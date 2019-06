Fernando Savater: “Vox es un partido pequeño, que no nos gusta, pero de momento está dentro de la Constitución”

Voz 1727 00:00 esta mañana me acompaña Fernando Savater filósofo novelista ensayista Fernando muy buenos días

Voz 0651 00:07 hola buenos días Pepa

Voz 1 00:09 en maestro Fernando un placer tenerte un jubilado ordeno lo bueno

Voz 1727 00:15 en enero de este año del año dos mil diecinueve Fernando Savater escribía sería estupendo que España dejase a un lado el narcisismo de las pequeñas diferencias parece que esto viene de los godos especialistas en fraccionar su poder Side las veinte cosas que digo hay alguien que comparte diecinueve crea un partido distinto para defender ese restante pero que nos pasa Fernando Savater no avanzamos nada porque esto describe exactamente el momento en el que estamos

Voz 0651 00:46 sí sí la cosa vive de atrás juego es decir es una característica que ya Ortega y Gasset su website yo en la España invertebrada trataba de eso de cómo los españoles somos muy apegados a nuestros lugares de origen de nuestro pueblo a nuestra y en esto a lo más cercano pero en cambio no compartimos una idea de país nos cuesta mucho tener una idea de país aceptada por todos y que ese mínimo común denominador imprescindible para consideran unos compatriotas no lo he dado Ortega pues señalaba irse vertebración de España como el mal vivir todo lo que ha venido después

Voz 1727 01:35 siempre no hubiera pensado que después de la guerra civil del siglo XX algo hubiéramos aprendido

Voz 0651 01:42 pues sí después unas fosas es que una cosa es aprender y otra cosa es poder practicar kilos no sea que efectivamente se sabe en los trágicos las trágicas consecuencias de de si piensa disgregación del país de esos separatismos de pastos alpinos bueno pero no desde el siglo XIX y lo que ha bloqueado es lo que ha boicoteado la democracia europea en España pueda siglo la presencia de los separatismos carlista ese nacionalismo carlista si luego integrismo ahí sí eso es bueno sólo dos elementos combinados muchas veces que que han ido frenando la marcha de España que una democracia homologable europea hoy tenemos una democracia he europea pero dentro de ellas sigue siendo ese gusanillo carlismo irreverente

Voz 1727 02:44 Fernando cómo estás viendo la crisis de ciudadanos que es agravado muchísimo en las últimas horas la salida de Toni Roldán con argumentos muy contundentes

Voz 0651 02:52 bueno si es buen fin primero demuestra que es un partidos esto es partido en auge no los partidos que sí que se deshace pues normalmente chino no dejan huellas de pan retrocediendo bueno algunos sets que eso el cambio éste es tan en auge un partido que ha tenido un ascenso uno de los pocos ascensos importantes decisiones pero que claro eso crea unas el crecimiento se que también estos eh yo creo que también en gran medida alentados desde el exterior claro actual metí Syva no es es un partido aunque bastantes temen que muchos desearían ver desaparecer de Ponti inmediatamente que se mueve algo digamos esposa cubanos o un circo mediático de los que pueden sacar provecho de ello como si fuera el Apocalipsis

Voz 1727 03:51 qué te parece que Albert Rivera no acudiera a la llamada de Pedro Sánchez para seguir hablando de la investidura la última llamada

Voz 0651 03:57 he dado que pedirnos antes no ha propuesto absolutamente no nada a todas Nos para intentar ganarse su voluntad eh eh eh Pedro Sánchez podía haber hecho un gesto aunque no fuera básico es que han hecho con Unidas Podemos para eh proponer ofrecer algunas cosas que hubieran comprometido a a Rivera pero como no ha ofrecido absolutamente nada sino simplemente que decir como no me votes a mí me voy con la bruja mala pues entonces Rivera hay que bueno pues seguimos es lo Viesgo osea es que no se puede confiar en una persona es que yo en la la moción de censura apoyado en dos puntos menos recomendables del Parlamento es que por lo que se puede sigue esperando reencontrándose con brillos pues

Voz 1727 04:52 la proximidad con Vox que ayer Toni Roldán decía como uno de los elementos fundamentales de de su discrepancia hay que le ha afeado por ejemplo Macron un político al que se que tú miras no crees que contamina a Albert Rivera C's

Voz 0651 05:07 bueno hombre yo es que sí sí pues mira aquí los partidos en España es mucho más que la izquierda la derecha cuenta el constitucionalismo o anticonstitucional en este momento los partidos contaminantes son eh pues los partidos separatistas catalanes hemos puesto en vilo tú es que en general esos hornos los partidos activos están en este momento funcionando en contra de la democracia española de una manera fehaciente ir algunos casos sangrantes como es el caso de la bueno decir Vox es un partido bastante repulsivo Lope pequeño que no nos gusta pero que de momento está perfectamente dentro de la Constitución había hay muchas cosas pero me gusta no es el caso de la extrema derecha francesa lógicamente Macron vela extrema derecha con mucho más miedo porque es el partido mayoritario ha ganado las elecciones para para Europa propio Macron entonces evidentemente claro el ve con con con mucho miedo es si esa extrema derecha francesa que además no es lo mismo que dos la otra hecha con unas características y el planteamiento económico batirse quitas pues bueno pisito al caso al caso de Ghost no no es que evitemos sea recomendable porque a mí no me lo parece pero evidentemente ni por su tamaño su peso etcétera tiene nada que ver con esa influencia

Voz 1727 06:47 pues Estarás jubilado pero te veo que estás bien al tanto y sin perderte nada eh

Voz 0651 06:52 pero sabemos va a suponer peligro es poco tiempo para leer periódicos el guión veo yo yo lo que pasa es que hubo me gusta mucho leer otras cosas no pierdo el tiempo con el leyendo novelas de las que se sí

Voz 1 07:10 no tengo aquí a Ignacio Ruiz Jarabo que quiere hablar contigo y soy de los muchísimos españoles que quedó cautivado por por Ética para Amador yo haría falta haría falta ética para los dirigentes políticos

Voz 0651 07:27 no mira a la política se corrige con mejor porque quizá no no predicando ética yo siempre he dicho que luchar contra los problemas políticos a base de ética apaga el sentido común hizo pueda o no no lo no es el no es el pensamiento de cuadros a la política tiene sus propios valores que no son exactamente galáctica no pide aplastamiento en impide que los demás comparte ideas sino que cualquier pues de acuerdo con la recta conciencia acabó mitos que la politica así exige consensos exige plantear las cosas pero te pasión en política el cien nunca es bien sólo siempre es bien acordado a poco apoyado corrupto entonces es cierto que yo creo que la política lo que se corrige es con mejor política con una mejor comunicación de la política también

Voz 1727 08:21 Fernando Savater un placer como siempre buen verano que disfrutes de este tiempo