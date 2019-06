Julio Llorente, tío de Marcos: "Es duro porque a nadie le gusta que su jefe le diga que no lo quiere"

Voz 1 00:00 pues el fichaje de lo que llevamos de verano como decía la gran operación es la que se ha producido entre Real Madrid y Atlético de Madrid con Marcos Llorente como protagonista una operación que ha dado con un canterano del Real Madrid como pieza clave

Voz 1582 00:10 el futuro del equipo del Cholo Simeone y que se produce en una familia súper deportiva de fútbol el padre de Marcos es Paco Llorente cuyo tío era ni más ni menos que Gento y en la gente y tío de Marcos es Julio Llorente olas Julio muy buenas tardes

Voz 2 00:24 hola buenas tardes daría un dinero por una cena

Voz 1582 00:27 Piedad en esa familia en la de historias de fútbol que tiene que haber Julia

Voz 2 00:32 te puedes imaginar porque hay muchos hay muchos de nosotros que hemos jugado a a profesional

Voz 3 00:37 mente hice se cuenta muchísimas casas es verdad sea que que tenemos para contar

Voz 1582 00:43 y qué qué pesa más el la genética o la tradición en esa familia

Voz 2 00:47 pues yo creo que las dos cosas si yo creo que las dos cosas son importa

Voz 3 00:51 antes para que eh pues futuras generaciones pues sigue habiendo deportistas de élite yo creo que ha a nuestros hijos Si bueno nosotros todos los oyentes les hemos inculcado el deporte como como una parte importante es educación yo creo que nuestros hijos ahora no lo mismo con con sus hijos al final e como a la tradición es la que es la genética pues también pues supongo que decidiremos la estirpe es años seguro yo sí oye el trasvase

Voz 1582 01:26 el Real Madrid Atleti lo vivió tu hermano Paco a la inversa lo habéis recordado estos días es algo que se ha comentado estos meses

Voz 3 01:32 sí sí desde luego que sí ha estado presente han estado presentes

Voz 1582 01:36 coincidiese tú con tu hermano Paco en el en el Madrid que teníamos la duda esta mañana

Voz 3 01:41 yo coincidí con él en el juvenil y luego en el primer equipo los dos años eso tiene que tener una

Voz 1582 01:48 a a jugar con tu hermano en el mismo equipo o no tanto

Voz 3 01:51 sí sí yo la verdad que lo disfruté muchísimo muy sí porque bueno tú siempre

Voz 2 01:59 yo creo que para llegar a a a

Voz 3 02:02 hacer tener éxito en el mundo del deporte especialmente en el futbol necesitas pues tener una serie de cualidades es la generosidad y compañerismo con tu hermana lo tiene si cabe más no porque es evidente que que

Voz 2 02:17 una de las tensiones entre todos nos ayudamos mucho y eso nos facilitaba las cosas

Voz 1582 02:20 eran épocas en donde yo hacía los entrenamientos del Real Madrid yo recuerdo salir en la Ciudad Deportiva Hay esas cosas bueno claro que yo tengo una edad muy claro al final me pierdo con con el paso buena el presente Julian como has ido esta operación de Marcos por el Atlético de Madrid cuando se empieza a gestar todo

Voz 3 02:36 pues siempre te hace estar cuando ciudad Le Le comenta

Voz 2 02:41 era un informa a amar

Voz 3 02:43 cosas que que bueno que va a tener pocos minutos que es lo mejor para él sería salir ir desde este preciso instante pues yo me pongo

Voz 2 02:50 va a trabajar en como a tres

Voz 3 02:54 comunicarme con con los clubes que creo que que pueden ser porque viene el perfil por su estilo de juego pues viera Marcos y a partir de ahí pues uno de los que en la

Voz 1582 03:06 en ese momento en donde el entrenador le dice a un jugador que lo mejor es que salga y que salgan del Real Madrid es muy duro para Marcos

Voz 2 03:14 pues me dan preguntó ya es algo

Voz 3 03:18 los compañeros tuyos yo creo que Marcos se evidentemente es duro porque no a nadie le gusta que que su jefe le diga que que no lo que no lo quiere entonces es duro y evidentemente para marcar pues también ha sido pero él es un chico muy maduro y lo ha aceptado con mucho optimismo incluso a mí me ha hecho sentir también verde

Voz 2 03:41 apostura en la que ella que yo me encontraba y me ha ayudado mucho para para realizar todas las gestiones tiene que realizar

Voz 3 03:47 con lo cual si te puedo decir que él ha sufrido pero pero en menor

Voz 2 03:54 la quizás yo pensaba que

Voz 3 03:56 ha podido influir un poquito más negativamente y se lo ha tomado muy bien Él es muy positivo oí mira siempre al futuro igual pues está muy ilusionado y yo creo que que ahora pues se abre una nueva etapa que esperemos que que sea fructífera

Voz 1582 04:13 estoy haciendo un cálculo mental Julio la conversación Zidane Marcos fue más o menos hace dos meses lo de el Atlético de Madrid se gestó muy rápido porque si yo no tengo mal entendida las cosas también estaba el Liverpool que es otro club de tela eh de de poderío de posibilidades de mucho futuro en la carrera de un jugador

Voz 3 04:31 pues mira yo contacté con varios clubes para informarles de lo que comunicarles lo que lo que había sucedido en la conversación que habían tenido ganas Marcos hay pues uno de los que estaba evidentemente al Liverpool y que había estado otros años también profesional Marcos lo que pasa es que Liverpool en este en esta ocasión para este año en la demarcación de embargos la tenía bastante bien cubierta era una de las prioridades para para las incorporaciones que iban a ser muy bueno me dijeron que en principio que no pero luego bueno más importantes de Europa que también han estado ahí yo he tenido conversaciones con ellos incluso reuniones pero ya te digo al Atlético de Madrid que bueno pues quitarse dio el el el paso más firme Mi nos convenció y creo que que bueno creo que hemos acertado espero que sea así que a Marcos le vaya muy bien y está muy ilusionado y quiero que que si sigue jugando o entrenando con el convencimiento de la disciplina de que lo ha hecho durante estos últimos años pero que va va a rendir bien iba a tener éxito

Voz 1582 05:43 estaba buscando paralelismos por ejemplo con Álvaro Morata ex canterano el Real Madrid que después de una etapa acabó en el Atlético de Madrid Marcos también canterano el ser de la fábrica hace que subir en el escalafón en el Real Madrid Julio sea un poco más complicado que si no lo eres el venir desde abajo y haber pasado todas esas etapas

Voz 2 06:03 pregunta la verdad que no sé qué contestarte porque ni tan insultante verano ya en el primer equipo Mi hermano Paco también es decir no sé qué decirte pero yo creo que es posible que a lo mejor a los jugadores que vienen de fuera que ficha ni gasta más dinero para incorporarle pues a lo mejor les un una cierta preferencia pero tampoco

Voz 3 06:26 quiero pensar que sea así no tiene que sirve sirve el que no no sirven yo creo que los entrenadores me uno se fijan no pero bueno que el caso es que la situación está como está ahí yo que no me pongo a pensar en más cosas se tiene que mirar hacia adelante Marcos está feliz ya digo que con mucha ilusión y es cierto que deja un pasado de muchos años en el Real Madrid y que que bueno lo seguramente en seguir pues hubiera sido muy bonito para él también pero

Voz 2 06:56 pero ya la la la opciones ya está olvidada es pasado y hay que pensar en el futuro es el Atlético de Madrid

Voz 1582 07:05 venga pues al futuro si en el Real Madrid va a tener pocos minutos esto sí los tienen el Atlético de Madrid porque lógicamente si no no lo hubiera fichado hasta dónde puede llegar Marcos en el mundo del fútbol Julio

Voz 3 07:17 pues no lo sé yo tengo mucha confianza en él es cierto que que no sabes lo que lo que depara el futuro porque hay y en muchas circunstancias en la en la vía de un jugador de o de un deportista en general tiene que tener suerte evidentemente pero lo demás yo creo que lo tiene el es muy disciplinado muy profesional trabajador Se cuida es yo creo que aquí tiene una importante circunstancia que jugó a su favor es que el entrenador del Atlético de Madrid Simeone le me quiere y quiere que de hecho ha empujado mucho porque Marcos llegar al Atlético yo creo que eso pues si juntamos todo pues es evidente que que lo más probable es que funcione pero a partir de ahí ya no sé ojalá que que el que él pueda lo hasta estaremos feliz porque se va a sentir más importante evidentemente eso influye mucho en en el estado anímico

Voz 2 08:16 yo en una persona non jugador eso les va mejor pero por

Voz 3 08:23 que en definitiva al aquí muchas veces las sensaciones

Voz 2 08:28 en la que la mentalidad pues se refuerzan con con hechos no cuando tú está respaldado por el entrenador pues tiene mucho más que ganar

Voz 1582 08:37 va la última eh Julio Llorente obviamente cuando fue futbolista no acuerdo porque hizo diez mil entrevistas yo sí recuerdo el trato con Julio Llorente de cuando nosotros empezábamos como un jugador asequible amable súper educado es decir con los que mantenías muy buena relación no ayunar analistas nombre sí pero pero a mi me gusta contarlo porque son muchos los jugadores que han pasado durante mucho tiempo cada uno sois de una manera y es bueno que que la gente sepa cómo cómo es dicho esto ultima pregunta podía ser más amistosa pero te vas sonara me que equipo ves que se está reforzando mejor teniendo el corazón blanco que se que tienes parte el Real Madrid o el Atlético de Madrid

Voz 2 09:18 bueno a ver yo creo que cada cada cada club tiene

Voz 3 09:22 sus sus fichajes en mente

Voz 2 09:26 pero si les preguntas a a cualquiera de los dos te van a decir que lo que llevará fichar sólo mejore no yo creo que nosotros lo están haciendo bien lo están haciendo bien creo que son fichajes de altura

Voz 3 09:39 entonces pues es evidente que que hay

Voz 2 09:43 en a una paridad ahí puede hacerlo a ver un equilibrio que están haciendo algunas contrataciones

Voz 3 09:49 lo que sí es verdad es que quizás el Atlético de Madrid lo tiene mucho más difícil porque tener en cuenta que muchos jugadores del once titular han salido tienen que ir contra

Voz 2 10:01 qué tal no jugadores para para cubrir una una plantilla sino para para no es un poco más difícil pero bueno creo que ambos clubes están fichando creo que muy bien y espero que el próximo año las próximas temporadas pues eh eso se ve ha respaldado con buenos resultados y éxitos y títulos es lo que al final los pues busca cantar

Voz 1582 10:26 sí tanto que se bueno pues Julio no te molesto más que se has tenido que hacer un gol con la agenda para atender a SER Deportivos te lo agradecemos si estamos seguro de que a Marcos le va a ir bien en el Atlético de Madrid como yo tenía la certeza también de que si se hubiera quedado en el Real Madrid a lo mejor este año no pero luego también lo hubiera ido bien y Julia muchísimas bajas

Voz 2 10:44 muchas muchas gracias a todos