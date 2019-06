Flash Deportes SER de las 18:30 (26/06/2019)

estamos en pleno movimiento del mercado de fichajes en primera división hasta el punto que has perfiles en hasta ahora portero del Fútbol Club Barcelona ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el Valencia se espera que en las próximas horas sea el guardameta del Valencia Aneto el que ficha por el Fútbol Club Barcelona de esa forma se completaría en el intercambio de cromos en las porterías de Mestalla ir el Camp Nou además un fichaje más en Primera División es de la tarde ya que Osasuna ha hecho oficial la incorporación del delantero Marc Cardona que la temporada pasada jugó cedido en el Eibar los navarros han pagado dos millones y medio de euros al Fútbol Club Barcelona ahí en el Real Valladolid otra nueva incorporación en este caso también en calidad de cesión la de Jorge de frutos que llega a Zorrilla procede veinte del filial del Real Madrid y la Federación y la Liga se han puesto de acuerdo en el nuevo modelo de la Copa de la Supercopa de fútbol que proponía Luis Rubiales el presidente de la Federación y además la Liga retirado denuncias que interpuso ante el primer organismo del fútbol español la la Copa se va a jugar a partido único hasta semifinales y la Supercopa será del ocho al doce de enero los que la juez van a empezar en dieciseisavos de final fuera de esto esta mañana ha llegado la selección femenina de fútbol a Madrid tras la eliminación en el Mundial de Francia Un paso adelante hay un cambio sin duda en el fútbol el español esta mañana hablaban tanto Jenny hermoso como Marc

Voz 2

01:36

bien la verdad que este recibimiento ha sido ha sido muy bonito muy bonito esto va a doler unos días al final el no pasar de ronda va a doler y más no pasando como como lo hicimos allí se nos respete se nos respete porque hacemos trabajo diario brutal que no trabajamos cada cuatro años como mucha gente se piensa que los medios de comunicación estéis cada día porque es lo que necesitamos