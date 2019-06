"Esto es sólo el comienzo, España podrá optar a bastantes cosas en los próximos campeonatos seguro"

Voz 1 00:00 mamá que quito

Voz 1786 00:12 la Kiko hola qué tal bueno eso hijo gusta quitan muy buenas noches Álvaro Benito qué tal buenas noche Yago Santi Cañizares muy buenas buenas noches oye que desaparecido el Mundial femenino el papel de España porque yo creo que deberíamos aprovechar y ojalá se aproveche no de la ola impositivo que se está creando hubiese pegado un pelotazo en el día de hoy no sobre todo para seguir enganchando a

Voz 1266 00:41 a gente muy debería de ser un ante un después no te puede de ir paso a paso pues creciendo lo que es el fútbol femenino y en el partido de hoy la verdad que la demostración de que todos teníamos la sensación de que estaban año el uno campeona del mundo de Estados Unidos sin embargo ha habido muchos momentos del partido no que se jugaba con un descaro y una personalidad que ha tenido hasta el momento en el que podíamos soñar que se podía meterse en cuartos no con con jugadora que están creciendo jóvenes y ojalá sea un punto de inflexión que hay que acorralar la ola esta que se ha creado respecto al fútbol fútbol femenino eh

Voz 0749 01:20 yo coincido con Kiko no he seguido mucho pero si viviría algunos pasajes de algunos partidos hoy lo vi un poquito más tuve la suerte de ver un poquito más y la verdad que me gustó es un equipo que compite muy bien que jugaba muy bien que tiene dos modalidades bastante interesantes e seguramente Alvarito que comentó en muchos partido no puede dar su opinión un de de lo más eh más seguido pero la verdad que es interesante ese es el que está creciendo no sólo en la selección sino también dentro de España hay y ojalá se pueda aprovechar eso todo lo que venga que que sea positivo a mí me gustó mucho la la selección por lo menos momento que vivió y me gustó mucho en particular momento el partido donde viste una sesión muy comprometida que compite muy bien y con dos jugadoras muy interesantes bueno alusiones Álvaro

Voz 0104 02:06 sí pues mira yo te cuento hace dos años hay muchos partidos del Europeo y hay una diferencia en dos años desde esa parte hasta ahora en el nivel de juego de nuestra selección pero abismal Ossa de verdad ha habido un salto cualitativo excepcional e ya el partido contra Alemania

Voz 3 02:28 seguramente junto a Estados Unidos era la gran favorita

Voz 0104 02:30 como un escalón por debajo de las americanas estuvimos muy a la par eh tuvimos tuvimos opciones de ganar el error si no exacto estuvimos muy cerca de de poder arañar puntos incluso de ganar con algo más de acierto y hoy ha sido ya la prueba definitiva de que de que estamos ahí que estamos muy cerquita de las mejores eh eh con un equipo joven además hemos tenido mucho éxito en en en campeonatos sub diecisiete sub veinte recientemente significa que que lo que viene por detrás es bueno es de calidad así que esto es sólo el comienzo seguramente España va va a ser muy competitiva ya lo ha sido desde ya pero pero van podemos optar a grandes cosas en los próximos campeonatos seguro Cañete

Voz 3 03:14 bueno a mí me gusta mucho la actitud que tuvo el equipo sinceramente yo creo que a nivel físico y no eran diferencia entre los dos equipos y creo que esto se notó mucho en en en el partido que sobretodo es lo que a mí marcó diferencias a nivel táctico España yo creo que está mejor que por ahí igualó las fuerzas a nivel técnico pues todavía no tenemos el nivel de Estados Unidos pero yo me agarro lo que dice Álvaro bien una cantera por detrás ganando campeonatos y por lo tanto eso quiere decir que las chicas en un futuro van a mejorar Movilla la mejora que han que han vivido en los últimos años es extraordinaria a miedos cosas que me gustan del fútbol femenino lo primero es cómo se trata con qué respeto se le trata con qué poca crítica negativa Isabel I es siempre positiva o constructiva segundo en la nobleza con la que se juega al fútbol es decir es verdad que él en desde las últimas tecnologías del arbitraje los hombres también han pasado a ser bastante más nobles menos expulsiones menos agresiones menos juego violento etc etc pero es verdad también que en este caso pues ni si que no hace falta ni la tecnología no porque sea un fútbol muy noble con mucha nobleza entonces ese reto

Voz 1991 04:25 veto sí pero Santi creo que eso va creciendo con el grado de profesionalidad bueno puede ser que ambas cosas vayan creciendo con el grado

Voz 3 04:31 profesional a partir de que la selección española vaya creciendo y que fútbol femenino vaya creciendo es el exigirá mucho más cientos de llegarán críticas

Voz 4 04:38 eh

Voz 3 04:41 es decir aquí en el Mundial puesto para que todo estaba bien no hubo que estaba bien y oye las chicas así Morales

Voz 1991 04:45 lo forma el fallo que estábamos hablando contra Alemania lo comete uno de la selección español El estamos dando palos hasta día

Voz 3 04:51 hoy si si si no totalmente no muy después de algún aquí en general en general el fútbol femenino se ha seguido el el Mundial con mucha atención algunos con sorpresa porque yo creo que es la primera vez que lo veían es la realidad pero sobre todo ha seguido desde un profundo respeto y desde un profundo bueno pues eh en vosotros sabéis que ya previo mundial hay una cantidad de crítica y de polémica tremendo no en la selección española en todas las elecciones cuando hablamos de de fútbol masculino no llegue ahí sí que hay una gran diferencia y efectivamente yo creo que en el momento que hay que crezcan todo el mundo en salarios en

Voz 5 05:31 en contratos en traspasos etcétera etcétera son seguimiento millones en un partido verá cómo le van a la una cosa es consecuencia de la otra es perfectamente

Voz 3 05:43 venir quizás qué porvenir sería una buena señal que eso sucedido

Voz 6 05:47 bueno hoy de hecho una de las grandes noticias para los equipos femeninos de de fútbol o la Primera división la Liga Iberdrola es la la inclusión del Real Madrid

Voz 1991 05:56 que tiene toda la pinta que va a comprar la plaza del Club Deportivo tacón y creo que el que se meta el Real Madrid va a potenciar todo esto mucho más en eso estamos de acuerdo no quiero decir que cuanto se metan los más grandes es que claro un equipo aparece un un equipo de de Madrid que se llama yo que ese equipo Lope Martínez de Madrid pues que seguidores va a tener pero si aparece el Madrid ya tiene arrastra una cantidad de seguidores del propio club con lo cual todo eso es buenísimo

Voz 1266 06:23 en la marca Real Madrid si queremos también no y la Liga les das plasticidad ilusionar también a la

Voz 7 06:30 a lo que la la cantera a la chavala

Voz 1266 06:33 va creciendo y claro que para mí también es una inyección muy muy importante yo no será forma los método ahí no me meto porque tampoco lo que son bueno y un oro pero es cierto que la marca Madrid va va a potenciar y ya te digo hay que aprovechar este momento de verdad lo decía Alvarito en el tema de de dos años para acá es que es otra selección me quede verdad quepan esa que han estado de pretemporada durante seis años hoy ya han vuelto rey inventadas porque hay una diferencia increíble ya que aprovechar esto

Voz 1991 06:59 bueno además a Rubén Moreno no sólo seleccionador de España

Voz 2 07:03 en el Álvaro qué te parece

Voz 0104 07:07 pues una decisión bastante consecuente e me entiendo que ha habido críticas con la con la historia de siempre de la experiencia vamos a ver eh yo yo me refiero a un punto exacto en lo de la experiencia que es a llevar Suárez porque hay entrenadores con un gran conocimiento que no han sido ex futbolistas de élite que que llevan muchos años trabajando que tienen en han a nivel metodológico un gran conocimiento que manejan muy bien todo tipo de de áreas que de manejar un entrenador de élite pero que quizá le falla la pata de de empatía o de conocimiento psicológico de manejar un vestuario de elite en este caso horror Moreno lleva nueve años con Luis Enrique y obviamente estos manejar a su primer entrenador que con el que ha trabajado todo este tiempo pues ese tipo de vestuarios que pues entre ellas estaba el de Fútbol Club Barcelona nada más y nada menos con el mágico tridente jugadores de súper élite y en este caso a la selección española Iker con lo cual creo que está preparadísimo hito matizó un poquito más a la selección es distinto a un club y te pueden hablar jugadores que tienen más experiencia en eso que yo que están que están ahí los tres que el jugador va a la selección con una mentalidad diferente va más una a relajarse a relajarse pero yo creo que me entendáis lo que quiero decir no que no no es la tensión diaria de de un club que la la la manera de manejar el grupo es completamente diferente yo creo que es una decisión buena y que ojalá le vaya muy bien por supuesto

Voz 1991 08:34 siete

Voz 3 08:35 no tengo ninguna duda hasta que llegue el campeonato de Europa es decir no tengo ninguna duda porque lo que comentabas Barroso verdad las selecciones finales un premio donde todo el mundo acepta las decisiones del entrenador deshace mucha piña mucha fuerza común donde se genera mucha energía para ganar los partidos de hombre si juegas es fantástico sino pues oye al fin al cabo vas a jugar luego la semana que viene con tu club y no pasa demasiado llega la Eurocopa y eso supera superado a grandes entrenadores de gran experiencia lo ha superado a lo largo de la historia eso quiere decir que no debe ser fácil gestionar un grupo de grandes jugadores todos durante veinte días quince días previo de la competición diariamente saliendo noticias

Voz 8 09:20 eh

Voz 3 09:21 bueno volviendo un poco volviendo a todos un poco locos sobre quién jugaría que no jugaría etc etcétera generando polémica en muchos casos que las hay y ahí es donde se ve el poso de un entrenador que Robert tiene que demostrar simplemente yo no digo que no lo tenga o no no lo ha demostrado y ahí va a tener que demostrarlo esto sin ir repito ha superado a muchos grandes entrenadores de gran experiencia de gran experiencia

Voz 8 09:45 yo si se me permite

Voz 3 09:48 en no consejo una petición que muera con sus ideas es decir que ponga a los que él considere mejor que nunca nunca nunca se deje llevar por qué pasa si ahora me cargo a este lo que pasa nada me cargo al otro porque la Eurocopa llegarán jugadores fantásticos durante el año líderes en la selección que llegarán a Eurocopa donde no podrán y moverse como ha pasado toda la vida y nadie se ha atrevido a quitarlos y hacer el mejor equipo posible para la Eurocopa IS es para mí el secreto siempre hemos caído

Voz 5 10:24 o normalmente no cuando hemos ganado normalmente

Voz 3 10:27 los caído siempre en esa trampa decir cómo voy a quitar ahora del medio a este jugador que me ha dado tanto durante el año voy a poner al otro que está mejor que ellos se que está mejor que va a rendir más

Voz 9 10:39 Illes

Voz 3 10:41 dejar fuera este Iker trascendencia tan grande va a tener pues ahí es donde le quiero ver ahí es donde te quiero ver y a ver si es el primer entrenador que que evalúa física y psicológicamente a los jugadores en el momento del año en el que se enfrentan a una Eurocopa no en septiembre octubre noviembre ni en el pasado

Voz 0749 11:04 es una decisión coherente creo que continuar con con la idea con la metodología que tenía Luis Enrique a través de su segundo entrenador y creo que es una buena decisión conoces el vestuario con los ex jugador una metodología conoce el nivel de cada uno de ellos y creo que es una buena decisión porque ella viene de unos años convulso en ese sentido no de cambio entrenadores de momento delicado se de dudas de incertidumbre creo que es una una buena decisión Robert conoce perfectamente la idea Luis Enrique la traslada a la secesión creo que es el momento de apostar por poner un entrenador como puede llegar a ser él sabiendo que detrás puede estar el respaldo de de de Luis Enrique de de estar tantos años trabajando con él vamos a ver un poco lo que incesante también depende de después de los resultados se sabemos que el fue muy resultadista la Eurocopa está muy cerquita y ahí va va a depender muchísimo de lo que haga él como entrenado y cómo gestione un vestuario plagado de estrellas y repleto de egos y que puede ser difícil pero creo que es una decisión muy coherente de de seguir con la metodología que tenía avisando y que en el vestuario sabiendo y conociéndolo futbolista de tiene ahora mismo llegó

Voz 1266 12:20 seguramente a lo mejor consensuado al tema de de Rubiales que la rueda de prensa cuando estaba hablando con Molina creo que se confundió a la hora de decir oye Le puse el expuse el nombre Robert Moreno a Molina y a la sintió que estaba de acuerdo conmigo yo creo que debería haber sido al revés y era Molina al que debería haber dado nombre Robert exceptuando sólo eso eso rubia de porque para eso está la dirección de deportiva yo creo ya que seguramente sea consensuado también con los capitanes que que lo ven apto de cara a lo que es seguir con el ejercicio de la meritocracia que yo pienso que lo va a hacer Robert Moreno después las conclusiones y los exámenes seguramente como decía Santi con el tema de la Eurocopa a la hora de elegir es adicta de veintitrés veinticuatro en la que yo creo que no tengo ninguna

Voz 7 13:00 yo no tengo ninguna duda que va lleva a al

Voz 1266 13:03 mejor no en esa peto ahí me me puedo quedar tranquilo de cara a lo que es el el futuro

Voz 3 13:08 Kiko Kiko tu que ha sido un jugador de muchos años de gran liderazgo en en tu club y de gran trascendencia también la selección

Voz 5 13:14 alguna vez te han preguntado ti uno entrar en un club

Voz 0104 13:17 oye o en fin la selección no en el en mi club sí

Voz 7 13:23 bueno en Atlético de Madrid con el alero lo hemos hablado es difunto tan pregunta te has dicho te parece bien que continúe te parece firme en el Extremadura le preguntaré también Extremadura yo no tenía yo no podían da bola Raúl muy buenas noches buenas noches bonito para Llorca hace allí cabeza con nada que me con Nadal Nadal con camisa iba preguntado galletas no verlos revolution coño

Voz 1266 13:49 la selección todo pero sí coño Word una vea a una votación en la que después de José María García di

Voz 1786 13:59 es la votación más diecisiete no cosas

Voz 7 14:04 va sabía lo habíamos hecho la votación se lo había dicho eh

Voz 1266 14:11 ya en serio se de radio emprendan por ahí Higuero prenda Guirado

Voz 7 14:15 era un hurón

Voz 1266 14:18 lo que hago pero es cierto que diga oye pues a esta gente todo un papelito decidió no seguía

Voz 1786 14:26 dos Yago sí pero no a mano alzada era sonido no no secretos

Voz 1266 14:30 secretos Judi para García ya

Voz 7 14:35 Gustavo no lo que lo hago yo creo yo te lo digo yo que casi lo clavó y es cierto que según toques a era si era

Voz 0104 14:45 que no

Voz 7 14:47 no hablado yo que se quedarse era titular Alvarito con qué entrenador no me acuerdo salvaguardar

Voz 5 14:56 el nombre de haberlos ya pasa mucho ya prescrito

Voz 7 15:01 te lo juro que no me acuerdo de nada

Voz 1991 15:06 soy de la bolsa de la bolsas de basura Davó de acuerdo

Voz 3 15:08 era un hombre a mí jamás me han preguntado deberá lo digo y que jamás me han preguntado pero es que si me llegan a preguntar si me llegan a pregunta pregunta lo que se esto padre su sueldo que no me corresponde a mí se paga también el sueldo el director deportivo oiga yo le doy él yo le doy mi opinión

Voz 1266 15:31 qué poca aunque nosotros que lo diésel prefería no decirlos otro

Voz 7 15:36 la pregunta no

Voz 1991 15:39 hemos abierto un vuelo y Abadía Álvaro te han preguntado

Voz 3 15:42 sí

Voz 0104 15:43 una nómina ameno no eso ya antiguos

Voz 3 15:48 por entrenadores y jugadores

Voz 1786 15:50 por entrenadores jugadores también esto porque este melón ya sandía bueno melón sandía un poquito duda Igor jugadores y seis con un delantero centro podrían en lustres puedes ampliar pues en fin

Voz 0749 16:06 era un delantero centro sin me no vendría mejor este delantero o tal otro

Voz 1991 16:10 ah pero no de un jugador que estaba la plantilla sino un futurible uno que podía llegar

Voz 3 16:13 es un futurible ya habían con el que habían comprado hacia muy poquito que era muy

Voz 0749 16:17 claro para ese momento porque no tenían dónde ubicarlo

Voz 3 16:21 vale yo pues esta carrera por jugadores si me da alguna vez allí alguna vez dicho oye qué actitud tiene

Voz 5 16:29 acabado has dicho hubo no no cuando tenía que vamos a ver lo que más me han preguntado

Voz 7 16:34 es raro que Cañete es decir lo que más lo más diciendo más

Voz 1991 16:39 se lo máximo exponente adiós

Voz 3 16:41 qué actitud tiene este este chico tiene una buena actitud estrenando la madre aquí yo no lo decoró tiene una buena actitud y es buen chico yo diría mejor que yo seguro decía siempre digo mejor que yo seguro pero yo no sea mejor que yo seguro pero tampoco he dicho lo ficharía no lo ficharía Easyjet Easy inicial la opinión era negativa yo volvía otra vez lo mismo daba a mí que me cuenta pagarme usted puede ser director deportivo yo como Le voy a decir que ese chico no me gusta porque no juega bien no porque no hace lo que a mi me gustaría que hiciera el campo yo qué sé salvo que sea porteros lado presidirá portero le decía a todos que no

Voz 7 17:19 teníamos que portero te vimos Alan bien yo decía no

Voz 5 17:23 me Qualcomm Beto portero tenemos tiempo

Voz 7 17:27 a ver si nos mira Don Gil de bancos una cosa lo mira con Hitler en este caso

Voz 3 17:40 según un testigo es Guaita pero Guaita era el tercer portero yo yo venía de una relación de seis años comprometida con Palop la comprometidos tenía medallas decía joder a veces que está Lehman hombre ahora cuando llegue Juan me llevo bien con el que no me apetece que me quedan aquí dos tres años de fútbol nada más no me apetece tener pues una relación complicada entonces vino Hildman yo le preguntaba y le decía yo oye Italia y tienes casa coche y no me daba ni bola no entendía

Voz 1991 18:10 decir mal visto la mano que las tenía Linden le inmoviliza ya

Voz 7 18:14 no alemán saliente quería darle daba

Voz 3 18:19 ni estaba ni periódico contra el quinto día dije mira es imposible chico hay que llevarse

Voz 7 18:25 mantenga llevarse mal por lo visto hay que llevarse mal porque yo de verdad

Voz 5 18:30 puse todo mi esfuerzo todo mi corazón cosa que no he hecho nunca tú te voy a recuperarse pierde el pasado

Voz 7 18:35 o sea Arsène

Voz 3 18:38 es verdad no he hecho nunca siempre me he guardado un poquito de esfuerzo y un poquito de corazón en este caso lo puede todo

Voz 5 18:44 hijo no me dio ni pelota es que me ignoraba así que le dije bueno era macho pues hacer por lo menos en agosto de que

Voz 7 18:54 período uno no quieren mentira osea vale voy a algún tractor

Voz 5 19:01 por otro lado no les vendí nada no lo decir no el evento en innovar

Voz 1786 19:04 pues mira por ese duro pudo yo quería

Voz 1991 19:08 determinar pro repasa ya me quedo minuto vamos yo quería preguntaros al final por lo el tema de las celebraciones que hemos escuchado a Pedraza en el balcón al joven los compañeros le decían que su titular problemas en tener ya os quería preguntar va un poco el tema la celebración ese ese tipo de cosas como se lleva pero

Voz 3 19:25 yo digo el próximo lunes no yo creo que sí es que

Voz 1991 19:28 Mola casi más esto que tenemos

Voz 7 19:31 sólo por delante hablar de la actualidad en él

Voz 1991 19:35 es un es que viene vamos al tratar el tema celebraciones y algunas de las que se puedan contar

Voz 0749 19:41 con foto sin foto con fotos conjuntos muy potentes

Voz 1991 19:43 sí hay vídeos más concejal de Festejos ya sabéis que Raúl se ese momento detener haciéndole los compañeros

