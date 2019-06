El Larguero: Segunda parte (24/06/2019)

Voz 1 00:00 seguimos analizando la eliminación de España en el Mundial de Francia y tala Sonia vosotros lo habéis vivido de primera mano aquí hay mucho margen de mejora no tiene techo esta selección y este año como decíamos con el seleccionador ha sido un punto de inflexión para viene

Voz 1576 00:21 sí lo lo vamos ahora con los con los compañeros que que han venido este Mundial cenando que cosas que evidentemente hay que mejorar y que tiene que por detrás quizá una nueve he con físico que pueda aprovechar equipo ART soltura Jenny seguramente laterales de más profundidad con más recorrido en cuanto años en la selección pero bueno mirar lo que viene en categorías inferiores es selecciones que lo han ganado que han estado muy cerca de ganar que mundiales que han nada europeos y por supuesto bueno pues yo creo que eso es lo más importante que no es que sea sólo estas jugadoras mira reflexión que hacía ayer Marta la jugadora de Brasil que pedía apoyo porque se van jubilando ya jugadoras que han sido históricas en Brasil aquí en España es verdad que hay jugadoras que que seguirá yendo sin saborear los triunfos pero han puesto los cimientos y vendrán otras que seguramente van a recoger ese testigo yo la verdad viendo un poco lo que hay y lo que te cuenta la gente que está mucho más cercana al fútbol femenino yo creo que esto es el principio de algo y seguro que el futuro va a ser espectacular

Voz 1914 01:21 luego también el capítulo medios Yago porque somos muy de pedir éxitos y de pedir resultados pero también hay que tener en cuenta a los medios de los que disponen las futbolistas en este Mundial ha dado un paso adelante se ha traído un equipo técnico potentes se ha traído un equipo técnicos han grabado por ejemplo los entrenamientos con dron pero claro luego hay también otros muchos pasos que quedar Sí Se apuesta por por el fútbol por la selección femenina en este caso pues los resultados llegan como ha pasado en este Mundial pero por ejemplo me contaban el otro día en una comida con gente de la federación que habían conseguido como hito histórico que cada jugadora de la selección se quedará con una camiseta

Voz 0514 02:00 jo fíjate tú entonces

Voz 1991 02:03 bueno ya hemos superado lo de la taza la famosa cita la pelotas quemada de mía

Voz 1914 02:08 sí hemos superado lo de la taza que no parezca que hablamos sólo de regalos premios no tienen nada que ver con eso que tengan un nutricionista que tengan dos fisios a su disposición que tengan un doctor que haya venido el cocinero Javier Arbizu que es el mítico cocinero quedo siempre con la selección española masculina pues ese tipo de cosas también suman suman mucho y eso ha provocado pues el fantástica fantástica imagen que ha dado la selección en este Mundial yo creo que se tienen que ir con la cabeza muy alta

Voz 1991 02:36 que sí hombre que sí que son profesionales y hay que empezar a tratarlas como como lo que es a ver si nos empezamos a dar cuenta todos poquito a poco yo creo que vamos entrando en razón que cabezas muy duras Sony Atala enhorabuena por el curro hay vivido mundial histórico a sí que ha sido un placer contar con vosotros en la SER un abrazo

Voz 1914 02:54 muchas gracias chao muchas gracias un placer

Voz 1991 02:56 buen viaje de vuelta Itu por completar hemos hablado de esa jugada polémica en minuto setenta y uno que no es penal de ni por el forro como se dice en mi pueblo en cuanto al resto el penalti en el minuto cuatro para mí ese sí esperaron

Voz 0514 03:09 pero llega tarde El episcopales derriba penalti

Voz 2 03:13 problemas en el minuto doce el golpe a Vicky Losada que le dejan un ojo a la Birulés

Voz 0514 03:19 es una cosa que lanza la mano y le pega amonestar ahí sin más no tiene mala suerte y una jugada de fútbol mala suerte

Voz 1991 03:30 pero vamos que por lo general en términos generales Catalin Sark no tenemos suerte con esta nacionalidad con los arbitrajes se húngara

Voz 0514 03:37 en lo que a Sevilla para Estados Unidos no ahí es lo que donde no gastar yo nada de acuerdo con todo lo que estoy escuchando no es decir el arbitra no a ver yo creo que eso sí que es un discurso de perdedor es decir no ha el penalti porque Estados Unidos no es es eso está bien para la barra del bar pero a la hora de la verdad eh yo creo que ella tarda tanto en ver las repeticiones del que ya está ella está queriendo se queriendo dar la razón en cuanto ven Motauros hacerse de

Voz 1991 04:11 ha pillado in vamos claro pero es que están

Voz 0514 04:13 hemos ante una chica sonar usa o el bar nunca como los chicos en España este año es una nueva tecnología es una nueva

Voz 1991 04:21 pero si es que no utilizarlo nunca es ir a ver unas imágenes decir no hay contacto y aparte que la Cámara engaña hoy a ver si aprendemos a ver pero sí

Voz 0514 04:28 no pero luego es otra clase de la cámara lenta ya te digo primer primer debate el primer debate es que hay que aprender a arbitrar comba es decir tú estás al ciento veinte pulsaciones estás en octavos de final te estás jugando porque generalmente la arbitra una de las árbitros que pite un octavos de final generalmente las grandes citas va a ser la que Piti en la final entonces te estás jugando también igual poder pitar la final que quiere hacerlo ella en lo que hay que hacerlo es Villén para ella lo primero porque sea Estados Unidos eso sí que no se lo compró nadie se equivoca usa equivocado bien cuál es luego el siguiente debate el de la cámara lenta la cámara lenta la arbitra sólo ha visto el contacto porque sólo lo que puedes ver la cámara lenta en las imágenes sólo es para el contacto se contacto no a las manos si le pegaban en la mano o para ver si es dentro o fuera del área todas las demás jugadas tienes que verlas en velocidad normal que es lo que ha visto el árbitro al árbitro lo que estaba viendo es pidiendo una imagen donde se donde se viese el contacto y cuando ya visto el contacto ha dicho ya está esto es con lo que ha pitado penalti porque pero para ratificarse ella y yo creo que es un a ver entre comillas es es un error está claro para mí es un error claro pero yo creo que hay que aprender a a arbitrar con el bar porque porque los del bar el árbitro holandés del bar que que lleva en un mundo tiempo hasta en el Mundial ha estado en la Liga de Campeones en el Mundial la llamado es decir si te está llaman de Nador siete estaríamos desde el es porque el del bar que el bar digámoslo otra vez sólo puede entrar en errores claros y manifiestos de el bar te está diciendo eh que has visto tú no es lo que se ve en televisión y ahora tengo en el yo de ver en cuartos de final en semifinales y en final este árbitro holandés está muy bien considerado en el bar Si va a tener más designaciones porque si va a tener más designaciones lo que le está diciendo FIFA al arbitraje es el del bar tenía razón

Voz 2 06:23 sí es que en este caso lo tenía es así pero bueno

Voz 1991 06:27 en fin Itu el jueves tenemos otra cita con la sub-veintiuno esperemos que no haya lío vale

Voz 2 06:32 sí

Voz 0514 06:32 esperemos esperemos una hora do un abrazo antes de

Voz 1991 06:37 ir con Antón Meana ver cómo va a estar la Liga Iberdrola de la temporada que viene tenemos que cerrar en Francia además que vamos a hablar con las protagonistas española las pillamos en el hotel lo que no sé es cómo van a estar a estas horas la primera que nos escucha a las doce y las doce y siete minutos es la portera de la selección La selección Sandra paños qué tal buenas noches

Voz 1973 06:55 hola buenas noches que sentís ahora mismo rabia impotencia pero lo que hemos hecho todo para para por lo menos seguir jugando el partido y bueno no ha podido eh puede gracias a eso el penalti pero bueno he con la cabeza alta con trabajo que hemos hecho pero evidentemente es que creemos un poco más

Voz 1991 07:16 si te digo encima que el segundo penalti no era

Voz 1973 07:19 está diciendo pero bueno ya no se puede hacer nada para adultos tampoco era pero bueno hay que aceptarlo unas veces se quita así que

Voz 1991 07:30 no no yo lo entiendo pero a mí lo que me llama la atención es cuando un árbitro que está preparada para esto va a revisar el bar y mantiene su decisión yo es que no lo entiendo Sandra

Voz 1973 07:40 no no pero al final es decir yo me la colegiada nosotros no podemos hacer nada no podemos decirle nada por mucho que más le hemos dicho que lo lo bueno que ha revisado del prevé que todo lo que he mentido y bueno cosas ha seguido con su decisión y ya hay que seguir jugando a lo siguió intentando le quedan en peligro y bueno yo creo que el equipo va a pesar de haber encajado ese gol de la siguió trabajando para para intentar marcar uno

Voz 1991 08:07 de hecho es que creo Sandra hoy que hay que sacar lo positivo es que habéis jugado de tú a tú a Estados Unidos y que se les hubiese ganado no habría pasado nada

Voz 1973 08:14 pues sí a ver nosotros también queremos eso pero bueno hay que seguir aprendiendo y eso es un paso adelante creo que que la gente va a saber quiénes España Hay poco a poco yo creo hoy ya íbamos diciendo que se iban recortando los los escalones con colapsó mundiales y creo que yo ha sido un día para para ver lo que está viendo no

Voz 1991 08:38 sí sí no para empezar el Ice marcado gol a Estados Unidos que es el primer gol que encaja en todo el torneo seguís haciendo historia y creo que habéis demostrado eso habéis jugado contra Alemania una potencia mundial había jugado contra Estados Unidos la campeona del mundo es que no había sido inferiores a ninguna de ellas

Voz 1973 08:55 este equipo tiene muchísima calidad tenemos experiencia gente joven con ganas y con ambición Pere Bozzo equipos jugadoras y creo que tenemos equipo para para seguir haciendo historia es algo muy bonito este Mundial esperemos que lo siguiente todo sea mejor que no hemos

Voz 1991 09:11 Sandra esto yo creo que es el germen de lo que puede venir en el futuro de esta selección que yo no tengo ninguna duda que va a ganar muchos campeonatos

Voz 1973 09:20 ojalá ojalá ojalá todo llegué nosotros seguiremos trabajando de esta manera aquí bueno pues como inducción de del próximo campeonato

Voz 1991 09:28 acabo Sandra no sabéis a la gente como la vis enchufado en este Mundial la gente pendiente la gente tuitear o la gente en las redes sociales la gente pegada a la tele por vuestra culpa en el sentido positivo bueno

Voz 1973 09:41 a esto seguirá siendo así que no algo puntual del Mundial que quita durante toda la temporada que que todo el pueblo está de pues podréis ver grandísima jugadora así sólo hay que poner la tele y ya comienzan a un poquito más

Voz 1991 09:56 Sandra lo único que podemos deciros desde aquí desde España es que estamos súper orgullosos de vosotras que sabemos que la habéis dado todo que hemos disfrutado que hemos vibrado y que sabemos que van a llegar más oportunidades que estaremos ahí al otro lado ballet de la portera de la selección española a la jugadora que ha estado implicada en ese segundo penalti que no dado que no tenía que haber señalado finalmente la colegiada después de haber visto la la jugada en el bar Virginia Torrecilla hola buenas noches hola qué tal cómo estáis bueno pues

Voz 1973 10:31 es dura derrota a encontrar mejores sí pero para Finaldi que duele no pero no con el trabajo el equipo ideal

Voz 1991 10:42 tú estás implicada en esa jugada el segundo penalti yo es que no hubo penalti por ningún lado Virginia

Voz 1973 10:49 tienes que yo te voy a por ella ni momento voy a hacer faltas yo veo el balón lo voy a Pirelli no supondrá ella bueno ya que compra mi yo mismo me falta

Voz 1991 10:59 lo que pasa es que Virginia que explicación la encontramos porque cuando al árbitro le llaman desde el bares para decirle oye revisa esto que no estás en lo en lo cierto cómo es posible que después de verlo siga ratificando su su postura

Voz 1973 11:11 bueno pues no los de al cabo las especies Andrea tiene ya la gente que la gente se equivoca no pero bueno yo creo que al final pues hemos salido perjudicadas por este partido bueno pues al final no nos que claro que en el alta

Voz 1991 11:24 lo que pasa es que origina tiene que la rabia no el hecho de quedarte fuera de de unos cuartos de final cuando en el terreno de juego habéis jugado de tú a tú a la campeona del mundo que la podía haber ganado perfectamente que techo una decisión arbitral es muy duro eh

Voz 1973 11:37 mucha rabia mucha rabia pues Turégano el competir contra las mejores del mundo como como bien evite poder hacer le echan hay que perder de esta manera no dudó

Voz 1991 11:47 cuando habláis con con la con la colegiada que explicación nos daba porque yo me imagino decir pero que has pitado no

Voz 1973 11:53 sí me me te notado en explicar en lo que tiene que me al Bari yo Espinal pues lo a ellos mitad

Voz 1991 11:59 bueno yo creo que no tenéis duda como no tenemos aquí nosotros que si llega a ser al revés estando Estados Unidos de por medio la decisión hora la misma eh

Voz 1973 12:06 pero bueno estoy seguro que quitado

Voz 1991 12:11 bueno al margen de de esto Virginia yo creo que hay que quedarse con la buena imagen que habéis dado el lo estábamos comentando ahora con Sandra paños el haberle jugado de tú a tú a las grandes selecciones las distancias han recortado mucho

Voz 1973 12:25 sí estamos viendo que la Liga española está perdiendo mucho los de ver también acabó están trabajando mucho estamos trabajando para para nuestro futuro íbamos viendo que iban recortando sea distante

Voz 1991 12:38 no y que además habiendo hecho historia en este Mundial habéis colocado en la semilla para que en el futuro esta selección nos dé muchas alegrías es que de verdad yo creo que con la evolución que estamos llevando aquí en España en en no mucho tiempo vamos a estar peleando ya por meternos en en finales y cosas de ese tipo eh

Voz 1973 12:57 Bojan la ojalá ese curris trabajando muy duro para para ello para crecer seguir trabajando duro y sobre todo para para conseguir cosas no

Voz 1991 13:03 en Virginia Beach notado en la distancia el apoyo de de la gente que estaba pendiente de vosotros los medios los aficionados en las redes sociales

Voz 1973 13:11 vi por pues todas así que también quiere dar las gracias a todo el mundo que de de España donde todo el mundo él ver nosotras animamos lo hacen llamadas mensajes y además López que los empuja mucho para para hacer el trabajo para para dar lo más lo máximo de cada una

Voz 1991 13:26 Virginia que sepáis que estamos muy orgullosos de vosotras que lo hemos disfrutado y que seguro que vendrán otra las oportunidades vale pues de esta forma cerramos este Mundial de Francia por lo menos para España hemos quedado en octavos de final hemos caído en octavos de final pero lo hemos hecho con la cabeza muy muy muy alta porque le hemos plantado cara a Estados Unidos y y hemos tenido opciones hemos tenido opciones de seguir haciendo historia me da a mí que no vamos a tardar mucho en hablar de éxitos de la selección española de

Voz 2 13:55 la selección femenina de fútbol eso no me gusta decir de fútbol femenino porque el fútbol no es ni masculino femenino es fútbol y punto

Voz 1991 14:03 Antón Meana muy buena hola qué tal Jauma buenas noches vamos también muy atentos a ese acuerdo que tiene que haber entre clubes y sindicatos de cara a la próxima temporada de momento están muy alejadas las partes

Voz 0231 14:13 para el convenio colectivo acabas de decir una frase que es clave el fútbol no es ni masculino ni femenino es fútbol correcto pues en España los jugadores de fútbol tienen un convenio colectivo las jugadoras de fútbol no lo tienen lo contábamos en Carrusel por la tarde los periodistas las periodistas tenemos el mismo convenio los abogados y las abogadas

Voz 1991 14:35 sí sí pero los jugadores voy

Voz 0231 14:37 dos podríamos no lo que en él no hay género igual que las futuristas que no tienen un momento preocupante porque empezaron a negociarlo en el mes de octubre el día cinco de octubre estamos ya a esta hora a veinticinco de junio no está firmado el convenio las jugadoras han amenazado con ir a la huelga en septiembre si el día ocho que tiene que arrancar la nueva Liga no hay un convenio firmado mañana a las cinco de la tarde nueva reunión en la sede de UGT con los clubes con los tres sindicatos para ver si se ponen de acuerdo por ejemplo en avanzado prácticamente en nada un par de puntos y medio gracias se han puesto de acuerdo ya en más o menos del salario que sería un salario mínimo de catorce mil euros anuales en jornadas de veinticinco horas a la semana pero no se ponen de acuerdo en la parcialidad en Spa hay clubes que tienen a sus jugadoras contratadas diecisiete horas a la semana por ejemplo solamente contrato las dos horas que entrenas las dos que juegas las dos que viajas de una manera cuanto menos amateur en un fútbol profesional como debe ser el español que tiene la selección jugando los octavos de final casi ganando a la todo poderosa estados

Voz 1991 15:46 es un poco tremendo e eso de bienes entrenar dos horas te cuenta cómo dos horas trabajada dos horas de no sé vamos está muy alejado lo que es el el los contratos que tienen los los chicos

Voz 0231 15:56 por ejemplo no se ponen de acuerdo en la incapaz incapacidad sobre todo cuando es de contingencia común vamos que las jugadoras reciban el cien por cien si tienen un accidente doméstico no relacionado con su trabajo en los clubes sólo quieren cubrir por ahora lo que sea en acto de servicio

Voz 1991 16:12 vamos tiene una jugadora profesional está en su casa baja la escalera se dobla un tobillos hace un esguince

Voz 0231 16:17 como no ahora mismo no se ponen de acuerdo los sindicatos y los clubes en ese tema de la incapacidad por contingencia común que es un tema muy preocupante que ojalá mañana se pueda resolver las vacaciones si no se ponen de acuerdo en que tengan veintiún días seguidos de vacaciones para descansar cuando acaba la temporada pero no se ponen de acuerdo con los diez de vaca tienes de Navidad en retroactividad como lo llevan negociando desde el mes de octubre hace propone que cuando se firme tenga vigencia por lo menos de este año uno de enero claro el resto dicen que no que el día que se firme empieza a contar ya sí han conseguido quitarse una temporada como el acaba de terminar de de convenio sí que se ponen de acuerdo en temas importantes un protocolo de embarazo un protocolo de abusos no se ponen de acuerdo en los derechos de imagen y así van pasando las semanas no se firma un convenio las jugadoras se ponen nerviosas las jugadoras amenazan con una huelga a mí me consta que los futbolistas españoles están de acuerdo con sus compañeras y que si esto va a mayores en el mes de septiembre los clubes van a tener un problema mucho más grande del que creen porque las jugadoras no están solas sus compañeros futbolistas de Primera División de la selección española están con ellas y creen que esto tiene que está regulado por un convenio colectivo que le de seguridad laboral a las futbolistas españolas a mí me llama la atención que clubes de Primera División masculinos muy importantes históricos referencia el ciudades que tienen sección femenina no firmen este convenio porque dicen que el fútbol femenino no generan suficiente Si usted no tiene dinero para tener un equipo femenino no lo tenga pero si a usted el fútbol femenino leerá el escaparate de Jose muy liberal y soy muy moderno tengo fútbol femenino y las niñas de mi ciudad pueden jugar en mi club Si usted no puede pagarles y usted no puede asegurarles sus derechos laborales no lo tenga no lo tenga porque es que no tiene sentido mañana otra vez a las cinco de la tarde no ponerse de acuerdo por primera vez los clubes tendrán de encima de la mesa lo que dijo la Federación esta semana una disponibilidad presupuestaria mínima para los clubes de casi diez millones de euros ojalá Yago que esto sería lo antes posible porque es muy importa

Voz 1991 18:31 es que es una postura muy hipócrita de algunos clubes no tiene la importancia porque tampoco das tú en el momento que es la empiece a dar tú se empezarán a hablar los demás pero sí en tu casa no le das importancia lo que tienes que esperas que lo hagan los demás Portillo los clubes tienen que dar un paso adelante y en este sentido aquellos que además tienen sección masculina y femenina de alto nivel de equipos de Primera división lo que tienen que hacer es empezará profesionalizar este deporte de una puñetera vez o esta sección de una puñetera vez porque si no dan el paso los clubes no va a venir nadie a decir oye no a partir de ahora las publicidades vienen cuando hay un deporte profesional o cuando una sección profesional invierte más los patrocinadores los anunciantes el el le da más prestigio a los a los diferentes campeonatos pero sí en tu propia casa no lo das es imposible que otros vengan a levantarte el producto en fin que ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá sea en beneficio de de las chicas que se lo merecen y muchos damos

Voz 0231 19:27 yo me he estado informando hay un estatuto de los trabajadores que se rige en cualquier trabajador el convenio colectivo siempre tiene que ser mejor que eso no lo firmen los clubes es cuanto menos raro mañana repetimos de las cinco de la tarde en la reunión estaremos pendientes y lo contaremos en El Larguero

Voz 1991 19:40 lo contamos Meana gracias a las doce y veinte minutos nos vamos a la fiesta de Mallorca

Voz 11 21:49 muchas gracias de corazón a todos voy y me ha gustado una canción cabe encantado esa que dice a su a su el en allí

Voz 9 21:56 Bazo a esto aquí Paco Azorín

Voz 12 22:12 hay muchas rimas que podría ser perfectamente una canción de reggaeton

Voz 1991 22:17 todo muy fácil ni sencillo y sin romperse mucho el coperas una celebración hombre es una celebración de ascenso a Primera División el primero que hablaba

Voz 2 22:26 balbucea Ava lo hacía como podía llegaba

Voz 1991 22:31 la Pedraza y es el momento de que me dejéis la verdad es que yo creo que ese gesto lo hemos hecho dos la vayamos con los ojos cerrados moviendo las manos en la gente en casa lo está visualizando ahora mismo ese gesto y luego cuando le dicen que título

Voz 13 22:50 ya no es tu titular

Voz 12 22:54 Pedro qué tal buenas noches qué tal Yago buenas noches y la verdad es que había que celebrarlo hombre

Voz 14 23:00 sí la verdad es que se ha vestido hoy de rojo para celebrar el ascenso del equipo una fiesta que ha vivido su mejor momento lo que estás contando en el balcón del Ayuntamiento de Palma donde han sido recibidos por el alcalde de la ciudad José Hila ese momento aquí tú comentas para mí es el es el mejor de todos el de Marc Pedraza que sea emocionado acordándose de de su padre fallecido Ángel Pedraza todo un jugadorazo que que jugó en el Real Mallorca y que en la temporada ochenta y ocho ochenta y nueve es decir hace treinta años ascendió con el con el equipo a Primera División fueron los jugadores más reclamados por la afición han sido Salva Sevilla allí a don Bras el cántico más repetido Vicente quédate en referencia al míster Vicente Moreno hace escasamente una hora que han terminado los festejos en la plaza de las tortugas donde ha juntado miles de aficionados para festejarlo con el equipo que conceptos ya está de vuelta a casa tras un día larguísimo con unos jugadores si te puedes imaginar Yago las caras ya al final como cómo iban como estaban muy cansados después de una en larga noche y y la verdad es que ha sido algo increíble

Voz 1991 24:10 no no así esto es empezar celebrada ayer por la noche y a día de hoy ahora mismo veinticuatro se sigue celebrando de Estonia una boda gitana

Voz 12 24:18 a Dani Rodríguez qué tal buenas noches no nos va mal porque estás en la cena de celebración las

Voz 0231 24:25 segunda cena de celebración también se mimo

Voz 12 24:27 los minutos de juego y resultado

Voz 15 24:31 no se ve en el minuto ni ni ni ni el resultado

Voz 12 24:35 pero bueno aquí seguimos está Pedraza para jugar unos minutos o no

Voz 16 24:39 bueno igual está cambiarlo

Voz 12 24:45 de todo manera Dani que gana sabía es de celebrar esto

Voz 15 24:48 la bragas y bueno sobre todo pues por todo por el año que hemos hecho por por todos los compañeros por el cuerpo técnico oí por una ciudad que se ha volcado con nosotros que la verdad que casi increíble que el día de hoy pues el día de ayer se queda para nosotros no Dani

Voz 1991 25:11 casado desde que empezó el partido ayer a ahora mismo las doce y veinticinco de la noche me imagino que tendrás muchas imágenes en muchos momentos pero si tuviese que quedar con con un instante con cuál sería

Voz 15 25:25 hombre yo creo que que el momento en el que Pita pita el árbitro es un momento que que se te llena el cuerpo de emociones y para mí me me lleno de lágrimas no pude parar de llorar en bastante tiempo sobre todo esto por mi familia que es la que sufre todos los días si era verdad que que me quedo con ese momento de de cuando pita Hay cuando estás en Primera División

Voz 1991 25:53 oye ese momento en el que estás en el terreno de juego te abrazan al compañero que pilla sale de levantar la cabeza que vienen

Voz 2 26:00 quinientos tíos corriendo hacia vosotros qué piensas

Voz 15 26:04 sí bueno es un es un momento un momento mágico porque porque no sólo te haces feliz a ti mismo no sino también estas haciendo feliz a mucha gente ahí que ellos pues te lo todos muestran así son muy nobles Si la verdad que qué valor verlos felices pues te llena de

Voz 1991 26:26 satisfacción también a nivel bueno como podéis comprobar Dani Rodríguez no tiene acento de la isla de dónde eres Dani

Voz 15 26:34 yo soy de Coruña Betanzos debe tantas vamos a especificar más

Voz 1991 26:39 bueno espero voy más allá de que equipos tu familia

Voz 15 26:43 bueno tengo muchas familias de la verdad tengo muchos amigos y mucho sin muchos primos y muchos tíos que son que son deportivistas

Voz 12 26:52 te han mandado algún mensaje alguna amenaza alguna medida en Navidad falta que venga

Voz 15 27:00 Ana nada la verdad que no sé si han sido todo mensajes de pues de eh de animo de de que me lo merecía porque la verdad que que que ha sido una una larga trayectoria de de decepciones y que bueno pues la vida me ha regalado este momento hay sobretodo disfrutarlo con con toda la familia

Voz 1991 27:25 bueno hay que decir que en de Segunda B a Primera el Mallorca en trece meses que es una auténtica pasada

Voz 15 27:31 es una locura que tú hace seis años estaba ser

Voz 1991 27:34 Tercera División macho hace seis años

Voz 15 27:36 vamos en Tercera y bueno para mí pues imagínate lo que lo que significa todo esto no y al final es el premio a insistir a trabajar a creer en uno mismo voy a seguir pues va en la línea que uno cree que tiene que seguir al final pues Nos tienen esa oportunidad y a mí me me llegó el otro día hay tuvimos la suerte de de de conseguir Louis de poder disfrutar el año que viene de de la mejor liga del mundo no

Voz 1991 28:09 oye déjame que me vaya el partido de ida en ese momento con Bergantiños es que cuando se levanta Pedraza asustado tú eres el primero que asiste a Bergantiños yo no sé cómo viviste tú ese momento esa situación pero tuviste muy claro lo que tienes que hacer en todo momento eh

Voz 15 28:23 pues si te digo la verdad le ha dado muchas vueltas a ese momento por qué no he pensado en nada simplemente lo vi vi que estaban en una situación eh bastante crítica Hay tenía pues una avería importante lo lo que me salió de dentro fue no sabía ni que seguía el ataque rival ni nada yo simplemente lo lo atendió si hice lo que lo que creía que tenía que hacer ponerlo de lado intentar abrir las las vías respiratorias y intentar que que entrar en consciencia oí bueno e intenté hacer lo que lo que pude y la verdad que es un chaval que le tengo cariño un cariño especial muy bueno es un ejemplo para muchos Si bueno esperemos que se recupere lo antes posible

Voz 1991 29:12 pero claro tú ahí en ese momento da cuenta la avería que tienen labio no sea eso sería

Voz 15 29:17 sí sí sí la verdad que es una imagen pues que la tendré siempre por desgracia es bueno lo lo importante es que quedó en un susto que todo salió bien que el está bien que está

Voz 1991 29:32 pues sí he pues con fuerzas fuera

Voz 15 29:34 has de seguir muy bueno queda ahí la verdad que pues como como creo que tenía que racionar hay intentó hacer lo que lo que tenía que hacer no

Voz 1991 29:44 un diez ya te lo digo yo no no es que es así nos a tu hasta de forma muy rápida le pusiste de lado el el el el pastel la boca a ver si podía meter la mano porque corres el riesgo de que si cierra la boca te puede llevar los dedos es así

Voz 15 29:56 que yo le yo le intenté abrir un poco la boca porque estaba mordiendo bastante bastante fuerte pero cuando abrí la boca tenía la lengua bien pues pues ya décadas más tranquilo ya llevarnos atenerse si bien no

Voz 1991 30:10 bueno por suerte ha quedado en un susto tampoco haríamos centrarlo en simplemente que la la la celebración que que lo disfrutéis me dicen desde A Coruña que puedes volveré que no hay problema

Voz 12 30:18 qué puede ser cuando me vale

Voz 1991 30:22 Dani Rodríguez mil gracias por atendernos en El Larguero era celebrarlo bien merecido el año que viene a primera piénsalo

Voz 12 30:27 a vosotros abrazos gracias chao Pedro el año que hubiera primera eh tú también

Voz 14 30:32 eso es ahí estaremos por cierto que Yago decir de que Dani Rodríguez fue recoge pelotas en el Deportivo de la Coruña con aquel Super por qué jugaba por por Europa e incluso él también no lo recordaba se nota que es el pulmón del equipo porque hoy no ha dado absolutamente todo y todavía tiene que energía

Voz 1991 30:50 aquel Super Depor que le clavó ese cuatro cero histórico al Milán cómo olvidar a aquellas noches mágicas europeas del del Depor Pedro enhorabuena por la parte que te toca una obra