"Llegué a España saltando una valla, y comencé a jugar al fútbol gracias a un amigo"

Voz 1806 00:00 Raúl Ruiz ahora de forma oficial buenas noches buena noche sí que a veces me meto ahí qué es esto de alma de África pues fíjate es un equipo que conociendo el dos mil catorce es un equipo que bueno primero no es un equipo Chapín héroes y conoce Chapín ayer quede donde está al estadio del del Jerez ceba decir del jefe pues cerca hay una pradera lema en la pradera de de la hípica donde muchos domingos mucha gente va allí a jugar partidito es por su cuenta etcétera etcétera etcétera no y entonces entonces ahí se reunían sobre todo gente inmigrantes más africanos que que otra cosa algo sudamericano etcétera de todos los lados jugando a fútbol pero de forma muy desorganizado visto en África sobre todo que son muy expresivo muchos gritos mucho mucha desorganización hasta que pasó un señor de allí de Jerez dijo pues con esto es igual podemos hacer un equipo de fútbol

Voz 1991 01:01 qué materia prima si entonces

Voz 1806 01:04 Se se lo comunicaron al presidente actual y fundador que se llama Alejandro Benítez hijo bueno pues vamos a intentarlo problema son inmigrantes sin papeles problema hay que federar los organizarlo Se necesita un permiso especial para para llegar ahí no consiguió después de muchos papeleos con hacer esto está en esta gente venir en patera otros han saltado la valla etc etc en el dos mil quince debutaron en cuarta andaluza y lo consiguió de forma federada que decía cada uno ha venido de de un sitio de otro pero consiguió federar los ya ha sido noticia ha sido noticia porque en sus camisetas hiciera una iniciativa donde aparecieron en la espalda en lugar de de los nombres pues los insultos racistas que ellos eh que han sufrido que por desgracia han tenido que ser presidente de la lo típico de mono negro gorila Anne grata todo aparecía como si fuese su nombre en las camisetas por eso han sido noticia pero este equipo lleva funcionando desde el dos mil quince de forma federada deberá que que merecen eh porque es un un ejemplo de integración el presidente del club es Alejandro Benítez efectivamente Hola Alejandro

Voz 0509 02:14 qué tal buenas noches hola buenas noches que sí

Voz 1991 02:17 significa alma de África por qué

Voz 1 02:20 por qué por porque dentro de lo que es la el movimiento social de la inmigración en España teniendo en cuenta que está muy cerca de lo que el estrecho aquí en la frontera pues hay un colectivo que muy africanos sobre todo que muy apasionado del fútbol muy apasionado yo cuando los conocía yo no podía imaginarme que vivieran con la intensidad que viven

Voz 2 02:48 lo un clásico Madrid Barcelona no

Voz 1 02:53 eso esa pasión que tienen ellos o qué lo que motivo que ahora mismo alma de África no y que y que se hable de la madre de África como lo que actualmente

Voz 1991 03:06 cuando te llega la propuesta y el club que te encuentras quiero decir cuando te llegan y te dice mira tengo estos chavales y queremos hacer un club

Voz 3 03:15 un equipo no no esto realmente

Voz 2 03:17 fue un una iniciativa que tú mismo nosotros nosotros

Voz 1 03:22 entrar aquí desde que dimos a estos chicos jugando en la pradera hípica que hay en Jerez su partido como habéis dicho de su pachanga pues eh les ofrecí oyeron interesaría formar un equipo que jugáramos en un primer momento fue un partido amistoso no ellos pueden ilusionó Adís Simon no ida ida hay partido la idea de que pudiéramos hacer un equipo federado no sin saber qué normativa ahí la Federación andaluza sobre este tema no nada indagando viviendo te posibilidad a había se vio que era materialmente posible y así fue como lo lo iniciamos

Voz 1991 03:59 cuáles fueron los principales problemas que encontraste es porque decía Raúl que el tema de no tener papeles algunos de ellos igual podía dificultar no

Voz 1 04:05 sí claro la te cuenta que ella ha de estar en una situación de entrada en España como entrar en una situación irregular el mayor problema es bueno realmente la Federación andaluza da muchas facilidades porque permite lo que que se inscriban jugador extranjeros simplemente con el pasaporte no necesitan tener un permiso de residencia Ny contratos laborales ni nada simplemente con su pasaporte ya como un Nacional presenta su DNI poder extranjero presenta su pasaporte Hay puede ser Fede federado que problema pues que hay que hacer una serie de de gestiones

Voz 4 04:46 de ellos tienen que primero

Voz 1 04:48 solicitar poder jugar exactamente y luego hay que pedir la Federación española tiene que hacer con la Federación de cada país de origen de cada chico pues pregunta si esos chicos que han estado allí federado para lo que es todo este tema de los derechos de de formación no porque no pueda venir luego en un país de origen a solicitar puedo derechos de formación por un chico que haya actuado allí en en su país de origen Bin vamos el noventa y nueve por ciento de nuestros jugadores no ha jugado al fútbol federado en su país de la que nunca ha habido que pedir un transfer que es lo que hay que hacer con un jugador federado

Voz 1991 05:29 bueno Monteys al equipo empezáis a competir y os encontréis con esa situación no con ese tema de insultos racistas que por desgracia todavía hay gente que queda por educar mucha gente que queda por educar en este sentido en en en España cómo vivís ese momento quiero decir el el ir a los campos y el recibir este tipo de de insultos y agresiones

Voz 2 05:49 lo lo lo vivimos primeramente de una forma muy pum

Voz 1 05:53 igual yo quiero dejar claro que por regla general a un equipo que ese al que será la

Voz 2 05:59 vivieron en todos los campos hemos jugado con mucho cariño

Voz 1 06:04 exactamente puntualmente el hecho de de de personas puntuales descerebrado que utilizan el insulto fácil xenófobo racista dentro de lo que es el público pues personas individuales no iba tan bien dentro de lo que es el campo de fútbol no porque yo comentaba con Raúl también el hecho de que los lodo hemos jugado al fútbol siempre en el campo de fútbol ha habido esta esta picaresca de de provocar al contrario con insultos no

Voz 1991 06:34 de haberse me suelta a Vic

Voz 1 06:37 sí pero pero ya es otra cosa que es que contra gente de color o gente de otras razas se utiliza el insulto racista bueno yo termino exactamente ellos dicen si estoy jugando al fútbol insulta como muy cómo se insulta normalmente en el fútbol que desgraciadamente también lo hay pero ya la connotación racista sea el el que el insulto sea negro de mierda ya a ellos dicen ya aquí estamos saliendo de lo que es normal en el fútbol aunque aunque no sea positivo o no dentro de su pero

Voz 3 07:11 ha sobrepasado pasando unos límites

Voz 1 07:14 solamente sobrepasaron los límites del insulto a a al insulto lo que es xenófobo o no es muy racista y eso es lo que haya o no no les gusta aunque lo afectan nota Melo afectan en el K

Voz 0509 07:26 a entendernos es el de un pique sano dentro de un terreno de juego o con alguien que te pueda explicar qué malo eres un paquete postal no se queda decirla uno eres un negro de mierda sobrepasaría el reto

Voz 1 07:37 lo que pasa los límites entendemos

Voz 2 07:40 todos nosotros no yo creo que todos me en el mundo del fútbol todos los que hemos jugado al fútbol o todos los que estamos metido en la fuga entendemos que es sobrepasar los límites

Voz 1991 07:49 oye ahora que no los escucha qué tal es Karim como juega

Voz 1 07:55 en un apasionado del fútbol es un prerrequisito que empezó en de África como casi todos los que llegan no quería muy verde tácticamente no pero con mucha ilusión ahora el capitán muy muy año por año va mejorando oí ya aplicándose y que sea lo que no meter algún gol pero el lateral izquierdo otra cosa puedo

Voz 5 08:25 bueno eso es delantero

Voz 0509 08:27 en la hola Karim buenas noches

Voz 3 08:30 hola buenas noches así que subí no suben mucho no no porque lo vendemos

Voz 6 08:38 el entrenador de dice tú quieto aquí no no hubo armadas

Voz 7 08:41 cómo se impone como San Prudencio ver escuchará mascar encarecer en tú fallarle

Voz 0509 08:49 pero has conseguido marcar algún gol o todavía ni uno ni ninguno

Voz 1 08:54 no no me entrenamiento

Voz 7 08:56 no no soy menos porque estoy Lewis todo Bogart mil

Voz 0509 09:01 esto es como todo hay ya pasas de la táctica no

Voz 3 09:06 no es algo casual hace ya estoy mire mire el fútbol oye Karim tú de dónde eres de Camerún

Voz 1991 09:13 cuántos años tienes

Voz 7 09:15 yo soy ya con ella

Voz 0509 09:17 viejo no fatídico día estás hablando con gente y sí que está por encima de los cuarenta puñetero como que Neira es diez años más cuanto hombre no te preocupes cuánto tiempo llevas en España

Voz 7 09:34 en total ya vuela casi todos ella

Voz 0509 09:36 ejemplo cómo llegaste

Voz 3 09:39 pues ya yo me de verdad en la valla

Voz 1806 09:43 es como cómo fue porque hay muchos debe hablaba con Alejandro que hay muchos de del equipo pues que han llegado de diferentes maneras no incluso hay gente que que también ha dejado amigos por el camino gente conocida ya sean en la travesura el travesía del desierto en la valla en la patera

Voz 7 10:03 tras sobrevivir porque tuve que leer un poco desde el yate J dará pero sobrevivió cuando tuvo que

Voz 3 10:13 no que yo también p'alante como siempre hasta hasta que llega Karim

Voz 1991 10:19 este sólo a España

Voz 3 10:20 se ve en ellos sólo hiciste cuando llegaste

Voz 7 10:24 eso pues me da me ponerme en verdad en Melilla ahí cuando salte de no poco eres la pierna o Un el día eso me fui no han no saltaron primero no soltaron otra carrera

Voz 3 10:40 la cosa en Policía Nacional sí sí

Voz 7 10:44 pues ahí cuando cuando llegamos a ella no Nate Guardia Civil no podemos no hacer nada o ahí en el mes de Bhopal centro de Sete

Voz 1991 10:53 en cómo consigues quedarte España porque en esos hubo en algún momento en el que te podían devolver a tu país

Voz 3 10:58 sí

Voz 7 10:59 pues muchas veces en a muchas veces pasaba pero he tenido casi tres tres exclusión creo es es sólo cuando suba de Melilla Mendi me me dijeron mí me me me tomaban

Voz 3 11:13 en un desenlace se llama

Voz 7 11:16 que eso pase tiene un corazón de porque nublar lo capaces mesas cada seis meses

Voz 1991 11:23 sí un pase que tenía que renovar cada seis meses

Voz 7 11:25 ya entonces me mandaban pasa a mella en un centro de refugiado también

Voz 1991 11:30 oye como empiezas a jugar al fútbol claro que quiero decir como pieza esto jugar al fútbol a quién conoces que te lleva a esa pradera para empezar a jugar entre todos los que estabais allí

Voz 7 11:41 por una negó que yo vivía en rodar una lectura llamo ahora que Kameni que se llama a capitán del equipo ahora es notable pero infancia

Voz 1991 11:53 eso cosa Mary

Voz 7 11:54 es que no es de te yo sé yo sé que te gusta mucho fútbol como pos tu cuerpo Gante está cerca que les era EPO pasa por aquí ni tu padre estupor puede tener suerte barco lo pagará me fue Letelier eso que tres machista del tirón

Voz 1991 12:12 sí

Voz 1806 12:13 aquí Karim en ese en ese momento que estabas haciendo en Jerez está estás trabajando tenías que estar porque muchos de vosotros pues hemos visto en los semáforos vendiendo kleenex que qué hacías tú en ese momento cuando fue

Voz 3 12:25 a tener tres

Voz 7 12:27 de manera de de buscarse la veda cuando uno no tiene cómo puedo trabajar pero no tiene poco hay muchas cosa pero lo más lo más fácil

Voz 3 12:37 es juntarlo y limpiar coche empezamos a limpiar coches eso ya no trabajas en Ikea se vean no soy el director pero realza

Voz 6 12:50 pero tiempo al tiempo no es que tienen un par de añitos que te pones a dirigir aquella o no bueno primero primero tienes que conseguir que te dejen subir la banda

Voz 0509 13:02 y luego ya hablaremos de avales es que claro es que es un convenio que tiene alma de África no entró para que puedan ir chavales si empezar a trabajar

Voz 1 13:14 sí la verdad es que hay que darle la gracia a Daniel Molina que ahora mismo el director de que hay que se quedó encantado con el alma de África y nos dijo que le gustaría seguir intentando en insertar laboralmente a alguno de los chico en en Ikea y a bueno hemos empezado puedo porque al fin y la verdad es que está muy contento con él invadió yo sabía que tenía que entrara en Ica porque no chico muy responsable ya está casado está esperando su primer bebé hay habrá que está muy contento con él hay es agradecer no que haya iniciativas a seguir empresa nuestro en nuestra zona para para que haya podido la inserción laboral que necesitan también estos chico para integrarse totalmente

Voz 1991 14:05 y para cuándo esperas al al bebé

Voz 7 14:08 a ver con temple hago esto para en septiembre se queda nada no de cara Aguasch madre

Voz 1991 14:16 es niño o niña una niña ya el nombre alma hay bonito bonito bueno pues nada que

Voz 1806 14:26 a una pregunta Yago Karim tú qué qué qué insulto llevabas en la en la camiseta esclavos

Voz 3 14:32 por eso a eso

Voz 1991 14:37 claro pues en fin Clarín ojalá no tenga que volver a llevar esas esas camisetas

Voz 7 14:43 a la que no Galaxy no lo usan en sea manda un buen entero que uno disfrutar de fútbol Picasso explicarse pero de una manera ya otro cosa ya solo solo de fútbol

Voz 1991 14:56 pues sí Karim que nos alegra un montón que estés bien aquí que venga la niña sana que eso es lo importante que sigas disfrutando del fútbol de los un par de años te queda

Voz 0509 15:06 ya nada bandas de fútbol porque ya como eres tan veterano y ante queda va más allá si si esa pero sin subir la banda

Voz 7 15:17 Pedro Duque está preso en dos

Voz 0509 15:21 sí sí cuanto menos suban más aguantas que menos te desgasta sus a Sergi Clarín mil gracias que te vaya fenomenal cuida mucho vale

Voz 7 15:30 gracias muchas gracias Alejandro Benítez ignorado

Voz 1991 15:32 buena presta pedazo de iniciativa que siga creciendo este equipo y que siga siendo ejemplo para otros proyectos vale

Voz 1 15:39 pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a Raúl que El padrino nuestro de nuestros inicia

Voz 1806 15:44 ahora Alejandro además tú sabes que tiene un galardón que es paradójico gente sin papeles en supe que son Jérez danos del año les dieron el galardón que bueno de jerezanos de la año recibí fueron allí en la alcaldesa se lo dio con Alejandro Benitel espectacular Alejandro enhorabuena un abrazo muy fuerte

Voz 0509 16:01 de si hijos gracias un abrazo Raúl

Voz 1 16:03 gracias a vosotros Javi Blanco muy buenas

