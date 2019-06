La Cuba prehispánica

Voz 1 00:00 la responsabilidad es igualmente excesiva si quieres estudiar el contrato que no no no no

Voz 0772 01:05 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la película mil cuatrocientos noventa y dos una película que marcó también el devenir de una serie de de de festejos y de de reconocimientos de ese quinto aniversario a la hora de intentar recuperar la imagen de la llegada de los conquistadores españoles de los descubridores a América el veintisiete de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos los Colón llega a la isla que hoy conocemos como Cuba fue un encuentro que quizá ha pasado un poco de soslayo para la historiografía en en general nosotros quizá desde desde este lado del charco desde España pues conocemos un poco más la la primera llegada no el doce de octubre de de Colón o incluso las hazañas de conquistadores como Pizarro como Hernán Cortés siempre en su contexto histórico de comienzos en este caso del siglo XVI pero cómo era esa cuba de hace practicamente cinco siglos esa historia viene recogida en gran parte en la novela que tengo en mis manos los hijos de la diosa huracán el último trabajo de da Ina chadiano de Ayna bienvenida a Ser Historia

Voz 5 02:14 bueno pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa

Voz 0772 02:18 da rabia no es la autora como digo novelista de este de este maravilloso el libro ella es licenciada también en en lengua inglesa la novela está publicada por la editorial en Grijalbo en dañina la primera pregunta que le quería hacer como fue ese primer contacto de los españoles en un bono a finales del siglo XV yo a lo largo del siglo XVI con los indígenas los indígenas de la isla de Cuba

Voz 5 02:43 bueno pues eso es el parte de lo que he querido narrar mostrar en esta novela exciten en realidad muy pocas novelas históricas sobre sobre este encuentro entre los los conquistadores españoles y lo indígenas las pocas que hay se concentran en las culturas de Centro y Suramérica por ejemplo las las el corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga alguna de las que recuerdo ir el dios de la lluvia llora sobre Méjico pero siempre es escocés es concentran más bien en el estos pueblos los aztecas los mayas pero no se había hecho ninguna novela que recogiera lo que sucedió en la cultura taurina que es la cultura predominante en todo el Caribe yo quería trabajar esta etapa de la historia porque empecé a descubrir leyendo documentos antiguos que algunas cosas que me habían enseñado en la escuela y que son las que se manejan sobre la historia sobre estos primeros años de la conquista no cortaba muy bien con lo que con lo que estaba leyendo idea hay que me propusieron hacer esta esta novela donde reconstruido todo este mundo esto primeros años en cree en que llegan los conquistadores españoles a la isla de Cuba en sus contactos con los los indígenas que aún vivían en aldeas en casi como Iggy como cómo empieza cómo empezó esta interacción entre unos y otros

Voz 0772 04:16 además este luego lo acaba de comentar quizá la historiografía el incluso el cine o la literatura ha hecho más ahínco ha hecho más presente en el eh la cultura popular La conquista de México de esas culturas mesoamericanas incluso el mundo de los incas en en Perú Illa fax la parte que toca un poco con con Argentina pero el mundo indígena cubano es el gran desconocido para el gran público

Voz 5 04:41 sí es que incluso ha hablado con Yago lectores cubanos que se han leído la novela me dicen es que yo no sabía que esto era así como es que no nunca me dijeron esto impide yo bueno la razón por la que también es una novela que demoró más de una década yo estuve trabajando durante más de una década en ella porque la la investigación que requirió no sólo de fuentes históricas de testigos de la época documentos también de los primeros años de la colonia documentos judiciales de de legales de juicios si no también los últimos descubrimientos arqueológicos y etnográficos que no son conocidos por el gran público y fue un poco difícil también es de entrevistarme buscar investigadores que están que conocen las últimas y los último descubrimiento arqueológico y lo que se sabe ahora de esta cultura que que es realmente es muy diferente a la imagen que se tiene de de bueno de lo que de lo que era Cuba en en esta en esta época y a mí me me me fascinaba explorar esta historia y reconstruir este universo incluso de manera muy visual con con todas las costumbres desde la forma en que en que se vestían como se comunicaban las creencias la todas la lo que es la la mitología hindú cubana que también se sabe muy poco de ella ir reconstruir este mundo bueno me llevó todo este todo este tiempo pero pero o va a hacer un trabajo que la verdad es que me lo he disfrutado muchísimo

Voz 0772 06:17 además el el el paisaje que se encontraron allí los los europeos y sobre todo los españoles que fueron los los primeros en llegar esa geografía ya es muy diferente a la que se puede encontrar en otras partes de de de Centroamérica o de América del Sur es decir es cierto que hay zonas selváticas hay mucha zona verde pero la presencia de los huracanes como precisamente es el título de su novela Los hijos de la diosa huracán debió de fascinar también de sobrecogedor no al lado los españoles que llegaban leyó por primera vez

Voz 5 06:48 sí sí incluso los los los los no en algunos documentos algunos testimonios que dejaron el el huracán fenómeno para ellos sobrecogedor porque era algo que no a lo que que no que no que no habían conocido algo que él con lo que estaba sumamente familiarizados por supuesto de ahí que una de sus de las principales las principales diosas en su panteón fuera igualaban sex que es la diosa de los huracanes y quise y también tomar dentro de la la la la trinidad de diosas principales que ellos adoraban el concentrando poco en en la simbología de avance ex porque creo que que que está rabiosa de los huracanes el fenómeno o el huracán ejemplifica un poco y simboliza un poco también toda la historia con la que ha pasado la isla y lo que ocurrió también cuando llegaron los los de conquistadores españoles las relaciones que se establecieron entre unos y otros sí bueno me me me me gustó hacer esta simbología del del del paisaje de cómo se alterna el el el huracán el caos a veces social político o económico con con con momentos de calma que es de un poco cómo funciona los huracanes entonces bueno de ahí que que que que que escogiera esta diosa para para ejemplificar también está esta relación

Voz 0772 08:14 es quizá uno de los ejemplos más claros de cómo el entorno natural una geografía determinada es capaz de condicionar el pensamiento de un pueblo de una civilización en este caso el mundo indígena cubano para bueno hacerles buscar respuestas a esas inquietudes a esas incertidumbres a esas cuestiones que cualquier ser humano se hace a lo largo de su existencia no eso es huracanes esa geografía tan tan tan agreste lo hemos comentado aquí en otras ocasiones no quizá tendemos a pensar que el deshielo esto es lo más terrible que hay sobre el planeta Tierra y sin embargo la selva que eso lo come absolutamente todo Hinault no da pues no no permite al ser humano Nin dar prácticamente un paso antes de encontrarse de una manera abrupta con con la muerte lo tenemos más idealizado no pero todos esos elementos ayudaron a crear esa estructura mental de los indígenas en en Cuba

Voz 5 09:08 sí es es una estructura mental que hemos heredado o los cubanos de la actualidad y los y los descendientes de españoles que conforman una gran parte de la población cubana porque en Cuba la mezcla es es absoluta oscila entre entre españoles entre negros entre descendientes de chinos también que es que es una temática que dio aborde en en mi novela anterior La isla de los amores infinitos una parte que no se había estudiado de la historia de de Cuba y ahora en el el mestizaje con los indígenas que es que es algo de lo que se sabe muchísimo menos porque para empezar la historia oficial siempre ha dicho que los indígenas fueron masacrados completamente por los españoles y que y que que la la la raza indígena desapareció estos mentira una de las cosas que de las que hablo en la en la novela todo está también leyenda negra española que no fue exactamente cómo cómo se ha pintado es lo que quiero mostrar también porque aunque sí hubo como siempre ocurre en todas las épocas de conquista de todos lo largo de humanidad siempre hay hay matanzas ya hay encuentro VI y ocurre en problemas también de de plagas idea enfermedades cuando se encuentran culturas diferente pero pero para empezar la la esclavitud indígena en Cuba duró muy pocos años y cuando la Corona española dictaminó que que eso debía terminar los indígenas que quedaban a miles se incorporaron de inmediato informaron a formar parte de la de la población blanca tan es así que en los dejaron de registrar los como indígenas y pasaron a formar parte de la población y Blanca española hay incluso yo lo citó en un momento y envidias que le pusieron litigios a alguno que otro y español ciudadano español por problemas de tierra y cuestiones así Illa el sistema legal que imperaba en la isla en esos primeros años que lógicamente era era el español falló a favor de los indígenas es decir que que que las cosas no fueron tan en cuenta cantan como las pintan ahí ahí hubo una serie de de de de cuestiones de matices que que era lo que me interesaba a mí también abordar en en la novela

Voz 0772 11:33 usted lleva viviendo desde el año mil novecientos noventa y uno en en Estados Unidos cómo ha enfocado cómo ha visto la la Cuba castrista a lo largo de estas décadas en ese reencuentro con el mundo indígena

Voz 5 11:47 llueve siempre he dicho que yo he descubierto realmente la historia de lo que fue mi país natal cuando llegue a Estados Unidos porque en Cuba había información para empezar es muy sesgada es muy está muy manipuladas la toda la información histórica lo que enseñan en la escuela lo un libro que se pueden leer ir cuando yo salí yo tuve acceso bueno como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Miami que que es el el en estos momentos la la más rica en cuanto a libros de historia historia literatura en general de de todas la de de lo que es la cultura cubana tienen mucha más información de la que existe en Cuba sobre Cuba Irán ahí empecé a investigar empecé a leer empecé leyendo con cosas que no podía libros a los que no tenía acceso sobre todo libros de historia fuera de de de la isla y empecé a descubrir todas estas estos estos parches estas manchas negras estas lagunas que que que que descubrí que yo tenía y a partir de ahí empecé a escribir toda esta serie de novelas a las que titula La Habana oculta porque partiendo de de de de una historia digamos estas zonas oscuras qué le al al pasado de la isla y empecé a hacer historia sobre sobre sobre el pasado sobre diferentes aspectos de de la isla idealmente creo que que me enriqueció así no exilio para mí muy enriquecedor porque como les digo me ha dio acceso a una cantidad de información que de otra manera jamás hubiera tenido en la isla incluso he podido hablar con con historiadores investigadores arqueólogos en universidades norteamericanas en República Dominicana en Puerto Rico que también han investigado en bueno en este caso la lo que es la cultura caribeña indígena yo una ninguna desinformación yo hubiera podido tener acceso a ella en en hubiera sido muy muy difícil así que realmente para mí el el exilio fue una bendición en ese sentido

Voz 0772 14:02 una historia la de la Cuba indígena que podemos recuperar a través de esta novela Los hijos de la diosa huracán cuya invitada de mejor dicho cuya autora Diana hecha había no ha estado con nosotros compartiendo estos minutos aquí en la Cadena Ser Diana muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia