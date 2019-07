'Despiertame cuando acabe septiembre'

Voz 1

hola muy buenas y soy Rafael días Barral de las librerías de Hyypia de Ciudad Real y gusta de recomendar el libro Despierta mi cuando acabe septiembre este título es late la tercera novela de Mónica Rohner que está editado por Roca editorial es una novela negra con con un personaje femenino que que se convierte en detective ahora mismo tengo libros la mano ahí en la portada ya directamente nos encontramos una frase que nos hace nos hace pensar bastante dice no hay nada peor que recordar lo que se prefiere olvidar aunque todos sepamos qué que se cometió un delito hace muchísimo tiempo creéis que tenemos el derecho a sacar a la luz a la lupa horribles secretos del pasado sin permiso de las víctimas Amparo que es la protagonista de esta novela ve cómo su vida cotidiana siquiera repentinamente con la desaparición de su marido su hijo en este caso la heroína de la novela Amparo no responde a un prototipo que sabe que no es habitual ella es un ama de casa normal una pues una madre tanto las acciones de otros personajes femeninos como es La Bella son muy determinantes en el desarrollo de la trama que ocurre cuando cuando los padres son los abuelos no protegen a la familia recomiendo a todo el mundo que la lea si tiene oportunidad de ir alguna presentación de ella que vaya ya es un un auténtico encanto