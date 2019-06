Los que se van te saludan

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa cuando el sector del taxi autor llamado liberal apóstol de la regeneración empieza a dar bandazos de izquierda derecha de pronto frena el momento acelera sacan la cabeza por la ventanilla para insultar al resto de conductores separatistas rojos terroristas ya grandes gritos muestra su adhesión inquebrantable a los principios del movimiento derechista los viajeros que han aguantado lo indecible tienden a apearse del vehículo incluso cuando está en marcha que todo el futuro será mejor sino lo dirige un líder con la chaqueta de aquella manera Rivera El increíble hombre menguante se queda sin gente la última revuelta importante que vivimos de un partido fue aquella que llevó en volandas a Pedro Sánchez a dinamitar la esclerosis de una dirección que no encontraba salidas cuanto antes la militancia a la que se reveló aupó a su candidato al liderazgo socialista conciudadano no puede ocurrir tal porque carece de militantes así que es la mismísima cúpula a la que se agrega Roldán harta o quien sea muestra Rivera sino de compartir aquella conocida frase de Felipe González de hemos entendido el mensaje pues de eso nada que es desde ese silencio que se ha impuesto en los últimos tiempos parece que ahora malos vientos no usa tanto dar la cara ha optado por el nuevo Hendaya INI siquiera acepta una entrevista con Sánchez menguante