Joana Bonet: "Le hemos hecho demasiado caso al desamor"

Voz 1 00:00 una chaqueta Esparza acaba de Crowley

Voz 2 00:03 claro

Voz 3 00:09 buenas noches que seudónimo vas a creer que útil

Voz 1280 00:11 hicimos contiguo al principio de esta conversación

Voz 3 00:14 Janis Yanes

Voz 1280 00:17 preguntamos siempre a nuestros Gatopardo siga tapadas su relación con el mar pero como esta noche estamos haciendo el faro desde Formentor te quiero preguntar por tu relación con el mar Mediterráneo

Voz 0191 00:32 soy tan mediterránea en mi pueblo sentíamos la marginada a la brisa marina que llegaba ya sin casi sin sal pero pero la sentíamos ahí en cuanto al Masri Formentor pues para mí es uno de los grandes faros el literarios porque ahí hemos pasado hemos vivido encuentros literarios magnífico soberbios con personajes que ayudan a abrir los ojos y a mover las ideas

Voz 1280 01:02 enseguida vamos a hablar con está invitada acerca de su experiencia vital en este lugar en Formentor pero a mí me gustaría que me contara Santes cómo es ese pueblo que has descrito como un pueblo de piedra y almendros

Voz 0191 01:20 dónde tus padres tenían una gran si mis abuelos ya tenían granjas bueno mi abuelo fue un aventurero un músico que durante los años llegamos de madurez cuando crió a sus hijos importó los primeros negocios de avicultura desde Holanda Alemania a la vez tocaba seis ocho horas ya cuando era mayor el piano a diario era un pueblo del cual yo quería salir corriendo Mara símbolo de Lleida no es un pueblo de Lleida precioso es un pueblo de de piedra como decías de de olivos aceitunas hay una hierba de Garriga es un pueblo muy puro estaba muy cerca de la ruta del Císter son pueblos sobrios digamos pero también muy mediterráneos

Voz 1280 02:10 detrás de esta voz de ese pseudónimo Janis está Joana Bonet periodista filóloga escritora una mujer pionera en el mundo editorial que ha abierto el camino a otras muchas que hemos sido detrás te hemos invitado para hablar de muchas cosas muchas es gracias

Voz 0191 02:28 Amalia que presenta hacían tan bonita hay se preguntarán Yannis

Voz 4 02:33 sí claro Xala antes antes de seguir pues querría saber por qué has elegido este pseudónimo Yannis

Voz 0191 02:40 en la crisis de nombre que solemos

Voz 4 02:43 de pasar muchas veces las adolescentes incluso los adolescentes

Voz 0191 02:48 pues en la mi sí hubo búsqueda mi madre empezaba a llamarme Mary Jo o Joe era Se llamaba Juanita halló poco a poco fui dándome cuenta de de que a mucha gente le incomodaba llamarla por un diminutivo a pocos hombres se les toma en serio cuando en una reunión les llamas Alvarito lo quitas en cambio pues muchas madres y abuelas convivieron con el diminutivo siempre pero lo dignificar On no sabes cómo hoy mi madre Joana cuando yo era una muchacha como te decía tenía una amiga que me decía hay Gianni no es encantaba Gianni Llop claro la prima la estrella del rock verdad la la una mujer que que rompió techos y que menos de una década el ocurrió logró reescribir el Roque en femenino sí es una de las protagonistas así de libre el libro es una de Casación rebeldes pero fíjate vamos a volver a esa Joana que está en ese pueblo de piedra

Voz 1280 03:54 y cómo empiezan a surgir de los sueños allí en ese espacio los libros fui enseguida

Voz 0191 03:59 a una niña lectora era una chica torpe no no se me daban bien las manualidades la psicomotricidad FIMA fina siguió provocando pequeñas catástrofes domésticas en meter las botellas de agua pero a los libros con los libros me llevaba muy bien y empecé a tener una relación muy promiscua con ellos leía todo lo que podía les robaba libros ya mi abuelo del Círculo de Lectores algunos buenos y otros bestsellers de estos yo Karen F pero que también fueron muy muy útiles para mí entonces a través de las lecturas yo fui conforme en soñaba enseñaba continuamente iba construyendo realidades paralelas fíjate en el

Voz 1280 04:39 la entrevista ha salido varias veces la música sí a todos los temas que que quería tocar contigo has hablado de que tu abuelo era músico también tus tías mismo

Voz 1469 04:50 días abuela huelas tocaba el piano en tu casa mucho mucho mucho el piano era una era continuo

Voz 5 04:59 a la la la

Voz 6 05:06 a sí y no

Voz 1469 05:27 yo tengo golpes de emoción aún a través de la música son magdalenas de plus continua es verdad y en el libro en fabulosas ir rebeldes bueno pues aparece con es una constante también define mi manera de ser mujer no la música me ha ayudado a construir como me hecho mujer que es lo que cuenta bueno fabulosas y rebeldes hemos escuchado tantas veces a ver si te haces un nombre en cambio bueno Simón debe lo dejó dicho no no se nace mujer Se hace mujer

Voz 1280 05:57 qué banda sonora deberías Joana que tiene tu adolescencia

Voz 1469 06:00 con las canciones que escuchan mi madre cuando viajamos a a La Coruña a ver a mis tíos cuando ya mi padre acaba termina escuchar el fútbol ella enciende su aumento lado de Andorra le da mucha vergüenza dice que diga esto pero a mí entonces pone un caset con Chavela Vargas Un mundo raro amaneció Travel Mari Trini bueno lo aprender de Mari Trini es una una escuela de sentimiento quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar yo tenía catorce y pensaba me falta un año que sentiré cómo llegará que será

Voz 7 06:34 a qué

Voz 9 06:43 a Vicky

Voz 8 06:49 ahí la fuma no

Voz 10 07:04 luego canciones catalanas que espera de María del Mar Bonet y luego pues ya han con su Harvey Moon muy

Voz 0191 07:13 yo creo que que me quedo bueno hay hay muchos más aún no entro en el en el Sulca es la música que que me definan esto era

Voz 1280 07:21 la adolescente entonces ahora

Voz 0191 07:24 porque me cuentes hemos la de tu relación con la música

Voz 1280 07:26 a la adolescencia yo ahora quiero que me hables de tu relación con las cartas que era para recibir una carta

Voz 0191 07:35 para mí una carta irá un mundo el dirían que el cartero no me traía una carta tenía bajón porque porque vivíamos en un pueblo muy pequeño hablando de de la Cataluña interior entre Lleida y Tarragona casi más cerca ya de Tarragona en los años pues yo me escribía con todo aquel que me cruzaban la vida cada viajaba en un autobús me caía bien a alguien en los campamentos de verano When con esas direcciones pues íbamos cruzando relatos lo las narraciones de de nuestra vida y también temas que nos interesaban aunque bueno alguna vez hubo cartas que no mande pero fíjate

Voz 1280 08:18 es que te quería preguntar por eso porque hasta qué punto eso ha tenido influencia en tu forma de escribir después porque has dicho que lectora pero raramente empezase

Voz 3 08:27 vivir cartas sí empecé a escribir

Voz 0191 08:30 porque mi madre me casi que me obligó con ocho años ya que escribirá una redacción para un concurso mi maestro no me apetecía escribir escribir mi maestro me ayudó ganamos a partir de entonces me presenté a todo eso

Voz 1280 08:47 si las cartas de amor que

Voz 0191 08:49 uy hay muchas cartas de amor que son absolutos vómitos sentimentales que afortunadamente nunca mandé por qué porque las mujeres lo cuento mucho en fabulosas y rebeldes hemos tenido un cuelgue brutal con el amor en la narración romántica que nos hemos explicado a nosotras mismas no se inclina a estar enamoradas sobretodo del amor más allá de la persona y entonces a esa persona pues claro la proyectamos con unos atributos y con unos ideales que ni las películas de Hollywood más tóxica por lo tanto pues va ahí hemos tenido que desaprender pero por otro lado el el amor ocupan un lugar importantísimo en nuestras vidas sino lo quisiéramos ver así yo creo que sentiría hemos una especie de amputación emocional por lo tanto lo mejor es que bueno que muchas veces también sintamos más allá de pensar ni de reflexionar pero que en el amor por encima de todo no nos queramos a nosotras mismas el respeto es innegociable de una parte

Voz 1280 09:52 no sé si la voy a decir bien la la frase que escribes en en el libro dices algo así como no lo había cita textual le rogó así como la realidad nunca va a mejorar la imaginación de amor cuando tú estás enamorada de uno sean del ideal del amor cuando eso se hace real rara vez mejora lo que tú has imaginado sin duda

Voz 0191 10:14 el sentimiento de desengaño no creo que utilizo la la imagen de sentirme con unos cables de electricidad chamuscado siguen en las manos un corto circuito interior hay yo creo que los duelos por amor a ver nos han no se le hemos hecho demasiado caso amor Alamo al vuelo de la modelo al desamor hemos hecho demasiado duelo hemos hecho demasiado te vas a las canciones de base

Voz 11 10:44 inspirará anda más Varane Illa

Voz 0191 10:47 a Grima

Voz 4 10:50 yo creo que ahí

Voz 0191 10:51 lo lo bueno del desamor Mara no se cuenta no se cuenta ni en un libro que es para ti la radio

Voz 1280 10:59 noche Joana Bonet

Voz 0191 11:01 no sabes cómo me acompañó en mi infancia en mi juventud la radio es un misterio la lejanía la sensación de multitud pero a la vez aislada es como ideal lo harán al oído es terciopelo es peligro hizo buena además forma parte de mi vida en muchos sentidos yo de pequeña porque la escuchaba mientras leía incluso escribía estos programas de canciones dedicadas recuerdo que pedí la de Black is black fue mi primer tema Ivonne y luego porque he tenido acerca siempre a gente muy vinculada con con la radio

Voz 2 11:50 sí sí sí sí P

Voz 1280 12:21 estamos en Formentor y no se asusta principió que desde lugares muy importante para ti y aquí se entregan los premios Formentor es una un un enclave fabuloso para atraer a intelectuales de primer nivel quedan en él el hotel Formentor se hacen conversaciones que luego se reflejan en un cuaderno vamos a hablar luego con algunos invitados que que conocen a fondo los los cuadernos de Formentor Hay que quién organiza los premios pero cuál es tu experiencia en Formentor Joana

Voz 0191 12:56 Formentor es una delicia literaria es una delicatessen he asistido a varios encuentros literarios cuando le dieron el Premio Formentor a Carlos Fuentes pues a Ricardo Piglia que lo lo recogió su sobrina porque de esa desgraciadamente estaba ya enfermo a Enrique Vila Matas gracias a a Basilio Baltasar este factótum de la conversación sin sin fin ni ni sino un objetivo claro no no se pretenden nada más allá de la actualidad del ruido de de la política Se logra verdaderamente crear un oasis donde la palabra es la gran invitada iraquí diferentes narraciones anécdotas vivencias de los escritores periodistas invitados participantes logran formar en sí en sí una obra es una una obra de hecho se publica cada año carnets de Formentor donde se recogen todo ese hilo de una conversación que siempre siempre encuentra una manera de de llegar más allá de lo de lo obvio del lugar común pues a veces el tema principal es la bohemia y los segundos verdad otras veces es el mal es muy muy interesante y a mí me ha hecho así para mi ha sido un regalo un regalo para la literatura me me ha construido siempre he ido posponiendo una escritura más y más intimista digamos más allá del periodismo porque el periodismo me ha Vampire izado yo siempre he dicho que bueno es un marido vigoroso hoy desde muy joven y ha a mí me enganchó y luego las urgencias la vida familiar las facturas no hijos colegios Ivonne oí por eso te digo que Formentor para mí es una es un una isla en sí misma

Voz 1280 14:49 a quién dirías que eso ha sido el Faro de tu vida

Voz 0191 14:53 padre madre Mi madre Juanita Juanita así ahora Joana Camps voy a lo que mi madre una una mujer

Voz 3 15:03 tan sensible tan quita nieve

Voz 0191 15:07 Nos instruyó en las artes estaba la música de mi abuelo de Abu pero ella no es llevó la poesía la literatura y además Nos no salvo no salvaba continuamente hay un capítulo en el libro en fabulosas y rebeldes donde cuento que mi madre le escribió a Adolfo Suárez una carta cuando nos iban a desahuciar

Voz 3 15:31 sí sí sí sí sí respondió

Voz 0191 15:35 vive tu madre si mi madre me acompañó hace pocos días en la presentación del libro con Manuel Vilas así Clara Sanchis y Pastora Vega si es una mujer que sigue leyendo opinando aconsejando aglutinando es un pegamento familiar verdad nada es un gran pero también