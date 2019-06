Ciudadanos, ganar perdiendo

Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días hace tres años el no es no del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy fracturó de forma dramática el Partido Socialista que ha remontado espectacularmente en este tiempo tras la victoria de Sánchez en las primarias y la habilidad para enfrentar las circunstancias que vinieron después pero el PSOE resistió sobre todo por su estructura centenaria y su articulación en todo el Estado hoy el no es no de Albert Rivera a casi todo lo que no sea tratar de superar al PP aunque sea aliándose con la extrema derecha fractura la cúpula de un partido muy joven con un reciente implantación territorial con una estructura liderazgo absolutamente centrado en la figura de Albert Rivera el economista socio liberal Toni Roldán hizo ayer una enmienda a la totalidad de la estrategia actual del partido señalando desde dentro lo que muchos llevaban meses señalando desde fuera que el objetivo de convertirse en el partido de la derecha española los pactos con Vox el veto al PSOE pueden ser legítimos claro pero desvirtúan la identidad del partido que el cuanto peor mejor que es un objetivo político de los extremistas pero no de quienes se reclaman de centro moderado en fin Roldán se va se va del todo y entrega el escaño y abrió una brecha por la que ella se fueron otros dos dirigentes a lo largo del día hoy veremos qué dice el líder naranja en Castilla y León Francisco Igea también del sector crítico ha convocado a los medios a las diez de la mañana en cualquier caso Albert Rivera ganó de forma aplastante la votación en la ejecutiva de ayer sobre la estrategia del partido pero es lo que se llama ganar perdiendo