Entrevista | David Verdaguer: "El sistema está hecho de una manera que o entras o las vas a pasar putas"

Voz 1 00:00 que me han quedado neo por qué

Voz 1463 00:05 Roig

Voz 1 00:08 Tour entra en los mercados de no saben

Voz 1463 00:10 el plano secuencia de veinte minutos que nos adentraba en un retrato realista de las relaciones a distancia en una generación que vivía la crisis del exilio además de incomunicación egoísmo de esa

Voz 2 00:19 More esquina encuentro hay que me recuerda ti y tú con tus cosas con tu gente con tus fotos

Voz 1463 00:28 era su ópera prima diez mil kilómetros con la que arrasó en el Festival de Málaga hay ganó el Goya a mejor dirección novel tres años después pasó de abordar la necesidad de comunicación a retratar la necesidad de llegar a acuerdos en pareja en tierra

Voz 3 00:40 me muy a bebe Klein Wright

Voz 2 00:45 a qué qué mérito

Voz 1463 00:51 nada visión sobre la maternidad como conflicto entre una pareja de lesbianas que mostraba el cambio generacional en torno al amor a la familia una comedia amarga que interpelada también al hetero patriarcado ahora rondan el vértigo de la maternidad en los roles durante el embarazo en un drama intimista una obra madura los días que vendrán mutilada

Voz 4 01:11 ahora único tenista todo bastan no por lo que no tiene un sillón periferia

Voz 1463 01:19 sabemos hemos lo que hace Carlos Marqués Marcet es como una especie de trilogía tardó millennials

Voz 5 01:26 quince

Voz 1463 01:27 en cualquier caso no sirve como espejo a a varias generaciones así que bienvenido Carlos

Voz 5 01:33 antes gracias es un placer tenerte aquí

Voz 1463 01:35 bien bueno e David Verdaguer al que hemos escuchado en las tres películas de Carlos es el muslo

Voz 3 01:41 los de Carlos Marqués más de mil voto bienvenido

Voz 1463 01:48 los tres idiomas su primera que estoy segundo

Voz 3 01:53 es curioso que hay duda vacías

Voz 1463 01:55 la primera era en catalán también

Voz 3 01:57 debería escribir en inglés pero no toda la película en español

Voz 1463 02:02 Nos acompaña el descubrimiento grados los descubrimientos más bonitos que hemos dado elecciones de dos mil diecinueve la verdad te conocíamos porque ya hemos visto bueno los que no íbamos en Barcelona sea vemos que has hecho mucho teatro pero te habíamos visto en la vampira del Raval en El míster del tiempo para tuvimos aquí en este retrato tan bonito de Carlos es María Rodríguez Soto así que bienvenida mucho

Voz 5 02:22 además

Voz 1463 02:26 y contarnos un poco porque como surge la historia es la propone Carlos decís que sí porque claro es curioso no esto de mezclar realidad ficción son personajes ficticios pero es verdad que vosotros sois pareja tú estabas embarazada todo era un poco también había muchas cosas en común contándonos cómo cómo cómo le decís que si lo primero cómo surge también la idea de Carlos de de hacer esta película

Voz 3 02:53 a ver yo me tiro a la pide a la piscina bien rápido la bici estaba un poco más reticente con el tema no pero bueno lo que teníamos claro que queríamos Carlos quería hacer una peli sobre el proceso una embarazo yo también me apetecía mucho trabajar embarazada cosa rara

Voz 4 03:07 en pasa poco pasamos

Voz 3 03:09 la ida VIP pues enseguida no se también se tira a la piscina cuando realmente creímos los tres que lo que teníamos que hacer era una película es decir creíamos que alejarlos de nosotros mismos para poder hablar desde la verdad absoluta porque si tú haces como una especie de reality te ponen que una cámara te lo Callas todo no porque el pudor entre sí que te ataca en cambio si trabajas desde la creación ni desde ensayar un personaje yo con Carlos David con Carlos y luego crearlo nuestra relación nueva como si dijéramos pues pues ahondar mucho más

Voz 6 03:38 en en en los temas que queríamos hablar

Voz 3 03:41 cómo pues somos actores pues pues lo hicimos

Voz 7 03:44 eso sí como que llegase a otros sitios no desde el documental deben puedes llegar a sitios eh que no se puede llegar a lo mejor ni otro pero pero sí que que pensamos que iban proceso que habíamos visto no que siguientes documental está muy bien tratado rodar algunas películas pero en cambio la ficción siempre los sembrados son una excusa para no un trasfondo o

Voz 8 04:03 no no pero pero nunca realmente

Voz 7 04:05 he intentado cómo profundizar de tratar como nos afecta realmente el proceso de de de guión de rodaje porque en Málaga recuerdo que decíais que

Voz 9 04:15 vía del documental de teatro pero que sólo sabíais que el tiempo corría y que tenéis que poneros a a rodar pero que iba a todo un poco sobre la marcha

Voz 4 04:23 no deje muy atípico porque se escribía se rodaba se escribía se remontaba Serra pensaba la película durante el proceso porque sí que había un íbamos a contrarreloj el sentido de que teníamos nueve meses María bueno empezamos a darle película cuatro me he tenía tres meses y medio de estábamos a tres meses y medio estamos poco tiempo se fue creando esto para mí una pelicula de creación real porque fue cogiendo una forma muy distinta y el cambio de rumbo fue cuando apareció el vídeo de de de la los padres de María que grabaron su propio parto decir el nacimiento de María y ahí cambió todo Carlos creo que estructuró la pelín su cabeza y allí tomó forma y tuvo sentido porque al inicio del rodaje los había un agente cuatro cinco personas allí en su casa y quizás no sirve para nada porque no era si era rodar a pies juntillas con mucha fe yo con más fe que he hecho en mi vida

Voz 7 05:21 sí era un poco o teníamos las preguntas pero no sabíamos por dónde íbamos a pasar no oí pero sólo a veces

Voz 8 05:27 muy liberador no porque no no no habían bien un mal no era un ir probando cosas hirviendo que funcionaba y una cosa y la otra no siempre es como la sensación de que

Voz 5 05:36 Iván paralelo a la barriga de Madrid

Voz 7 05:39 sabes cómo se desarrolla no sabes tampoco hubiera se lo piensas que si tan bueno es que un guión porque nosotros íbamos condición tenía vida en sí misma porque iba siguiendo el embarazo de ella claro y a la vez que estamos viviendo en experiencias lo nos juntábamos decíamos vamos a ensayar que como esta esta semana leíamos el libro de embarazo en qué momento

Voz 5 05:59 cada semana a semana el feto cómo va a los pulmones pues ambos tienen tamaños rompemos es

Voz 7 06:10 desde desde ahí empezamos las improvisaciones y a partir de ahí sino es ocurrían escenas entonces era como muy es una película hecha en presente no que luego así que es verdad que quizás hay que quedarnos estructuras es si alguien te vamos pero pero sí sí

Voz 4 06:25 el tiempo muy listo por de ejemplo María colegiado en nombre de Lupe no tardamos escoger no me Deluxe que para ver acabado el ejemplo Lupe tardamos escoger el nombre de Lupe pero es el equivalente

Voz 5 06:37 a vosotros lo entenderéis

Voz 4 06:40 hombre estupendo de puta madre pero qué pasaría si Luis tío catalán un poco pijo mega conservador el cree que sea menú y sanos que llamarse como él que que pase con Luis vivir discutiendo sobre el nombre no acogía lo de la vida real y lo transportaba personajes con ese creaba realmente un conflicto porque eran personajes encerrados en nosotros realmente muy alejados entre ellos

Voz 3 07:01 es como vivirían esto que habéis Bdos otro vuestros personajes no antes aquí se marcaba la gran diferencia

Voz 1463 07:06 o sea que el trabajo de creación de un actor en esto en esta película casi era mayor que no tras más creativo en sentía

Voz 5 07:15 por qué formábamos parte de esa no

Voz 3 07:17 porque estábamos da improvisando con unas premisas que no sabía ha dicho Carlos el loco este grabando todas las las siempre

Voz 5 07:23 pero reescribiendo nos dábamos el audio

Voz 7 07:25 pérdida de transcribir aquí hemos un guión que sólo aprendían estos aprender una hora más cinco Page

Voz 5 07:32 a media hora al día

Voz 1463 07:40 la cinta cómo consigues que la madre María te de las la cinta

Voz 3 07:45 extorsión

Voz 5 07:48 venga vamos

Voz 3 07:50 ella dice esto lo dice con amor sino una pretensión que el amor se vea la repuesta que te parece

Voz 5 07:56 sí

Voz 1463 08:00 eso es una cosa que que es bonita en tú tienes que también está en tierra firme que es el espejo con la generación anterior la comparación a veces es odiosa ABC salimos bien pocas veces pero sí que están ahí como las dos generaciones dos maneras de hacer dos maneras de ver en el caso de tierra firme Geraldine era como mucho más mucho más moderna o abierta que su hija era iraquí también hay una comparación entre un embarazo y el otro como una forma de espejo porque me interesa tanto

Voz 7 08:25 lo que sí supongo que es porque porque dice mucho

Voz 8 08:28 de dónde venimos ya donde vamos no es como como viendo el pasado podemos ver hacia donde no hacia donde nos reflejamos

Voz 7 08:36 supongo que también en ese es el es el ciclo no regladas como que ha pasado una vez y seguirá pasando una vez y otra vez otra vez iremos unos errores lo que es curioso en esa película principio donde los planteamos hacerlo en uno de los K porque muchos muchos planteamientos iban cambian a medida que rodábamos no irá como los padres y unas en fuera de campo no incluso ponerse la vamos además de teléfono y la idea es que no nunca pareciese implacables de excluimos el vídeo dijimos nos deja les tiene que haber decirle el rostro no ese ese ese físico que ha cambiado y que el cine puede capturar como no lo puedes describir pero verlo la impresión aunque crea entonces ahí curiosamente los padres ligeramente no eran tan buenas que

Voz 5 09:15 Lorca cuando mira esto es oro no padece María en un ensayo improvisaba no pero a ver si tú te quieres casar para dejarla embarazada firmado algún papel no padre

Voz 3 09:28 que ha metido y Carlos su si eso se queda

Voz 9 09:31 y es verdad que también la película introduce más humor que en tus anteriores cintas no los momentos que tiene y creo que es el ocurrían a a David pero los tenía que decidir María

Voz 5 09:41 la va eso no sé cómo no diríamos que más triunfa de la película María lo diremos claro pero sí

Voz 4 10:00 sigue pero lo que pase tenía chiste Di María también pero cuando profesamos hacíamos chistes quitaba todos todo Carlos porque el personaje no puede derechista de soso y está muy bien no lo darle Pepa

Voz 1463 10:11 que es soso eh pero también nos permite que es interesante algo que también cesen que es muy propio de tu tiene que es un retrato de una masculinidad de en crisis digamos pero he oido que no te gusta mucho eso de masculinidad de diferentes

Voz 5 10:25 nuevas masculino milongas masculino si poco critico esa idea porque muchas veces es una manera de ocupar ese centro no que

Voz 7 10:32 exactamente lo al feminismo está intentando como replantearse

Voz 5 10:35 eso sí parece que ahí no perdona yo sé hablamos de los hombres hablemos de nosotros unidades ay ay ay

Voz 7 10:43 no me pienso que es interesante pensarse desde desde desde la periferia no oí que ID vieneses estar perdido de alguna manera eh

Voz 4 10:52 encontrar encontrar nuevos caminos no ir

Voz 7 10:55 seleccionar Se más allá de dar soluciones a la vez son personajes que tú puedas identificar que puedas entenderlos pero cada vez puedas tener un espíritu crítico no pero si sale

Voz 9 11:05 ese ese hombre no David que que tiene que alimentar a su familia que la tiene que proteger que es interesante porque en lo puedes comparar con tu día a día no que a lo mejor tres pues soy progre y no creo que sea así pero al final todos tenemos como tics no marcados desde claro hay una cosa que no lo

Voz 4 11:25 nada más que te dé más realidad que un hijo creo no entonces tú coges el personaje Luis pero puedo entender perfectamente tienen unos ideales pero luego viene la vida y la practicidad de la vida y salir adelante considerarles sostenida basura contra contrabajo mucho peor donde serán meros feliz pero tendrá más dinero podrá mantener porque ninguno en su casa trabajo yo lo entiendo pero es verdad que al perder los ideales también está perdiendo poco a poco a su pareja porque la pareja se enamoró de esos ideales en realidad el problema no es ni de Luis ni de Bir es del sistema quiero decir que es que no hay yo no hay otro nadie es culpable pero el sistema estrecho de una manera que o entras allí os va a pasar muy putas y a veces es como no es es muy fácil ser un poco típico y ahora me sentiré muy abuelo pero es muy fácil ser un hippy o un antisistema con dinero pero cuando no hay dinero que está muy mal hecho pero es que tienes que pasar por lo quiera sonó en mejor medida en menor medida Upton tener unos ideales una coherencia en tu vida pero tienes que acabar pasando por el momento otro tu vida creo

Voz 7 12:30 sino que es importante no el el reivindicar la incoherencia yo creo que a veces incluso porque es así no si no eres capaz de de incluirla en coherencia dentro de lo que quiero es pensar nunca serás capaz de mantener tus ideas no claro lo importante es el debate de cómo no volverte con

Voz 10 12:46 esa conservador pasa por aceptar tus

Voz 5 12:50 el límite con las propias traiciones e hice además de

Voz 9 12:54 ser pobre en pareja te quedas embarazada y te despiden

Voz 5 12:59 que eso es horrible ir de cada día no

Voz 1463 13:03 hasta que sea un periodista ella

Voz 5 13:06 es

Voz 9 13:07 pero eso viene también de una historia real no sí

Voz 3 13:09 a mí me me no me contratara una obra de teatro que tenía como apalabrada porque la producción decidió que bueno que no Coria no quería correr ese riesgo no entonces claro fallo es que es heavy es como está o cómo lo tenemos instalado en la cabeza porque yo en un primer momento lo entendí está claro es que yo lo entiendo porque que yo luego me pongo mala y claro también tú que ven para embarazo no sabes cómo va a ser era muy al principio yo aún no está ni en tres meses pero bueno caí lo dije porque nadie pensado durante las protestas en las tripas se va a ver entonces él incluso directos muy dijo yo por mínimo problema incluso le da una vuelta al personaje que está embarazada pues ya desde se decidió que no no entonces yo en un primer momento entendí que eso luego medieval reflexionando vas baja una tierra y te sientes poderoso estando más azada sientes que es capaz de trabajar y acepto lo que te propongan

Voz 6 13:59 espero pero qué cabrones

Voz 5 14:02 es verdad que no no entonces claro estamos educados en eso pero hombres mujeres y todo

Voz 1463 14:06 no lo que hacer sistema con nosotros de alguna manera tu cine sin mencionar sacaron sólo político es un cine muy político en el sentido en el que está hablando de cosas que nos afectan en nuestro día a día como la precariedad en el que migrar a conseguir un trabajo mejor qué hacemos con la maternidad qué hacemos con los cuidados sé que hay un retrato también muy crítico en en todo tu cine

Voz 7 14:31 sí sí supongo que también os así sin entrar en el activismo tampoco sin sin hacer no de repente

Voz 11 14:41 cómo cómo

Voz 7 14:42 la sentencia sobre sobre lo que tenemos pero sigue siendo el fondo Aina a veces haces películas sobre relaciones sobre amo pero me me interesa precisamente lo que eso dice del mundo no porque a veces el amor nunca esa temporánea is

Voz 5 14:56 la vieja escuela decir de pensar de que no no conocida

Voz 7 15:05 no es verdad ahí los afectos no como como de alguna manera nos Nos nos condicionan nuestra maneras de querer no no nunca es neutro no de estas películas de ver cómo no el entorno social y las condiciones económicas los que vivimos acaban conformando como cómo nos relacionamos nos de una manera muy entre sigue cristianos damos cuenta no

Voz 1463 15:28 luego hay una cosa que que es muy interesante en la película que lo hablábamos el otro día pero que que es verano que que entiendo que es la normalidad absoluta de Cataluña pero que es verdad que en estos tiempos de ruido a veces pues una película así donde la normalidad lingüística están maravillosa eso también es un mensaje muy positivo en estos momentos de ruido es decir la facilidad el idioma o el uso del idioma no cuando María se cabrea es verdad que eso también en esta película está más marcado que las anteriores

Voz 7 15:56 sí ha yo en realidad todas decide si ves tanto la primera quiénes David hablando en catalán y vivir hoy Nadal en inglés luego siempre siempre hace más de un idioma interna firme clarísimamente o contra el español y el inglés eso sí que sí que sí creo es que nunca es neutro los idiomas me parece una riqueza absoluta el poder que el cine pueda expresarse en diferentes idiomas no parece una película y luego los productores me quieren más

Voz 5 16:20 dar porque qué qué versión doblada de la gente dobla por favor por favor ir a ver la película en versión original cine muestra porque semana perder sino mucho

Voz 7 16:30 detalles entonces yo sí que creo que no es neutro y que y que hago lo da igual en qué idioma lo importantes comunicarse no no es verdad porque no hablemos todos inglés no entonces en ese sentido creo que esa no es importante defender todas las lenguas es una riqueza absoluta y creo que además dice mucho de de No somos la misma persona hablando diferentes idiomas cambiamos nos vemos distintos nos ponemos un lugar diferente y cada vez que hablas con alguien no no es neutro que utilicen un idioma a otro yo que es muy interesante explorar y que muchas veces en el cine cuestiones comerciales pues siempre se tiene miedo a eso

Voz 9 17:09 ya decíamos al principio de trilogía tardó millennials por lo que no escuece a los treintañeros pero ese ese poso amargo que parece que también en este mundo de redes sociales que es como cuando te metes en tu casa y cierres las redes sociales no lo que hay detrás de la puerta pues en la vida de una pareja los problemas que tienen tienes amargura la dificultad de una vida en pareja frente al individualismo no sé si esa obsesión también quería retratar tú con ser feliz y mostrarlos de la sociedad de los treintañeros ahora estos menos

Voz 7 17:40 sin embargo estas pareja

Voz 9 17:42 que que tiene mucho sí tampoco es verdad

Voz 7 17:44 la gente quiere hacer un retrato de esa generación en realidad lo bonito es cuando la gente viene a verla de muchas generaciones muy distintas se siente muy identificada treinta gente más joven con gente mayor por lo que han pasado porque luego la gente de sus hijos pasa no de alguna habló de estas cosas pues porque lo que tengo cerca de porque supongo que han empezado a hacer cine me es mucho más fácil no concentrarme en algo conozco para poder ir más en profundidad para hablar de otras cosas no no no no es necesariamente esa generación pero sí que sí que hay un poco en esta cuestión de cómo encontrar una cierta intimidad no y cómo

Voz 10 18:18 como como a a través de cómo titula El mostrarlo Feli afligida

Voz 7 18:24 sí sí lo que en ese sentido tiene que ver casi un análisis sociológico de ese esa obsesión por conseguir la felicidad da y la felicidad personal que por otro lado la realización personal no sé tu mismo encuentra te Benigno versus a no crear comunidad no IS que que no está mal ojo porque también había mucha gente no que sufría mucho a base de tener que sacrificarse por por

Voz 3 18:47 no sé por qué ella

Voz 7 18:49 temas piensas no encontraron sin sin juzgarlos sigue poner un poco en jaque ese sistema de valores no

Voz 1463 18:55 hablemos del parto

Voz 5 18:58 ya

Voz 1463 19:01 exactamente los rodajes después de esto haya está has tenido a Lupe no como como fue como

Voz 3 19:10 no como sufres

Voz 5 19:12 aquí ya sé que hay tensión pero

Voz 3 19:17 es como es que es verdad que es muy importante pero sí pero como lo que digamos los espectadores fueran a ver la película vírgenes en ese sentido

Voz 1463 19:27 a mí me voy a hay dos partos en la película se me me impacta más el de tu madre claro por eso de verdad

Voz 5 19:37 no

Voz 7 19:40 más sean poco mantener la magia el cielo hay que la gente se tenga que estar todo el rato Indep sin estar preguntando saques de verdad que es mentira que es de verdad luego ya pues

Voz 4 19:48 e hirieron que iban eh

Voz 5 19:51 ahí sabrá la verdad les diremos la verdad

Voz 4 19:53 es que es mega realista de nuestros partos si esa es es que es acojonado o sea yo porque estaba ahí pero sino creería lo poco se

Voz 5 20:04 no no me lo quite la mirada

Voz 1463 20:09 sí la verdad es que está muy bien y bueno yo sé que estas cosas son un poco feas decirlas ya pero es verdad que tuvisteis recorrido los Goya con diez mil kilómetros y bueno habéis ganado en Málaga y como están las cosas eso como máis de cara a la temporada de premios

Voz 3 20:26 manía o creo que María revelación yo es que no lo digo por si acaso explique el mundo pero hay que hacer campaña Alem se sí porque no animar a que te traemos cuando estamos en campaña y yo estoy convencido es que bueno es increíble yo creo que sí o Rosalía

Voz 5 20:48 bueno eso Rosalía tú bueno sí si me nominaron Rosalía seré feliz porque podrá hablar con ella exacto

Voz 9 20:59 otra cosa muy muy interesante que siempre reivindicamos aquí a la hora de ver películas series británicas la tradición teatral los actores lo que se nota en pantalla vosotros dos que venís que venís de del del mundo del teatro no sé cómo cómo os veis como actores en vuestro momento cine o en series lo cosa ayuda venir del teatro reivindicar

Voz 3 21:22 Teatro que es para vosotros

Voz 4 21:25 para mí es como la mili o como dice un compañero nuestro es los campos de algodón de la interpretación es decir que tiene que estar ahí cada día picando piedra equivocado todo intentándolo hacerlo bien localizando como acabo de hacerlo pero en realidad no puedo decir el actor de teatro son mejores actores me parece una estupidez porque los actores de cine que han hecho nunca teatro actores Bardem creo que no he hecho nunca teatro de mejora quiere decir que son códigos completamente distintos que cuando nos proponer un plano secuencia de veinte minutos los actores a teatro en ese sentido sí claro en esos nuestra ventaja pero cuando nos proponen mira ahora temores luego haces el amor lo conoces a de tu vida cuando acabas la películas como pero esto qué es un viaje lógico sea que todos son creo todos son son

Voz 3 22:14 ventajas o desventajas mudos

Voz 4 22:16 tintos entente la interpretación estamos María yo estamos aprendiendo a a cómo funciona esto esto el cine lo bueno y lo malo el cine en mi caso es que te puede ir al cine te puedes ver es que me da me da raro porque por un lado me gustó mucho porque me lo como

Voz 3 22:31 morbo cuando me gusta me gustó micro arrancarle las córneas que me gusta

Voz 4 22:38 no me gusta no no no es una cosa concreta de una esta película otras como esta secuencia me la creo aquí Mola lo que hago aquí porque comparezco imbécil mira qué tono más absurdo sabes clásicos que me gusta como me lo creo me lo como estoy bien y otras que no me gusta pero bueno

Voz 3 22:53 es lo que hay en tu casa que hace es el corredor de la muerte

Voz 5 22:57 sí que cambia de formato

Voz 7 23:02 es curioso porque tengo una vía paralela en televisión porque de chillaba encargaron acabé dirigiendo para televisión para la televisión catalana que también iba de juicios de pena de muerte noveno llamar la gente va buque no había visto no tenían idea me dicen no una tradición caso para doblegar a pena de muerte juicio era como como qué está pasando aquí luego sale otro pleito también lo mismo se tengo como esta vez

Voz 5 23:27 dos trilogía si se hace como como es universo no he primero

Voz 7 23:34 prisión bienes como invitado el cine segundos los directores la televisiones los mundos los guionistas no de la historia de la narrativa no hay ahí pues cada mientras una casa no de bambú con no este grupo de gallegos con Nacho Carretero que venía a hacer no Emiliano Fariñas

Voz 11 23:50 era el el nuevo allí no metraje mi mi

Voz 7 23:53 el vestuario está ahí y mi sonidista que siempre en acompañan que son los que pude traerme pero el resto era todo el equipo de allá y fue cala verdad es diferente porque sigue tras hacer el trabajo de hacerte lo tuyo no tripulado a mí me interesaba mucho parte la historia es como como de alguna manera el han condenado a Pablo Ibar no esa ya de que sea culpable LCD pero lo han condenado por el poder de una imagen no por esa imagen no que muchos hemos visto de una cámara de seguridad y en los años noventa no que que era un momento donde todavía no existían tantas cámaras de la gente no tenía que más de seguridad en casa por una casi por una casualidad ese vídeo se grabó Eiffel realmente la prueba porque el otro que que estaba con el que lo habían condena a muerte luego salieron porque él no estaba en esa imagen no o siguientes en esa idea del parecido de una imagen que mata a alguien parecía muy cinematográfico ha sido un poco

Voz 8 24:44 o la exploración yo el punto de vista

Voz 7 24:46 Davis plantear la puesta en escena intentar pensar en imágenes y sonidos no luego obviamente pues tú tienes ahí haces el trabajo también ha habido muy buena conexión con todo o casi cinco Miguel Ángel Silvestre y no somos definirnos hemos pasado muy bien hemos trabajado la gente al decía pero como o está toma como puede ser un técnico me decía ese primer rodaje que llegó que el ochenta por ciento el tiempo se la toma el director con los actores

Voz 5 25:08 Carlos la verdad

Voz 7 25:11 a lo mejor era la mitad pero bueno la mitad eres parecía una barbaridad o un cuarenta por ciento al timo no porque parece que llegas ahí es de no no pues esa zona Tom así se hace son plano pues un plano pero hasta que no esté bien no no vamos a parar de hacerlo no en ese sentido que también Miguel a todo casting no Marisela Álvarez no chica portorriqueño que venía a todos los que vinieron Ramón Aguirre pues se lanzaron entendieron perfectamente no el el el planteamiento antes hicimos mucha piña luego también es cierto que a un momento en que acaba ruedas a hacer un montaje luego o no queda en manos de de los productores de son los creadores de esa serie Itu como directo los doce bueno aquí hasta aquí dio no

Voz 5 25:47 pero aquí dejo mi hay bueno ya ya

Voz 7 25:50 esperemos esperemos que nos gusta mucho

Voz 1463 25:52 bueno pues seguro que sí estaremos muy expectantes sobre todo pues recordamos que pueden ir al cine ya había

Voz 3 25:59 el dies que vendrán los días que vendrán muchísimas gracias a ustedes porvenir Carlos María David Pedro

Voz 4 26:05 vosotros