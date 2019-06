Bulos de la Antigua Roma

Voz 0660 00:00 quién tiene en cuenta mi paciencia un desfile triunfal para advertirles tierno divierte Javi son esclavos fue sacrificado farolillo no tenga vida privada eres el sol de su cielo CN el Sant vida privada el sol tiene la noche y ellos quieren que el día más todas las para quién para las plazas para esa maldita canalla que afecta esto al nos hace hoy el calor de Roma me oprime firmen demasiado digo que es populacho no hace más que torturarle después de Roma es lo que más bajos del mundo aliento de la plebe es mi casa mis vinos quisiera cuál es tu deseo dímelo para que pueda ejecutarlo quisiera que estuviese una sola todo ese populacho para ponerte degollar

Voz 0772 00:59 terribles las palabras de la actor Peter Ustinov interpretando el papel de de Nerón en este clásico de los años cuarenta cincuenta Quo Vadis una película que quizá ha marcado un poco el devenir de cómo mucha gente interpreta este emperador para muchos un criminal un asesino para otros quizá el mejor emperador que ha tenido Roma a lo largo de su historia por lo menos así lo atestiguan las las fuentes y contemporáneas ahí es mucho lo que esa tergiversado a lo largo del paso de casi veinte siglos en esta ocasión no vamos a hablar de la figura de de Nerón sí que mencionó haremos algunos detalles pero queríamos hablar de cuál es la razón por la que hoy entendemos a Nerón como ese perseguidor de cristianos ese asesino ese criminal o incluso se le achaca uno de los incendios más terribles que ha sufrido la ciudad de Roma a lo largo de su historia Néstor Marqués bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1337 01:59 está bien hallado

Voz 0772 02:00 de hecho el marqués El arqueólogo ese divulgador cultural

Voz 1 02:05 es el buen master el dire

Voz 0772 02:07 Tour jefe la cabeza visible de ese blog de esa página web antigua Roma al día que recomendamos siempre desde aquí ya publicado hace pocos meses un libro que también recomendamos con la editorial Espasa Fake News de la antigua Roma esas noticias falsas que ya pues hace prácticamente dos mil años a dos mil cuatrocientos año dos mil quinientos yenes vamos a la a la Roma republicana ha marcado un poco la la historia de de de Roma en estos en este fragmento de la película de Quo Vadis escuchábamos a ese Nerón absolutamente alocado ha sido un que quizás un poco el reflejo que nosotros tenemos en parte también por esas noticias falsas que se que se lanzaron en la época que han llegado hasta nosotros

Voz 2 02:52 efectivamente yo creo que la imagen que tenemos de Nerón es la que otros quisieron que tuviéramos de él no yo creo que autores clase

Voz 1337 03:00 cosas como su estonio o como tácito

Voz 2 03:03 harían encantados de ver Quo Vadis sí de ver cómo la imagen que ellos proyectaron de de enero ha llegado hasta nosotros firme y segura el problema es que enero no debió ser ni parecido a lo que acabamos de escuchar pero claro en Heron tuvo que

Voz 1337 03:19 suicidarse antes de que vinieran a ejecutar

Voz 2 03:21 le y claro la historia la escriben los vencedores

Voz 1337 03:25 por supuesto no podía

Voz 2 03:27 verse como bueno a un emperador que bueno pues despreciaba al Senado y que tenía muy buena sintonía con el pueblo porque además todos sabemos que Nerón era muy artista de hecho seguramente hubiera preferido ser cita arista antes que que

Voz 1337 03:43 emperador de Roma no ya haber viajado por Oriente todo toda su vida seguro que habría pasado mucho mejor que que lo que le tocó hacer pero el problema es es este es que las fuentes que conservamos son senatorial son de hombres de la aristocracia que vivieron casi un siglo después que que nos narra en un poco pues lo que era su visión su opinión porque la historia en esos momentos tiene mucho de opinión igual que nosotros ahora los historiadores tenemos que eliminar toda toda opinión que no sea un poco aséptica para para valorar la historia pues en ellos lógicamente tenían que velar por sus intereses y eso es lo que hicieron convertir a Nerón en un monstruo para que otros emperadores quedarán muy por encima de él

Voz 0772 04:25 la introducción lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia con otros invitados que quizá Nerón fue sino en lo mejor uno de los mejores emperadores que tuvo Roma no sé si comparte esta opinión pero insisto no esa idea de de que hoy sea tan mal visto se debe precisamente más pequeños no a las noticias falsas todo lo bueno que hizo ese contacto tan directo con el pueblo que se me encanta tu camiseta está viviendo ahora estuvo Munera Gladiator me encanta me encanta bueno luego luego lo comentamos aquí

Voz 2 04:57 sí sí efectivamente es que ese Nerón en el que

Voz 1337 05:01 bueno en su época fue muy buena fue una época de esplendor fue una época en el en la que Roma pues estuvo gloriosa no yo creo

Voz 2 05:08 que se rehicieron muchos edificios se crea

Voz 1337 05:13 bueno nuevos espacios y bueno después del incendio que por supuesto hay que decir muy claramente hoy en día la arqueología ha podido saber que para nada es un incendio provocado un incendio fortuito como tantos otros que hubo en toda la historia de Roma y que se bueno que se propagó porque cerca de circo Máximo había una zona de mercado en el que se almacenaban materiales muy inflamables no entonces el incendio comenzó así pero es género ni siquiera estaba en la ciudad estaba en anti cuando se enteró de la gravedad fue rápidamente comenzó a ayudar al pueblo a a intentar sofocar el incendio lo que pasa es que bueno siempre hay rumores no hubo el rumor de que alguien había visto a Nerón idea ahí pues de Fuente en Fuente hasta dos siglos después pues aquella historia e fue como el teléfonos cacharrazo que se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande y entonces de repente Nerón estaba dentro del palacio cantando la destrucción de Troya luego resulta que no estaba dentro del palacio sino que estaba en el balcón con una lira Illes que al final ponen a Nerón tocando el violín si hace falta no final el el bulo crece y crece y no para

Voz 0772 06:19 sí

Voz 1 06:19 lo llamativo es el el X quedan muy

Voz 0772 06:23 manifiesto no en tu libro afectados de la antigua Roma publicado por Espasa es el peso que ha tenido a lo largo de estos veinte siglos muchas de esas noticias falsas para marcar un poco el la comprensión la la interpretación el perfil de muchas de estas personas

Voz 1337 06:40 sí porque al final las fuentes que conservamos del mundo romano son pocas comparadas con todas las que hubo no entonces por ejemplo pues conservamos fuentes muy bien conservada prácticamente íntegras como puedan ser las de Tácito sobretodo Plinio el Joven obras que que nos han determinado desde el comienzo de la investigación histórica de ya desde el siglo XVI XVII sobretodo y al dieciocho pues claro Nos han condicionado a una visión explica que ahora se ha estado revisando ya desde el siglo XIX y en el siglo XX y por supuesto ahora en el siglo XXI y que bueno hay que hay que ponen a todos en su sitio no no no vamos a seguir manteniendo esos esos bulos o esas esas pequeños porque no las hayan transmitido yo por ejemplo tengo un caso muy muy interesante que es el de la emperatriz Livia que también pues ver Graves con su maravilloso Yo Claudio no que fue luego serie de televisión pues se la ha puesto en el peor lugar posible como una envenenado ahora como una mujer malvada totalmente de eso hay que entenderlo porque tácito era era muy misógino claro él no podía comprender cómo una mujer había llegado a tener tanto poder sin ser terriblemente malvada no todo lo contrario Libia con conocemos algunas fuentes mucho más cercanas en el tiempo a ella como puede ser bello pater culo por ejemplo que hablan de que era una mujer maravillosa que era muy cuidadosa con el con el pueblo y que que siempre estaba muy atenta entonces hay que comparar esas dos visiones Iber también un poco el contexto desde el que nos habla cada una de esas personas porque por ejemplo Sue Toni tácito Nos están hablando desde un siglo después de que todo aquello ocurriera no hay que tener en cuenta que esas fuentes escriben mucho después de que toda esta gente ya estuviera muerta por supuesto hay que tener en cuenta para quién están escribiendo porque estos dos autores están al servicio del emperador Trajano Emperador Adriano entonces hay que ver también ahí como especialmente Trajano que lo conocemos como el Optimus Prime el Nobel mejor los emperadores pero porque lo conocemos así pues porque estos autores se encargaron de que los que habían venido antes que él fueran horribles para que Trajano fuera el mejor por supuesto

Voz 0772 08:47 estamos en una sociedad que quizá la presencia de esas mentiras la presencia de esas falsedades en más allá de de ese elemento humano no como todos todos hemos mentido el otro día lo comentabais no en en las como la de la brújula que participase junto con nuestro compañero Jesús Callejo el el

Voz 1 09:04 el hecho de que el en el el ser humano es

Voz 0772 09:08 quiera o no es algo natural no quizás lo de la la la mentira demuestra quizá estas noticias falsas es cierta sofisticación modernidad en una Roma hace dos mil años es es un poco un quizás un poco traído de aquella forma no en el sentido de que estamos haciendo destacar una cultura hace dos mil años por los mismos defectos que tenía atrás pero es que quizá nosotros hemos llegado donde estamos por tener también esos defectos una especie de Gene Illán no que que que combinado de una manera más o menos un normalizada hay equilibrada se puede se pueden alcanzar grandes cosas y Roma fue así no

Voz 1337 09:46 totalmente de acuerdo no yo siempre digo no Il Sole no nada nuevo bajo el sol no hay nada que hayamos hecho nosotros que no hicieran ya los romanos por supuesto en esto no vamos a ser no va a ser menos somos herederos de Roma por supuesto tenemos los mismos defectos que que tenían en aquella época por supuesto y eso se ve mucho también en la política de hoy en día que hay muchos muchos paralelismos que se pueden hacer pero pero de verdad que que los romanos siempre fueron superiores a nosotros en todo hasta en esto eran mejores

Voz 3 10:15 a Calígula Silent llamado muchas cosas despiadada en Vaduz obscena manipulador cruel como el trueno gobernó el imperio más poderoso del mundo con Sabica brutalidad a vengativo peligroso e irresponsable su reino de terror duro sólo mil cuatrocientos días pero todo el mundo sigue conociendo su nombre que es realmente la personificación del mal las historias que nos han llegado las cosas que se cuentan son de lo más extremo muchos creen que estaba loco no estaba realmente psicópata malvado desde luego clínicamente enfermo

Voz 0772 11:06 de todos se ha dicho de la figura de de Calígula otro de esos centros de la diana de muchas noticias falsas que han cubierto la la Historia de Roma seguimos hablando con Néstor Marqués el arqueólogo divulgador histórico y autor de este libro freak News de la antigua Roma publicado por por Espasa Néstor en este fragmento de un documental de Canal Historia que acabamos de escuchar mil cuatrocientos días de terror ya el título ya nos hace pensar digo joe pues este tío debió de ser un poco peligroso no como sucede siempre también hay un pues muchas falsedades no en esa en esa idea en esa historia sí

Voz 1337 11:41 lo veo muy pretencioso y rebajaría muchísimo el tono de este documental pero efectivamente Calígula es otro de esos denostados no junto con Nerón Domiciano seguramente incluso cómodo no por la Tour también lo tenemos muy muy mal visto pero es ver da que era un emperador que ha sido muy incomprendido por la historia porque hay muchas muchos bulos alrededor de su figura especialmente algunos muy conocido no como que hizo con su los senador a su caballo no esto es muy típico cuando vamos a la fuente que es lo que su retoño tú Loles dice simplemente que había alguien había he dicho en un rumor que quizá alguna vez Calígula se había planteado nombrar cónsul a su caballo pero claro de aquí a decir que lo hizo o que realmente pretendía hacerlo yo lo veo más como una broma no como una chanza para comparar a su caballo con los senadores y ponerlo al caballo por encima no porque lógicamente despreciaba el Senado eran autócrata ignoto tenía en cuenta ese Senado que había perdido totalmente su poder y que lo único que tenía era una representación un poco que ya no servía para nada y hubo emperadores como el emperador Augusto que valoraron mucho esa falsedad que tenían ese gobierno falso del Senado

Voz 2 12:54 yo

Voz 1337 12:55 los que no por supuesto coincide perfectamente los que fueron autocráticos no contaron con el Senado para nada son los que hoy tenemos como los peores de todos pero bueno Calígula en fin seguramente era un era un chaval joven que no tenía mucha experiencia realmente debía tener bastantes problemas todo insomnio se dice que que tenía muchos problemas para dormir y que le trastorna bastante pero de ahí a decir que es un psicópata y bueno en fin todo lo que todo lo que hemos escuchado hay un trecho no que está alimentado por supuesto porque todos esos bulos ya ya desde su propia época supuesto no también se decía que que tuvo relaciones incestuosa es con con su hermana y bueno pues esto no no no hay nada de verdad no todo tenemos que verlo en un descrédito político que como decíamos antes se sigue viviendo hoy en día este este tipo de barbaridades para otra escala en otro tono pero seguimos viéndolas no eso de Di fama que algo queda sigue siendo verdad durante toda la historia

Voz 0772 13:49 además en el caso de de Calígula con el título este de mil cuatrocientos días de terror hace dos mil años prácticamente dos mil años la violencia era algo muy cotidiano de la muy normalizado nosotros lo vemos con con espanto no dos mil años después pero en aquella época el el tipo de acciones eso de condenas que se pudieran llevar a cabo pues no no creo que que en aquella época es llamar a la tele

Voz 1337 14:14 claro hay que evitar un poco ese ese presentó no que que es un error el compararnos todo el rato con nuestra propia idiosincrasia no eso es no es correcto hacerlo así porque ahí estamos aplicando nuestras propias opiniones lógicamente sí ya éramos nosotros en la antigua Roma pues pensaríamos que aquello era brutal no pero tenemos que pensar que es otra época tienen otras otros condicionantes en la cabeza y esto tenemos que verlo de forma totalmente aséptica ejemplos se me ocurren un caso muy interesante que es el de Domiciano Domiciano por ejemplo ejecutó a once senadores de Roma ostras esto lo lo pensamos ahora decimos madre mía que que sabe icono pero en realidad cuando lo miramos un poco en el fondo estos once senadores fueron ejecutados por corrupción porque Domiciano con gran administrador impedía no lo digo yo lo dice armón que creo que tiene algo algo de vale

Voz 2 15:08 por en este en este juicio Pedro Acedo

Voz 1337 15:10 activamente como gran administrador y sobre todo muy activo en contra de la corrupción política pues mandó ejecutar a estos once senadores de hecho el Senado intentó proponer una ley para que se vetara cualquier ejecución de senadores del resto da igual del resto de los puedes ejecutar no pasa nada pero de senadores no también Cano cuando lo comparamos con otros empedrado de emperadores que consideramos como bueno como por ejemplo Claudio no el divino Claudio claro vemos que Claudio ejecutó a más de treinta senadores y a trescientos caballeros entonces claro cuando lo comparamos realmente con emperadores mal los entre comillas como Domiciano vemos que estamos usando dos varas de medir muy distinta según con quién

Voz 0772 15:51 el tema de las noticias falsas las fechas News también quedaba bueno pues en en un primer plano no en en esas campañas hoy lo vemos como algo muy contemporáneo vota por un partido vota por otro esos carteles en las calles pero en Roma ya esto existía no imagino que en ese contexto de elección es el lanzamiento de este tipo de rumores de noticias falsas como cuentas en tu libro debería de serlo lo más normal no

Voz 1337 16:15 sí se extendía totalmente no momento de elección política hay que convencer como sea de todas las formas y esto lo tenemos por ejemplo muy claro en las paredes de Pompeya donde se han conservado gracias a que la erupción pilló justo en campaña electoral hemos pillado todas esas pintadas que están llenando las paredes enteras tenemos pintadas buenas no dé el gremio de los artesanos te pide el voto para este candidato pero también las tenemos difamatorias porque hay algunas muy curiosas en las que nos dice votada este candidato firmado los ladrones las prostitutas los bandidos entonces claro quién Levada del apoyo a una persona como ella pero vamos bulos de este de este tipo para intentar convencer disuadir por todas partes

Voz 0772 16:58 estas noticias se dan no solamente en los ambientes más altos sino en todos los estamentos de la de la sociedad yo no sé si ha llegado hasta nosotros algunos ejemplos de de pues de noticias falsas que se hayan podido colar entre las fuentes clásicas entre algún texto en algún décimo el arqueológico bueno ahí sí

Voz 1337 17:18 eh hay esos rumores surgen del pueblo muchas veces no pero por ejemplo yo creo que aquí hay un caso que nace precisamente como tú decías desde la gente corriente que es el de los cristianos que es es un tema muy interesante porque precisamente es un grupo de gente que que no conoce nadie que surgen de una pequeña secta que que es es finde del del judaísmo en a mediados del siglo I después de Cristo y a partir de ahí comienzan a subir comienzan a subir se extienden muchos bulos alrededor de ellos y por ejemplo por la desinformación en el siglo II después de Cristo sabemos que una gran parte de de los romanos tenían mal vistos a los cristianos porque no se integraban en la sociedad entonces claro como sus ritos como religión histérica prohibidos no se podían conocer sino no eras uno de los iniciados pues se se difundían todo todo tipo de rumores por ejemplo se pensaba mucha gente pensaba que los cristianos eran incesto vosotros porque claro se llamaban entre ellos hermanos Manas esto no no tenían muy claro de qué iba todo aquello iré hecho llegaban más allá y había gente que pensaba que eran caníbales por qué pues porque claro se oía que comían el cuerpo y la sangre de un Dios entonces esto pensaban que hacían sacrificios humanos irá debía ser aterrador no me extraña que hubiera gente que que no se quisiera acercara a los cristianos en aquella época pero bueno también a partir de ahí el cristianismo entendió que que esa no era no era el buen camino y a partir de ese momento empezaron a abrirse cada vez más cada vez más bueno llegamos hasta el siglo III y por supuesto ya en el siglo IV cuando cristianismo y poder en Roma son indisociables son totalmente unidos de hecho hay un tema también muy curioso que es el de las persecución es que en el que tenemos una concepción yo creo todos muy errónea porque tenemos esa imagen de miles mil millones de cristianos es al principio no la película si no recuerdo el auto lo ven buscará

Voz 0772 19:11 hora del siglo XIX la novena un auto del el siglo XIX donde se cuentan todas esas persecuciones y los años de sacrificio las ejecuciones de hecho no

Voz 1337 19:21 en esos espectáculos en vivo

Voz 0772 19:23 para para decenas de miles de personas no claro

Voz 1337 19:26 esto es todo falso no hay nada de verdad en esto en los cristianos comidos por leones en en el coliseo esto es un bulo gigantesco efectivamente existe una condena de Nat bestias es una condena a morir en en el anfiteatro no por los animales normalmente pero no es una condena contra cristianos es una condena contra criminales sean cristianos judíos paganos sean lo que sean no por supuesto la Iglesia ha tenido mucho que ver en magnificar todo aquello y las persecuciones ya sobre todo el siglo III intentando en el siglo IV las vemos como terribles no cantidad enorme de ejecuciones si nos paramos a mirar los realmente las persecuciones durante tres siglos y medio que convivieron Roma el cristianismo no fueron más de trece años en todo ese tiempo sólo trece años IVE hecho conservamos algunos de los edictos en los que se dice expresamente que se evite a toda costa el derramamiento de sangre porque al final los romanos no despreciaban a los cristianos por su fe eh lo único que querían era que se mantuviera en Roma la estabilidad de Roma entonces los lo vemos perfectamente porque lo único que se les pedía que hicieran un sacrificio a los dioses para que Roma se mantuviera firme de hecho es muy curioso porque tenemos ha conservado el edicto del emperador Valerio que cierra las persecuciones y las elimina totalmente en el año trescientos once en ese edicto se dice mira cristianos nos entendemos no sabemos por qué no queréis sacrificar a los dioses pero no os preocupéis vamos a hacer una cosa como lo único que queremos es el bienestar de Roma por favor rizada vuestro Dios pedirle a él por el bienestar de Romay del emperador es lo único que queremos que Roma se mantenga firme y a partir de ahí todo parece que se solucionó y luego por supuesto ya Constantino cuando se hizo cristiano pues revolucionando totalmente la religión

Voz 0772 21:16 la gente en que Beach es el autor polaco que mil ochocientos noventa y cinco escribió esta novela Quo Vadis que mucha gente no sabe que la película Vadis les está basada en la en la novela sucede siempre con películas grandes como Ben Hur etcétera nos olvidamos de los autores que hay detrás en esas novelas sólo novela fantástica pero bueno es una novela que recrea de una manera imaginativa es un eso no deja de ser ficción no la propia el propio nombre novela así lo explica tenemos apenas un par de minutos pero yo me he enamorado de tu camiseta que lo voy a explicar hay un grupo de de nueve gladiadores no cuenta cuéntanos unos muñequitos muy simpáticos

Voz 2 21:53 sí es un diseño que que hemos creado en antigua Roma al día que de hecho está disponible

Voz 1337 21:58 junto a otros más en nuestra web en antigua Roma punto com tenéis la tienda si queréis verlas camisetas es una línea pues como bien dices de Munera Gladiator ya hemos intentado con unos dibujos divertidos no unos monigotes un poco divertidos pero muy precisos históricamente recrear un poco como son cada uno de los gladiadores más famosos de del mundo romano y también por supuesto luchas también como como es son los los nombres de los del armamento que llevan

Voz 0772 22:23 oye a Murillo no que es el el casco no este famoso no el Excelsior que era una especie como de Sierra cierra que cortaba de una manera bastante bastante expeditiva sí sí sí

Voz 1337 22:36 es una forma yo creo muy muy divertida de aprender un poco más sobre el mundo la de acero que es interesantísimo así que bueno pues si os apetece en antigua Roma cuánto comen la tienda

Voz 0772 22:44 las podéis conseguir las podéis ver pues ahí hay las buscaremos muy bien Néstor marquesa autor de este libro publicado por Espasa Fe quinientos de la antigua Roma arqueólogo divulgador histórico lleva también este bloque esta nueva antigua Roma al día antigua Roma punto com en dónde vais a encontrar infinidad de datos sobre esa vida cotidiana ésa los aspectos más curiosos para conocer de una manera mucho más cercana la historia de este de este fantástica ante esta fantástica cultura y civilización Néstor una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 1337 23:19 gracias por ayudar a destruir los bulos históricos