La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes hace casi cuarenta años España vivió un caso de envenenamiento masivo por el uso ilegal de aceite de colza que provocó más de mil muertos afectó a otras veinte mil personas generó una alarma social sin precedentes pero como suele ocurrir con casi todo la memoria es frágil el tiempo va enterrando poquito a poco las historias eso es injusto claro porque en el caso que nos ocupa por ejemplo primero se tardó en identificar la causa del problema después el camino judicial para las indemnizaciones resultó más largo aún y con un resultado digamos en fin siendo muy generosos con la expresión digamos que poco satisfactorio para los afectados para todo lo que habían perdido ojo que estamos hablando de personas con secuelas físicas y neurológicas muy serias eh que en algunos casos suponen incluso una invalidez permanente pero es que ahora en fin ya lo venimos contando desde esta mañana ahora resulta que la Comunidad de Madrid donde reside en la mitad de sus afectados unas diez mil personas pues resulta que un problema entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos amenaza con perjudicarles directamente a ellos es muy sencillo estos enfermos tienen gratuitos los medicamentos para sus dolencias pero como las farmacias hace más de un año que dicen que no cobran de la comunidad pues amenazan con cobrarles los medicamentos a los enfermos a partir del lunes a partir del lunes bueno es tan grande el despropósito que en fin solo espero y deseo que esa especie de enajenación colectiva que parece afectar últimamente a la clase política española no se cobre de rebote encima unas víctimas tan inocentes esto no serían daños colaterales serían directamente inmorales