Alvaro Morte: La Casa de Papel

Voz 1515 00:29 la verdad es que cuando escuché me di esto que no conocen a estas alturas la banda sonora de la serie que los últimos años se ha convertido en un auténtico fenómeno televisivo que nació en Madrid se gestó en Madrid tiene Madrid como escenario pero es que atravesado fronteras contó mentes está a punto de estrenarse la tercera temporada hoy teníamos unas ganas ilusión loca porque llevamos pendientes de conseguir cerrar en la agenda complicadísima que tiene Álvaro morte el profesor una entrevista con él y nos acompaña en directo nuestros estudios avaro Morte qué tal hola muy buenos días

Voz 5 01:05 encantado de estar aquí una vez más con tu es la tercera entrevista

Voz 1515 01:08 qué hacemos ya los últimos años y espero que no sea la última no habrá muchas más porque además después también charlaremos de Estado al fenómeno de la casa de papel se sumó también hace unos meses el embarcadero que en septiembre mala segunda temporada

Voz 5 01:21 Álvaro no sé yo no sé exactamente cuándo es y en septiembre o en octubre se que está agravada sé que están ahora pues terminó todo el proceso de montaje de sonorización de añadir la banda sonora etc etc entonces yo estoy deseando verla claro Yola grabó pero no es el resultado final no hay un un equipo maravilloso de posproducción me refiero montadores sonidistas etcétera etcétera que hacer un trabajo maravilloso estoy viendo estoy deseando ver ese resultado

Voz 1515 01:48 cómo ha sido pasar

Voz 6 01:50 que tú tienes una compañía de teatro pequeñita eh

Voz 1515 01:57 demás habéis hecho mucho Lorca esto me lo contaste una de las entrevistas de repente te conviertes en un fenómeno televisivo te conocen en lugares del mundo que seguramente Álvaro ni siquiera abrió has visitado lo de las redes sociales yo veo digo esto es una auténtica barbaridad lo de la casa de papeles

Voz 5 02:13 buena del profesor que es una locura nosotros por ejemplo para la tercera temporada de la casa de papel hemos estado

Voz 7 02:19 grabando en Tailandia por ejemplo no se está pagando

Voz 5 02:22 en Panamá yo concretamente no pero buena parte del equipo grana

Voz 7 02:25 en Italia es igual a donde vayas la gente te para por la calle de la gente sabe

Voz 5 02:32 quién eres y la gente lo lo mejor de todo es que la gente te felicita por el trabajo J I

Voz 7 02:38 comentarios maravillosos de gente que que que te da las gracias por haberles hecho más felices esto es maravilloso es una cosa una cosa tremenda Se habla mucho de de los tatuajes que llevan con nuestras caras y cosas así pero a mí me emocionan cosas como proactiva que sabéis que pone G está muy pendiente de los refugiados de los inmigrantes y demás rescata un barco lleno de inmigrantes a la deriva cuando esos chicos se encuentran a salvo empiezan a cantar el Benach esto es una cosa que me puso los pelos de punta

Voz 5 03:14 de una forma loca con lo cual estas son las cosas que que considera que son un tanto o verdaderamente importantes no más allá de la fama que pueda acarrear más de si de repente con con lo que hacemos nosotros conseguimos que haya gente un poco más feliz eso sí que es tremendo

Voz 1515 03:31 es impresionante no de proactiva Arms que has contado

Voz 5 03:34 eh

Voz 1515 03:34 cuando llegan a la costa estos refugiados

Voz 5 03:37 cuando cuando cuando coinciden con el barco deportivas los pasa en el barco de proactiva Arms de repente se sienten a salvo esa sensación de alegría y no hemos salvado la vida

Voz 8 03:47 sí mucha

Voz 5 03:51 Liga

Voz 3 04:07 el hacha es ello ido da partir

Voz 1515 04:19 que al final conseguí estáis con la casa de papel redondear esto qué es un himno tanto que recuerdo que hace unos meses en el concierto que viene el Bicing Center me escribía estos días con él también pero no conseguimos cuadrar la agenda vendrá el programa tocó Ismael Serrano sacó a cantar esto lo cantaste cierta holgura una locura porque

Voz 5 04:40 yo soy actor pero pero creo que sabes que me gusta muchísimo la música es como otra de mis pasiones yo cuando era más jovencito estábamos en el instituto de más teníamos nuestro grupeta y tocábamos y demás y algún concierto y yo hicimos pues con doscientas con trescientas personas delante de la gran mayoría eran nuestros familiares y amiguetes pero claro era ese sueño de imaginas tocar algún día

Voz 10 05:02 es un montón de gente y demás y que la gente se ponga de pie y que grita y tal era como como uno ese sueño como como que considerase inalcanzable que nunca va a llegar no entonces yo como que se perdían el camino de repente me llame Ismael oye Álvaro te subiría es conmigo a cantar el Bella Ciao desde la gente conmigo sabe subir Pedro Guerra servir Miguel Ríos Zahara tal entonces es una noche que bueno va a haber muchos invitados y demás y me gustaría Ibersuizas es uno de ellos

Voz 1 05:28 como por otro claro que sí no te da miedo digo

Voz 11 05:32 por supuesto que si Pervez igual esto hay que hay que hacer

Voz 5 05:36 Eloy y fue un subidón tremendo fue maravilloso

Voz 1515 05:39 mira otro lugar donde me he encontrado la casa de papel digo claro es que la dimensión del fenómeno es brutal hace unas semanas y lo lleve a mis hijas a ver el Mago Pop te lo recomienda para tus hijos que te has traído a tus mellizos

Voz 11 05:52 en hasta no es la primera vez que vienen a a la radio a las eh pero sí con con cinco años estaba con cuatro claro yo yo es que estoy intentando ya desde pequeñitos inocular les un poco el luego les damos un el gusto por estas cosas claves

Voz 1515 06:05 bueno pues fui a ver el Mago Pop yo no sé si es listo el Mago Pop Álvaro pero una de los espectáculos uno de los si no lo han visto vayan a verlo termina el siete de julio en es impresionante y hay un número que es un homenaje a la casa de papel con las es una recreación de la casa de verlo sí sí sí sí sí voy a hacerlo por cierto duda que tenemos lo que puedas desvelar pero sí

Voz 6 06:29 leído que cuando os llegó al guión cuando llegó el guión y lo leísteis

Voz 1515 06:36 vosotros mismos paséis todos tenemos la duda de qué va a pasar con Berlín escuchamos ahora aquí contigo cantando el Bella Ciao

Voz 1 06:44 no podemos destripar nada

Voz 1515 06:46 vas a saber el diecinueve de julio

Voz 5 06:49 podemos destripar nada fíjate que sí que había una sensación a la hora de coger y decir bueno vamos a volver a reabrir la casa de papel una una serie que se planteó desde un principio para que fueran dos temporadas cerradas así que hay que dar la cosa con lo cual estaba todo como muy como muy engarzado para que la cosa terminar ahí bueno después del éxito que había tenido

Voz 12 07:11 Ríe arrancar algo tan cerrado

Voz 5 07:15 que a Bettino tanto éxito pues pues todos nos miramos un poco ante nosotros decimos sí a ver si esto va a volver a salir bien o vamos a hacer una cagada vuelven a hacer esta historia no empezamos a recibir los guiones yo creo que la cosa pinta muy bien

Voz 1515 07:31 cuando le llegó el guión al profesor que tenso

Voz 5 07:35 pues pues me sorprendió me sorprendió porque además pasa una cosa y es que los personajes de evolucionar porque no tienes personajes planos no pueden actuar siempre de la misma forma una pueden reaccionar siempre de la misma forma ante las cosas porque ellos también tienen sus procesos vitales van aprendiendo sobre esos procesos vitales bueno solamente voy a decir una cosa y es que en la primera hay una segunda parte veíamos a un profesor que controlaba perfectamente porque lleva mucho tiempo estudiando lo tenían todo perfectamente engarzado pero ahora nos encontramos con un problema que surge

Voz 12 08:14 y entonces a lo mejor

Voz 5 08:18 a lo mejor no lo tiene todo tan tan tan atada hoy eso le ponen una tesitura nueva que me parece que es muy interesante

Voz 12 08:24 sí

Voz 1515 08:24 el profesor

Voz 12 08:27 claro

Voz 1515 08:30 vamos a escuchar un trailer para poner los dientes largos a los oyentes a los millones de seguidores de la casa de papeles están encontrando ya estos días esto

Voz 13 08:46 claro claro

Voz 14 08:50 el exconsejero escapar pero ahora viene lo más difícil

Voz 1515 08:54 sí

Voz 14 08:59 en

Voz 17 09:15 me llamo Tokio

Voz 19 09:17 pues comí transportaban

Voz 20 09:22 si te cambia

Voz 6 09:43 si no lo han visto vean el tráiler me

Voz 1515 09:47 dicen hay cosas que sí puedes preguntar sin desvelar nada porque ya se ve en el tráiler es lo que le desconcierta al profesor es que han detenido

Voz 5 09:55 cada uno de los miembros de la isla han detenido a uno de ellos a a Río haciendo y entonces nosotros como familia de atracadores no vamos a permitir que uno se quedó en el camino

Voz 6 10:07 volvemos a Madrid al Banco de España o seguimos donde

Voz 11 10:12 lo que se pueda contar vamos madre vamos a estar en Madrid que esta madre sois marca marca Madrid a tope candidato pelis esquemas hoy

Voz 5 10:21 pero es que pasa que ya tampoco hace falta irse fuera quiero decir antes para hacer un una gran producción no lo hacías en Estados Unidos hoy en Gran Bretaña o eran muy complicado no hoy por hoy yo creo que en gracias a la casa de papel y a otras producciones que se están haciendo buenísimas con unos compañeros maravillosos creo que hemos puesto un poco de manifiesto sobre sobre este mantel de lo que es la ficción el audiovisual que nosotros aquí en España también podemos hacer las cosas al grande entonces ya no hace falta hacer un atraco en en Fort Knox no lo podemos hacer aquí

Voz 1515 10:54 la Casa de la Moneda ahora el Banco de España déjame que que cuente una cosa es que esto me hizo mucha ilusión y me estaba acordando de hechos mañana cuando llega de preguntado oye está hoy Rosa de seguridad en la puerta inician hoy libra dijo cuando se entere Rosa Rosa es una de las chicas de seguridad de la Casa de la SER lleva muchísimos años y la última vez que te entrevistamos Álvaro profesor yo recuerdo que fue justo el día siguiente de qué se emitiese la segunda temporada del final

Voz 12 11:24 ah sí

Voz 1515 11:25 entonces claro Rossi es que me lo contó esto después Rosa la de seguridad de la puerta llega el equipo de la prensa dice viene Álvaro muerte le podéis ir acreditando que tenemos que tenemos una entrevista en Hoy por Madrid sí sí ya tendré un revuelo de gente alrededor de alguien empieza a acreditar Álvaro Morte banal la octava planta al programa de repente ella te veía de espaldas pero no te reconocía vio la noche anterior fuera de temporada ella

Voz 5 11:53 su pistola seguridad cuando

Voz 1515 11:56 la vuelta hirió que era el profesor grito dice no sabes qué vergüenza hecho el ridículo

Voz 11 12:00 completamente grito el profesor dice perdía los papeles es precisamente la de seguridad alemanes

Voz 1515 12:07 además la de seguridad que me decía es que D

Voz 21 12:10 no te preocupes yo también lo perdí cuando apareció por la puerta

Voz 22 12:14 tenemos preparada una sorpresa vale la teoría del enseguida o qué

Voz 1515 12:20 vamos a hacer una pausa entre tanto te parece porque te hemos seguido en la casa de papel la transición tenías dos transiciones complicadas teníais una en la casa de papel una nueva temporada con un final tan cerrado y luego quedar tan marcado por el personaje has conseguido salirse de ahí con otra serie nos lo vas a contar ahora que es el embarcadero que me decían que no es ni a septiembre en octubre pinta para un poquito más adelante no importa

Voz 1 12:49 hoy por Hoy Madrid

Voz 24 12:50 Marta González Novo

Voz 18 12:53 además como los perros de su presa

Voz 1515 12:57 yo corro de otra

Voz 25 13:02 no me lo como

Voz 24 13:23 aquí continuamos con

Voz 1515 13:25 Álvaro Morte que ya no es profesor lo que es el protagonista del embarcadero de Whatsapp que me ha llegado Álvaro durante estas

Voz 1 13:33 entrevista es la hermana de mi mejor amiga es abogado y me dice

Voz 1515 13:40 estás con el profesor de la casa de papel esto me va a perdonar no decir quienes pero que lo voy a leer en directo dice me de rito tengo que entrar en una reunión con otros abogados y les estoy haciendo esperar para no perderme la entrevista

Voz 11 13:57 espero que no sea un caso muy importante

Voz 1515 14:00 ha pasado porque hacéis seis marca España es marca Madrid habéis llevado en Madrid por el mundo

Voz 26 14:08 sé que en Londre

Voz 5 14:10 es en Milán en ciudades que mí

Voz 1515 14:13 he visitado después ha sido una auténtica locura no el fenómeno fan es una locura no hay un hay una sensación de ver

Voz 7 14:21 digo muy tremenda cuando vas paseando por Londres cada veinte de treinta metros que para alguien de un país

Voz 5 14:30 Tinto porque está también visitando la ciudad lo que se ha dicho

Voz 7 14:33 ante

Voz 5 14:34 pues de Alemania de encantada de Perú de donde sea no de cualquier parte del mundo

Voz 27 14:41 y te felicito por el trabajo hoy por la serie y ignoto

Voz 5 14:45 solamente eso sino que lo lo más bonito es que que hay muchos de ellos que te dan las gracias por lo que han por lo que han vivido viendo la serie que que que hemos como como llevado como como más felicidad sus vidas no es una cosa que es que es muy bonita bonita

Voz 12 15:00 sí

Voz 1515 15:01 tenemos una sorpresa para ti estábamos escuchando a Travis

Voz 6 15:03 ver cuando hablamos de el embarcadero cuando se estrenó allá por en enero febrero

Voz 1515 15:09 no minó Travis ver la tocó en directo estuvo también Irene Arcos que hace de tu amante en el embarcadero in para el estreno de la segunda temporada la semana pasada nos acompañó en el programa una artista que nos encanta que Rebeca Jiménez que ofreció concierto en Madrid en la Galileo tiene una versión que huele tan a la segunda temporada del embarcadero que le dije a Rebeca porque no viene y la canta muy Chavela muy México qué tal en México el efecto Casa de papel

Voz 5 15:39 claro pues pues toda Sudamérica se pasa o sea que México igual

Voz 1515 15:43 es que lo veo por las redes hay una auténtica locura mira ayer es recuerdo cuando lo veamos lo que te has desde Vancouver que mañana estaba que hoy ya estabas aquí un llevó a hacer la broma dije bueno también es verdad digo estoy nerviosa bien el profesor Ian alguien desde Latinoamérica ponía pero tranquila así ya le has entrevistado más veces digo pero como pueden llevar la cuenta de las entrevistas que tiene el profesor por el mundo

Voz 5 16:07 sí sí sí es una cosa loca están están super pendientes de todo

Voz 1515 16:11 el ponemos banda sonora a ver cómo podría sonar por ejemplo la segunda parte del embarcadero con Rebeca Jiménez

Voz 5 16:16 estoy deseando escucharlo Rebeca hola hola

Voz 1515 16:19 que se te ocurriría sugerir a los productores de la serie el embarcadero que tocase en en la segunda parte

Voz 22 16:26 yo yo creo que esta canción estaría perfecta para el embarcadero puede decir que

Voz 1515 16:33 el embarcadero se puso en contacto conmigo con lo cual bueno habrá posibilidades a lo mejor no os aquí tal vez lo podamos escuchar es todo cante les encanta la versión estén la segunda temporada pues mira a la vas a tocar en directo

Voz 22 16:45 yo a Álvaro muerte bueno no me puede hacer más ilusión llega muy claro yo soy del fenómeno fan

Voz 1515 16:52 pero de las dos o de las malos de las ideado de elegir dónde cree lleva base entran Crack es que estarán las dos mejores series además de diferentes que es que hay ahora hablemos de la construcción del personaje también porque el profesor es un personaje tan redondo que el riesgo era encasillarse y de repente de encontramos en un en un hombre con alguien Javier Damián un ejercicio de empatía sin sometido ahí a una historia de amor tremenda entre dos mujeres también no en fin es que yo estoy deseando que también haya la segunda parte el embarcadero pero vamos a ver qué nos canta Rebeca Jiménez porque

Voz 22 17:25 puede que suene no en el embarcadero me vas a ver de momento máxima ilusión porque esta canción Álvaro

Voz 28 17:36 no no no

Voz 29 17:45 todos

Voz 30 17:49 lloro negro

Voz 29 17:53 pero niños

Voz 30 17:57 todo me lloro

Voz 29 18:05 pero cariños

Voz 31 18:10 sí

Voz 30 18:14 este sabroso sabroso

Voz 29 18:29 eso

Voz 30 18:34 en mil lloro lloro

Voz 29 18:39 ya

Voz 32 18:42 no

Voz 30 18:45 me llora

Voz 29 18:49 lloro

Voz 30 18:54 qué

Voz 31 18:57 es más luz

Voz 30 19:06 el y me llorón no dejaré te oí

Voz 32 19:27 sí

Voz 30 19:31 llora llora

Voz 29 19:37 Darío

Voz 31 19:40 ya era hoy

Voz 34 19:48 las obras han

Voz 31 19:52 vara ella

Voz 34 20:03 sí

Voz 29 20:08 quién te quieren más

Voz 32 20:12 es así

Voz 29 20:14 sí quiero quiere

Voz 30 20:18 llora hay que ir

Voz 29 20:22 que te quieran

Voz 31 20:26 Joan nada queda más quiere

Voz 35 20:36 en su vida

Voz 31 20:42 nada más ah

Voz 5 21:07 qué maravilla eh debo decir que que a mí la radio me encanta pero es una pena que no se puedan ver Nice antebrazos absolutamente con los pelos completamente

Voz 1515 21:17 yo te he estado dialogando varios vídeos pagaremos Rebeca Jiménez a quién hay que llamar para que esto esté en la segunda temporada del embarcadero redes

Voz 22 21:25 yo creo que como están escuchando el programa

Voz 1515 21:29 lo podemos conseguir esto está esto esto y esto

Voz 5 21:31 está en en esencia en en en en esa en ese verso maravilloso si ya te ha dado la vida qué más quieres llorona yo creo que eso ya está implícito en el embarcadero no estará o no está pero la esencia de La llorona ya

Voz 22 21:43 esta está totalmente imaginaros y sucede o sea lo que es para mí la ilusión máxima estar ahí claro es que verte en una de las favoritas hombre que tú le pones banda sonora a tu serie claro que sí escucharme pertenecer a ese fenómeno y esa maravilla que es el embarcadero Rebeca Jiménez gracias a vosotros gracias Marta

Voz 1515 22:07 Nos prestado ante un íntimo hoy de verdad eh un beso enorme me habéis hecho un regalo precioso de cumpleaños esto cumpleaños son niños bueno pues felicidades muchísimas gracias Hades no lo puedo pasar de mejor manera si supiéramos en Álvaro yo te cantaría

Voz 21 22:23 no pero me hubiera mucha vergüenza que en directo bueno pero para el próximo concierto Álvarez se tiene que animar a cantar conmigo también por supuesto

Voz 1515 22:33 hombre yo no hubiera cantarla llorona

Voz 11 22:35 la responsabilidad igual hacemos un play back ensaya una

Voz 1515 22:40 tienes que cantar yo te prometo que me contigo es más me está ocurriendo es que un día podemos hacer una recreación en el programa si se termina de confirmar todo traemos a Ismael Serrano que estos días me escribía con él porque va a venir que ha estado también de conciertos en Madrid la Gran Vía con Ismael Serrano te haces Un Bella ciao llorona con Rebeca Jiménez qué te parece

Voz 11 22:59 bueno y no te acaba sacando un disco

Voz 1515 23:02 venga qué maravilla Rebeca Jiménez gracias siempre muchísimas gracias muchas gracias dos cuestiones más que nos estamos quedando sino sin sin tiempo decíamos antes lo de la construcción del personaje si se que tuvisteis una reunión con los responsables máximos a la hora de construir personaje en Florencia eh os es cuenta ahí hablando de que

Voz 5 23:25 bueno con la condición de personaje del embarcadero recuerdo esta esta las de en Florencia fue donde estamos grabando la escasez de papel una conversación sobre interpretación y sobre personajes y demás que tuvimos en en una cena con Jesús culminar con que sabéis que es el director de la Casa de Abel con Pedro Alonso que hace el personaje de Berlín

Voz 27 23:44 in ya hablábamos

Voz 5 23:47 que cuando empieza el proceso de investigación y de creación de un personaje que es un personaje que está en ese guión y que con el trabajo de añadirle a los gestos la la cadencia todo todo lo que lo que tiene que ver con el personaje hay un momento en el que la pretensión el objetivo a conseguir es que ese personaje se acaba convirtiendo en una persona hay un día que Koke que por fin lo consigues no cuanto ya está está personajes cuando ya dejas atrás digamos el el la y la imagen del actor que está trabajando ese personaje parque ya veas a esa persona uno con el personaje de Óscar en el embarcadero una diferencia muy grande a la hora de construir el personaje del profesor en el el personaje profesores un personaje muy muy hecho desde desde fuera desde esos tics desde esos movimientos de este esa meticulosidad esa costa tímida nerviosa

Voz 1 24:48 y al mismo tiempo agarrar más

Voz 5 24:52 y también es una especie de máscara él es un tipo completamente oculto al mundo no con el personaje de de Oscar yo no quería a priori empezar a construir el personaje desde fuera sino desde toda la vorágine emocional que mueve al personaje pertenencia pesar esa esa columna interna de emociones no

Voz 10 25:10 in dejar un poco más libertad

Voz 5 25:13 aparte de fuera la tú ves al personaje del profesor

Voz 7 25:16 el esto realmente físicamente más allá de que sí

Voz 5 25:18 pues yo mismo el que lo está interpretando pero no tiene nada que ver digamos con un Álvaro muerte por el personaje de Óscar físicamente es totalmente sí podría ser más pero todo lo que le ocurre por dentro es lo que está digamos fuertemente construido con el personaje de de Óscar muy anclado a las a las emociones fue un poco el el el camino que yo pretende seguir en el en en la en toda la historia que se cuenta que estamos dando de ocho años de había otra cosa que me preocupaba era que yo quería mostrarles cuál es el Oscar del principio del final pero son ocho años no son veinte años ya en veinte años pues te pones unas canas te pone está cambiar más la forma a la de moverte pero ocho años es algo sutil pero está en con lo cual yo en la cadencia a la hora de hablar en el tempo en el eso en los hombros en en cosas pequeñas sí que quise mostrar decir vale estamos contando toda esta historia pero qué pasa si esto es en el primer año con el tercer año del sexto año el octavo año el dar todo ese abanico uno sin yo creo que si tú es el embarcadero y ves las secuencias del Oscar del principio

Voz 7 26:26 que así no Oscar más más despreocupado

Voz 5 26:30 más disfrutaron de según qué aspectos de la vida cuando llega el final te encuentras con nuestro Oscar completamente distinto no y ser recorrido no todo ese arco sí que me interesaba muchísimo pero

Voz 7 26:40 cuando me llamó cuando me llamó al espina para ofrecer del personaje del embarcadero me

Voz 5 26:47 me dijo te Via debía ofrecer una cosa ida además dices un eso es una putada están a punto por qué te voy a ofrecer un cabrón es un tipo que que engaña a su mujer y ahora tenemos que partiendo de esta base tenemos que conseguir empatizar con con este tipo y entenderle ideadas no fue uno de los de los grandes retos a conseguir no quieren que la gente que todos hemos recibido esta educación judeocristiana de que si quieres a una persona solamente puedes querer a una persona ni ya está no

Voz 12 27:20 el el destruir es hoy

Voz 5 27:23 de poner otra vez las cosas es decir bueno chicos hay especialmente hoy por hoy hay otras formas de amar no porque han de ese condenables no

Voz 1515 27:30 a mí me recordó mucho a un libro que te obliga a ese ejercicio de empatía afortunadamente que es la mujer justa de Sándor Marain que es esa historia de un de un hombre que mantiene una vida paralela con su mujer y con un amante durante años te cuenta la historia

Voz 12 27:46 él de cuéntale estaría la mujer

Voz 1515 27:48 son tres libros te cuenta la historia la amante y al final en el embarcadero lo que trata es de hacer es eso hay una cosa que te quiero preguntar siempre que te vayas y en los últimos días no han acompañado en el programa pues desde Héctor Alterio Javier Bardem Manuela Vellés actriz cantante y a todas les hemos preguntado por Madrid Central porque este sábado Jonan manifestación contra la decisión de revertir Madrid Central qué te parece esta decisión que

Voz 22 28:15 a modo el nuevo el nuevo alcalde tú no vives en Madrid Madrid me va algo más en las afueras pero bueno es inevitable pasar por Madrid qué te parece esta decisión

Voz 12 28:26 mira yo creo que que cuando se intenta echar para atrás una propuesta que de hecho se ha demostrado que está funcionando Creo que la única forma digna de defender esa nueva propuesta es que la mejore sino yo que tengo dos hijos de cuatro años me suena rabieta hay un partido político que tienes delante que esto contrario hay algo que le ha salido muy bien te ha gustado y quiere echar atrás eso es sucio

Voz 1515 29:07 Álvaro Morte diecinueve de julio tercera temporada de la casa de papel el profesor siempre es un honor compartir un rato de radio con este profesor absolutamente niño y sobre todo con estos regalos que me hacéis bueno tenemos hemos quedado en eso Ismael Serrano Bella Ciao la cantaremos en directo la cantaré sondeado el directa en el programa con Rebeca Jiménez Si se confirma que va a estar en la banda sonora del embarcadero hacemos esta versión de Chavela de La llorona en la cantáis me parece fantástico tal ensayan el hacemos próxima tiempo