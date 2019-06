Voz 1 00:00 los soldados avanzan sobre la multitud que se refugian unos macizos escarpados lo subidos lanzan piedras de molino disparan dones viejos se enfrentan a pecho descubierto la tropa que los aniquila unas mujeres es suicidan lanzándose con sus hijos en brazos la victoria esclava de una masacre los supervivientes son arrastrados hasta en las costas los barcos recogen a los que van a ser expulsados extrañamente las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida abandonando si un país que los persiguen los coctel otros lloran lo que dejan atrás la tierra de sus antepasados

Voz 0772 00:59 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la expulsión de los moriscos Éste es el título precisamente de este documental en los próximos minutos aquí nuestro programa vamos a viajar a comienzos del siglo XVII para ver cuál era la realidad histórica de este grupo de de Perú zonas hombres y mujeres que durante generaciones generaciones habían vivido en en España mono lo que era Castilla en lo que hoy es en nuestro país eran más de la tierra que que nadie pero eran de otra religión de otra creencia de otra forma de pensar por esa idea que lo desarrolla desarrollaremos no de ser distintos ese miedo a lo extraño a lo a lo diferente pues fueron expulsados este es el el trasfondo que subyace alrededor de de la historia de Tristán y Mencía que son dos jóvenes enamorados que cuya historia aparece reflejada en la novela que tengo en mis manos la Senda del Rey publicada por Grijalbo y que fue el premio caligrafía dos mil dieciocho y cuya autora Rafael Cano ya nos atiende desde la Cadena Ser en Badajoz Rafaela bienvenida a Ser Historia hola muchas gracias parecían invitado el ambiente histórico de de estos inicios del siglo XVII debía de ser muy convulso no recordemos que el vuelos los moriscos son esos musulmanes convertidos casi de manera forzosa no a partir de mil quinientos dos eh con los Reyes Católicos convertidos al catolicismo al cristianismo pero que de alguna forma nunca olvidaron nunca perdieron esos orígenes eh musulmanes algunos de ellos siguieron pues con su religión de tapadillo en segundo plano de una manera oculta pero en definitiva lo que decía yo al principio no eran igual de la tierra que que muchos castellanos que que Bono en ese contexto histórico de la época debía de ser dura la la bueno pues la convivencia o la coexistencia en con alguien que te persigue que con alguien que no te comprende no

Voz 2 03:07 pues sí en efecto como muy bien has dicho pues los moriscos aquí en España hay sobre todo

Voz 3 03:14 en el en la aldea de la que parte la la novela es una gacela una aldea

Voz 2 03:17 de de Badajoz pues llevaban pues ocho siglos viviendo hay muchísimos se habían convertido ya al al cristianismo y abrazaban la fe en Cristo como se solía decir pues de corazón sin sin embargo había un pequeño grupo que no que que cobra Tino acaba pero la mayoría en este pueblo lo lo hacías lo hacía si era era ya estaban ya convertidos bautizados no olvidemos que como has dicho en mil quinientos dos empezaron ya las pragmáticas que primero pues bautizaron a obligaban a bautizar después obligaban abandonar las tierras y no estaban bautizado dos he luego empezaron a a a prohibir en las comidas a prohibir las fiestas a prohibir las bodas entonces poco a poco pues ese fue prohibiendo digamos pues todo lo que lo que de de de musulmán no árabe tenían aquellas personas que se había

Voz 3 04:08 ha quedado hoy en un primer momento novia no habían abandonado las tierras

Voz 2 04:12 pero la la Iglesia por un lado pues la la sociedad al la aristocracia sobre todos los nobles por otro pues empujaron y ya empezaron ya a a forzar un poco a al Estado al Rey a a que fueron expulsados estos estas gentes de de sus pueblos y aquí pues fue una tremenda tremenda digamos pues vale desgracia para para ellos sí sobre todo porque tenían que en uno de sus de pragmáticas te obligaban a dejar a los niños más pequeños aquí a los menores de siete años los tenían que dejar aquí no no podían llevárselos porque se suponía que no estaban contaminados todavía con las con las ideas musulmanas entonces pues eso quizá fuese Alhambra la mayor tragedia no la tragedia más digamos más cruel

Voz 0772 05:05 más pasión humana más inhumana de todas no

Voz 2 05:07 el abandonar las tierras las personas mayores bueno pues quizás pudieran hacer a empezar de nuevo en otro lugar pero claro dejar aquí a sus hijos pues las madres tenían que optar o irse con los maridos au a sus hijos mayores o quedarse aquí que sus mayor ese fueran hijos maridos iría esas quedarse aquí entonces fue a una una tragedia como tú muy bien dices inhumana una algo pues terrible no que hoy día con con la unos conocimientos All hay en las ideas que tenemos no no no lo concebimos

Voz 0772 05:41 y ya estamos en el año mil seiscientos del año mil seiscientos once mejor dicho es cuando se de esa expulsión de parte de de de Felipe tercero ahora daremos un poco en las en las razones y la historia comienza en en una gacela una localidad un pueblecito que yo conozco muy bien por ese Dolmen que tiene al al pie de dónde está la la la colina no donde está si el pueblecito que estuve hace unos años trabajando ahí para para Cuarto Milenio para televisión un documental de La Laguna que hay al lado del del dolmen es una historia un estarían realmente fascinante pero retomando un poco el tema que aquí unos reúne la expulsión de los moriscos con Felipe III cuál es la razón más allá de la razón religiosa de odio seguramente habría también razones económicas o simplemente era como decía al principio en la expulsión del del distinto del incomprendido

Voz 2 06:35 bueno yo soy profesora de literatura no soy profesora de Historia entonces los esto

Voz 3 06:39 Theodore es que hay yo

Voz 2 06:43 dado he investigado pero no hay un plan más razones clara que podamos enumerar una dos tres fue un cúmulo de de de de de es razones porque eso no se pueden llamar en razones pero entre otra como juntado efectivamente estaba la económica mana Cela or Nacho si bien querencia fueron los tres Púbol pueblos las tres poblaciones que más moriscos tenían en toda Extremadura cuando fueron expulsados de de Granada a Extremadura llegaron once mil once mil moriscos granadinos los más árabe izados Extremadura hay ya estos tres a estas tres poblaciones a Benquerencia a or Nacho Si gacela no llegaron ninguno porque las autoridades creyeron que estaban demasiado ahora viciadas como para para que voy nuevos moriscos llegaran a ellas las razones como bien dices si apuntas pues te lo pues sí que son fuera económicas quizá políticas y religiosas pero también un fue también un poco personal no olvidemos que Felipe III pues fue un Rey que claro que su padre Felipe II pues había sido pues un Rey pues importantísimo su abuelo Carlos Quinto pues Alfredo había sido emperador a él se le iba pasando la vida digamos pues sin hacer nada glorioso para para los españoles entonces que mayor gloria que terminara algo que su abuelo había empezado que su padre había y enviaba también seguido que terminar el digamos esa ese esa campaña ese proyecto él pues quizá le darían poco más de gloria de lo que ella porque las guerras importantes habían terminado entonces Felipe III necesitaba algo de gloria en su currículum podríamos decir pasándolo a la actualidad no entonces también también hubo eso Un poco de ego quizá este Rey no sí sobre todo a la economía en este pueblo en el a Cela que son a los dos mil habitantes pues mil ochocientos tuvieron que irse mal vendiendo sus tierras su ganado oí lo lo que no pensaron era que luego venía la ruina porque claro allí en el en la aldea quedaron cien personas cincuenta pecheros digamos para para seguir labrando las tierra si irá al ganado pero lo pero ese ganado lo había enviado antes quinientas personas entonces fue la ruina porque llegó Julio fueron expulsados se en mayo llegó Julio y ese año por ejemplo pues la la cosecha se quedó sin segar porque no había manos no había brazos porque los pueblos pueblos de alrededor pues sucedió lo mismo entonces fue la ruina Hinault no no previeron la catástrofe económica que se les venía en un principio pues muy bien porque a adquirían casas ganado si tierras a casi a precio de saldo pero luego no pudieron sacar provecho de ellas porque no había brazos que que las que el que las sabrán y que Nikkei al ganado

Voz 1 09:47 los rumores se extiende se dice que los barcos no son seguros que los capitanes echan al mar a los pasajeros sin como les han robado durante el camino nos roban en la playa me roban en los barcos afirman que las costes de enfrente les esperan mayores males que tribus nómadas del norte de África les ataca les asalta les violan Illes asesina dicen que es el castigo por sus pecados

Voz 0772 10:20 seguimos hablando con Rafael Cano autora de esta novela la Senda del Rey publicada por Grijalbo que bueno pues desarrolla ese contexto histórico del siglo XVII con la expulsión de los moriscos este nuevo fragmento del documental que recrea en el Canal Historia la expulsión precisamente de de los moriscos escuchábamos un poco ese aspecto más violento no que llevó la la la expulsión Rafaela usted como profesora de literatura o lo comentaba antes precisamente estamos ahora en la época de eclosión de del Siglo de Oro como reflejo la literatura del del momento la expulsión de los moriscos

Voz 2 10:59 pues sí sí que la reflejó de una manera un poco velada pero por ejemplo el primer a la Senda del Rey se abre con un fragmento de El Quijote de la segunda parte donde Cervantes que que no velaba todo lo de la sociedad por eso es tan importante la novela naturalmente es el Quijote no es una una sólo una novela sino eso es la novela de las novelas no entonces hay un fragmento que que inicia la la la novela de la Senda del Rey donde Cervantes se da cuenta de que ha mediado desde el siglo XVII bueno novela sale la segunda parte el mil seiscientos dieciséis pues ya como mil seiscientos diez o doce volvieron a a tornar retornaron muchísimos morisco ya se había un poquito ha sentado la las autoridades habían tranquilizado los las antes de los pueblos estaban tranquilas porque habían ya tenían todo lo que lo que quería entonces las autoridades digamos que se tranquilizara un poco in miles de moriscos tornaron otra vez volvieron entonces en este fragmento Cervantes por ejemplo pues sí que sí que novela al morisco Richotti quince Se encuentra con Sancho y Sancho pues no lo conoce el morisco es ancho amigo no no te acuerdas de de mí que era el Ricoh de tu tu tu tu amigo o tu tu vecino Sancho le dice pero como te voy ya a conocer con ese traje de de choque traes pero qué haces aquí sí claro

Voz 3 12:28 te puedo hacer colgado a Sancho no no me no me digas nada que seguro que en este traje no habrá nadie que me conozca y bueno estoy leyendo y aparte monos del camino a aquella Alameda que allí parece que que allí conocerás con ellos que son muy apacible gente que ya tendré yo lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar poco

Voz 2 12:46 desde el bando de Su Majestad no entonces vuelven y si es verdad que en muchas de la de las novelas pues sí que se recoge se habla de del retorno de estos de estos no tanto de lo que fue de ellos cuando cuando llegaron allí sino cuando vuelven de estos que pueden pie que viven escondidos hay hay más literatura sobre estos moriscos que vuelven que no niña novelar de la de lo que fue su vida en aquella era en la otra parte no en vería en lo que se solía llamar ver vería eh

Voz 0772 13:21 la verdad es que es un una etapa de la historia que quizá conocemos solamente de una manera velada o no voy a decir que tergiversada pero quizás no se ha profundizado y no se ha divulgado en realmente como como se merece yo creo que uno de las mejores maneras para poder hacerlo desde el punto de vista de la divulgación histórica es leyendo una novela histórica como recomendamos desde aquí la Senda del Rey el premio caligrafía en dos mil dieciocho publicada por Grijalbo cuya autora la nos ha atendido desde la Cadena Ser en Badajoz Rafael alguna vez más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia muy bien