente es la fuerza más votada con mucha diferencia de la de la siguiente pueda gobernar y hagan ustedes la oposición que quieran hacer en el marco de las Cortes Generales del Congo

Voz 0554 27:08 sólo si a las la tercera porque si la posición de Ciudadanos criticable porque ha puesto previamente una línea que no quiere traspasarlo pero la posición del presidente del Gobierno y el Partido Socialista es igualmente criticable porque no ha hecho una oferta

Voz 1 27:22 Lara no no no puedo hablar con el que no quiera hablar y se vuelve de De Juana

Voz 0554 27:27 decírselo yo le propongo usted esto usted me dice que no el responsable su pérdida que el Gobierno no lo haya hecho esta propuesta al Ciudadanos el Gobierno

Voz 1 27:36 no está bajo la de que no quiere acuerdo cuando alguien no quiera hablar uno le dice a otra persona

Voz 2 27:41 ah venga usted hablar y no se presentado siquiera

Voz 1 27:44 la reunión que que como se ha visto que se acumulen venga usted abstenga se añada un dato

Voz 0194 27:50 Tomás el presidente del Gobierno en funciones había llamados Albert Rivera igual que ha llamado a Pablo Casado en esta segunda ronda vamos a decir de consultas ya lo he Rivera no ha querido acudir a Moncloa es un dato que dejamos una mesa ministra de me cinco minutitos claro

Ángels Barceló la tertulia Javier Aroca Maria Esperanza Sánchez Emilio Contreras la ministra en funciones María Jesús Montero

Voz 7 33:50 me voy a intentarlo porque no me gustaría meter la pata defraudar a Hacienda aquí delante de todo el la ministra como ahora parece que puede hacer unas declaraciones oficiales y otra a título personal voy a aludir a hacerlo a título personal esta pregunta si Pedro Sánchez viniera a Sevilla a pasar unos días para ver si se aclaraba las ideas tuviera que hacerle de cicerone lo llevaría por la Catedral la salud de los franceses la Macarena o mejor paseíto por el río la calle Betis sea la pregunta sería la ministra que prefiere Iglesias o Rivera

Voz 27 34:30 no de los iba a llevar la pregunta pero muy bien hubieras muy bien enfocada

Voz 15 34:34 la ministra Iglesias Rainer por supuesto para nosotros el

Voz 2 34:39 la coincidencia con el programa de iglesia es una coincidencia importante y que por tanto todo siempre cuando hemos dicho que iban a ser nuestros interlocutores favorito privilegiado me da igual la denominación es porque tenemos facilidad de ponernos de acuerdo yo creo que la demostración fue el acuerdo presupuestario que fue un magnífico acuerdo qué pena que no viera la luz pero que en ese entorno hemos trabajado muy bien y yo respeto muchísimo a esta formación política a todos sus componentes te a su líder a Pablo Iglesia evidentemente es seguiremos trabajando con ello y seguiremos haciéndolo para mejorar la vida de la gente que lo que estamos pero sí ha sido muy muy elocuente tu recorridos

Voz 7 35:17 yo que en por unir con la primera hora yo creo que en este viaje rivera Casado Rivera parece Magallanes que era el que salía fuerte Verónica Casado lo único que va a volver el no es pasear hacer como el acuérdense yo puedo hacer una petición a la a la

Voz 1 35:31 en la vuelta a Hacienda yo creo que no

Voz 7 35:33 no hubo mucho jaleo con Amancio Ortega con la donaciones y sino con esto de todo estamos de acuerdo en que la propina así se pagaba la cuenta yo no sé si lo próximo presupuesto seis los encarga la ministra poderle presionar a Amancio Ortega en dos cosa lo primero que en el Bershka o baje la música oponga copas Ése aclara de una vez y lo segundo luchar con presiones desde Hacienda contra lo Slim Fit que la tele lo convierte en una M tiene los gordos amarga así

Voz 27 36:04 se podría ya que el encargo era importante volver a Uri Caine cortantes

Voz 1 36:09 quería que por ahí si tengo ocasión se lo transmitiré aire que está profundamente en desacuerdo con el tallaje Fiz con esta tarde

Voz 0194 36:17 el el politólogo Pablo Simón estaba en La Ventana y Dani Garrido el director de Carrusel porque Aído ha habido un combo ahí le ha preguntado Dani Garrido a Pablo Simón quién era la política más brillante que había ahora mismo Pablo la citados ha dicho es una política de la que vamos a hablar más si cuánto más vamos a hablar de

Voz 2 36:35 bueno claro Lleó realidad de que ilusión que ilusión porque yo le tengo un gran cariño de un gran respeto a Pablo Simón eh bueno yo me imagino que se referirá a que la próxima conformación del Gobierno puede todavía no se sabe y en esto yo siempre soy muy respetuosa porque todo el mundo me dice bueno tú vas a seguir el Gobierno de digo no no no esto no cesa

Voz 1 36:54 ataque el presidente no te llaman presidente de la Junta

Voz 27 37:00 ya pediatra otra como se sabe la pierde oportunidad no pierde oportunidad

Voz 2 37:05 ir no sinceramente pienso que en el futuro yo creo que tendremos que hablar todos mucho y sabrá de todos mucho yo he tenido la suerte de participar en un Gobierno que ha sido una experiencia fantástica hombre y mujeres muy preparado personas que no dan punta sin hilo como Manu Sánchez y que por tanto siempre aportan un elemento de aprendizaje de solidaridad hay en esto día me he acordado mucho de mi compañera Lola Delgado por la desastrosa no declaraciones de El portavoz de de Box de Murcia en donde una persona fantástica hay una mujer completa

Voz 1 37:40 Tzipi hoy sobretodo una una mujer en la lucha por la igualdad incansable de la palabra ahorcar les pido a los dos

Voz 0860 37:46 a proseguir con la dice Cio geográfica urbana no Rivera lo mismo que orilla Sevilla tiene dos orillas un aquí OTAN Triana lo de la funcione de funciona de ministra pero el resto de funciona también esta función pero hoy posibilidades el cine orilla de Triana la cómo va eso hay

Voz 2 38:08 no sé si te refieres a al al hecho de que el Partido Socialista pudiera tener

Voz 1 38:14 o no alianza con Ciudadanos foco de referente eran apura el perdón vamos

Voz 28 38:19 está refiriendo a mi barrio que como llevando también emitan funcione comenzó es que no se había que ser reaccionar esa que no le como la ironía funciones de ministra pero hay más consular no sólo exministra hombre por supuesto tengo son es la preferida de Pablo Simón y más gente no cómo va a Nancy dentro de esa función contempla

Voz 1 38:43 yo que corsés más presidenta de la Junta ya que tengo que ha preguntado como decía antes de las pregunta dio Tengo una pregunta que me cae siempre en el examen siempre hay una prensa Amin y Takeshi Liga

Voz 2 38:53 la no que es la pregunta de su futuro no ministra dónde vas yo digo una cosa que la digo con con absoluta honestidad y todo el mundo que me conoce sabe que es verdad yo siempre vivo el destino en donde estoy lo vivo con una intensidad y un apasionamiento que para mí siempre es el último pero no porque me vaya ahí dentro de un rato sino porque creo que me voy a quedar hay siempre trabajo en una planificación en el medio plazo para mí en los inmediatez IMO no son tan importante mucho más importante ver cómo se va a comportar la política en la próxima década entonces yo trabajo como si me fuera queda de por vida como ministra de Hacienda eso es lo que puedo beber

Voz 28 39:29 Diana Street

Voz 0194 39:32 será como siempre un placer muchísimas gracias y muchísima suerte muchísimas gracias a vosotros estar hoy aquí