El Larguero: Tercera parte (24/06/2019)

Voz 1 00:00 lo de cinco puntos de conexión rápidos antes de estar con el sanedrín con con Cañete Álvaro Benito y Gustavo López del primero nos lleva hasta el Europeo sub veintiuno Mario Torrejón muy buenas ya tenemos rival para España para el jueves

Voz 1501 00:31 pues sí les Francia era una de las más temidas

Voz 2 00:33 quizás Axel Torres que tiene una de las plantillas más experimentadas en cuanto al primer nivel y que es una de las favoritas sin ninguna duda que hoy ha empatado a cero solamente con Rumanía a mí Yago

Voz 1501 00:42 que he visto todo el partido no te a decir que hubiera habido Vascotto porque no lo ha habido avisos ocasiones son sus tiros a puerta pero es verdad que a los dos les valía el empate para estar en los Juegos Olímpicos que lo más importante para estar en semifinales los dos en las eficaz han dejado fuera Italia con esta combinación

Voz 3 00:55 lo que pasa que llevaba ventaja por el golaveraje las

Voz 1501 00:58 acción rumana que que había goleada Inglaterra así que los rumanos llevan a ver las caras con Alemania y nosotros no vamos a ver las caras con Francia lo que pasa que nos cambiamos de sede en vez de jugar a las seis de la tarde en Bolonia que era lo previsto en un principio para para nuestro ganador del grupo Nos vamos a cambiar vamos a Reggio Emilia setenta kilómetros de aquí ya jugamos de segundo partido contra Bélgica en ese campo en el citado de la tricolores y ahí no vamos a enfrentar a Francia a las nueve de la noche del próximo jueves es un rival muy muy importante va a hacer mucho calor afortunadamente nos ha tocado a las nueve de la noche luego a una pequeña ventaja porque aquí igual que en España viene la ola de calor Irán máximas de treinta y nueve grados para ese día

Voz 1991 01:33 a una barbaridad XXXIX grado de temperatura

Voz 1501 02:12 abrazo Yago hasta mañana de Italia Barcelona dio

Voz 1991 02:14 muy buenas qué tal muy buenas va a volver Dani Alves

Voz 3 02:18 yo creo que no por lo que me dicen en el Camp Nou pero no se puede descartar no le han dicho un no rotundo Dania

Voz 1991 02:26 les ofreció la semana pasada para volver al

Voz 3 02:28 Barça en una reunión que mantuvo con la secretaría técnica del club una persona de su entorno ahí les dijo que estaba dispuesto a fichar por el Barça ha apuntado favores que vendría gratis porque viene con la carta de libertad IN el club lo que le comunicaron es que no es una prioridad de incorporar ahora mismo a Dani Alves

Voz 0577 02:48 Camps confían en Semel no quieren que se quede Semergen Si

Voz 3 02:52 era una gran gran oferta por el portugués que sería fuese imposible de rechazar entonces valor harían posibilidades pero de momento cuentan con Se me doy y no quieren desprenderse de él no hay sitio para Dani Alves no le dijeron un no rotundo pero sí que le dijeron que no está en sus prioridades volverá incorporar a Dani Alves

Voz 0852 05:54 está exactamente igual que estaba es decir que los dos clubes charlando a buscar la fórmula de pago correcta ponerse de acuerdo el Atlético de Madrid quiere pagar a plazos el Benfica tiene que aceptarlos porque además recordamos que el Benfica tiene que dar luego parte de la operación a la Comisión Nacional de Valores así que tiene que estar harto

Voz 5 06:11 todo blanco hoy en botella todo

Voz 0852 06:13 ha decidido con todos los apartados como toca y es lo que falta para que se cierre esa operación de Joao Félix el Atlético de Madrid nos dicen desde la negociación que vamos que no corre peligro en el momento que el jugador ha firmado su contrato que a pasar el reconocimiento médico y que todo se va a cerrar y luego al margen de Jon Félix quiénes la operación de Mario Hermoso el Atlético de Madrid de momento no está conforme con cifra que le pide el traspaso del español el Atlético tiene cerrado al futbolista si no llega esta temporada en el Atlético lo tienen claro si el español no baja la cifra Se van a esperar un año llega gratis el año que viene este año tiraría en con un jugador que llegaría cedido como ya avanzamos semanas atrás así que siguen esas negociaciones frentes abiertos que se tienen que cerrar en los próximos días o en las próximas semanas en el caso de María

Voz 1991 06:56 lo contaremos gracias Fullana esta mañana hasta mañana y terminamos en Sevilla Santi Ortega muy buenas

Voz 1870 07:02 la noche se basa Arabia ese vais Arabia sí si había dos operaciones muy calentita que era la de Sarabia y la de promesa de promesa cerrados al Ajax unos diecisiete millones de euros según el Ajax algo más de veinte incluso hablan en el Sevilla pero la de Sarabia puede ser la siguiente el jugador tiene una oferta de renovación Sevilla muy importante hace meses que no ha respondido por tanto en el club consideran que estos la capítulo cerraba está esperando su oportunidad el PSG parece que es el equipo que está dispuesta a pagar veinte millones de euros los compañeros de la cifra su cláusula de rescisión dice dieciocho pero jugadora ha solicitado esa cifra para que no sea el pago de cláusula Easy esa esa cantidad así que creo que en pocas horas si todo marcha como eh nos dicen que las negociaciones Sarabia se va a marchar y Pierre el Sevilla un gran futbolista y no por demasiado dinero para como está el mercado

Voz 1991 07:47 pues sí para mí es una gran pérdida para el Sevilla en lo que pasa que me parece a mí que en este caso ha sido el jugador que no quería

Voz 0577 07:53 es continuar gracias ante un abrazo adiós

Voz 1991 07:56 doce y cuarenta y tres mira para mí el verano

Voz 1266 09:00 o la Kiko hola qué tal bueno ahora eso hijo gusta quitan muy buenas noches Álvaro Benito qué tal buenas noches Yago Santi Cañizares muy buenas buenas noches oye que desaparecido el Mundial femenino bueno el papel de España o yo creo que deberíamos aprovechar y ojalá se aproveche no de la ola impositivo que se está creando hubiese pegado un pelotazo en el día de hoy no sobre todo para seguir enganchando a a gente muy debería de ser una después no te te puede de ir paso a paso pues creciendo lo que es el fútbol femenino y en el partido de hoy la verdad que la demostración de que todos teníamos la sensación de que estaban año el uno campeona del mundo de Estados Unidos sin embargo ha habido muchos momentos del partido no que se jugaba con un descaro y una personalidad que ha tenido hasta el momento en el que podíamos soñar que se podía meterse en cuartos no con con jugadora que están creciendo jóvenes y ojalá sea un punto de inflexión Yago porque hay que abordarla hola esta que se ha creado respecto al fútbol fútbol femenino eh

Voz 0749 10:07 yo coincido con Kiko no he seguido mucho pero si viviría algunos pasajes de algunos partidos hoy lo vi un poquito más tuve la suerte de ver un poquito más y la verdad que me gustó es un equipo que compite muy bien que jugaba muy bien que tiene dos modalidades bastante interesantes e seguramente Alvarito que comentó en muchos partido no puede dar su opinión un de de lo más eh más seguido pero la verdad es que es interesante y ese es el que está creciendo no sólo en la selección sino también dentro de España hay y ojalá se pueda aprovechar eso todo lo que venga que que sea positivo a mí me gustó mucho la la selección por lo menos momento que vivió y me gustó mucho en particular momento el partido de viste una sesión muy comprometida que compite muy bien y con dos jugadoras muy interesantes por alusiones

Voz 1991 10:52 Álvaro

Voz 0104 10:54 sí pues mira yo te cuento hace dos años hay muchos partidos del Europeo

Voz 11 11:00 no hay una diferencia

Voz 0104 11:02 en dos años ha desde esa parte hasta ahora en el nivel de juego de nuestra selección pero abismal Ossa de verdad ha habido un salto cualitativo excepcional e ya el partido contra Alemania que seguramente junto a Estados Unidos era la gran favorita con un escalón por debajo de las americanas estuvimos muy a la par eh tuvimos tuvimos opciones de ganar el sector

Voz 1991 11:26 el error

Voz 0104 11:27 exacto estuvimos muy cerca de de poder arañar puntos incluso de ganar con algo más de acierto y hoy ha sido ya la prueba definitiva de que de que estamos ahí que estamos muy cerquita de las mejores eh eh con un equipo joven además hemos tenido mucho éxito en en en campeonatos sub diecisiete sub veinte recientemente significa que que lo que viene por detrás es bueno es de calidad así que esto es sólo el comienzo seguramente España va va a ser muy competitiva ya lo ha sido desde ya pero pero van poder los optar a grandes cosas en los próximos campeonatos seguro Cañete

Voz 12 12:02 bueno me gustó mucho la actitud que tuvo el equipo sinceramente yo creo que a nivel físico hay una gran diferencia entre durante los dos equipos muy creo que esto se notó mucho en en en el partido que sobretodo es lo que a mí marcó diferencias a nivel táctico España yo creo que está mejor hay por ahí igualó las fuerzas a nivel técnico pues todavía no tenemos el nivel de Estados Unidos pero yo me agarro lo que dice Álvaro en una cantera por detrás ganando campeonatos y por lo tanto eso quiere decir que las chicas en un futuro van a mejorar a la mejora que han que han vivido en los últimos años es extraordinaria a miedos cosas que me gustan del fútbol femenino lo primero es cómo se trata con qué respeto se le trata con qué poca crítica negativa Isabel I es siempre positiva o constructiva segundo en la nobleza con la que se juega al fútbol es decir es verdad que en desde las últimas tecnologías de la arbitraje los hombres también han pasado a ser bastante más nobles menos expulsiones menos agresiones menos juego violento etc etc pero es verdad también que en este caso pues ni si que no hace falta ni la tecnología no porque es un fútbol muy noble con mucha nobleza entonces ese respeto

Voz 1991 13:13 sí pero Santi creo que eso va creciendo con el grado de profesionalidad bueno puede ser que ambas cosas vayan creciendo con el claro

Voz 12 13:19 profesionalidad a partir de que la selección española vaya creciendo y que fue el sonido vaya creciendo es el exigirá mucho más de llegarán críticas y es decir aquí en el Mundial puesto paré todo estaba bien no

Voz 1991 13:31 sí está bien y oye las chicas así de una forma el fallo que estábamos hablando contra Alemania lo comete uno de la selección española el estamos dando palos estadio

Voz 12 13:39 la de hoy si si si no totalmente no muy después de algún en general en general el fútbol femenino se ha seguido el el Mundial con mucha atención algunos con sorpresa porque yo creo que es la primera vez que lo veían es la realidad pero sobre todo ha seguido desde un profundo respeto y desde un profundo bueno pues en vosotros sabéis que ya previo mundial hay una cantidad de crítica y de polémica tremendo no en la selección española en todas las elecciones cuando hablamos de de fútbol masculino no llega ahí sí que hay una gran diferencia hizo efectivamente yo creo que en el momento que hay que crezcan todo el mundo en salarios en en contratos en traspasos etcétera etcétera

Voz 10 14:21 a un seguimiento de millones

Voz 1266 14:24 partido verá cómo les van a cae a la quiero hablar

Voz 10 14:26 la cosa es consecuencia de la otra eh es perfectamente

Voz 12 14:31 porvenir quizás qué porvenir sería una buena señal que eso sucedía

Voz 1991 14:35 bueno hoy de hecho una de las grandes noticias para los equipos femeninos de de fútbol o la Primera división la Liga Iberdrola es la la inclusión del Real Madrid que tiene toda la pinta que va a comprar la plaza del Club Deportivo tacón y creo que el que se meta el Real Madrid va a potenciar todo esto mucho más en eso estamos de acuerdo no quiero decir que cuanto se metan los más grandes es que claro un equipo aparece un un equipo de de Madrid que se llama yo que ese equipo Lope Martínez de Madrid pues que seguidores va a tener pero si aparece el Madrid ya tiene arrastra una cantidad de seguidores del propio club con lo cual todo eso es buenísimo

Voz 1266 15:11 en la marca Real Madrid si queremos también no

Voz 1991 15:15 la Liga le das prestigio ilusionar también

Voz 13 15:18 a lo que la la cantera a la chavala

Voz 1266 15:21 va creciendo y claro que para mí también es una inyección muy muy importante yo no sé la forma los método ahí no me meto porque tampoco lo son bueno y un oro pero es cierto que la marca Madrid va va a potenciar y ya te digo hay que aprovechar este momento de verdad lo decía Alvarito en el tema de de dos años para acá es que es otra selección que de verdad que sí que han estado de pretemporada durante seis años por ahí ya han vuelto rey inventada porque hay una diferencia increíble ya que aprovechar esto

Voz 1991 15:46 bueno además a Rubén Moreno nuevos el seleccionador de España Álvaro qué te parece

Voz 0104 15:55 pues una decisión bastante consecuente e me entiendo que ha habido críticas con la con la historia de siempre de la experiencia vamos a ver eh yo yo me refiero a un punto exacto en lo de la experiencia que es a llevar usuario de elite porque hay entrenadores con un gran conocimiento que no han sido futbolistas de élite que que llevan muchos años trabajando que tienen en han a nivel metodológico un gran conocimiento que manejan muy bien todo tipo de de áreas que de manejar un entrenador de élite pero que quizá le falla la pata de empatía o de conocimiento psicológico de manejar un vestuario de élite en este caso el Moreno lleva nueve años con Luis Enrique y obviamente todo manejar a su primer entrenador que con el que ha trabajado todo este tiempo pues ese tipo de vestuarios que entre ellas estaba el de Fútbol Club Barcelona nada más y nada menos con el mágico tridente jugadores de superélite

Voz 0577 16:47 y en este caso a la selección española Iker

Voz 0104 16:50 con lo cual creo que está preparadísimo te matizó un poquito más en la selección es distinto a un club y te pueden hablar jugadores que tienen más experiencia en eso que yo que están que están ahí los tres que el jugador va

Voz 0577 17:03 la selección con una mentalidad diferente va mal

Voz 0104 17:06 es una a relajarse no relajarse pero yo creo que me entendáis lo que quiero decir no que no es la tensión diaria de de un club que la la a la manera de manejar el grupo es completamente diferente yo creo que es una decisión buena y que ojalá

Voz 12 17:21 vaya muy bien pospuesto Cañete no tengo ninguna duda hasta que llegue el campeonato Europa es decir no tengo ninguna duda porque lo que comentábamos verdad las selecciones finales un premio donde todo el mundo acepta las decisiones del entrenador deshace mucha piña mucha fuerza común donde se genera mucha energía para ganar los partidos yo de hombre si juegas es fantástico sino pues oye al fin al cabo vas a jugar luego la semana que viene con tu club y no pasa demasiado llega la Eurocopa y eso supera superado a grandes entrenadores de gran experiencia lo ha superado a lo largo de la historia eso quiere decir que no debe ser fácil gestionar un grupo de grandes jugadores todos durante veinte días au quince días previos a la competición diariamente saliendo noticias y bueno volviendo un poco volviendo a todos un poco locos sobre quién jugaría que no jugaría etc etcétera generando polémicas en muchos casos que las hay y ahí es donde se ve el poso de un entrenador que Robert tiene que demostrar simplemente yo no digo que no lo tenga o no no lo ha demostrado y ahí va a tener que demostrarlo y esto sin ir repito ha superado a muchos grandes entrenadores de gran experiencia de gran experiencia yo si se me permite un y no un consejo una petición que muera con sus ideas es decir que ponga a los que él considere mejor que nunca nunca nunca se deje llevar por qué pasa si ahora me cargo a este lo que pasa hacia la me cargo al otro porque la Eurocopa llegarán jugadores fantásticos durante el año líderes en la selección que llegarán a Eurocopa donde no paran y moverse como ha pasado toda la vida y nadie se ha atrevido a quitarlos y hacer el mejor equipo posible para la Eurocopa IS es para mí el secreto siempre hemos caído

Voz 0577 19:12 o normalmente no cuando hemos ganado normalmente

Voz 12 19:15 los caído siempre en esa trampa decir cómo voy a quitar ahora del medio a este jugador que me ha dado tanto durante el año voy a poner al otro que está mejor que ellos se que está mejor que va a rendir más

Voz 14 19:27 Illes

Voz 12 19:29 voy a dejar fuera este Iker trascendencia tan grande va a tener pues ahí es donde le quiero ver ahí es donde quiero ver y a ver si es el primer entrenador que que evalúa física y psicológicamente a los jugadores en el momento del año en el que se enfrentan a una Eurocopa no en septiembre octubre noviembre ni en el pasado

Voz 0749 19:52 una decisión coherente creo que continuar con con la idea con la metodología que tenía Luis Enrique a través de su segundo entrenador creo que es una buena decisión conoce el vestuario buenos ex jugador económica metodología conoce el nivel de cada uno de ellos eh y creo que es una buena decisión porque ella viene de unos años convulso en ese sentido no de cambio entrenadores de momento delicado se de dudas de incertidumbre creo que es una una buena decisión Robert conoce perfectamente la idea Luis Enrique la traslada a la secesión creo que es el momento de apostar por poner un entrenador como puede llegar a ser él sabiendo que detrás puede estar el respaldo de de de Luis Enrique de estar tantos años trabajando con él vamos a ver un poco lo que incesante también depende de después de los resultados se sabemos que el fue muy resultadista la Eurocopa está muy cerquita y ahí va va a depender muchísimo de lo que haga a él como entrenado y cómo gestione un vestuario plagado de estrellas y repleto de egos y que puede ser difícil pero creo que es una decisión muy coherente de de seguir con la metodología que tenía avisando de que en el vestuario sabiendo y conociéndolo futbolista de tiene ahora mismo

Voz 1266 21:07 sí seguramente a lo mejor consensuado al tema de de Rubiales que la rueda de prensa cuando estaba hablando con Molina creo que que se confundió a la hora de decir oye Le puse el expuse el nombre Robert Moreno a Molina y a la sintió que estaba de acuerdo conmigo yo creo que debería haber sido arrebeti era Molina el que debería haber dado nombre Robert exceptuando sólo eso os esos Rubiales porque para eso está la dirección de deportiva yo creo ya o que seguramente sea consensuado también con los capitanes que hay que lo ven apto de cara lo que seguir con el ejercicio de la meritocracia que yo pienso que lo va a hacer Rober Moreno después las conclusiones y los exámenes seguramente como decía Santi con el tema de de la Eurocopa a la hora de elegir esa lista de veintitrés veinticuatro en la que yo creo que no tengo ninguna

Voz 13 21:48 yo no tengo ninguna duda que va lleva a al

Voz 1266 21:50 mejor no en esa peto ahí me me puedo quedar tranquilo de cara a lo que es el el futuro

Voz 12 21:56 Kiko Kiko tu has sido un jugador de muchos años de gran liderazgo en en tu club de gran trascendencia también la selección alguna vez te han preguntado a ti sólo una entrar en un club

Voz 0577 22:05 o in extremis la selección no en el en mi club sí

Voz 13 22:11 bueno en el Atlético de Madrid con el alero vamos a hablar difunto de sodio gran preguntas has dicho te parece bien que continúe te parece bien creo

Voz 0577 22:18 en en el Extremadura le preguntaré también

Voz 13 22:21 no en Extremadura yo no tenía no podía da bola Raúl muy buenas noches buenas noches qué bonito Vielba Llorca y te tiras allí es considerada con Nadal Nadal con camisa preguntado no verlos revoluciones Raúl coño

Voz 1266 22:37 la selección todo pero en el club Atlético hubo una hacha una votación en la que después José María García dijo que la voz

Voz 0577 22:48 hace más de diecisiete no

Voz 13 22:52 sí Barreto sabía la ya habíamos hecho la se habría dicho eh

Voz 1266 22:58 el serbio se quede lo digo por ahí quiero prenda que era un

Voz 13 23:03 era un hurón

Voz 10 23:07 pero es cierto que

Voz 1266 23:09 ponente dos oye pues saber que esta gente todo un papelito decidió no seguía siendo

Voz 10 23:14 dos Yago sí pero no a mano alzada era sin colonos secretos

Voz 0577 23:17 el reto ni para García

Voz 13 23:23 lo que lo hago yo creo yo te lo digo yo pero que casi lo clavó y es cierto que se toques a que era si era que no yo que se quedase vaya titular Alvarito con qué entrenador no me acuerdo salvaguardar

Voz 1991 23:44 el nombre ya delos ya pasa mucho ya prescrito

Voz 1266 23:47 el hubiera

Voz 13 23:48 te lo juro que no me acuerdo nada

Voz 1991 23:54 soy de la bolsa de las bolsas de basura Davó te acuerdas

Voz 13 23:56 era colombiano a mí jamás me han preguntado verdad lo digo que jamás me han preguntado pero es que si me digan a preguntárselo

Voz 12 24:04 sí sí me llegan a preguntar si usted me pregunta si lo que se esto padre lea

Voz 0577 24:13 su sueldo que no me corresponde a mí se paga también el sueldo el director deportivo oiga yo les doy él yo le doy mi opinión

Voz 1991 24:19 poca asquerosa otro debate que prefería voces

Voz 13 24:22 los bueno

Voz 10 24:24 el portero no es el pregunta nada

Voz 1991 24:27 hemos abierto un podría Álvaro te han preguntado no sino antiguos

Voz 0577 24:36 por entrenadores y jugadores y el entrenador jugadores también este melón ya sandía bueno

Voz 0749 24:44 The Mail on Sunday un poquito de duda

Voz 0577 24:46 e igual jugadores y sobre todo un delantero centro podrían en lustre puedes ampliar esa empresa

Voz 0749 24:53 era un delantero centro sin me no vendría mejor este delantero o tal otro

Voz 1991 24:57 ah pero no del jugador que estaba la plantilla sino un futurible uno que podía llegarle

Voz 0577 25:01 es un futurible habían con el que habían comprado hacía muy poquito que era muy caro para ese momento

Voz 0749 25:07 porque no tenían dónde ubicarlo

Voz 0577 25:09 de esta ahora por jugadores si se da alguna vez allí alguna vez me han dicho oye qué actitud tiene

Voz 1991 25:16 ya espetaba lo has dicho hubo algo de coño no no no no cuando tenía que vamos a ver lo que más me han preguntado

Voz 0577 25:22 a qué es lo que más lo más promociones Dios de tiene este este chico tiene una buena actitud por aquí hoy no decoró tiene una buena actitud

Voz 12 25:36 el chico yo diría mejor que yo seguro es decía siempre digo mejor que yo

Voz 0577 25:40 el seguro el peor yo no sea mejor

Voz 12 25:42 que yo seguro pero tampoco he dicho lo ficharía no lo ficha harías Easyjet Easy inicial la opinión la negativa yo volvía otra vez lo mismo daba a mí que me cuenta Padierna usted porque ser director deportivo yo como les voy a decir que ese chico no me gusta porque no juega bien no porque no hace lo que a mi me gustaría que hicieran el campo yo que sé salvo que sea portero Vlado presidirá portero les decía que no

Voz 13 26:06 el portero teníamos portero teníamos Alan bien yo decía no

Voz 0577 26:11 me Qualcomm Beto portero tenemos IT

Voz 13 26:15 mantener a si lo mira Gil de bancos una cosa lo mira con Gil pero en este caso hay un testigo

Voz 12 26:28 no tan sí pero Guaita era el tercer portero yo yo venía de una relación de seis años comprometida con Palop comprometidos

Voz 0577 26:36 yo ya tenía mi edad yo decía jugar a ver si está alemán

Voz 12 26:39 hombre ahora cuando llegue donde jogging con el que no me apetece que me quedan aquí dos tres años de fútbol

Voz 0577 26:43 además no me apetece tener pues una relación complicada entonces vino Hildman yo le preguntaba le decía yo oye Italia tiene escasa higiene coche y no me daba ni bola

Voz 1991 26:57 no entendía y encima la víspera mano que las tenía como este ya no basta

Voz 13 27:02 hacerlo en alemán saliente tenía una lo daba

Voz 12 27:06 ni estaba ni el periódico contra el quinto día dije mira es imposible de chico hay que llevarse

Voz 13 27:13 mantenga llevarse mal por lo visto hay que llevarse mal porque yo de verdad

Voz 0577 27:18 puse todo mi esfuerzo todo mi corazón cosa que no he hecho nunca te voy a recuperar Xaxàs fíjate el pasado

Voz 13 27:23 venga va a ser padres

Voz 0577 27:26 es verdad no he hecho nunca siempre me he guardado un poquito de esfuerzo y un poquito de corazón en este caso lo puede todo hijo no me dio ni pelota es que me ignoraba así que le dije bueno macho pues hacer por lo menos por lo menos un acuerdo

Voz 13 27:41 pero fue uno no quieren mentira vale voy a algún tractor

Voz 0577 27:48 yo para otro lado no le vendí nada no le decidir no lo vendo Nino Bartomeu diga por ese duro pudo yo quería eso quería

Voz 1991 27:55 a pero repasa ya me quedo minuto pero vamos yo quería preguntaros al final por lo del tema de las celebraciones que hemos escuchado a Pedraza en el balcón al poco los compañeros le decían que su Tito

Voz 13 28:06 hola a todos

Voz 1991 28:08 quería preguntar un poco el tema la celebración es ese tipo de cosas como se lleva pero igualó el próximo lunes no yo creo que si es que mola casi más esto

Voz 13 28:17 lo que tenemos por delante hablar de la actualidad Vergara ya plato armó él

Voz 1991 28:23 es un es que viene vamos al tratar el tema celebraciones y algunas de las que se puedan contar con fotos foto con fotos como dos equipos viene si hay vídeos mejor concejal de Festejos ya sabéis que Raúl se ese momento detener haciéndole los compañeros

Voz 0577 28:39 ya era determina cómo iba el tema en fin que como siempre noches

Voz 13 28:44 la Acer como gusta algo Álvaro que ayer se abraza a los cuatro chicos la una y cinco me quedaba

Voz 1991 28:52 cuando la noche

Voz 30 32:47 ahora noche sé que a veces me meto ahí

Voz 1806 32:50 nada qué es esto de alma de África pues fíjate es un equipo que conocía en el dos mil catorce es un equipo que bueno primero no era un equipo en Chapín héroes y conoce Chapín ayer que donde está el estadio del del Jerez correcto se ceba decir del Jerez el pues cerca hay una pradera lema en la pradera de de la hípica donde muchos domingos mucha gente vaya partidito por su cuenta etcétera etcétera etcétera no entonces entonces ahí se reunían sobre todo gente inmigrantes más africanos que que otra cosa sudamericano etcétera de todos los lados jugando a fútbol pero de forma muy desorganizada ahora visto en África sobre todo que son muy expresivo el muchos gritos mucho mucha desorganización hasta que pasó un un señor de allí de Jerez dijo pues con esto es igual podemos hacer un equipo de fútbol

Voz 1991 33:43 en materia prima di entonces

Voz 1806 33:45 Se se lo comunicaron al presidente actual y fundador que se llama Alejandro Benítez hijo bueno pues vamos a intentarlo problema son inmigrantes sin papeles problema hay que federar unos y organizarlo Se necesita un permiso especial para para llegar ahí no consiguió después de muchos papeleos se hacer esto está esta gente venir en patera otros han saltado la valla etc etc en el dos mil quince debutaron en cuarta andaluza y lo consiguió de forma federada que decía cada uno ha venido de de un sitio de otro pero consiguió federar los ya ha sido noticia ha sido noticia porque en sus camisetas hiciera una iniciativa donde aparecieron

Voz 1991 34:26 la espalda en lugar de de los no

Voz 1806 34:28 hombres pues los insultos racistas que ellos eh que han sufrido que por desgracia han tenido que ser no

Voz 0577 34:34 es el típico de mono negro gorila Annie grata todo a par

Voz 1806 34:38 decía como si fuese su nombre en las camisetas por eso han sido noticia pero este equipo lleva funcionando desde el dos mil quince de forma federada deberá que que merecen eh porque es un

Voz 1991 34:50 un ejemplo de integración el presidente del club es Alejandro hola Alejandro qué tal buenas noches hola buenas noches qué significa alma de África por qué

Voz 32 35:02 por qué porque dentro de lo que es la el movimiento social de la inmigración en España teniendo en cuenta que están muy cerca de lo que el estrecho aquí en la frontera pues hay un colectivo que muy africanos sobre todo que muy apasionado de fútbol muy apasionado yo cuando los conocía yo no podía imaginarme que vivieran con la intensidad que viven por ejemplo un un clásico Madrid Barcelona no oí eso esa pasión que tienen ellos el fútbol o qué lo que motivo que ahora mismo alma de África no y que que se hable de la madre de África como lo que actualmente

Voz 1991 35:48 cuando te llega la propuesta y el club que te encuentras quiero decir cuando te llegan y te dice mira tengo estos chavales y queremos hacer un club

Voz 33 35:56 un equipo no no esto realmente

Voz 32 35:58 ese fue un una iniciativa que tuvimos nosotros nosotros entrar aquí desde que dimos a estos chicos jugando en la pradera hípica que hay en Jerez su partido como habéis dicho de su pachanga pues lo eso les ofrecí ofrecido Olleros interesaría formar un equipo que jugáramos en un primer momento fue un partido amistoso no ellos puede dilucidar no ida ida hay partido la idea de que pudiéramos hacer un equipo federado no sin saber qué normativa ahí la federación andaluza sobre este tema no nada indagando viviendo te posibilita la había se vio que era materialmente posible y así fue como lo lo iniciamos

Voz 1991 36:40 cuáles fueron los principales problemas que encontraste es porque decía Raúl que el tema de no tener papeles algunos de ellos igual podía dificultar no

Voz 32 36:47 sí claro date cuenta que ella ha de estar en una situación de entrada en España como en un principio yo están en una situación irreal

Voz 1372 36:55 hablar

Voz 32 36:55 el mayor problema es bueno realmente la Federación andaluza da muchas facilidades porque

Voz 34 37:02 es que permite lo que hay que se inscribe

Voz 32 37:05 se va un jugador extranjero simplemente con el pasaporte no necesitan tener un permiso de residencia Ny contratos laborales ni nada simplemente con su pasaporte ya como un Nacional presenta su DNI poder extranjero presenta su pasaporte Hay puede ser Fede federado que problema pues que hay que hacer una serie de

Voz 34 37:25 de de gestiones que de de ellos tienen que

Voz 1372 37:29 Enero solicitar exactamente y luego hay que pedir un la federación española tiene que hacer con la Federación de cada país de origen de cada chico pues pregunta si esos chicos que han estado federado para lo que es todo

Voz 32 37:46 este tema de los derecho de de formación no porque no pueda venir luego en un país de origen a solicitar por derechos de formación por un chico que haya actuado allí en en su país de origen Bin vamos el noventa y nueve por ciento de nuestros jugadores no ha jugado al fútbol federado en su país ya que nunca ha habido que pedir un transfer que es lo que hay que hacer con un jugador federado

Voz 1991 38:10 bueno Monteys el equipo empezáis a competir y os encontréis con esa situación no con ese tema de insultos racistas que por desgracia todavía hay gente que queda por educar mucha gente que queda por educar en este sentido en en España cómo vivís ese momento quiero decir el el ir a los campos y el recibir este tipo de de insultos y agresiones

Voz 32 38:30 lo lo lo vivimos primeramente de una forma muy puntual yo quiero dejar claro que por regla general a un equipo que ese al que será recibido en todos los campos ponemos va con mucho cariño mira que es exactamente puntualmente el hecho de de de personas puntuales descerebrado que utilizan el insulto fácil xenófobo racista dentro de lo que es el público pues personas individuales no iban bien dentro de lo que es el campo de fútbol no porque yo comentaba con Raúl también el hecho de que los los hemos jugado al fútbol siempre en el campo de fútbol ha habido está

Voz 1372 39:11 esta picaresca de de provocar al contrario con insultos no

Voz 1991 39:15 me suelto no implica

Voz 1372 39:18 sí sí pero pero ya es otra cosa es que contra gente de color o gente de otras razas se utiliza el insulto racista

Voz 10 39:26 bueno no tremendo exactamente yo

Voz 1372 39:28 dicen si estoy igual

Voz 32 39:31 no al fútbol insulta me como muy cómo se insulta normalmente en el fútbol desgraciadamente tan

Voz 1372 39:36 que lo hay pero ya la connotación racista sea el el que el insulto sea negro de mierda ya a ellos dicen ya aquí estamos saliendo de lo que es normal en el fútbol aunque aunque no sea positivo o no dentro de su pero siempre toda la vida

Voz 1991 39:53 pasando unos límites exactamente sobre paro

Voz 1372 39:56 hasta los los límites del insulto a a al insulto lo que xenófobo o no es muy racista y eso es lo que haya yo no no les gusta aunque lo afecta nota Melo afectan en el que

Voz 10 40:07 a por entendernos es el de un pique sano dentro de un terreno de juego o con alguien con te puedo explicar qué malo eres un paquete postal no se queda decirla uno eres un negro de mierda sobrepasaría el es lo que sobrepasar

Voz 32 40:19 los límites entendemos todos nosotros no yo creo que todos en el mundo del fútbol todo los que hemos jugado al fútbol o todos los que estamos metido en la fuga entendemos que suele sobrepasar los límites no

Voz 1991 40:31 oye ahora que no los escucha que tales Karim como juega

Voz 1372 40:36 en un apasionado del fútbol es un tener un chico que empezó de África como casi todo lo que llega no quería muy verde tácticamente no pero con mucha ilusión horas al capitán Wi Fi año por año va mejorando oí aplicándose y que sea lo que no meter algún gol pero el lateral izquierdo otra cosa que puedo

Voz 10 41:05 no pero sí

Voz 33 41:10 hola Karim buenas noches hola buenas noches así que su bien no suben mucho no no porque lo vendemos

Voz 10 41:20 el entrenador de dice tú quieto aquí no no hubo armadas

Voz 35 41:22 como siempre como siempre el su ver escuchar a mascar encarecer el tú

Voz 10 41:26 no

Voz 1991 41:30 pero has conseguido marcar algún gol o todavía ni uno bueno

Voz 1372 41:35 no no me entrenamiento

Voz 35 41:37 no no soy menos porque estoy Luis Armin en poco al un montón

Voz 10 41:45 ahí ya pasas de la táctica no

Voz 33 41:48 no es algo casual hace ya estoy amiga mi amigo el fútbol oye Karim tú de dónde eres de Camerún

Voz 1991 41:54 cuántos años tienes

Voz 35 41:56 yo soy Dios

Voz 10 41:58 viejo en no fastidies si estás hablando con gente y sí

Voz 1991 42:01 que está

Voz 10 42:03 por encima los cuarenta puñetero como que pues mira le pasa diez años más buenos cuanto hombre no te preocupes cuánto tiempo ya

Voz 1991 42:14 las en España

Voz 35 42:15 bueno eso ya

Voz 10 42:17 porque además como llegaste

Voz 33 42:20 pues ya yo pónmelo en la valla

Voz 1806 42:25 cómo cómo fue porque hay muchos debe hablaba con Alejandro que hay muchos de del equipo pues que han llegado de diferentes maneras no incluso hay gente que que también ha dejado amigos por el camino gente conocida ya sea en el la travesura travesía del desierto en la valla en la patera

Voz 35 42:44 no soy sobrevivir mamá porque si tú ves un poco débil ya espejo te dará pero para sobrevivir cuando tú que

Voz 33 42:54 no pues ya que yo también p'alante como siempre está hasta llegar donde bueno está en que llegar Karim viste sólo a España se venera sólo que hiciste cuando llegaste

Voz 35 43:06 pues mira me ponerle en verdad en Melilla ahí cuando salte de no poco eres la pierna o Un el día eso me fui no han no saltaron primero no soltaron otra carrera

Voz 33 43:21 la cosa de Policía Nacional sí sí

Voz 35 43:25 pues ahí cuando cuando llegamos a ella no Nate Guardia Civil no podemos no hacer nada o ahí en el mes de Bhopal centro de Sete

Voz 1991 43:35 cómo consigues quedarte España porque en ese en algún momento en el que te podían devolver a tu país

Voz 35 43:40 pues muchas veces en muchas veces pero he tenido registre explosión creo no

Voz 1991 43:47 eres

Voz 35 43:48 en eso cuando suben de Melilla me me me dijeron dame me me me lo hemos tomado

Voz 33 43:55 un desface se llama

Voz 35 43:57 ya se les pase tiene un corazón de porque nublar hablarlo capaces mesas cada seis meses

Voz 1991 44:04 sí un pase que tenía que renovar cada seis meses

Voz 35 44:06 ya entonces me mandaron pasa está a Sevilla en un centro de refugiado también

Voz 33 44:11 pues como empiezan

Voz 1991 44:13 harto al fútbol y lo que quiero decir cómo queda esto Juan al fútbol a quién conoces que te lleva a esa pradera para empezar a jugar entre todos los que estabais allí

Voz 35 44:23 por un amigo que vivía en Roma una anécdota llamo ahora que Kameni que se llama que era capitán del equipo ahora es notado pero infancia que me en Arizona eso cosa todos me diga que no de yo sé yo sé que te gusta mucho fútbol como pos su cuerpo está estas EPO pasando por aquí ni tu padre te Barco Barco me fue eso que me estado el tirón

Voz 1806 44:54 aquí en ese en ese momento que estabas haciendo en Jerez está estás trabajando tenías que estar porque muchos de vosotros pues hemos visto en los semáforos vendiendo kleenex que qué hacía estuvo en ese momento cuando

Voz 35 45:06 cuando no otra manera de de buscarse la mera cuando uno no toma como por otra Baro no técnico ha mostrado cosa pero lo más lo más fácil

Voz 33 45:19 el montarlo y limpiar coche empezamos a limpiar coches eso ya no trabajas en Ikea se vean no soy el director realizar

Voz 10 45:31 pero tiempo al tiempo no es que te den un par de añitos que te pones a dirigir aquella o no bueno primero primero tienes que conseguir que te dejen subir la banda y luego ya hablaremos

Voz 1806 45:45 qué avales es que yo hago es que es un convenio que tiene alma de África no Alejandro para que puedan ir chavales y empezar a trabajar

sí sí la verdad es que hay que darle la gracia a Daniel Molina que ahora mismo el director de que hay que se quedan encantado con el alma de África nos dijo que le gustaría ir intentando insertar laboralmente a alguno de los chico en en Ikea y a bueno hemos empezado por por Karim y la verdad es que está muy contento con él imagino yo sabía quién quién tenía que entrar en y chico muy reponsable ya está casado está esperando su primer bebé hay habrá que está muy contento con él hay es agradecer no que haya iniciativas a seguir empresa nuestro en nuestra zona para para que haya puedo la inserción laboral que necesitan también estos chicos para integrarse totalmente

Voz 1991 46:46 y para cuándo esperas al al bebé

Voz 35 46:50 ha con a templo esto para en septiembre

Voz 33 46:54 te queda nada no me caras la Granada

Voz 35 46:57 ay madre y el niño o niña

Voz 1991 46:59 una anemia una niña ya el nombre alma Aisa ahí se bonito bonito bueno pues nada que ver

Voz 0577 47:07 una pregunta Yago Karim tú que que que insultó llevabas en la en la camiseta

Voz 1991 47:13 esclavo

Voz 33 47:13 por eso te iba a eso

Voz 1991 47:19 claro pues en fin Karin ojalá no tengan que volver a llevar esas esas camisetas

Voz 35 47:24 hola que no galáctica lo usan el delantero que uno disfrutaré fútbol Picasso explicarse pero fatal pero expertos de una manera ya otro cosa ya solo solo de fútbol

Voz 1991 47:37 pues sí Karim que nos alegra un montón que este es viene aquí que venga la niña sana que eso es lo importante que sigas disfrutando del fútbol de los un par de años te quedan ya Navas de fútbol porque ya como eres tan veterano y Antequera

Voz 10 47:50 más allá de cosas pero sin subir la banda

Voz 35 47:58 la Pedro de tu casa a calendario

Voz 10 48:02 sí cuanto menos uvas más aguantas que menos te desgasta a Sergi Karim mil gracias que te vaya fenomenal cuida te mucho vale

Voz 35 48:11 gracias muchas gracias Alejandro Benítez ignorado

Voz 1991 48:14 buena presta pedazo de iniciativa que siga creciendo este equipo y que siga siendo ejemplo para otros proyectos vale

Voz 1372 48:20 pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a Raúl que El Padrino nuestro de nuestros inicia

Voz 1806 48:25 hay Alejandro además tú sabes que tiene un galardón que es paradójico gente sin papeles en supe que son Jerez

Voz 1991 48:32 Nos del año les dieron el galardón que bueno de Henry Llanos del años recibí fueron allí en la alcaldesa es el odio con Alejandra Benítez espectacular Alejandro enhorabuena un abrazo muy fuerte

Voz 1372 48:42 muchísimas gracias un abrazo Raúl

Voz 1991 48:44 las a vosotros Javi Blanco muy buena muy buena ahora que también a Palacio que está mirando la Copa africano la Copa América y ahora ahora mismo

Voz 1038 48:52 en directo tenemos la Copa vale pues nada vosotros

Voz 1991 48:55 seis hablo cómo va la cosa

Voz 1038 48:57 hemos la última jornada del grupo C en la Copa América se va de terminar de definir el cuadro de cuartos de final está jugando Chile contra Uruguay se están jugando el primer puesto el grupo E no es ninguna tontería porque el segundo tendría que jugar contra Colombia en ese cruce de cuartos

Voz 1991 49:13 ahora mismo veinticuatro minutos de la primera parte

Voz 1038 49:16 dile cero Uruguay cero eso quiere decir que Chile pasaría como primera de grupo se enfrentaría a Perú el sábado a las nueve de la noche la que pasaría como segunda sería Uruguay en la madrugada del viernes al sábado mientras la hinchada de posibilidades y sí pues en la madrugada del viernes al sábado a la una de la mañana ese Colombia Uruguay que pintar paró el partido además está jugando también el Ecuador Japón le trae reggaetón también Ecuador Japón está jugando también a la misma hora veinticuatro minutos en Japón cero uno y esto es importante porque se está está en disputa uno de los mejores terceros y ahora mismo el mejor tercero sería Japón Japón si selección asiática se clasificaría para cuartos de final mediría a Brasil hasta hace poco

Voz 1991 50:00 de titular si el gol ha sido de Nakajima no