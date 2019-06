Flash Deportes SER de las 10:00 (25/06/2019)

Luka Doncic grabó Rocky del año en la NBA el ex esloveno ex del Real Madrid y esta temporada en Dallas se ha impuesto en las votaciones a favor de Atlanta atrae John y al de Phoenix de Andrea Don Doncic ha disputado setenta Hyun partidos comedias de treinta y dos minutos veintiún puntos casi ocho rebotes seis asistencias y un robo del fútbol la selección española femenina ya está de vuelta tras perder ayer en octavos ante la gran favorita a Estados Unidos pero por dos penaltis uno a otro no en este último implicada Virginia Torrecilla

que no suena a japonés ya ningún momento voy a hacer falsas yo veo el balón lo voy a por no como tú como trae Jaume I se compran mi yo momento iba a hacer falta gol español lo conseguía

Voz 1161

01:36

del resto del Mundial Luise completan los octavos con los últimos dos partidos Italia China a las seis y Holanda Japón a las nueve ya tenemos tres partidos de cuartos de final decididos Noruega Inglaterra Francia EEUU y Alemania Suecia pero también tiene su lado negativo a nuestro país no hay convenio colectivo para las jugadoras de fútbol se negociará Dead se negocia desde octubre pero no llega el acuerdo la liga empieza en septiembre hoy a las cinco de la tarde nuevo reúnen de UGT en UGT con los tres sindicatos y los clubes el resto en Copa América ya se conocen los cuartos de final esta madrugada Japón uno Ecuador uno elimina a los dos y clasifica Paraguay y Chile cero Uruguay uno los uruguayos terminan primeros los chilenos segundos los partidos de cuartos Uruguay Perú Brasil Paraguay Venezuela Argentina Colombia Chile en el Europeo sub veintiuno tenemos también definidas las semifinales tras el Francia cero Rumanía cero de ayer que clasificaba a ambos iluminaba los italianos España se enfrentará a Francia Alemania Rumanía ambos partidos el jueves y tenemos también dos encuentros hoy de la Copa de África arranca el grupo F el último en empezar desde las siete con el Camerún Guinea Bissau desde las diez con el Ghana Benin más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER