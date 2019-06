La mirada de un arquéologo en Egipto

Voz 2 00:00 al descender aún pozos funerarios conviven sentimientos encontrados se mezcla el deseo de descubrir in the saber con la sensación inquietante de estar invadiendo un espacio ajeno pensado para la eternidad una tumba es una casa para la vida después de la muerte y como tal contiene os recrea elementos del día a día las vidas pasadas se hacen presentes a veces en pequeños objetos de uso cotidiano a pesar de haber sido expoliado en época antigua al fondo del pozo asociado a la capilla de adobe y a los felinos los mismos esa país aparecen piezas significativas como este cuchillo de bronce algunas tan delicadas como un bonito peine de madera tallada un collar de fibra vegetal con irisaciones doradas objetos que por ser de uso íntimo los ponen en contacto directo con el verdadero corazón de la Historia

Voz 0772 01:16 comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del documental de Televisión Española en busca de Guti entre momias tumbas y jeroglíficos la razón por la que lo hacemos es que en los próximos minutos como digo aquí en la Cadena Ser vamos a viajar al antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de uno de los miembros de este equipo una persona que durante siete años estuvo trabajando en las arenas del desierto lo podremos definir ha sido una manera romántica y que su experiencia su trabajo ha quedado marcada de una manera pues muy intensa en el libro que tenemos sobre la mesa Egipto la mirada del arqueólogo publicado por confluencias su autor es José Miguel Parra yo creo que uno de los mejores divulgadores de Historia de Egipto en nuestro país doctor de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid como digo un extraordinario egiptólogo que ha estado casi una década trabajando con el doctor José Manuel Galán profesor investigación del CSIC en esta misión arqueológica de el proyecto Djehuty su libro Egipto la mirada del arqueólogo nos hace viajar en un despliegue de fotografías increíbles hace un mundo de ensueño un mundo en el que vamos a descubrir Historia arqueología Arte vida cotidiana infinidad de aspectos de la cultura faraónica que solamente nuestro invitado José Miguel Parra puede contar de la manera tan intensa y tan viva como lo hace esta es la charla que hemos tenido con él con José Miguel Parra hablando de su libro Egipto la mirada del arquero José Miguel Parra bienvenido una vez más a SER Historia

Voz 6 03:03 muchas gracias Nacho

Voz 0772 03:05 acabas de publicar este maravilloso libro que es una recopilación de algunas de tus fotografías de algunas de tus experiencias también personales en el mundo de la egiptología lo comentas en la introducción la fotografía ha cambiado muchísimo en los últimos doscientos años en Egipto yo creo que es una de las disciplinas que más ha ayudado no a la a la evolución de la propia dice

Voz 6 03:25 sí sí misma no si efectivamente la verdad es que hay incluso fotografías hechas en su momento que se analizaron en un momento sirvieron para para ilustrar libros que ahora se están estudiando de nuevo estamos encontrando nuevas evidencias que quedaban que quedaban ocultas incluso hay fotografías que han aparecido en museos en archivos y que nos están dando nuevos datos sobre cosas que creíamos

Voz 6 03:50 de modo que la fotografía es muy importante desde casi desde que se inventó en el antiguo éxito porque los monumentos eran muy fáciles de fotografía que eran muy interesantes pero además cómo se editaban grandes tiempos de exposición la verdad es que quedarse quieto durante un minuto es difícil hizo un monumento no se queja nunca

Voz 0772 04:07 yo recuerdo la primera vez que viaja hasta Egipto lo lo hicimos juntos pues hace prácticamente veinte años es un recuerdo esa primera visión que tuviste de la de la Gran Pirámide tu especialidad siempre son las las pirámides un en en este libro lo que hace es también con esa mirada del del arqueólogo es e intentar profundizar un poco más en esas otras dimensiones que no se ven a simple vista no porque una cosa es viajar como turista comicios nosotros al principio y otra cosa es viajar ya como un profesional un experto en la materia aunque siguen viviendo las mismas sensaciones que es algo que plasma es muy bien en tu libro

Voz 6 04:46 si la la la emoción es la misma lo que pasa es que cuando haces una foto antes era qué foto más bonita y ahora es estoy buscando el detalle del pie del señor que quiero hacer un artículo que me ha gustado mucho y tengo que ilustrar un capítulo y ese es un poco efectivo del libro yo lo que hice fue escoger mis mis cien fotos más bonitas son más llamativas son más lucidas por así decirlo luego lo que ha hecho es comentarlo desde el punto de vista del del arqueólogo del historiador es decir contarle a la gente en lo que yo veo además de la belleza que tienen esa imagen o no lo que lo que te informar que lógicamente históricamente y eso me ha permitido agruparlas en varios capítulos llegamos así ir hemos hablado de de Historia de patología de arqueología de cómo es una excavación de de la arqueología el paisaje por ejemplo esa es un poco el el objetivo del libro que la gente tenga una introducir en el antiguo Egipto pues sobre todo a través de las de las imágenes

Voz 0772 05:40 es decir un poco no solamente son libros de fotos por el formato un poco grande que que tiene sino también es un libro de historia de viajes de tus propias experiencias en el Bayern

Voz 6 05:50 por qué bueno esos siete años excavando con el proyecto Djehuty la verdad es que dieron para muchas fotografías Si bueno gracias a José Manuel Galán que me ha permitido publicarlas y ahí están luciendo entonces hay Le puedes contar en primera persona que es lo de sacar un trocito de de cosa de la de la Tierra es decir que son Caja con otro trocito que encontraste hace tres años y de repente tienes un cacharro entero en este caso la el ejemplo es un es un paso campo que encontramos con un pedazo en las primeras campañas cuando estaba excavando encontramos otro pedacito cuando estaba jugando y cuando en mi último año en excavación encontramos el último igual no estaba en nuestro amigo nuestro amigo Curro que es ahora profesor en la en la Universidad Autónoma de Madrid que tiene memoria de elefante para estas cosas dijo no no pero es todo encaja efectivamente encajaba esto lo hubiéramos terminado encajando porque bueno una de las cosas de la de las excavaciones es que esto lleva un registro muy muy cuidado todo es cuando se empiezan a mirar los pedacitos al cabo del tiempo cuando se analizan los encuentras pero si tienes a alguien como Curro que es en ese se lo sabe todo la verdad es que en ese mismo momento las pudimos encajar Isabel proceso con tres o cuatro fotos en el en el libro que espero que disfrute los lectores

Voz 0772 07:02 en tu libro podemos disfrutar precisamente de templos de tumbas de de paisajes infinidad de de escenarios que tú conoces muy bien que algunos son conocidos y otros muy desconocidos no incluso en al que ellos enclaves que son relativamente visitados como el templo de de habidos hay lugares que no están al acceso de del resto de de los mortales sigue vosotros por ejemplo en en esa experiencia que comentabas con el equipo del del proyecto Djehuty cada viernes que es el festivo en el mundo musulmán yo trabajaba en el yacimiento pues iba de aquí para allá haciendo dinerarias no para para poder disfrutar de esos lugares como digo muchos de ellos los los planes más en tu libro

Voz 6 07:44 sí la verdad es que compartimos el lo compartimos con varios grupos de excavación y nuestros amigos nuestros amigos belgas se reían mucho de nosotros porque nos veía levantarnos el día de fiesta a lo mejor una hora antes que el día de trabajo para ir a visitar cosas dice pero no sabéis que el día de fiesta es el día de descanso y bueno una de las fotos más más bonitas son más interesantes para midle del libro es una de la pirámide de sin que que está en habido sur y que ello convencía a José Manuel halagar al al ir del del equipo bueno ya que vamos a ir a habidos y podemos visitar esto que está al lado bueno nos metimos por el por el pueblo que es un pueblo largo trasteo evitando ahí con el con el autor Bush y al final encontramos una una pirámide que es pequeñita tiene bueno pequeñita veinte metros de lado pero que tiene una particularidad que es que tiene las rampas con la cual se construyó en las cuatro caras de la pirámide es una espectáculo la verdad es que muy llamativo se ve bastante bien en el en el libro

Voz 0772 08:41 porque tú especialidad desde que te conozco hace casi treinta años siempre han sido las pirámides no podían faltar pirámides en esta Liga

Voz 6 08:47 efectivamente hay varias varias fotos de pirámides Si bueno aprovecho para contar alguna de las últimos descubrimientos y es bueno porque se construyera cómo se consiguieron y sobre todo qué es lo que hicieron los egipcios para construir pasa igual de bonitas pero trabajando menos IES maravilloso mojón de Roca que se dejaba en medio se construirá alrededor para para evitar bueno levantar pesos y necesarios

Voz 0772 09:10 en la fotografía en muchas ocasiones lo que más llama la atención es el color no solamente el color del paisaje sino también el color de los propios monumentos que nos los imaginamos de piedra totalmente desnuda esa policromía que ha perdido con el paso de los años pero que en algunos lugares por ejemplo el templo de Abu en algunos espacios de entender a aunque ahí casi mil quinientos de años de separación entre unos y otros pero ese ese color no lo que quizás más llama la atención a muchos que se acercan por primera vez Egipto ven esos templos con con un color increíble

Voz 6 09:42 si tenemos que imaginarnos el el el mundo antiguo como mundo lleno de color porque ahora lo vemos color piedra o vamos a vamos a Grecia vamos a Roma y todos color blanco color ladrillo en el antiguo Egipto es un mundo lleno de de arena o verdes Si si es la crecida pero vamos mejor dicho después de la crecida pero tenemos que imaginar rock lleno de color y eso como así se conserva en el templete que está al lado de Biel Medina se conserva eh habidos en algunos cacharritos en en el mar algunos que es el templo de Ramsés II que es una gozada que no se suele visitar pero que está al lado de del templo y conserva los colores muy bien entonces la ventaja que tiene ahora mismo el trabajar con el fotos ejemplos que siempre puedes subir un poco el el torno del color para que destaque más imaginar te los como eran hace bueno con tres mil cuatro mil años es un poco el interés no de las fotografías verlo desde el punto de vista del del arqueólogo por así decirlo

Voz 0772 10:36 porque en definitiva tu libro no solamente es un libro de fotografías sino también un libro de de me atrevería a decir de artículos de textos que complementan complementan mejor dicho dan sentido a esas imágenes no dándoles explicaciones pues eh ayudando al lector osado hacerle viajar no solamente tres mil quinientos años atrás para que pueda comprender un poco en este caso el hablando del del color pues el simbolismo de las formas al simbolismo de aspectos religiosos es decir es un libro también de de iniciación un poco al al mundo del de todos aquellos que se quieren iniciar no valga la redundancia al mundo de la egiptología

Voz 6 11:12 sí es un poco un especie de cara a Milito no para que la gente que está interesada disfrute del del Antiguo Egipto el objetivo es que la gente coja el libro lo G por la primera foto que le llame la atención la mire diga Rajoy que chula o menos chula y derepente esto que es empiece a leer lo que es un gran pie de foto pie de foto y que además está acompañado a su vez por otros dibujos que se van in interconectado por así decirlo el resultado pues es una una introducción espero que bastante agradable al al mundo del antiguo Egipto

Voz 0772 11:45 esos dibujos en tinta además nos ayudan porque en muchas ocasiones cuando según una fotografía de un relieve quizá no es escapase no tienes el el ojo entrenado ver todos los detalles no que hay en en en en en el relieve en la escena la pintura incluso yo creo que de una manera muy acertada en ocasión esas combinado vas a ambas imágenes ambas formas de expresar casi artística no en la realidad arqueológica lo que ayuda aún más a ver pues esos detalles casi ínfimos de de animales de texturas de las plantas las posiciones de las figuras que todo ello todo ayuda a reconstruir un poco el paisaje y la forma de ser de los antiguos egipcios

Voz 6 12:26 si tiene un significado es es el objetivo básico de la epigrafía de la cual también hay varios varios capítulos es precisamente a mostrar todo aquello que no se puede mostrar una fotografía la fotografía depende un poco de la de la luz dependiendo de la luz puedes ver un relieve pero no puedes ver el otro relieve el epigrafía lo que hace es juntar toda esa información

Voz 8 12:46 de lujo verlo y eso

Voz 6 12:49 pues bueno pues en algunos de los dibujos que me ha hecho Gemma Menéndez precisamente que es el de los famosos helicóptero el famoso helicóptero de de habidos y que siguiendo mi mis mis instrucciones ir con una fotografía tuya además lo que hace es juntar esa información para que se vean cómo se juntan dos textos como se va cayendo parte del relleno segundo texto o del primer texto queda queda mezclado con el con el segundo quedarnos relieves que es cuando uno los ve sin saber que está viendo pues efectivamente ve un helicóptero ve un coche de un tanque pero cuando te superponen los dos textos de los de los nombres de primero y de segundo ves efectivamente que es lo que pasa en la epigrafía Nos no sirve entonces el objetivo es B es la foto y la gente dice hay un helicóptero si hay un helicóptero yo te cuento porque ves un helicóptero luego te cuento que es lo que los arqueólogos ven los historiadores ven entonces esa esa con buena composición o uso de la de la imagen y la epigrafía y los textos para para enseñar Egipto

Voz 2 13:47 junto al lugar donde se halló el segundo ataúd infantil sale a la luz pocos días después el vocal de un nuevo pozo funerario que excava no Yuma el terreno más compacto y húmedo que el relleno de otros pozos parece indicar que éste pudiera estar intacto algo realmente excepcional el área tiene sin duda un gran potenciarlo las expectativas e ilusiones van creciendo en el equipo contagian a los trabajadores que aprovechan cualquier ocasión para dar rienda suelta a su carácter extrovertido

tras resuene criticarla

Voz 0772 14:43 acabamos de escuchar un segundo fragmento donde este documental de Televisión Española dedicado al proyecto en busca de Guti dirigido por el doctor José Manuel Galán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas José Miguel Parra autor de este fantástico libro Egipto la mirada del arqueólogo porque quedó confluencias con la colaboración también de la Fundación Gaselec estuviste siete años no es precisamente libro está dedicado a tus compañeros de del del proyecto Djehuty con los que sigue es un mano a mano también el trabajo casi diario en la vida en la excavación es un trabajo duro no tiene que ser duro

Voz 6 15:24 esos madrugones los madrugones duelen sobre todo cuando al cabo de seis semanas ya no puedes con tu sobre todo si los días de descanso los utilizamos para levantarnos más temprano ver cosas que tenemos que tenemos que ver pero sí la verdad es que seis semanas en Egipto dan para mucho sobre todo la gente lo que no sabes que es a seis semanas dan para trabajar el resto del año poder volver al año siguiente con información nueva o para digamos rellenar huecos de información que no tenemos indiscutido lleva haciendo eso desde el año dos mil uno dos nodos de dos mil dos quiero recordar de modo que ya son muchos años casi veinte haciendo ese trabajo pero la ventaja que tenemos en el grupo ya es cutis que todos somos amigos de modo que bueno si es duro pero qué le vamos a hacer cuando las cosas son con amigos la verdad es que merece la pena

Voz 0772 16:11 porque ese trabajo comienza a primera hora de la mañana casi cuando todavía ni siquiera ha amanecido y termina la jornada en el yacimiento sobre la una o las tres P

Voz 6 16:22 porque esa es un poco la la teoría pero es cierto que a las seis Nos levantamos más o menos los que somos capaces de hacernos lavarnos la cara IVAs tiernos en tres minutos podemos dormir diez minutos más pero es cierto que a las siete estamos en el en el yacimiento eh hasta la una con un pequeño descanso el fatura a las diez y media o las once dependen dependiendo un poco y luego a la una los obreros dejan de trabajar porque su horario y nosotros nos quedamos trabajando a un par de horas más con un grupo digamos que especial lo de trabajadores con los que hay más confianza a los que son más expertos para terminar cosas más urgentes eso que que no se pueden dejar para para el día siguiente nos vamos a comer los otros grupos de de excavación de que estaba bajan en el modelo que no comparten el hotel con nosotros Se ríen de nosotros otros porque ya están los españoles llegando a las cuatro de la tarde de la de la excavación comer vamos un poco de sobremesa quizá media hora de siesta se dio un paseo por las por las palmeras y luego pues eso de las cinco hasta las nueve otra vez a la a la excavación no al aval yacimiento pero así a ordenar las fotos a terminar los cuadernos a terminar lo que has dejado del año del año pasado no del día anterior y así hasta que que cenamos volvemos a charlar un ratito cierto es un chico serio y formal te acuestas a las diez y media pero sino a las doce en el caso del que es el que más acaba trabajando a la una terminando el el diario del día porque hay que colocarlo hay que ponerlas fotos hay que seleccionar la si hay que colgarlo porque los muchos seguidores que tiene la página web de del proyecto excavación Egipto punto com están deseosos de al día siguiente cuando se levanta encontrar qué es lo que hemos hecho el día anterior no entonces bueno es es duro pero es la verdad muy satisfactorio

Voz 0772 18:09 entre esas grandes satisfacciones está entre ellas como digo la la aparición de objetos únicos objetos extraordinarios no me viene ahora a la a la cabeza pues los primeros años esa tablillas del aprendiz el la tabú de la de la dama blanca en muchos de esos objetos precisamente están ahora en el Museo de Luxor no lo que refuerza un poco ida empaque a la a la profesionalidad hacia la calidad de los trabajos que está llevando a cabo el el proyecto Djehuty que algunos de ellos pues tu refleja muy bien en tu libro

Voz 6 18:43 sí la verdad es que ahora que dices lo de la tablilla cuando llegue la tablilla ya estaba casi casi entera de hecho habíamos hecho una reconstrucción con los los pedazos que faltaban estaba puesta en el museo y creo que fue el primer año que estuve yo segundo año me encargaba de los materiales con con Curro precisamente tuve la satisfacción de que en una de las bolsas mal él podía haber tocado a Curro una una una pura suerte pero fui yo el que cogió a bolsa la la volteo para ver qué es lo que había y me encontré con tres pedacitos de la la de la de la tablilla del del aprendiz y es el momento de descubrimiento es esto es lo que yo creo que José Manuel Mira lo que gran revuelo y efectivamente esas esos dos pedacitos dos de ellos se pudieron integrar porque formaban parte de del texto del dibujo no se pudo se pudo hacer el tercero que da un poco ahí suelto no se sabe muy bien dónde dónde colocarlo cierto que cada vez que voy al museo lo veo pues el orgullo de haber hecho yo sé que ese pedacito pues la verdad es que queda queda muy bien

Voz 0772 19:46 en muchas ocasiones hemos hablado precisamente aquí en Ser Historia con José Manuel Galán y le hemos preguntado por esas cosas maravillosas no como hubiera dicho Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón

Voz 6 19:57 pero el uno

Voz 0772 19:58 la tumba en un proyecto mejor dicho como el proyecto Djehuty que bueno pues que comprende una parte de la necrópolis de buen Naga con diferentes se tumbas que insisto tú lo refleja muy bien en ese trabajo diario que queda plasmado de una manera brillante en en en tu libro el quizá él en la mayor satisfacción es crear ese vínculo ese puente entre el presente y el pasado casi tres mil quinientos años de de distancia en donde descubres cosas de la vida cotidiana cosas muy pequeñas que no son de oro que no ante de piedras semipreciosas que no son de plata pero que nos acercan a ese vínculo humano afectivo que había con los antiguos egipcios no

Voz 6 20:38 sí es es impresionante por ejemplo cuando te encuentras la momia de una niña de tres años sabes que esa niña de tres años estuvo tres años en vida Vamos la abundancia pero sabes qué a unos padres que a la querían mucho y que de repente se les muere se les muere la la niña que tiene que modificarla además una modificación muy cuidada y de repente tutela en cuentas en la arena vas quitando la eremita Eden te ves un rostro allí que te está mirando dices madre mía entonces la conexión que que nos permite en este caso las momias es tremenda con el antiguo Egipto sobre todo demás porque no nos proporcionan muchísima información porque es de verdad un egipcio de hace tres mil años un poco pues petrificado en el tiempo pero estudiando lo podemos saber cómo fue su tu su alimentación si era de la clase alta de la clase baja qué tipo de ropas vestía muchísima información entonces eso también queda reflejado un poco en la en la excavación de hecho en la excavación es muy divertido porque son tres tumbas empezamos contestó eh la T once la T doce y entre medias la la III no lo creo que es una tumba anónima sí estaban conectadas porque rompieron los ladrones el acceso las paredes de piedra para pasar de una a otra y en un momento dado un ladrón a unos ladrones más cachondos que el resto lo que hicieron fue desenterrar una momia de la XVIII dinastía de Reno nuevo la colocaron vertical de frente mirando uno de los agujeros para que todo aquel que entrara en la tumba encontrada con ese bicho a oscuras de se llevará el susto de su vida es un poco lo que nos parece nosotros no pasa es que nosotros la fuimos desenterrando a desde el principio

Voz 8 22:16 fue un poco un foco

Voz 6 22:18 menos menos importante pero con menos llamativo pero pero es impresionante hacerlo es la verdad es las momias son después de las pirámides de las cosas que más me gustan del antiguo Egipto

Voz 0772 22:28 bueno pues todo esto y mucho más lo podemos encontrar en este libro Egipto la mirada de la arqueólogo el último trabajo de nuestro invitado José Miguel Parra publicado por la editorial confluencias como siempre José Miguel doctor Parra muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 6 22:44 como siempre Nacho un placer