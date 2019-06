Paradojas del capitalismo

Voz 1389

00:00

bueno porque es quizás lo más lo más importante estaba pensando mientras veía las imágenes que paradoja no del capitalismo que siempre existen las manifestaciones obreras pero no veamos nunca Maniche manifestaciones o movilizaciones directivas es decir tú ves a sus trabajadores de Alcoa en la calle como has visto en las últimas décadas bueno en los últimos siglos a tantos trabajadores de tantos astilleros de tantas minas de tantas fábricas industrias índices están defendiendo con mucha fuerza algo que no quieren perder deben de tener un trabajo buenísimo buenos son trabajos perdóname el lenguaje normalmente de mierda durísimos que te cáscara te envejecen que te maltratan la salud pero es un puesto de trabajo sino se tiene son no se tiene nada hice defiende como si fuese un despacho con secretarios de trescientos mil euros al mes quizás porque al tener que manifestarse ellos Isère tantas veces moneda de cambio los desde el despacho ya no tienen que defender ningún derecho sino solamente proteger su privilegio