El Larguero: Primera parte (24/06/2019)

Voz 0049 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinticuatro de junio día en el que la selección española de fútbol ha caído en los octavos de final del Mundial que se está celebrando en Francia dos uno hemos perdido con dos penaltis en contra

Voz 1991 00:54 y la verdad es que duele duele en la forma en la que nos hemos marchado de este Mundial en porque no hemos sido inferiores en cuanto a juego porque nos vamos con dos penaltis en contra el primero de ellos para mí es para mí un penalti claro llega tarde Mapi León la jugadora de la selección pisa a la jugadora de Estados Unidos pero el segundo penalti más que dudoso en el minuto setenta y seis íbamos con empate a uno había marcado Jenny Hermoso en el minuto nueve tan sólo dos minutos después de que las estadounidense se pusiesen por delante un golazo además de Jenny como digo en el setenta y seis llegaba otro penalti para Estados Unidos lo pitaba Catalina y que es la colegiada húngara que estaba dirigiendo este partido IS penalti en que no lo pita habían nunca de hecho en el bar han avisado de la Colegial han dicho oye venir a esto ven a ver esta jugada porque probablemente este es equivocada a pesar de ir a ver la jugada en la colegiada húngara como digo ha decidido que era penalti muy rápido que había hecho el primer gol de Estados Unidos desde los once metros hacía ese dos uno que al final era definitivo nos dejaba fuera de este campeonato en creo que tenemos que estar muy orgullosos de de de nuestras chicas porque lo han dejado todo porque han dado una imagen fantástica porque en ningún momento ha sido inferiores a ninguna de sus rivales porque jugaron de tú a tú a Alemania en la fase de grupos al que pudimos pudimos haber ganado aunque al final perdimos por un por un error defensivo y hoy hemos dado la cara ante la actual campeona del mundo contra Estados Unidos que en ningún momento ha sido superior a la selección española de hecho hemos tenido ocasiones hemos jugado bien en las hemos puesto momentos contra las cuerdas pero al final ya se sabe no los privilegios que tiene también en esas elecciones que ya han sido campeonas y que son más conocidas que son más respetadas por los organismos del del fútbol y en este caso Nos toca llorar nos toca llorar está eliminación sobretodo por impotencia de haberlo hecho todo y averno y habernos quedado en el camino probablemente sin haberlo merecido en la verdad es que hay que dar un diez en al combinado español desde Jorge Valdano el seleccionador a todas las chicas que componen esta selección española que han hecho historia han hecho historia entrando en este Mundial haciendo la fase de grupos clasificándose como segundas de su grupo para octavos de final como digo plantando cara a toda una campeona del mundo como es Estados Unidos en los octavos The final en el pero bueno en en unos minutos vamos están el hotel de concentración de la selección hemos quedado con Jorge Bill Latham unos quedado con alguna de las jugadoras para ver si nos cuenta Anabel un poquito como están después de este duro palo al caer en octavos de final de del Mundial también va a estar Iturralde va a estar Iturralde para contar las las jugadas polémicas en el otro partido octavos de final que ha disputado hoy Suecia ha ganado uno cero a Canadá de hecho Canada además ha fallado un penalti cuando el partido iba con uno cero es decir que la sueca se meten en cuartos de final como digo un instante estamos en ese hotel pero antes os cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día como por ejemplo que la selección española sub veintiuno ya conoce a su rival del Europeo de la categoría que se está celebrando en Italia vamos a jugar contra Francia será el próximo jueves a las nueve de la noche y ahí buscaremos contra los franceses el pase a la gran final la otra eliminatoria la otro el otro partido semifinales lo van a disputar Rumanía y Alemania además en Mallorca se ha celebrado el ascenso a Primera División conseguido ayer la plantilla al completo primera ha estado en el Ayuntamiento lo ha acudido al Gobierno balear para terminar en la plaza de las tortugas donde han podido celebrar el regreso a Primera División en con sus aficionados es espectacular lo que ha conseguido el Mallorca en los dos últimos años hay que recordar que el año pasado la temporada pasada ascendían de Segunda B a Segunda y este año directamente han pasado de la segunda división Primera División hacía seis años que el Mallorca no estaba en Primera os podéis imaginar cómo estaba siendo la celebración en la isla a estas horas de la noche todavía sigue inmersa Mike que va a ser larga la madrugada en cuanto al mercado de fichajes en el Barcelona pendientes del posible regreso no es una broma de Dani Alves el brasileño ya anunció en su momento que abandonaba el Paris san Germain ofrecido ofrecido al Barça dice oye mira yo termino contrato no vais a pagar ni un duro por mí conozco la casa estaría dispuesto a llegar estoy en un momento muy bueno físicamente y el Barça es lo está planteando está esperando a ver qué es lo que pasa con ese miedo se va del club pues tendrían como opción el poder eh repescar a Dani Alves para que esté en el Barcelona la próxima temporada en el Real Madrid empiezan a pensar que igual Keylor Navas inicia la pretemporada con el resto de sus compañeros el conjunto blanco haría de hoy no está dispuesto a aceptar las pretensiones del Tyco quiere que le den la carta de libertad es decir no pagar nada por su traspaso porque él quiere mantener la ficha que tiene el Real Madrid que es bastante alta no quiere ningún tipo de cesión en el Real Madrid dicen bueno me parece muy bien que busque Un un destino e intenta que te paguen lo máximo posible pero nosotros queremos sacar dinero por Portu traspaso estaríamos hablando de unos veinte millones de euros lo que estaría dispuesto a negociar el Real Madrid por la salida de de Keylor Navas veremos pero a día de hoy tiene pinta que esto se va a alargar durante el verano esquemas Keylor Navas tiene contrato hasta junio de dos mil veintiuno con lo cual podría seguir en el Real Madrid sin ningún tipo de problemas más o menos como Le le pasan el tema de de Bale en el Sevilla cada vez más cerca la salida de Pablo Sarabia con destino Francia en concreto al París Saint Germaine el conjunto parisino estaría dispuesto a pagar una cantidad cercana a los veinte millones de euros el jugador ha estado en negociaciones durante prácticamente toda la temporada pasada no han llegado a ningún acuerdo parece que ahora mismo está más cerca de irse a la liga francesa Pablo Sarabia que seguir en el Sevilla en el Atlético de Madrid la verdad es que sin muchas novedades porque en sigue la negociación abierta con el Benfica Portimao Félix seguimos con lo mismo quiero decir que no llegan a un acuerdo a la hora de realizar el pago del traspaso el Benfica siempre se remite a la cláusula hablamos de ciento veinte millones de euros el Atlético de Madrid está intentando que esos ciento veinte millones sean en diferentes pagos que no sea de una tacada los ciento veinte millones ahora mismo están en ese punto las negociaciones veremos si consigue el Atlético de Madrid desengrasan y poder hacerlo oficial en los próximos días en la Copa América está nuestras completa el grupo C los dos partidos a la una de la mañana Chile Uruguay donde se juegan el primer puesto del grupo y además Ecuador Japón en la Copa África en el grupo de ayer Marruecos

Voz 1 07:28 uno Namibia cero

Voz 1991 07:31 el sufriendo mucho con gol en propia puerta de en el último minuto Joy Costa de Marfil uno Sudán

Voz 1 07:37 frica cero en el grupo de la Copa África Túnez uno Angola uno tenemos en juego el Mali Mauritania va cuatro uno

Voz 1991 07:47 para mal que está por encima está pasando por encima de Mauritania a psicólogos contamos cómo termina ese partido las once y treinta y siete contado todo empezamos

Voz 2 07:55 el mundo es un tablero con millones y millones de metros

Voz 3 07:58 tras dos encuentros de ellos quieres jugar

Voz 4 08:00 no hubo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiando con BMW bancas del treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno

Voz 3 08:13 ahora modesto te gusta conducir

Voz 5 08:17 Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo último de nuestra

Voz 6 08:23 primera selección sostenible en el Mundial de

Voz 5 08:25 el gol femenino

Voz 0049 08:41 como no puede ser de otra forma la primera conexión del Larguero de hoy nos lleva a Francia para hablar de ese mundial donó donde nos hemos quedado en octavos de final hemos caído contra las grandes favoritas contra Estados Unidos dos uno pero creo que hemos merecido bastante más sobre todo merecíamos que no hubiesen sido injustos con nosotros enviados especiales de la Cadena SER Miguel Martín Talavera Sonia Lus qué tal muy buenas

Voz 1576 09:02 qué tal llegó noches hola muy buenas Dalla

Voz 1991 09:05 eh hemos plantado cara a Estados Unidos hemos jugado bien hemos tenido nuestras ocasiones en ningún momento hemos sido inferiores pero nos ha echado el bar o por lo menos una mala interpretación del bar

Voz 1576 09:16 sí comparto esa versión recordemos que jugamos contra la selección número uno de El Mundo que tiene tres coronas que se plantaba en los octavos de final con dieciocho goles a favor y cero en contra que nadie los últimos siete partidos le había marcado un gol que llevó a más de cuarenta marcando lo han vuelto a hacer ver hoy pero yo creo

Voz 7 09:37 que que España por momentos incluso ha sido su

Voz 1576 09:40 yo yo yo ya no me quedo en lo ajustado del marcador en y siguieran y esa decisión que estoy completamente de acuerdo para Haití que para mí ha sido injusta no sé si como la del codazo de Tassotti que no echado un mundial masculino no sé si la de algo duro pero para mí está sobre todo cuando le llaman al árbitro a es porque

Voz 1991 09:58 a decirle que saque cobrado es porque se ha equivocado

Voz 1576 10:00 porque no han Yamón el primer penalti el segundo para mí no lo era pero más allá de eso es que como te digo que era una selección que a Suecia que es una de las grandes selecciones que por cierto ha pasado a los cuartos de final en la primera parte ya le ya lo había hecho catorce o quince ocasiones de gol Estados Unidos casi el doble al final del partido nosotros apenas nos han hecho ocasiones no hemos conseguido nada atrás y encima siempre hemos buscado el gol y hemos llevado peligro por lo tanto yo creo que ha sido un partido muy bueno de la selección española un partido de mayoría de edad en estas competiciones muy parecido al de Alemania también otra de las grandes yo creo que es para sacar conclusiones muy muy positivo después esta Copa del Mundo

Voz 1991 10:38 Sonia como estaba las nuestras

Voz 1914 10:40 pues enrabietado enrabietados porque además mira no me no quería contar esto pero lo voy a contar porque las futbolistas de EEUU son auténticas estrellas mundiales pero han demostrado hoy que no sé si saben perder porque no han perdido pero tampoco saben ganar visto gestos muy feos y muy arrogantes en en la zona mixta o las jugadoras españolas se oído a varias decir que es que España ha sido muy dura en el juego la seleccionadora ha dicho en rueda de prensa que es que tenían que

Voz 0049 11:09 dura viajero no los hemos llevado nosotros

Voz 1914 11:12 pues es lo que te digo que han sido hombre arrogantes además incluso la la afición que cada vez que por ejemplo cogía el balón Marta Corredera la pitaban por una acción que había tenido con la capitana Megan rápido no no sé hasta por ejemplo una jugadora de España el ha pedido la camiseta Alex Morgan en en el pasillo de zona mixta con muy malas formas Alex Morgan le ha dicho que no

Voz 1991 11:33 pues que se lo quede que tampoco la queremos eh

Voz 1914 11:36 pero yo creo que lo que decía tala de la mayoría de edad ha llegado hoy les han dado el el carné de los dieciocho años porque se han vaciado querían competir lo han hecho querían estar a la altura de las mejores lo han hecho IAEA yo creo que con el paso de los días Yago valorarán lo que han conseguido que aunque estén fuera del Mundial esto están fuera pero esto acaba de empezar

Voz 1991 11:55 mundiales Morgan le pedirá la camiseta alguna de las nuestras no tengo ninguna duda ex seleccionador español Jorge la qué tal buenas noches

Voz 8 12:02 hola buenas noches once y cuarenta y dos

Voz 1991 12:04 minutos hemos conseguido digerir ya todo lo que ha pasado

Voz 8 12:08 no esto es un proceso más lenta digestión mi de análisis y de recepción pero pero bueno como decía Sonia que también ya estaba ahí encima Nos hemos visto después de el del partido pues como ellas con cierta rabia pero también con con esperanza porque pienso que el futuro es esperanzador

Voz 1991 12:31 y qué ha sido lo más duro de hoy

Voz 8 12:36 lo más duro de hoy pues hombre en unos momentos del segundo gol cuando pitan el penalti que estás lejos no lo de sigue sino eh bueno tú dices bueno pues hay muchas opciones que sin los que están viendo el monitor no no ven penalti luego la al árbitro al final decide pitar el penalti pero bueno me quedo con muchas cosas positivas la reacción del equipo después del primer gol que conseguimos en paro dar a los pocos minutos y después del segundo gol que que no nos hunden y mucho menos si vamos a por el partido y hemos tenido el empate dos o tres ocasiones

Voz 1991 13:18 bueno pues pues

Voz 8 13:19 se lo llevó con calma ver todo lo que ha pasado pero la lectura Hay es es positiva

Voz 1991 13:29 he visto la jugada el segundo gol me imagino repetida varias veces qué te parece la el segundo penalti perdón

Voz 8 13:36 bueno pues que al final han pitado penalti ya hasta que nosotros aceptamos respetamos la decisiones arbitrales inmigrados para dentro de nosotros hemos competido muy bien el partido hemos dado un salto cualitativo importante hoy sobre todo a nivel competitivo y que luego pues bueno si hubieramos conseguido ser más España en cuanto a jugó en cuanto a control está claro que tenemos delante al mejor equipo del mundo pero yo sé que que podemos pues se podríamos haber estado más cerca de El Paso

Voz 1991 14:11 termino con el tema del árbitro que tampoco me quiere conquistar ahí el árbitro en este caso lo merece después del campeonato que hemos hecho tan espectacular seis en el área contraria lo pita

Voz 8 14:22 pues bueno no lo sé no lo sé a ver también los tiene que cuál es la arreglaba yo soy hoy el estadio estaba lleno oí estaba lleno de estadounidenses o de gente que que va a ver a los estadounidenses a la primera potencia del mundo el el tercer partido de su vimos ayer directo contra Solbes ya pues suecos habría quinientos como mucho ya había vendido miles estadounidenses entonces pues bueno entiendo diferentes situaciones

Voz 1991 14:48 en cuanto valor hay que darle a lo que ha hecho esta selección en este Mundial

Voz 8 14:54 bueno hay que hay que valorarlo hay que valorarlo porque el primer objetivo que nos planteamos es era la mejor selección somos mejor selección sin duda las jugadoras también son han mejorado con la experiencia del del Mundial pues anda también un saldo muy importante y luego pues que que no íbamos a ver el Mundial en fin en sí mismo que iba a ser una parada más en nuestro camino de de mejora de seguir para alante pues yo creo que hemos subido unos cuantos escalones

Voz 1991 15:25 tú qué les has dicho sí se puede saber a las chicas cuando terminó el partido

Voz 8 15:29 bueno que me he sentido muy orgulloso de ellas oí el partido ha visto que que las jugadoras han pues ya se han entregado o han andado absolutamente todo y a partir de ahí no se puede pedir más que se pueden mejorar pues claro que se pueden mejorar pero cara pues de de las merecidas vacaciones que el fútbol sigue que el día veintiséis de agosto ya tenemos otras fechas FIFA el ajeno contaremos si empezaremos a preparar la siguiente clasificación para la Eurocopa siente el siguiente torneo y que llegue las lágrimas que está tiene Radavan hoy de tristeza y de rabia seguro estoy convencido de un futuro sonando alegría cuando consigamos un campeonato

Voz 1991 16:11 aquí hemos tenido que dar ánimos extra en estaba allí fastidiada bueno imagino que todas pero especialmente fastidia había alguna

Voz 8 16:17 todas bueno pues oye más o menos no habido ninguna tampoco con un disgusto enorme ya te digo son maduras son son futbolistas son futbolistas buena letra

Voz 1991 16:30 en mayúsculas juntas

Voz 8 16:32 eso es y entonces pues bueno ellas también dan su proceso de digestión pero saben que el que lo han hecho bien que tienen que tiene la conciencia bien tranquila porque en estos cincuenta días que llevamos concentrados han dado el más

Voz 1991 16:45 te sorprende que Estados Unidos haya aquejado de la dureza de las nuestras porque vamos yo creo que no hay fundamento por ninguna parte

Voz 8 16:52 bueno a ver yo lo que sé es que he tenido que cambiar a los a la primera valla porque la un rodillazo en el ojo y ahora mismo pues no lo Allariz entonces pues bueno ellas que que se quejen ya cuando le a la buena seleccionadora ya de segundo entrenador pues bueno pues que nos veremos en el futuro de ahí pues eso es lo que tienen ganas de que puede ser el futuro nosotros también con más rodaje pues vuelve a enfrentar ya es el fútbol fútbol de Tura oportunidades yo creo que que lo detendremos tanto con ellas como Juanma seguidos plantado cara esa falta poco

Voz 1991 17:29 tanto tanto que hemos plantado cara por eso te iba a preguntar Jorge en quiero decir llegamos a este Mundial con la intención por supuesto pero Coll no sé si con el convencimiento o voy a comer la pregunta te has sorprendido quiero decir el nivel de las nuestras ya sé que tú has trabajado con ellas la preparación así además ha sido fantástica con un montón de amistosos de muchísima calidad pero estar a este nivel plantarle cara como le plantamos Alemania que fue injusticia como aquel aquella derrota por cero uno el estar hoy poniendo contra las cuerdas a EEUU que es la actual campeón la del mundo conoce cuántas mil fichas en su país es que el Soccer femenino allí es seguido por un montón de aficionados es decir hemos estado por encima de las expectativas

Voz 8 18:13 bueno pues al final la clave de sendos valoramos los resultados Los resultados pues pienso que han sido han sido óptimos yo la valoración más largo por el rendimiento y la verdad es que el rendimiento del equipo pues ha sido de de notable alto bueno pues sabemos los puntos que tenemos mejorar hoy antes ya que también he dicho que que podemos jugar mejor al fútbol hemos defendido muy bien hemos competido muy bien pero si hubiéramos jugado más hubiéramos tenido más el control digamos más tenido más opciones de de de ganar el partido y en eso y en eso vamos a seguir trabajando vamos a seguir buscando y amistosos contra las mejores selecciones para seguir midiendo nos que el el miedo que existía pintarán la cara pues pues ya no hemos perdido lo hemos perdido nosotros nos exponemos para seguir siendo mejores y luego pues centrarnos en hacer una buena clasificación para la siguiente Eurocopa y poder volver hasta una fase final con más opciones que las otras dos que hemos estado históricamente

Voz 1991 19:14 no os da la sensación que había roto o mejor dicho que habéis hecho un punto de inflexión no voy a decir el fútbol femenino porque no me gusta decir fútbol femenino el fútbol es fútbol quiero decir practicado por mujeres sopor hombre no me gusta decir fútbol femenino sino por los equipos femeninos tanto de selección como de clubes que ha sido un año con un punto de inflexión en cuanto al seguimiento de no sólo los aficionados el interés que se que se ve en las redes sociales sino también incluso los medios de comunicación

Voz 8 19:41 sí sí es totalmente totalmente año año desde el punto de inflexión totalmente de acuerdo después de mundial pues estoy convencido que muchas niñas al animal a jugar a fútbol querer apuntada al equipo de su colegio de su barrio ya al final pues yo creo que es lo más importante no que el que el fútbol femenino siga creciendo que tenga referentes que la gente sienta orgullosa de su selección pues eso es lo que más feliz nace yo creo que quienes somos el mejor mucho

Voz 1991 20:12 ah pues mira te tengo preguntada una noticia el día de hoy en el Real Madrid que entre con el equipo femenino creo que es una grandísima noticia no

Voz 8 20:20 bueno sí si se confirma está claro que es una una gran noticia por eso equipos pues el tamaño de de la grandeza del Real Madrid que que apuesten por fútbol femenino sería muy bueno ya digo si si se confirma finalmente

Voz 1991 20:35 en segundo que te quiere saludar a alguien es el árbitro de cabecera de la Cadena SER Iturralde González qué tal muy buenas noches Itu ahí tienes al seleccionador

Voz 9 20:44 Mister como estábamos y tú has mil diez qué tal tú y la chica

Voz 8 20:52 si de mí es hacer visible no

Voz 0514 20:56 hace tiempo que no nos vemos ya veremos veremos que tenemos cosas pendientes pues nada Oye que sepas que que orgulloso orgulloso de veros más que nada porque lo has dicho tú no la imagen ha sido súper buena ha sido una decisión que para mí es injusta también es penalti para mí es un contacto Inés penalti desde el momento en que el bar entran en sólo puede entrar en un error claro y manifiesto cuando te llaman desde el bar es porque en el bar ya están diciendo que hay un error claro y manifiesto yo siempre lo comentaba hoy en directo que es una cosa donde tienen que trabajar los árbitros y las arbitrales en en el tema del bar porque no es lo mismo estar viendo tú tranquila las imágenes en casa sin esa tensión sin estar a ciento veinte pulsaciones que de repente pitar un penalti que te lleven a una cámara a una televisión pequeñita y que decidan que es complicado yo creo que hay que aprender y bueno yo creo que que hay que sacar muy muchas cosas positivas que negativas no

Voz 8 21:52 pues muchas gracias y todo me pues eso merece más rabia todavía pero vamos que yo vivienda al final de verdad que respetamos y que aceptamos lo que lo que piten los árbitros nosotros pues lo que hacemos es mirar para dentro para intentar ser mejores

Voz 1991 22:10 Nador déjame que las últimas te las hagan los enviados especiales de la SER que están allí con vosotros ya han sufrido de primera mano tala Sonia algo para Jorge Vela

Voz 1576 22:19 pues sí yo más que una pregunta una reflexión porque a preguntarle hecho muchas estos días a ruedas de prensa pero no me he tenido que ir en mitad de la rueda de prensa no podido esperar al final para saludarle

Voz 10 22:30 decirle lo que voy a decir ahora públicamente es que yo llegue con dudas yo no entendía muchas cosas de la lista de Jorge Belda yo me voy como

Voz 1576 22:40 hombre al que Jorge Belda ha ganado creo que para mí es uno de los mejores entrenadores este campeonato del mundo ha leído perfectamente todos los partidos todos los cambios San mejora su equipo ha tenido la voluntad de que cuando pensaba con una jugadora que tenía mucho nombre pero no estaba bien cambiarla por otra creo que dentro del notable alto sobre esa siete de la selección para mí el que más reforzado sale de cara al futuro es el seleccionador que siendo el más joven en este campeonato del mundo de los que había para mí ha hecho un Mundial absolutamente sobresaliente no se lo puedo decir en privado pero aprovecho que me dejas el micrófono Yago para decírselo

Voz 11 23:15 pues muchísimas gracias buenas palabras Talal de verdad de verdad

Voz 8 23:20 qué ha decido aquí días de trabajo codo con codo con la verdad que muy buen rollo con todos los compañeros de la prensa que al final pues oye esperamos también nosotros haber colaborado ya haber pues concebido todos los que lo necesitado

Voz 1576 23:38 bueno pero bueno pero más que eso Jorge que que es verdad que el trato sido cercano luego yo hablo del Jorge la entrenador y para mí un entrenador que mejora el partido en el debut contra Sudáfrica segunda parte lo mejora Kut donde hace un gran partido contra China y sólo el desacierto y Peng la portera nos lo evita el el partidazo contra Alemania saber leer los tiempos saber los cambios yo creo que para mí que yo tenía dudas nunca había estado tan cerca en el trabajo diario Jorge Bill da yo creo que para mí es un seleccionador de lo mejor que hay mundo hoy tenemos una suerte de tenerlo

Voz 8 24:14 bueno son las jugadoras al final muy también pues el cuerpo técnico que que tiene detrás que te ayuda ahí todo el apoyo de todo el mundo en el que el que tú solo es imposible tomar esas decisiones y el trabajo día a día si no tiene chino está rodeado de grandes profesionales como como estoy pues pues sería muy complicado pero pero bueno muchas gracias por tus palabras clara ir de verdad que que nos hemos sentido aquí también muy cómodo Si muy muy muy agradecido de toda la discusión y de toda la ideas

Voz 1991 24:46 Sonia la última haces tú

Voz 12 24:47 cualquiera pregunta ahora no después del descenso apostando al tocarla a ti te tocará dura

Voz 7 24:54 no yo también quería feliz

Voz 1914 24:56 darle por el grupo de trabajo que forman por el grupo que ha formado con la selección española portar Rin entrada a las jóvenes yo creo que ha hecho casi un relevo generacional dentro de del propio torneo creo que tiene mucho futuro y creo que la apuesta que hace siempre Jorge Belda por este deporte es de alabar porque ha conseguido un muchos más medios de los que tenía porque ha peleado porque las futbolistas tengan las condiciones que tiene el equipo masculino porque sigue peleando para medirse con las mejores ir porque queda mucho camino por recorrer esperemos que vaya todo como hasta ahora

Voz 8 25:29 pues que lo recordamos juntos de eso eso así que como lo que viene muy bonito pues cuando está rodeado también de grandes profesionales en los medios de comunicación es todo mucho más sencillo así que a los dos muchísimas gracias

Voz 1991 25:44 bueno yo me dirigido en toda la entrevista hablando

Voz 13 25:46 detuvo uno no no te importará no lo digo porque han entrado tales soñada llamando de ustedes que yo soy mayor que tú entonces ya sólo por eso no

Voz 12 25:53 eh tú

Voz 1991 25:59 pues nada seleccionador Jorge Vela no voy a mejorar lo que han dicho mis compañeros pero lo único que puedo decir es que estamos muy orgullosos de vosotros y vosotras y que ha sido un placer contar este Mundial que no tengo ninguna duda que algún día estaremos haciendo esta entrevista no sé si estaré yo aquí no sé si estarás tú ahí no sé si están a la misma jugadoras pero sé que lo haremos con un título o de campeonas de Europa campeonas del del mundo ese día llegará porque eso está trabajando muy bien así que enhorabuena

Voz 8 26:26 pues muchísimas gracias a nosotros vamos a dejar seguir dejándonos la piel el día a día para intentar ser mejores Si bueno pues de esa manera que que algún día pues daremos alegrías grande la de las de verdad tiene en eso vamos a seguir muchas gracias

Voz 9 26:43 seleccionador mil gracias un abrazo un abrazo Itu Sonia