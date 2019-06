“Mis alumnos fueron mi inspiración”

Voz 0313 00:00 Nacho García buenas tardes hola buenas tardes vaya matraca montado así para despedirse no

Voz 1 00:06 si realmente el primer sorprendido he sido yo jamás jamás hubiera hubiera yo pretendido ni pensado que un tuit que no tenía ninguna pretensión tuviera esa

Voz 0313 00:18 Percusión la verdad pero reconforta esto no reconforta mucho una barbaridad no habrá recibido algún algún millonario de estos de la carta que dice que hay que tiene que pagar más impuestos para que todo vaya mejor

Voz 1 00:29 pues pues no pero me parece una postura encomiable tu compañero decía que la educación tenía que servir como ni velador desigualdades efectivamente últimamente estamos viendo que está contribuyendo a acentuar esas desigualdades es muy triste

Voz 0313 00:43 Nacho hay algún mensaje de los muchos que ha recibido que le haya impactado conmovido de manera especial por algo

Voz 1 00:50 hombre tampoco quisiera destacar ninguno me conmueve mucho los de mis alumnos me conmueve muchos de mis alumnos que se acuerdan de mi con gratitud que recuerdan mis clases que Jordán además de las enseñanzas de Física Química otra otras enseñanzas otros valores que yo les transmito porque yo también procuró Legarra enseñanza la física la química también a la época histórica a la que fueron hechos descubrimientos ya los los científicos que los descubrieron esos esos mensajes son los que más me impactan porque es que yo he recibido premios por por por la divulgación de la física por la señal y tal pero realmente los que están contigo los que están todos los días en clase que que consideren tu trabajo a mí eso me parece extraordinario

Voz 0313 01:35 yo usted estuvo en el otro lado de la historia Nacho quiero decir hubo algún Nacho García en su vida como alumno que el impulsar a tomar decisiones después como profesor claro claro sí

Voz 1 01:46 sí sí que Lugo si se como siempre hay un profesor no hace hace hace dos años tuve recibimos la visita el Premio Nobel de Física Premio Princesa de Asturias España Orbaiz me contaba que que él había estudiado Física por un proceso no pues en mi caso también fue así yo tuvo un profesor yo es que estoy en el Instituto de lo hago yo tuve un profesor yo era muy malo en matemáticas

Voz 0313 02:10 así de estos días matemáticas

Voz 1 02:12 entonces de repente Carlos Barragán que ya ya fallecido un profesor apareció por allí transformó aquel lenguaje inexplicable simbólico sin ningún sentido en algo claro diáfano que describió a la naturaleza no entonces yo gracias profesor empecé a entender las matemáticas me empecé a interesar a interesar por la física la química este hombre me cambió la vida yo quería ser como Carlos Barragán carros Barragán era químico yo

Voz 1362 02:42 siempre nos acordamos de los profesores por el nombre y el apellido es siempre siempre porque además será como como de los compañeros también por o por el mote activamente no sé si Nacho tendrán mote no pero pero me resulta resulta curioso además en el caso de un profesor de Ciencias porque los de letras siempre tendemos a pensar que los inspiradores soldados debe literatura de Filosofía de Historia del Arte pero en el caso y me ha gustado mucho lo que ha dicho Nacho de que de que alguien le hizo entender como una epifanía todo eso jeroglífico de lo de la tabla periódica de la química que de repente se hizo la luz entonces oír nombre de ciencias es más es más emocionante

Voz 1 03:20 pues sí pues sí yo qué sé por ejemplo para mí una persona murió muy inspiradora es Johannes Kepler no Kepler era un señor que que nació en una familia desestructurada absolutamente desestructurada no el padre al mercenario iba a luchar con las tropas de lo contratara a la madre se iba con él y Kepler ahí se quedaba comiendo lo que podía en casos de los en casa de los abuelos Kepler llegó a hacer el matemático el Sacro Imperio romano germánico por eso yo muchas veces cuando estoy en clase y hay veces que no todo es bonito en la en la enseñanza te cuesta trabajo in estás viendo que no te hacen caso y que te apetece tirar la toalla yo muchas veces pienso habrá un Kepler que me está observando a mí aquí

Voz 3 04:04 San Kepler ya sabemos lo que usted ha enseñado a sus alumnos ya sabemos lo que usted ha aprendido de Carlos Barragán qué ha aprendido usted de sus alumnos

Voz 1 04:14 de mis alumnos lo aprendido aprendido muchísimas cosas mis alumnos realmente para mí fueron la inspiración yo no podría haber hecho ni la mitad ni el veinticinco por ciento lo que he hecho si no tuviera delante a mis alumnos yo todo lo que he hecho ha sido para intentar explicar esto mejor para intentar que lo comprendan porque como decía Peter Higgs la naturaleza o la ciencia es solamente un un intento de entender la naturaleza por eso nosotros siempre damos las clases en el laboratorio nunca damos las clases en el aula porque si queremos entender la naturaleza la naturaleza está ahí Iber representaciones simbólicas Yves bastante restringidas de la naturaleza en un libro pues es es es poco recomendable nosotros experimentamos nosotros nos preguntamos cosas

Voz 0313 05:03 Nacho su página web punto es la va a seguir alimentando se va a quedar con lo que hay con los apuntes con vídeos y todo eso

Voz 1 05:10 sí bueno había preocupación en los tuits de si se iba a cerrar fiscal Huet porque mucha gente pues pues pues recorre recurre a ella para para muchas cosas no para apuntes etcétera etcétera no no de momento Office que va a seguir probablemente ahora que voy a tener más tiempo pues probablemente ampliamos

Voz 0313 05:32 muy bien Nacho García y felicidad

Voz 4 05:34 eres de verdad de corazón