Salvador Sobral: "Un idioma es como los pedales en la música"

Voz 1995 00:07 por supuesto que puedes tocar el piano sin un momento cuando quieras no tengo problema Salvador al muy buenos días muy buenos días tuviese un piano ya te tiras para es como que te llamo espontáneo

Voz 3 00:19 no porque es mi única manera de que la gente me escuche tocando música que yo hablando no

Voz 1995 00:27 que va

Voz 4 00:28 entonces si esa entrevista no empieza bien esto no

Voz 1995 00:34 es cierto Salvador is veinticinco de junio hemos empezado como se a una parte muy importante de este programa hablando del mar de la gente del el Día Internacional de la gente del mar curiosamente en tu último disco tienes una bonita canción sobre el mar

Voz 5 00:56 tuve pr eh

Voz 1995 01:02 en esta canción como un bálsamo lugar al que acudir buscando consuelo cuál es tu relación con el mar porque tú tu ciudad

Voz 4 01:10 la rodeado de grandes grandes playas yo siempre siempre estuve en ciudades

Voz 6 01:14 con más yo viví en Lisboa no

Voz 3 01:17 cuatro bueno está rodeado por todas partes después cuando vivía en EEUU uno no puede elegir dónde va es como programas de intercambio que tuve mucha suerte porque me tocó San Diego que bueno que esta XXX dentro de la frontera con México hay que Josu a costa esa costa californiana después a Mallorca después Barcelona que nunca supe lo que es vivir en una ciudad que no tiene más dónde estuviste en Mallorca yo vivía en Palma pero tocada por todas partes hoteles restaurante

Voz 1995 01:53 bares deberíamos dedicar un fragmento de la gente que toca en los hoteles

Voz 3 01:58 a mí me parece muy buena idea debíamos hacer

Voz 1995 02:00 estaba solo a la gente es un trabajo alucinante para gente que no siempre está prestando la atención que la banda merece la gente que trabaje en hoteles cero

Voz 7 02:10 es obligado si es delicado el asunto también porque

Voz 3 02:13 uno cuando va a comer a un restaurante nueve no uno va a un concierto hasta entonces yo no no no no me pone en el lugar de de de de juzgar a la gente porque la gente va hay cuando va a cenar a un restaurante que era hablar con con sabes no no es obligada estará escuchando la música

Voz 1995 02:29 sí pero cuando determine a esas niños jugueteando sí señor eje baila en otro gesto de ser muy difícil

Voz 3 02:35 me paso de de todo me pasó de todo

Voz 1995 02:38 debe ser lo más difícil sea parece más fácil ganar Eurovisión

Voz 6 02:43 no tocar en un hotel de Playa

Voz 1995 02:46 de la gente más de todo

Voz 4 02:49 y empiezan a hablar contigo cuando todo estaba cantando chico mira tú no

Voz 8 02:53 Xavier las de las de Rosalía

Voz 1995 02:57 ya te la sabes

Voz 3 03:01 la vi el otro día en primavera si no ha pasado

Voz 1995 03:03 mucho tiempo ya de lo de de lo de Eurovisión pero tú vives todavía como una película en blanco y negro de de algo que le pasó a otra persona

Voz 3 03:13 un poco sí un poco si fuera una cosa muy muy fuerte no casi sobrehumana todo lo que es lo que viví ahí también las circunstancias que estaba con mi salud todo veces es un poco místico no todavía lo ves y todavía lo veo así

Voz 1995 03:29 Salvador está en nuestro país va a ofrecer un concierto la sensatez el botánico lugar maravilloso para algunas ahí nunca estuve

Voz 4 03:37 hoy la gente siempre me quiere mostrar fotos yo prefiero llegar a ser sorprendido no tiene mar pero todo lo demás tengo que aquí mucha gente

Voz 1995 03:46 me sorprende está la costa de madre y hay una cerca donde tú vas a tocar está la carretera de la playa que bueno pues si cualquier carretera que sale

Voz 4 03:56 en Madrid un día si viene bueno una antigua idea

Voz 1995 04:02 cómo estás de de salud porque es el único europeo que conquistó el corazón de millones de personas tuvo que cambiar el suyo como estas

Voz 3 04:09 mira ahora muy bien claro que hay cosas que no tienen que hacer y tener muchos cuidado bueno muchos tampoco es que tengo pero algunos cuidado

Voz 9 04:17 eh pero felizmente

Voz 3 04:20 ahora estoy bien puedo jugar a futbol otra vez que me encanta y hacer lo que más me gusta que es esto

Voz 1995 04:28 tienes que cuidar las emociones no

Voz 3 04:31 no sabes que hay una cosa muy curiosa es que el corazón no está lo que dicen los médicos enervado que los nervios no están conectados todavía del corazón porque el sistema nervioso no está todavía no tuvo tiempo de todo lleva días algo así no sé cuánto tiempo llevas pero en todavía el corazón no está enervado es una cosa muy o sea que las emociones no me no me influencia en él él el corazón

Voz 1995 04:55 pues yo yo lo utilizaría como excusa no me no me des disgustos es una frase muy típica no trata me bien que tengo el corazón fastidiado yo yo

Voz 4 05:04 para mí siempre en resumen pero eso era antes ahora este cosas hoy ya está bien

Voz 3 05:07 ya no no tengo esa excusa

Voz 1995 05:10 tienes la sensación de estar aquí tu ya has vivido eres muy joven pero ya has vivido unas cuantas vidas CSC tienes la sensación de estar en una nueva

Voz 3 05:20 ahora sí después de yo pongo lo de Eurovisión lo de la operación en la misma bolsa bueno en la misma vida no después de todo eso son ahora es una vida fresca Hay más alegren el disco se titula París Lisboa

Voz 1995 05:37 te pasando por Madrid no es difícil hacer ese trayecto sin sin pasar por Madrid tememos en una carretera porque los músicos vivís constantemente vía no sé si conoces algún músico al que no le gusta viajar

Voz 3 05:53 mira por ejemplo mi hermana a la gente que tiene familia es lo que quiere es estar con sus familias lo quiero volver hay estoy harto de los hoteles yo todavía no me llegó ese ese momento pero yo a mí me encanta todavía los hoteles Hay estar por todas partes de comer la como

Voz 9 06:10 a la gente a aprender a hablar la lengua de

Voz 3 06:13 de de todo todas las todos los países

Voz 4 06:16 me encanta viajar llegan ese día si te gustan los hoteles deberíamos y no estoy yo Magaluf aún si todo eso no no no ya fue de Dios que se ponga tocar Salvador

Voz 1995 06:27 sobra

Voz 4 06:28 en esa noche ante ante la fiesta de las Vima Home concierto de salir de esa página

Voz 1995 06:35 te sabes tú sabes a ver solamente por ver qué cara ponen canta tela de EMI Kylie Minogue desvela espera de este una canción de sería fantástico ver qué

Voz 9 06:45 yo una vez una vez en Mallorca canté una canción de de Bruno Mars que me pidieron y ahí al final me dieron Iphone

Voz 4 06:55 cinco en la época que habían salido como dices tú lo has hecho muy bien no esto fue un prisma Azimi teléfono si no la historia fue yo tocábamos todos los restos

Voz 3 07:07 planteáis súper Shi

Voz 9 07:09 y el dueño un día dice mira diera un príncipe árabe

Voz 3 07:13 a ver el concierto porque estaba aquí en Mallorca de vacaciones no sé quién mira vino El Príncipe con sus amigos hicieron montón de ruido claro que no escucharon la música y de repente me viene el camarero me dice mira hay una chica de la mesa de Prince que que cumpleaños si puedes cantar el cumpleaños le cantaban el cumpleaños

Voz 9 07:32 en inglés y en español y en portugués

Voz 3 07:35 después le ellos empezaran a escuchar la dijeron ahora la chica de cumpleaños quiere que cante uno más yo con todo lo de alto de mi esnobismo del jazz digo no nosotros sólo hacemos música jazz erudita y entonces viene del con billete de doscientos euros en el bolsillo de mío de ida el guitarrista doscientos euros entonces ya decimos como buenas prostituta de la música que somo hicimos la la la la de uno más que yo había escuchado en el Mercadona que era tu niña que tiene dos acorde entonces la Ximo si el tipo encantado el Príncipe y hacía vídeos agitadas dijo ustedes tienen que venir a tocar a mi barco y entonces vale mañana vamos a tocar a tu barco después el día siguiente no bueno llamó uno dijo nada ya estábamos ahí triste pero bueno ganamos dos centros de oro extra que era dos veces lo que al concierto

Voz 4 08:28 no está mal no está mal después

Voz 3 08:31 es el mensaje y me dice mira al final pudieron venir al barco porque me tuve que ir pero desde un regalito

Voz 9 08:39 en el cuarto de hotel

Voz 3 08:41 hay fondos uno para mí uno para el guitarrista valía eso varía en la época mil poco

Voz 4 08:46 no estamos perdiendo dinero Salvador te digo yo que nos salvamos los tres Magaluf nos hacemos una gira de hoteles luego hacemos también toda la parte Costa

Voz 1995 08:56 lo que te digo yo que es verdad que tienes tienes una agenda intensa mañana estás en el Botánico después vas a estar en Bañolas en mayores en Girona el día en el viernes el XXVIII

Voz 3 09:07 es muy bonito lo de Bañolas

Voz 4 09:11 más bonito de aquí claro lo de Madrid siempre más bonito no no sería la capital por supuesto vamos a seguir en la segunda hablando como si estás de acuerdo te pagamos doscientos dólares quieres no Iphone

Voz 11 09:29 lo cual no

Voz 12 09:49 ya

Voz 11 09:56 cada una

Voz 1995 10:00 en la portada es un disco París Lisboa Salvador Sobral aparece de pie sobre el asfalto de una carretera secundaria la foto parece casi una declaración de intenciones la música de Salvador transita por esas vías que discurren al margen de la velocidad de las autopistas y por los que se conduce mirando el paisaje tiempo elegante ganó el festival de Eurovisión tocando jazz en fin hasta mañana va a estar en las noches botánico iba a estar en este país en Menorca Mallorca en Huelva Silla Un lugar en Finlandia que es imposible reproducir

Voz 4 10:41 intentando tú dónde dónde vas

Voz 3 10:46 día

Voz 4 10:47 y plazca

Voz 1995 10:52 no porque yo sea un poquito es sueco

Voz 4 10:53 entonces tienes en tu hermana que estuviese

Voz 1995 10:56 dudando Suk te gusta hubiera sufrieron ustedes mi hermana aquí viene gente buena a este programa si eres bueno tienes talento que están sacudiendo sueco sí sí sí pero la vida es demasiado corta para aprender sueco

Voz 4 11:09 sí que ha habido lleva no sé cuántos décadas trabajando con los ve cancelado el sueco

Voz 3 11:17 tú eres Sue

Voz 7 11:18 pues Jaime Mayor que tú eres sueco no no no yo soy de mayo no tardando gastan Ravel España quedas mayor tiene hablan raro mayor

Voz 1995 11:29 ya tú lo tienes tú que has vivido allí no tienes la sensación de que el sueco más que un idioma es una afección en la garganta

Voz 3 11:35 no yo lo que es cierto es que la gente siempre está feliz allá tienen un idioma muy gracioso muy feliz

Voz 4 11:43 muy alegre yo siempre salía

Voz 3 11:46 ahí va feliz escuchando y en las clases me me la pasa

Voz 1995 11:49 súper bien escuchando la única persona del mundo que dice que los suecos son graciosos

Voz 4 11:56 pero ellos no lo fueron de país por tener sentimientos y sentidos no cuéntanos el típico chiste sueco Salvador venga yo no tengo insiste no ahí sí que no hay sí que no es tú que eso feliz

Voz 3 12:11 pero ellos no quieren no quieren ser alegres pero lo son

Voz 4 12:14 para ellos diciendo la cosa más seria hombre el muy alegre

Voz 1995 12:18 en el fondo es casi mejor sueco que los daneses que creen ser los latinos el norte gen tenía que hablar con esa gente sólo tiene que ir a decir la verdad he visto Eurovisión por cierto este año no no no no yo tu vecina Madonna no quieres decir nada no

Voz 3 12:36 mira yo nunca la vi ellas tuvo un montón de veces en sitios donde voy bares donde buen Lisboa nunca coincidimos también en un montón yo estaba en el hospital cuando haya estuvo ahí también hay un par de veces me decía mira una cena esta Madonna no sé que yo yo estaba tocando algo nunca coincidimos es una pena

Voz 1995 12:57 si hubieras Si hubieras visto Eurovisión no tenía espera ninguna

Voz 3 13:01 ah no pero vi después su actuación después cambiaron el le metieron pero bueno ante ella ya tiene una edad Mecano prisa

Voz 1995 13:09 venga hombre decía yo que Salvador Sunyer sensible lo demuestra sensibilidad muy cercana a la de Caetano Veloso sabe eso que

Voz 11 13:25 pero sensible capaz de acercarse

Voz 13 13:35 me sentí bien

Voz 1995 13:42 tipo curioso que se mueve con soltura entre géneros y también entre idiomas abismo canta en portugués como escuchamos en castellano

Voz 14 13:49 no

Voz 11 14:02 lo canta sí

Voz 4 14:06 no no cuando vaya allá de noviembre quiero cantar en sueco claro yo siempre dónde voy a los países que han todavía

Voz 3 14:12 lo de allá yo canté una canción en Lituania de lituana que canté una vez en China que una canción en cantones

Voz 1995 14:22 encanto tú crees que no siempre se ha dicho que el rock por ejemplo es un idioma fantástico para el inglés para el rock que son muy bien la música por géneros se ha debido de la ópera en italianos una excelsa muestra en en alemán tiene otras otras consideraciones pero tú crees que realmente la las voces las distintas fonética si los idiomas encajan de la misma forma unas que otras cosas

Voz 3 14:48 en cada idioma tiene sus vocablos bonitos yo creo que en verdad el idioma es la música no la lengua que se habla es como para mí yo lo uso como un pedal como un gran guitarrista tiene sus pedales pedales son los idiomas cada cada idioma tiene sus vocablos interesante al francés puede ser la semana más erótico quizás más así visceral me encanta el francés por eso hoy el español están poético no sé todos los idiomas tiene su encanto creo

Voz 1995 15:17 cuántas aulas

Voz 3 15:19 y la mente o bien malamente

Voz 1995 15:24 me Rosalía buenamente

Voz 3 15:26 no es que iba a estuve en Huelva estoy en el todavía con el chip del flamenco no hablo seis poco pero bien bien que podrá ser una carrera superior habló tres portugués español inglés y ha sido un poquito yo

Voz 1995 15:42 poquito sueco

Voz 3 15:43 sí él el sueco lo hablo al veinte por ciento el francés al setenta y cinco

Voz 9 15:49 y después el catalán también porque vivía mayor que en Cataluña

Voz 3 15:54 el catalán ya lo hable mejor también el italiano hablaba muy bien y también se me fue un poco pero bueno es cuestión de probable si se deja habla un idioma se olvida

Voz 1995 16:03 el movimiento que necesitan idiomas necesitan estar vivos constantemente abrace ese tipo era España que estuviste Mallorca en Barcelona estudiando en el Taller de Músics ir viendo conciertos en nuestro país un sonido de un de uno de los conciertos me usted que tú me ayudaran cierto que tú fuiste me gustaría que me Barça contar que eso que pasa hablamos de un concierto tiene lugar el año dos mil catorce en el Palau de la Música Gerona está tocando Jorge Drexler solicita la participación del público y ocurre esto

Voz 15 16:36 el teléfono cero yo digo con la voz

Voz 16 16:55 solo

Voz 15 16:59 trompeta

Voz 17 17:02 la mejor pobreza

Voz 7 17:04 entonces nadie quería nadie de la banda quería hacer un solo bueno alguien del público que

Voz 3 17:09 son sólo yo estaba en primera fila al que yo soy completamente

Voz 4 17:14 yo quiera son solo

Voz 3 17:16 entonces el el Palau tiene una acústica tan buena que yo y son sólo así en medio del público hice escucho sí muchos súper bien y la gente empezó medios que no sabía hace reír y aplaudir

Voz 4 17:27 sí sí está

Voz 3 17:30 está nervioso y al final de de cuatro a dos mil catorce cuatro o cinco años después fui al Palau y llenamos el Palau yo hice lo mismos seguía el ciclo de alguien que quiere hacernos una chica que es ya Sami hizo un solo también entonces yo quiero seguir esta

Voz 4 17:48 si era que no acaba nunca no y ella

Voz 7 17:50 llegará un día ya llegará un día que lleva toca

Voz 4 17:52 va tocar en el Palau lo llena bueno

Voz 1995 17:56 Salvador tiene una trompeta la boca cuando decía antes que era músico curioso es decir también porque además de su proyecto en solitario Salvador canta en un grupo que versiona boleros llamado Alma nuestra

Voz 11 18:06 sí

Voz 1995 18:15 es muy culo inquieto tiene una banda indie pop llamada no voy

Voz 14 18:20 no

Voz 8 18:25 no

Voz 3 18:29 sí mucho más bajas tengo una música de una banda de música tradicional de madera sea Mahmoud trama

Voz 9 18:36 y si hacemos sí

Voz 3 18:38 música de allá y estoy preparando un proyecto de homenaje a Jacques Brel vamos a hacer tres conciertos íbamos a hacer arreglos originales en fin estoy también con los del flamenco querer aprender algo

Voz 9 18:50 es que tengo una inquietud artística una hiperactividad que

Voz 3 18:55 que es buena y que es sana pero a veces también me me me atropella a mí misma tú sabes que gente que se toma

Voz 4 19:04 tómate algo llamados pastillas digamos marino pasear por la playa nos todas trabajar crear música hacer yo no lo veo como trabajo no sólo de los impuestos ya se los impuestos pues estamos en la época este te sale a devolver esa tienes que poner mucho los impuestos así montamos pero yo quiero pensar eso Ciudadanos

Voz 3 19:28 dice no yo pongo dinero para los parques que construí a los hospitales público yo a mi me gusta creer eso porque yo vivía en el hospital y al final seis meses Illa cuenta que tenía que pagar veinticinco euros que yo viví de del contribuyente y me gusta pensar que en Portugal lo que pagamos impuestos va a parar

Voz 1995 19:49 pero fíjate esa frase tiene más calado lo que crees yo viví del concebido es decir cada día ahora mismo hay tristemente gente que tiene que ir a urgencias subida está pende Unido quien va a vivir del contribuyente iba a vivir porque hay unos médicos fantásticos que les basa que les salvará vidas van a seguir vivos por lo que supone el bien común si ahora que estamos en época impuestos me parece bien que alguien como tú influyente digan señores pagan ustedes impuestos hay que pagar hasta la última

Voz 4 20:13 sí pero yo no sé cómo funciona aquí en España igual es corrupción máxima ya no sé si eso va contra lo ya te digo yo ya te digo yo que eso no se escapa escapa nadie y hay que ser muy conscientes bueno Salvador sobre el que hay que hacer que vaya mucha concierto suyo para pagar impuestos porque luego te que dejar muchas impuesta sí que sirven en los parques y los expendedores va a estar mañana que yo lo hago gratis no llevas nada nada ni yo lo hago por el amor a las bueno pues acaso compre la entrada de Las Noches del Botánico y después una gira de va a llevar por media Europa luego tengo que anotó te vas a muchos sitios vas Chiclana y luego Lituania Suecia Dinamarca Eslovaquia llega sin duda Francia y lo más cercano

Voz 1995 21:02 en Girona el viernes y mañana en el en el

Voz 4 21:04 las noches botánico Salvador Llanos queda entrevistar a tu madre tienes ya te digo yo que que hace una cosa para turista nos ha contado maravillosa queda te pisa no quedan dos semanas así

Voz 3 21:15 se llama se llama porque vamos a terminar el programa

Voz 1995 21:18 terminamos el gabinete tú Nos queda alguien más de la familia

Voz 3 21:22 no mi madre Mi madre pero ella viene no se calla que tienen que dejarle dos horas de entrevistas a ver si tú crees tú que tu novio si es verdad que tú empezaste

Voz 7 21:32 pero yo hablo por las entrevista pero bueno pues que era muy

Voz 4 21:38 escuchado yo vine con con miedo no porque lo escuchan dos millones setecientas mil personas pero es que no has dejado meter baza machos estado hablado tu sólo nosotros aquí a Salvador sabrán vayan al concierto donde habla y canta también

Voz 18 21:51 soy un verdadero placer

Voz 4 21:53 no