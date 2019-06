Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Rivera es muy dueño de decidir su estrategia para llegar al poder el tiempo dirá sea cierta pero cuando alude a los pactos de la infamia con Bildu que Sánchez no ha suscrito y que lo extiende a la simple aceptación pasiva de su abstención en la investidura que por cierto ciudadanos podría hacer innecesaria me resulta inevitable volver la vista atrás no sabría decir cuántas veces en mi vida profesional he dedicado a martillazos ante estos micrófonos de la SER la idea de que la democracia acogería a quiénes se apartara de la violencia defendieran sus ideas a través de la política pero desde luego fueron muchas menos que las que dedicaron a la difusión de esa misma idea los representantes de nuestros partidos desde los líderes supremos a los portavoces nacionales autonómicos o locales y cuando digo en nuestros partidos quiero decir de todos nuestros partidos desde la derecha hasta la izquierda en el terreno mediático ni yo ni esta emisora ni esta empresa constituye la menor excepción porque es argumento era casi un lugar común se incluía como los gritos de ordenanza en cada comentario sobre el terrorismo en todos los medios de una esquina a otra del espectro ideológico parafraseando a Mayor Oreja eran promesas trampa cuando oigo decir que aceptar una abstención de Bildu es traicionar a los muertos o que su presencia en la Mesa del Parlamento navarro en la que por cierto lleva mucho tiempo estando es regalar la Comunidad foral a ETA me pregunto qué esperanzas de normalidad en la convivencia podemos alimentar aussie en una comunidad de la que existe una dualidad identitaria una de ellas ha de renunciar a ejercer sus derechos democráticos en nombre de la democracia las actitudes que niegan esos derechos si constituyen una traición para empezar una traición a nuestra palabra