Quiere despedir a una empleada porque tararea continuamente durante el trabajo

Voz 4 00:42 claro cuando alguien te dice no mira es que no vamos a compartir decisiones voy a tomar yo en todo caso algunas de las ideas que son tuyas las voy a llevar a la práctica yo de Mario como subir el salario mínimo por ejemplo por qué me hacen esto porque soy negra

Voz 6 01:01 a haber pasemos lista Toni Martínez esta nueva y Pilar de Francisco también Sheila Blanco también Especialistas secundarios no han llegado vale me haría usted

Voz 7 01:12 sí sí Illano yo creo que hay más hoy no tenemos desafíos

Voz 3 01:16 no Braulio y hoy no pero afortunadamente

Voz 8 01:19 pero

Voz 0230 01:20 el presidente iraní se llama Hasan Rohaní ya ha dicho que alguien en la Casa Blanca tiene problemas mentales en una frase que hay que interpretar positivamente porque mientras insultan no se tiran bombas mal

Voz 3 01:34 claro

Voz 0230 01:35 con las medidas que ha adoptado Estados Unidos esperaba aquí

Voz 9 01:37 tan colapsar en dos o tres meses y ahora me que nuestra nación avanza con más fuerza en todos los campos las acciones de la Casa Blanca significa que tienen un problema mental importante

Voz 10 01:47 nosotros somos pacientes pero eso no significa que tengamos miedo

Voz 0230 01:54 nicho de Boris Johnson que es candidato al líder del Partido Conservador británico fue periodista quién se le ocurre lo que fue su jefe ha escrito un artículo sobre el una semblanza

Voz 8 02:06 además semblanza que a ver qué le que el desempleo

Voz 0230 02:11 la semblanza dice que es un sinvergüenza un ególatra Un banco en bancarrota moral y un cobarde siendo esto último ya lo de menos porque cuando te han llamado sinvergüenza en bancarrota moral ser cobarde que hasta aquí Campeonato de España de canciones relacionadas con el calor

Voz 8 02:25 hoy presentamos esta de Rosario de tinte descriptivo naturalista hay que calor estoy tirada en el sillón

Voz 3 02:34 eh es irme

Voz 0230 02:50 hablé si hay ola de calor en la radio van a sonar canciones que hablan de calor es inútil luchar contra ese es mejor unirse al enemigo iremos escuchando a lo largo de la semana canciones que hablen de calor y el personaje del día es

Voz 3 03:04 nada

Voz 11 03:06 no

Voz 8 03:10 Iván Espinosa de los Monteros portavoz de Bonns ya desvelado el secreto de la trompeta el Partido Popular y Vox firmaron un acuerdo para formar gobiernos de coalición con Ciudadanos en toda España el tercer punto del acuerdo decía este acuerdo secreto como la trompeta

Voz 10 03:29 tan iguales española se ha enfadado porque no le dejan gobernar

Voz 8 03:35 me ha enseñado el secreto ha dicho sacaba secreto porque aquí no se cumplen Iván Espinosa de los Monteros

Voz 12 03:43 es una vergüenza una mentira timadores Boozer engañar ahora pasa te trae quiero J tasadora

Voz 0230 03:51 bueno basta basta de bromas ahora sí a consecuencia

Voz 8 03:54 el da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición será la labor de controlar fiscalizar a los gobiernos

Voz 10 04:13 desde ahora estarán en minoría constituidos por el Partido Popular luego cuidado cuidado cuidado

Voz 8 04:19 no es que se rompan en todos lados y ahora sean enemigos rompen el acuerdo en aquellas localidades donde consideran que sido incumplido pero como los ayuntamientos ya están constituidos las alcaldías no corren peligro con lo cual es muy difícil saber aquí Nos están tomando el pelo cada cual pues puede pensar si si hace mucho ruido pero no hay una consecuencia práctica inmediata esto es tomadura de pelo el damnificado

Voz 0230 04:43 es otra vez Ciudadanos

Voz 7 04:48 muy debajo ciudadanos

Voz 8 04:50 ciudadanos se encuentra con un papel firmado por PP y Vox que dice que harán gobiernos de coalición con ellos con Ciudadanos C's dice que con Vox coalición no tiene y no quiere hay una sangría Interior por este efecto Groucho Marx sólo la imagen de un pacto político que han firmado los secretarios generales de dos partidos el Partido Popular y Vox y que en su tercer punto dice este acuerdo es secreto ya esto ya es genial de llaman gobiernos de la libertad no son libres ni para contarlo no a libertad El caso de la libertad inglés

Voz 13 05:22 claro

Voz 14 05:26 sí

Voz 13 05:28 venga si has tutorías como Dios manda

Voz 15 05:31 ha jugado más cómodos

Voz 1610 05:38 María sí empezamos con Enzo Vizcaíno que tuitear sobre la actualidad televisivo política

Voz 16 05:43 alguien que haya visto Chernóbil me sabría decir si es correcto el protocolo de evacuación que están siguiendo con Ciudadanos

Voz 1610 05:50 Fedele estaban pronóstico de tiempo que no va a fallar

Voz 16 05:53 este será el verano más caluroso del año

Voz 15 05:57 por

Voz 1610 06:00 vamos ahora a compás con Fire que en la estrategia de aprovechamiento sostenible de tele

Voz 16 06:05 en Televisión Española ola de calor Antena tres ola de calor cuatro ola de calor Telecinco ola de calor ola de calor kitsch la isla de la ola de calor

Voz 1610 06:15 el Sálvame calor a un tuit de la pequinesa que empieza a lo que acaba lo Faemino cansado

Voz 16 06:24 hola soy la muerte y lengua llevarte llega pero que tocado madera a entonces no perdón a ver todo sea eso

Voz 1610 06:32 ya bueno estéticas con este tuit delicioso del cansino

Voz 16 06:35 a Royal cuando un biblioteca cuando un bibliotecario no tiene ganas de trabajar se trae un spray

Voz 17 06:42 ya lo había pillado no había mirado

Voz 18 07:04 a ir vamos

Voz 0230 07:36 bueno esta canción esta canción no va exactamente sobre la ola de calor pero podría ir sobre la ola de calor

Voz 19 07:41 no

Voz 20 07:49 guays no

Voz 15 07:53 bueno un poquito más digo lo de

Voz 0230 07:58 calor el nuevo alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jakome quiere un parque acuático a poder ser ideal si no puede ser ideal que sea pichichi

Voz 21 08:07 por favor si no sería un auténtico fracasado otra cosa es que hagas el parque acuático sueños vamos a intentar hacer el parque acuático de nuestros sueños lo vamos a intentar Ci la Xunta al final no cede se haría en el Montealegre Montalegre pero yo creo que es un error ya que comenzó la Xunta de allí pero al final la Xunta se mantiene sus precios la Xunta es la que manda pues como se dice vulgarmente hay que joder

Voz 10 08:26 no lo que hay que con lo cuál cuál es cuál es cuál es la

Voz 0230 08:30 situación del parque Radio Ourense María Capello buenas tardes

Voz 10 08:33 buenas tardes Marina hola qué tal

Voz 1271 08:37 lo cierto es que la del parque acuático ha sido siempre la propuesta estrella del nuevo alcalde de Ourense de hecho Gonzalo Pérez Jakome quiere que sea el único en el sur de Europa con una sección de agua termal que permita su disfrute durante todo el año pero su idea fue tomada chirigota hasta hace unos años en las pasadas elecciones autonómicas en las que Feijóo revalidó la presidencia de la Xunta el Partido Popular también prometió o parque acuático para Ourense la única provincia gallega asignar Jakome dice ahora que intentará convencer a la Xunta para que lo construya en el ayuntamiento de Ourense tiempo tendrán para ponerse de acuerdo ahora que el Partido Popular y la democracia ourensana de Jakome gobiernan en coalición en la ciudad eso sí Jakome ser reservado para los suyos

Voz 15 09:18 la Concejalía de Infraestructuras porque la del parque acuático

Voz 1271 09:20 con no es la única promesa electoral que tiene que cumplir también se ha propuesto construir un centro de inteligencia artificial e instalar ascensores escaleras mecánicas para salvar las diferencias de altura en varios barrios de Ourense

Voz 10 09:33 bueno qué calor que hace mucho calor mucho calor María dura bueno ni frío ni calor

Voz 15 09:51 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0230 09:55 te vamos con las aventuras de Guillem

Voz 22 09:58 Mo

Voz 8 10:01 a mí me

Voz 23 10:15 como el personaje que quería ser vampiro pero no le mordía así estamos por eso Espinosa de los Monteros denuncia la bigamia popular

Voz 8 10:25 el PP firmó a sabiendas un pacto con Ciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado como así es vox y el PP tienen firmado un acuerdo secreto que habla de gobiernos de coalición con Ciudadanos y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea dice que claro que pueden hacer público el secreto

Voz 24 10:47 han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque las otros todo lo que firmamos sea para guardar discreción osea para hacerlo público tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir se va a llevar a cabo no

Voz 0230 11:04 lo que esto es lo que durará esto no lo sabemos pero es súper divertido y por supuesto

Voz 8 11:10 sí por supuesto dice Teodoro García Egea que van a cumplir todos los acuerdos que aún están a tiempo

Voz 24 11:16 hay que respetar los veinte días que aparecen en el punto número dos que tienen de margen los distintos alcaldes para poner en marcha su Gobierno no es importante para avanzar las negociaciones sin distorsiones dicho esto nos parece muy bien que se haga público no claro

Voz 0230 11:33 eso que el punto número dos por eso firmando el punto número dos es el que van desde el punto número tres y el punto número tres es el que dices tonto contamos ya está diciendo dijera que van a cumplir el acuerdo que habla de coaliciones de gobierno con Ciudadanos y Vox todos tenemos seguro la imagen del debate televisado de las elecciones generales descanso al final unos recuerdos y al final con Albert Rivera caminando a todo los platos no miraba a nadie con la mirada fija cinco pasos una dirección si yo también estoy muy muy deprisa

Voz 8 12:07 ahora es probable que esté así en su casa

Voz 25 12:10 no yo repitiéndose qué pasa qué pasa estamos más estamos muy bien no pasa nada estamos bien estamos bien estamos bien no pasa nada no pasa nada ciudadanos techo mejor

Voz 8 12:16 con todo lo nada más sonado la encargada de decir ahora no pasa nada es Inés Arrimadas convertida en Inés Arrimadas que ha disuelto su personalidad en el mensaje de Albert Rivera

Voz 26 12:28 el único cambio que ha habido en ciudadanos es que antes teníamos treinta y dos escaños era tenemos cincuenta y siete antes éramos un partido de oposición y ahora somos un partido de gobierno

Voz 8 12:37 es es una frase de Albert Rivera lo hubiera dicho de Rivera hace hace tres meses en Ciudadanos hay discusión crisis bajas por los acuerdos con Vox Rivera ya Arrimadas dicen que no los hay Espinosa de los Monteros el acuerdo con Vox y ustedes lo pueden comprobar en el documento que les hemos entregado habla con absoluta claridad de gobiernos de coalición PP Ciudadanos y habla con absoluta claridad de alianza PP Ciudadanos en toda España

Voz 0230 13:08 a España mientras tanto Ciudadanos está como Luis Suárez en la jugada del penalti

Voz 10 13:13 el partido contra el portero

Voz 0230 13:16 ahora con la mano y Suárez reclama penaltis no de verdad y bueno también está el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano

Voz 3 13:24 a él no estará en un partido que llegue a acuerdos con voz

Voz 27 13:38 ah

Voz 8 13:44 menos mal que hay quién tiene una solución para todo en cuatro palabras

Voz 28 13:56 hombre

Voz 0230 14:08 número dos del PSOE José Luis Ábalos tiene

Voz 8 14:10 cuatro palabras el Partido Popular y el Partido Popular debe abstenerse Punto pelota si se abstiene el Partido Popular en la investidura de Pedro Sánchez ya pueden votar en contra todos los demás los de Ciudadanos dos veces añade algo Ábalos el Partido Popular debe ser consciente

Voz 29 14:34 de que los ciudadanos observan toman nota

Voz 8 14:38 yo creo que sobrevalora los españoles si Ábalos cree que los españoles estamos observando y tomando notas que nos sobrevalora tiene otra propuesta Ábalos

Voz 29 14:47 sí que Le pedimos de ciudadanos que escuche a su partido y se abstenga también en la investidura de Pedro

Voz 0230 14:55 si cualquiera no se abstiene Ciudadanos se abstiene al PP al final tendrá Pedro Sánchez pero pero tampoco para hacerse el chulo también

Voz 8 15:02 paso escuchamos al secretario general de de Ciudadanos José Manuel Villegas que en una entrevista esta mañana en Onda Cero dice Ciudadanos

Voz 0230 15:12 está en un buen momento pero vamos a escuchar a Villegas porque antes de decir buen momento es el escaparate nos dice cómo estás estoy bien

Voz 10 15:27 es un una llamada del subconsciente

Voz 30 15:29 yo creo que Ciudadanos está en un buen momento iba iba

Voz 10 15:32 es genial

Voz 0230 15:38 luego está el llamado fantasma de las elecciones generales

Voz 3 15:53 se pondrán de acuerdo

Voz 0230 15:55 PSOE y Unidas Podemos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ayer decía Pablo Iglesias que estas negociaciones no pueden ser un partido de tenis

Voz 4 16:04 que no es sensato negociar así como sexto partido de tenis

Voz 8 16:08 pero hoy que ha vuelto a hablar de lo mismo como todo el mundo ha cambiado de deporte aunque se mantiene dentro del marco de la raqueta cada cual que haga lo que considere pero nosotros no vamos

Voz 31 16:21 entrar en una dinámica de partido de pimpón en el que nos hagan ultimar a través de medios de cómo

Voz 8 16:26 entonces Pipol no puede ser un partido de pimpón y Pablo Iglesias debía estar convencido de la bondad de su metáfora porque la repetido creo que no respeto

Voz 31 16:37 sale plantear una partida de pimpón en los medios de comunicación cuando lo que se está jugando nuestro país es un gobierno

Voz 8 16:45 y finalmente Pablo Iglesias ha ido a asegurar que salga la metáfora seguro ICREA

Voz 31 16:50 lo que dar una imagen de desorden una imagen de partida de pimpón una imagen de Ultimátum a través de los medios de comunicación no es lo que está pidiendo la ciudadanía española

Voz 8 17:00 bueno aquí se plantea parte de repetirlo tres veces se plantea una duda sobre el nombre tenis de mesa pimpón o pimpón pimpón con con como el de Barrio Sésamo

Voz 3 17:11 caramba el gran Isaías digamos pimpón no tiene solemnidad no jugara

Voz 0230 17:28 por ejemplo jugar a pimpón claro es que si bueno pero tú dices soy campeón del mundo de que de pimpón

Voz 32 17:35 hola don Pío no bueno nada bueno

Voz 8 17:39 esta tarde está Pablo Iglesias y Moncloa jugando a tenis a pimpón a ping pong porque es que tampoco no Vince Vaughn vivimos con bueno no se sabe esto que lo resuelve Isaías lo que tampoco se sabe es como hay que reaccionar si se escapa a León en un trabajas no León unir para eso se hacen simulacros pero claro como de hacer un sí

Voz 0230 18:05 se simulacro con personas dice

Voz 8 18:07 trazado hasta luego

Voz 33 18:10 a falta de nervioso un hombre se disfraza de León para

Voz 34 18:14 de que los empleados del zoo practiquen cómo actúa

Voz 33 18:17 cuando se escapa uno de verdad es el titular de veinte minutos es bueno total y ahí un vídeo grabado por uno de los visitantes en las imágenes se puede ver al personal del zoo colocando una red de seguridad para acorralar al hombre León este avanza dando varios tumbos e intenta empujar la estructura que sujeta la red llegando a tirar aún llegado luego aparece una furgoneta del Interior no de los trabajadores dispara con una pistola de vete disfrazada de León finalmente cae al suelo se supone que derribado por los somníferos y mientras tanto mientras el equipo del CSIC lleva al animal aparecen en cámara dos Leones de verdad observando la escena

Voz 15 18:53 sobre una Jarvis

Voz 33 18:58 son gente especialista

Voz 6 19:03 la secundarios pues nos ha llegado ya

Voz 1610 19:06 la redacción una noticia realmente sorprendente e inquietante relacionada con esta ola de calor de cariz que que va a dejar España como Desembarco del Rey resulta que un hombre de Alicante ha llegado al trabajo esta mañana ya ha tenido problemas porque atención

Voz 32 19:22 no ha hablado de calor

Voz 1610 19:25 no ha dicho ni media de calor menudo buenas tardes

Voz 16 19:29 hola a tarda unas seis Gemma tarden

Voz 15 19:33 ahora ya está

Voz 1610 19:34 pero ya es tarde que es que es que ha pasado van a por lo que hay que estar ya me distraiga llegas pensando en tus cosas

Voz 8 19:43 si los hechos

Voz 1610 19:46 las bolsas los hechos usted trabaja en un polígono industrial en las afueras de Alicante Almería lo dicho afueras de Alicante y usted

Voz 16 19:55 a trabajar a las ocho chocó pienso que ha pasado los ocho nada entro la ocho hay su madre afronta el cuello porque está empapado al calor claro si hacía calor me cambia la de camisa porque la tenía empapada Navas las cara Illes hecho a todo el mundo como le digo presente legó hola qué tal buenos días ya está ya está nada bueno

Voz 1610 20:16 bueno hacía y me sentara

Voz 16 20:19 bajar vale y se quedó callado es que mi trabajo en esa cita muchísima concentración y además yo estaba pensando en cosas mías Baselga que aquí en el cuello que no me gusta nada problema con mi padre que que sale sale de la cárcel mañana el cambio del calor no no en fin cosa que me pasan a mí por la cabeza es que no no tendría la calor calor eh

Voz 1610 20:39 ya está todo como había cierta hostilidad en el trabajo pero o que todos me miraban cuchicheos van a mis espaldas compañeros se situó decían sus compañeros parecían no se trescientos entiende nada porque se va a eso se llama cuchicheos Guti los cuchicheos cuchicheos eso justamente esto lo he dicho que iba la cosa así por fin llame gira ha dicho Abel que dice así tal cual esto es el tema que sacaba ha visto Chernóbil pero usted está loco sí que ha hecho ello ahora que ya se han pasado escuchar gritos pero en qué planeta vive que sino lo que hace que si no sabe la ola brutal de calor ya está aquí que si la tierra se derrite tú hablando de gilipollez es que si vives aisló

Voz 16 21:32 ah de todo que si no te importa nada una mierda que sí Matías con la boca bien es bueno porque todo lo personal no lo pierda todo lo que duele Irán bueno

Voz 1610 21:41 hechos una furia también es un poquito normal porque el tema de conversación a mala noticia llegan los jefe problema hay hay que AVE que me he pasado toda la mañana enteras sin hablar ni una sola vez del calor puesto de patitas en la calle sí sí sabemos los novios de calor esto Dios sí que es una muestra cierto desprecio que tiene usted la capacidad de empatía pero de despedirle me parece un poquito heavy se van a trabajo la Agencia Española de Meteorología ha coño

Voz 16 22:11 vale bares allí un poquito más sabes sin son eso sí sí sí habla del tiempo es una premura elegía no lo llevan bien no con lo sentimos porque además no

Voz 1610 22:32 a cinco que no había hasta temperaturas ya está más alegre tropicales junio no tiene precedentes de remontar Baena suerte me nudillos suerte en esta nueva que queda bastante os habéis fijado

Voz 35 22:49 yo

Voz 36 22:53 con

Voz 6 23:43 son las cinco y treinta y siete las cuatro y treinta y siete en Canarias seguimos en La Ventana en todo por la radio por cierto mueve a todo por la radio Laura Piñero que lo sepáis

Voz 40 23:52 la tarde con las musiquita es habituales pero antes

Voz 1610 23:58 sí sí sí

Voz 15 24:00 sí

Voz 41 24:03 la dignidad de nuestro corresponsal en el filme con respeto por favor

Voz 34 24:12 siete décadas la picardías esto no

Voz 6 24:17 llega el verano

Voz 34 24:17 o sea es así estaba Lorger Sex on the Beach en mojitos gente pensando ya en chiringuito en la playa pero en Youtube existe una realidad paralela es la de Sor Marta la monja youtuber lleva poquitos meses pero yo sé que tú enceres llevan sólo dos mil pero porque muy pocos meses

Voz 1610 24:35 no quiere porque no quieren que poco a poco

Voz 34 24:38 hoy vive en León en un monasterio benedictino y en su caso pues si hace honor a eso de aquí sufriendo esto es su día a día

Voz 42 24:50 los árbitros no les después de hubieran venido trabajando téngase bola iguales al estudio a la altura tenemos otro Ramos salir vamos a dar un paseo por el trabajo pedirle que es fácil seis tenemos otro rato de personal más tarde esposo de la luz la película

Voz 6 25:28 que que mejora el sonido lo dio todo lo que tiene

Voz 34 25:34 bueno es una vida no se escucha hizo esta muestra especial totales común youtuber más a ir de casa y hablar hablando todo el día tú creas tu a otro influencer atípica es Guadalupe la abuela de Youtube hemos hablado seis por

Voz 6 25:50 en Juego de Tronos hasta

Voz 34 25:52 cada semana los capítulos su plan es un poco mantita Netflix ganchillo

Voz 43 25:58 ahora se reciclarse o morir sean ancha

Voz 34 26:00 todo a la casa de papel

Voz 2 26:03 la prole porque también lo veía bien hoy State está haciendo un perito de estos Papademos tapar este niño no me gusta a mí el ambiente no no me gustaba aspectos de este niño no es mucho más que la primera de mayo esté que dicta

Voz 34 26:33 pues claro gracias a esta abuela no se pierde esa tradición de hablarle a la televisión son caro ella añade también te has quedado con hambre niña te frío un huevo la casa para Francesc Cesc destrezas mucho gastar mucha caloría sobre comida el verano está al cantante nutrición Mi dieta cojea en este caso está el rumor y como determinados alimentos me pongo más moreno es más morena aquí la explicación

Voz 1796 27:00 la coloración final de la piel de una persona además de obviamente en la propia genética va a depender de cómo son las exposiciones sola desde esta persona síntesis de melanina pero también que su alimentación quiere esto decir es si es si pretendo ponerme Moreno tengo que informe a zanahoria pues mira no es así lo que es importante tener una posición responsable Anson son Iker saber alimentos que te pueden ayudar a tener un poco de coloración extra tanto en tonalidades amarillas naranjas pero lo importante es tener sobre todo una piel saludar de hasta aquí el vídeo de hoy

Voz 34 27:31 bueno se ha quedado claro no he dicho en lenguaje un poco más informal que tenga cuidado que te puedes quemar te empieza a caer la piel a la velocidad que militantes a Ciudadanos entendamos todos vamos con la novedad de la semana el videojuego de Harry Potter Youtube paralizado fue luz tú el uno de los youtubers españoles más famosos ocho millones de seguidores quién lo estreno es como Pokémon Go si os acordáis de los cogemos pero en vez de cazar Pokémon escazas magos malos pero es igual por lo demás tu vida social a pique

Voz 44 28:06 Harry Potter está aquí es real

Voz 0230 28:11 Dios mío me acaba de Harry Potter a través de mi teléfono

Voz 44 28:13 no hemos lanzado a los de Harry Potter tiene cuatro he ido nuestro primer lo hago persiguiendo es una línea que escupe fuego tío el fuego luchando contra una especie de felino extraño oh Dios mío vuelos pues nada a seguir andando despedimos por el día de hoy

Voz 6 28:38 bueno ya venció en las granjas escuelas sí si todo muy a tope

Voz 34 28:46 bueno también advierte de este juego mirar antes de cruzar sobretodo en estos juegos de realidad aumentada que tienes poderes pero no lo suficiente como para hacer las farolas transparentes hilo por último oferta para el verano el canal Jerez Adventure un canal que se dedica a hacer crítica de parques temáticos montan en montaña Así hacen su Review supondría para aconsejar tela no cuentan curiosidades

Voz 15 29:09 la rusa no por favor por ejemplo

Voz 34 29:12 también con los parques temáticos en general pues te investigan y te cuentan curiosidades como esta de Port Aventura

Voz 45 29:17 muy buenas chico está en el día de hoy vamos a hablar sobre el icónico parque temático del Resort de la Costa Daurada Port Aventura Park rico en curiosidades Ci muchos detalles en la entrada de la atracción si Odyssey se rodó el videoclip de Bekking África mete mete en el año dos mil nueve

Voz 6 29:34 adrenalina me parece muy bonita no la hay muy Jorge Drexler está eso no Sheila Laura nos habéis estado Port Aventura yo sí un par de veces yo sé muy adentro tampoco bueno está una asamblea de la SER y estoy Cani eso no tuviese Rami mítica da mucho miedo pero no campeón Rami pero hay que hacer un debate montaña rusa sí o no

Voz 15 30:04 si es que no estoy proponiendo eliminar todos los hemos nada los coches que milenios tampoco se quitaba Silvia Pérez Cruz que sacará disco en noviembre

Voz 0419 31:11 con esta y otras canciones forman parte de un trabajo muy especial llamado Proyecto drama digo especial porque incluye temas del artista vinculados a otras disciplinas artísticas como la danza el teatro o el cine según ha contado la propia Silvia la idea parte de su

Voz 6 31:29 recuerdos en la escuela de creación que tenía

Voz 0419 31:31 a su madre allí ellas se vinculó junto a otros niños a la música pero también a diferentes artes como el dibujo relaciones que la han acompañado durante toda su carrera hasta este homenaje tan particular que siga el baile de Sílvia Pérez Cruz

Voz 28 31:55 Juan eh

Voz 15 32:22 alguien le ha cambiado la voz como si estuviera que está haciendo una versión de tan si no pero me gusta estamos poniendo la voz en otros cinco

Voz 34 32:39 sí que sale

Voz 15 32:41 a propiedad pero ese ya está

Voz 6 32:44 yo forma parte de la banda sonora de una película es un antiguo tango Armitage dos Silvia Argentina

Voz 7 32:53 mira no

Voz 1610 33:01 vamos a ir con la selección clasista de la radio española te diré que lo que damos a la gente

Voz 15 33:15 la montaña rusa

Voz 1610 33:19 ante la gente guay problema es que por ejemplo en Botsuana pues parecen ridículo pero yo me pregunto estamos en bueno no verdad pues ya está una llamada como una persona guay que tiene problemas que también merecen ser escuchadas hola muy buenas tardes qué tal hola perdón por el Cachón de hito aquí generalizado

Voz 13 33:37 se sabe escuchar un hombre señora mira a mi me gusta seleccionar arte bingo cuadros

Voz 48 33:48 he aquí de Chopard

Voz 13 33:51 con música sí paros Familia fue una excepción y pintó un cuadro abuelos bisabuelos que padezca siempre contaba que fue a donde eso a vosotros Chopin cerril lo dijo su Pang Seopan mi bisabuelo mucho Pinocho bicho raro paso si le dijo un cuadros Se ve que le dijo músicos y lo pinta un cuadro Mi vida Julio dijo sí prohibía buena buenas según Julia a mí me dijo mira te insultado seis mil RACC más dos mil Hanson trescientas rupias y dos entradas para lo es quizás Sapa

Voz 1610 34:33 en el cuadro pero hay un problema cuál cuál sobre lo que tienes

Voz 13 34:42 a ninguno para eso no para que es que tengo una formidable más en casa que es muy triste para los que tenemos cuadros que son de sopa de Kandinsky en casa que el resto la gente no sepa vale para casarnos voy a invitar pero muchos al menos que sepas que yo tengo cuadros de Larsen casi vosotros no

Voz 1610 34:59 desgracias y también venga

Voz 15 35:03 eso

Voz 1610 35:08 saludamos a otro amigo pudiente con problemas hola buenas

Voz 32 35:11 buenas tardes tu nombre su eso gemela de las que en Burgo de los Robledo

Voz 1610 35:17 y como les tiene que hemos así

Voz 13 35:20 bueno la gente suele llamar cantamañanas pues adelante con el problema que mañana no

Voz 32 35:26 el piano de cola precioso está pienso

Voz 13 35:30 no voy a que me ya defensa cincuenta está muy bien a muerte

Voz 32 35:39 verdad que mi vida me lo compré sola para para ver si la rumba la aspiradora ésta sabía sortear ataques muebles

Voz 1610 35:46 por eso

Voz 32 35:49 me dicen que para bajarla por la fachada con una grúa sexta permiso hay que corta la calle hembra explicó Toni todo esto tal vez verme la casa con el Pia dentro vale muerto el perro se acabó la rabia

Voz 1610 36:00 sea te te vas a hacer de la casa porque porque te molesta el piano

Voz 32 36:03 sí ya he visto dar una casita en la deja muy bonita ha encargado que maten a ciento cincuenta elefantes más para que me

Voz 13 36:09 otro había no ya pero si no lo vas a tocar

Voz 32 36:14 volverán de vacaciones con otro piano qué remedio la gente como yo no podemos permitir una casa sin piano

Voz 15 36:20 desde la gente como tú lo de casa sin piano

Voz 13 36:31 la última llamada hola buenas tardes el nombre del buenas tardes a varios si si hubiera casa mira casa limpia cocina plancha hace la declaración de la renta que dirige Vicente esas Laval entonces el problema es que mientras hace esto cantó Urrea todo el rato ya pero esto sí sí eh manchando mintáis cuando es que canta canciones habitan o como se llame eso entrevista dicta adivináis que tras las canciones que escuchan las niños claro bueno y entonces crédito porque la chica servicio de hoy en día no cantar jazz coplas es verdad toda la vida las coplas preciosas de la quiere que venía a decir lo mismo que el Rincón si era con más sutileza Fura eso es completamente cierto pero claro yo escucho de Papito sobre esas cosas si yo no me puedo concentrar sólo para eso

Voz 1610 37:35 eso no quiere pues muchísimas gracias

Voz 15 37:44 no

Voz 0230 37:45 esta sección te hace reflexionar Francino muchos mucho muchísimo

Voz 3 37:53 bien

Voz 6 38:03 hay Keaton no porque hoy

Voz 43 38:08 se cumplen diez años desde que perdimos ras Michael Jackson son crisis XXV gofio hoy diez años algún pasatiempo eh yo os traigo algo muy especial hoy voy a ser un poco Iñaki de la Torre un poquito de clase vocal puede que muchos no lo sepa hay mucha gente no lo sabe pero Michael Jackson Michael Jackson era un obsesivo de la técnica vocal del calentamiento antes de salir a cantar sus conciertos grabar siempre calentaba yo estoy los pedazos de entrenamiento o fascinantes de del gran Michael que estuviera donde estuviera le daba igual no se saltaba su entrenamiento llamaba por teléfono a tuvo calcó Seth Riggs calentaba escucharles Seth Riggs al teléfono Michael al otro lado grabando esta grabaciones de mil novecientos noventa y cuatro y escuchar cómo empiezan con lo que se llama en entrenamiento vocal las pedo rectas no que es el ejercicio base para empezar un buen calentamiento mirar

Voz 49 38:57 sí

Voz 13 38:58 no

Voz 49 39:03 el ejemplo el profe

Voz 50 39:07 hombre más que viendo Michael

Voz 15 39:20 bueno cómo mola no vamos a ver más simple de Francino y además el hombre Tour dos retos mira es más es más fácil que este

Voz 51 39:35 lo que tampoco lo vamos a hacer tu torretas

Voz 15 39:39 la verdad es que te veo eh ha arrancado

Voz 52 39:50 claro claro

Voz 15 39:56 ese es un poco el pajarillo no no bueno venga va vamos a pasar este momento venga porque tengo más tengo manos producen calentamiento vocal de Michael

Voz 43 40:10 en Maicon con su vocal coach Esther Gordillo lo llamo alarma nasal vais a escucharlo primero las del Boca luego lo lo lo hace Michael y horas explicó mira escucha

Voz 36 40:25 exponiendo una o cerrada tu

Voz 34 40:30 tiene miga este

Voz 54 40:31 o u u muy bien vale

Voz 56 40:41 Gianni llenando no bueno esto es poniendo en una boca la forma y poniendo la voz a pie cómo lo pasó algo corriendo bueno Milan Animation vamos que mira ahí no Al Naser árabes Un

Voz 57 41:03 a modo raro juega o no

Voz 8 41:07 sí

Voz 56 41:07 no haber Arman Armand tú te animas

Voz 15 41:12 pues no bastante lleno a ver un tono más un humor Un

Voz 56 41:19 no

Voz 15 41:21 pero no parece mal para nada

Voz 34 41:26 es decir que eso

Voz 15 41:29 vamos a seguir con la gira mamá

Voz 51 41:33 diciendo mamá sí porque esto viene muy bien porque la M es muy que hace vibrar la no te es un ejercicio mira sólo cantaba Michael

Voz 58 41:48 mamá mamá mamá

Voz 59 41:52 descontaba animen

Voz 58 41:54 me han mamá

Voz 59 41:58 muy bien y ahí son bajos el falsete

Voz 58 42:05 venga

Voz 60 42:06 a ver Toni te animan Momo mueble Momo no vale del MoMA Rubén no está nada mal

Voz 15 42:20 a vosotros antes de salir a calentamos yo sólo Toxo que barro vamos a terminar porque quiero que es Luccin calentar un poco Ana Mato se

Voz 43 42:41 vamos a escuchar como tal de Michael haciendo un ejercicio repasa su falsete ideas paso paso responde una pregunta que me que me hacen muchos chicos hombres que quieren canta que dicen oye esto de la voz de falsete

Voz 15 42:51 dos hombres se cuando cuando los hombres

Voz 43 42:54 me invitéis a las chicas y eso es bueno al SEPE bueno pues vais a escuchar como My cola controlaba y cantaba ahí arriba mira lo que hacían

Voz 61 43:07 hay una más

Voz 43 43:09 falsete

Voz 1 43:11 a que arriba

Voz 15 43:19 bueno fantástico muchas gracias esto no nos lo voy a hacer ningún unos llegamos no pasa nada vamos a determinadas hay muchos ejercicios muy muy bonitos muy aburridos como muy bien ese para luego cargadas vamos a determinar

Voz 43 43:37 cantando el tema Desmond criminal de Michael Jackson oiga Gustavo eh vamos a cantarlo con varios ejercicios de estos de entrenamiento

Voz 15 43:45 me lo melodía con sonido al banco ni con qué voy a lo máximo pero vamos huy huy

Voz 62 43:53 ajá

Voz 63 44:03 todo

Voz 64 44:06 no

Voz 15 44:09 mamá mamá mamá

Voz 63 44:11 hola mamá papá mamá por favor vocales unitario Judith Yuyu y quieren cuyo

Voz 65 44:21 Martes y Trece equipo Joy Joy cuyo oy oy oy oy allí

Voz 66 44:25 a para Papa Paz eso es buenísimo

Voz 15 44:28 no

Voz 67 44:32 te apetezca

Voz 65 44:33 médico Cruz supuró checo

Voz 66 44:37 a M en la cara Macaulay

Voz 65 44:43 mi mente Mille ya ya ya ya estás calentito