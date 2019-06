Voz 1 00:00 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de Zapatero vacas Sito Franco y cantaor la monarquía os pone cachondo no parece

Voz 2 00:16 el choque de una ola de aire si vería

Voz 3 00:18 no por el este con los borrascas que penetran desde las

Voz 1 00:21 la cruz de San Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 00:41 Mariola Cubells buenas tardes amiga cómo estás Carles estar mira de entrada un atraco bueno un atracón si te apetece hoy cuando acabó que es propiamente el negociado de la tele te podías quedar a votar por atención exacto y ayer tuvimos fútbol el partido entre España que Perdidos que pena las chicas se perdieron de penalti de penalti injusto pero además ha hecho una cosa cojonudo que saber perder no hubo ni una sola crítica ni una sola palabra subida de una paradoja para un arbitraje bueno que era discutible porque dos penaltis en contra el primero parece que sí pero también es riguroso el segundo parece que no hay forma cada no tengo pero no estuvo muy bien no que con mayor no tuvimos final es la última mensual de la he semanal de la temporada pues bueno que quiero porque nunca he votado y que además se lo propondremos también a nuestro eh mira

Voz 2 01:33 hola La Ventana a ver a ver cómo lo cuento

Voz 0313 01:36 hoy en La Ventana de la tele el el apasionante mundo de la pared bueno sino una forma de presentarlo el apasionante mundo de la pareja parejas profesionales eh que las hay en todos los ámbitos Xavi Iniesta estábamos hablando de fútbol Xavi Iniesta en pareja magnífica Rivera Arrimadas he dicho Rivera Arrimadas en política Almodóvar Banderas Almodóvar Boyero sería más chula pero bueno no no me acuerdo es la que Felipe Guerra vale estas antigua pero esto es muy de Reus no son personal si es una cosa que sí vale si se dice en Reus y hasta a sus capital capital de la humanidad otras parejas Inda Sardá por ejemplo o Marhuenda sarda y ahí nos estamos acercando madre acercando mucho porque hoy se asoma a la ventana vuelve a asomarse de hecho una pareja televisiva no en serio a prueba de bombas durante cinco años fueron una alegría para todos y todas con aquel delirante Sé lo que hicisteis

Voz 4 02:35 vamos al grano tú tu análisis de los medios empieza ya por favor

Voz 5 02:38 empieza ya hay alguien que patrocina mi sección no quiero decir

Voz 4 02:41 pues no es que para que te para alguien necesita ser conocido Angelito eh pero pero te sepa más estoy convencido conocido no eres

Voz 5 02:49 de que no te sepa latín bonitas pero yo salía en La noche con Fuentes sabes yo ahí ahí también verdad que salía a las dos de la mañana no me veía ni mis padres pero quiero decir yo salía de todos los alguien tiene que haber que patrocine lo que estoy diciendo alguien algo un esquema de manos joder caramelos

Voz 6 03:05 cotas de montaña nada no lo siento Age pero no

Voz 5 03:09 pero sí basado te juro que basó parte mi sección la reflexión semanal te lo pongo ruido a dos títulos

Voz 7 03:17 sí

Voz 0313 03:19 cuando se lo que hicisteis por la queja las previsiones para un país que presume tanto sentido del humor aquello me pareció bastante chusco que

Voz 6 03:27 bueno era era dos mil once sea tienen siete años después la misma pareja es la misma venía La Ventana no hace mucho en octubre para estrenar Wikileaks porque si quedará como decías

Voz 8 03:40 que trabajado con con muchas otras personas

Voz 6 03:43 bueno es diferente también es muy guay pero

Voz 0313 03:47 la habanera que trabajamos Age que yo es diferente nada mucha conexión hoy suena marcan sois una marcas de sería no no sois indisociables de verdad dictador le pasa que ser una marca no tengo ninguna duda pero el pero el el Wikileaks esa conversación habían octubre ha tenido una vida digamos efímera bueno ante una vida efímera pero no hay dos sin tres nuestro Dúo vuelve a la carga con dar cera pulir cero que es un formato semanal los martes por la noche donde a Rambla han con cualquier programa o serie de la propia plataforma Movistar cero para sacarle punta para para darse que es lo sano no que es una serie de narcos lo que se pone por delante de narcos o que no se entienda lo que dice

Voz 9 04:32 les diré lo que quieras trescientos vecinos lo que necesitamos saber lo que necesitamos sabes poco cuando de la presión ATIME no te hagas el loco que me entendiste perfectamente pagando vendrán a las a las ocho a los agentes que no noto que yo no sé quién es darle una paliza si me entiendes o a pegar os voy a matar porque usted lo vocal yo que calorcito

Voz 6 04:53 déjame a mí Gallardón escúchame bien sea bandeja Chad hasta el cartel de Sinaloa

Voz 9 04:59 se claro pregunta clara respuestas claras sí señorita

Voz 6 05:02 sí sí lo que queremos saber cómo cortar

Voz 9 05:06 que pasa en la boca valor vetar con éxito pues que no entiendo nada

Voz 6 05:14 pregunta habrá gente con las como Due

Voz 9 05:18 ya que era eso acabáramos pues sí claro claro el cargamento al muy a las once si habrá cinco hombres pero desarmados a ganar pan comido con vosotros

Voz 10 05:26 bueno es que fácil que era eh Príncipe de la cosas eh

Voz 1 05:33 inversiones

Voz 0313 05:34 Patricia Conde y Ángel Martín buenas tardes título es cojonudo una vez más eh el título es muy bueno es muy bueno en sus títulos los títulos son muy buenas siempre

Voz 2 05:45 pues queda ahí viene porque no ha visto Gárate aquí claro

Voz 0313 05:51 pero en este caso pulir pero me ha encantado Mariola dice pues yo no lo sabía yo serio si no les ahora he caído sí claro porque te lo he dicho porque no hubiera

Voz 0027 06:03 caído ahora sí estoy quedando fatal

Voz 11 06:05 claro claro te yo esquí kárate quince de pasa nada siempre las artes marciales no es mi pero bueno oye caer

Voz 0313 06:13 cuando viste dar cera

Voz 2 06:14 cubrirse pensé Francino no algo preguntaría a alguien me pareció un buen título de dar cera pues me parece un guiño dar cera pulir cera si me parece un guiño lo siento oyentes de La Ventana

Voz 0313 06:29 a mi esto me recuerda más al portero una referencia al Sé lo que hicisteis por la por la cosa Canberra y además por el yo decía antes lo dicho así medio en broma de pasada pero por hacer un poquito de memoria pero joder somos un país que que presumimos de sentido del humor de que nos gusta pasarlo bien de que la broma que tal y cual pero claro depende no me hasta que la broma va con nosotros ya no perdona

Voz 6 06:53 no tiene pero si bueno pero hay gente que de repente se ofende claro que son absolutamente absurdas que le viene en lo que pasa es que es verdad que a día de hoy pues tenemos una historia que se llama redes sociales que gente que se siente muy importante por tener ese pequeño altavoz en su poder entonces está siempre ofendido y siempre está de mal humor sí pues su frustración y la quiere sacar fuera de alguna manera y entonces no hace más que ofender se y opinar que estaban dos figuras que están muy de moda ahora que son dos opinadores

Voz 0313 07:24 si lo hacen Jedi ejercicio chulo eh lo de destripar y hacer broma ahí hacer chanza de los programas y las serios y lo que sea de la propia plataforma pues que no me lo pidan ellos que es lo más raro pasadas

Voz 0027 07:38 que te digamos están ahí no os dais Caño actitudes estáis seguros en sí sí sí entonces te das cuenta que realmente quieren eso entonces es divertir yo estoy esperando ver cuando dice no vamos a aflojar un poquito

Voz 11 07:50 de momento lleva estrés los tres son muy cañero sabéis dinamitado programas de como por ejemplo el de Mercedes Milá que es una barbaridad lo que hace es programa y antes habla Ángel de lo importante que es esta pintora es algo que hace ella bueno lo que hace ella sí no es muy interesante de ahí lo que hace y las píldoras estás de en Instagram en las redes porque le da pie a la gente a saber lo que de qué va el programa

Voz 0027 08:14 sí hombre yo lo que también no Movistar lo que pretendía ser más allá tener un programa de zapping de puedes parodiar todo conté

Voz 0313 08:20 yo de la plataforma etc etc ahora mismo

Voz 0027 08:23 en estos primeros programas estamos muy centrados en el contenido de cero pero la idea es todo lo que abarca la plataforma de de Movistar pese a poder hacer bromas con

Voz 0313 08:31 con la lista me encanta lo de los narcos que tiene cosas muy

Voz 0027 08:36 es el ejemplo aquellos que creen que él es que es así es que no sé si es que no obstante así no sería hoy claro va

Voz 11 08:41 DM estuvo que he vis cómica tan estupenda tiene Carlos Bardem es increíble porque es la semana que viene está muy feliz

Voz 6 08:48 también haciendo de James Bond

Voz 11 08:50 y el tío esto porque es verdad que es un gran descubrimiento porque es maravilloso is es genial

Voz 0027 08:57 entonces yo creo que ese juego que pretende Movi Star es precisamente eso no sólo bromear con la plataforma sino que esto además sirva como excusa para la gente que no tiene Movi Star probablemente ver píldoras de cosas y decir oye esto qué qué carajo es

Voz 2 09:09 bueno sí sí autopromoción como siempre sí pero sirve claro sí sí

Voz 0313 09:18 esto darle cera digamos a los programas de la cadena es la mejor manera de presentación no un poco de marca de la casa

Voz 0027 09:24 de que no te denuncien no perdona a los programas

Voz 0313 09:27 a los programas jefes

Voz 6 09:29 qué cosa igual es muy cara que viene

Voz 8 09:34 con te pilla un llevan

Voz 6 09:37 el notas con M30

Voz 8 09:41 para que en esas llamado hola Movistar son M M M encargado de que todo mole mucho mucho bien como esos ocurre enseñar eso de dónde lo habéis sacado

Voz 12 09:54 Ángel es de Badalona guerra civil Hastert posguerra

Voz 8 10:01 al tomar una me lo gracioso y problema solucionado si lo puto Filippo

Voz 12 10:09 que Andreu se vuelto dejarme estás pero si no le va no le va

Voz 8 10:14 no no has Tack no os dejo me con Andreu ya

Voz 1 10:25 sí le no

Voz 0313 10:28 también parece un poco raro

Voz 2 10:33 el pasado ahí hay que decírselo no sé yo que lo haga cuando estuvimos en en su programa en leitmotiv hizo una maldad siempre digo como me ha recordado ahora Stalin sí que me que ya vienen bigote no le queda bien esta derrota no le queda bien a nadie no buena aunque estamos diciendo es verdad que cuando yo creo sueño

Voz 0313 10:57 con Andre me parece que siempre está está poniendo el bigotes lo que pasa es que luego lo interrumpió una especie de promesa yo creo por les recuerdo una intervención en el prevaleciendo el jardín El bigote hasta que no se que Iker que tiene que ver con el plus eso Sayed

Voz 2 11:12 creo creo recordar pero es verdad que el origen del bigote tenía algo que ver con

Voz 0313 11:17 el eso de además

Voz 2 11:20 estar aquí ya que entre Liberto Italia

Voz 11 11:23 M M pero vamos que no es no es queda bien no es queda bien pero es que pasan cosas muy bonitas y muy vertidas y muy interesantes en Movistar

Voz 0313 11:30 sí

Voz 8 11:31 como Berto Buenafuente lo expliques

Voz 0313 11:33 a ver te has los pivotes cutícula pero lo de meter palabros en inglés en mitad de todas las frases como aquí gilipollas pero creo que eso es habitual que si eso es insoportable en vamos a ver si va del exterior otra cosa es que acaben en

Voz 2 11:53 sí sí oye oye Frattini tiene antes de

Voz 11 11:59 pareja que vosotros formaba Máis en televisión y que es verdad que ya adiós asocia haría esto no sé si es una condena eh

Voz 0313 12:07 ya te lo digo más para ella que para mí probablemente no

Voz 11 12:10 no lo de que sea os asocie tanto a pareja televisiva que funciona es muy

Voz 0313 12:16 bien yo prefiero lo de marca lo lo dije la otra pues sí y ahora también me lo parece más la marca marca yo ojalá alguna marca define alguien marca pero nuestra marca

Voz 2 12:30 no esto yo tengo que decirlo que fuera de antena y fuera de la tele

Voz 11 12:35 también son amigos quiero decir eso es Saville

Voz 0313 12:38 la debían desde el minuto uno imagenes que nos llevamos fatal no se a así pero se acabaría anotando no eso acaba pillado

Voz 0027 12:50 esa noche no puedes trabajar con alguien y estar es que no es que se ve yo creo que la Cámara lo nota que uno de los de los secretos que tenía Se lo que hicisteis al final es que no nos conocíamos pero cuando nos sentamos ahí de pronto uno escribe unas cosas el otro las le le hace gracia lo que está viendo y cuando aporta algo nuevo está reforzando esa broma que has escrito es que no lo mucho que está sentado con alguien con quien te entiendes es que es muy fácil currar

Voz 6 13:14 muy fácil es tú imagínate que de repente escribes algo digo la cabeza vamos a esto es una mierda

Voz 2 13:20 pero luego es como pasar una nueva beige nadie no está gracias esto es horrible Ángel que te está pasando no y eso no ha pasado todavía no

Voz 0027 13:28 pero si pasa es verdad que te sientas dices pues igual tienes razón el problema Si te dicen eso dices tú no tienes ni idea está gracioso y empiezas con la pelea absurda esta pero nosotros que nos hemos entendido bien desde

Voz 0313 13:38 sí pero ya hablando de escribir Ángeles la última vez que estuvisteis aquí comenta has te quedabas muy pronto a a la tele para rematar los guiones el de seguridad no te dejó entrar tuvieron

Voz 13 13:48 ver sí ahora tengo ahora tengo

Voz 0027 13:52 mucha suerte de ahora en este formato sólo escribo el guión de plató y lo escribo en casa entonces melón montó he aprendido muchísimo de Wikileaks mucho

Voz 2 14:00 como digo he aprendido está más relajado aprendido Willy relajada son dos conceptos que no de momento estoy bien es verdad que llevamos

Voz 0027 14:09 además vemos cuando llegaba

Voz 11 14:12 hagas lo que decía carnes ya no llegas antes que el de seguridad no

Voz 0027 14:15 este programa también es verdad que la Wikileaks eran muy cansado era un diario actualidad tecnológica que no te creas tú que cada día están llegando naves al espacio muy complicado de hacer ese ese programa era muy difícil y entonces te obligaba al será actualidad ahí diario te obliga a bastar llegando allí pues a las cuatro de la mañana

Voz 6 14:31 era muy complicado según tenía que acabar ya está no vamos a hablar más de ello

Voz 0027 14:37 no sabemos Bassam cuando la gente me dice fue corto no pensé a lo mejor estaba plantea una temporada hicimos dos

Voz 2 14:42 algo eh no termina nunca sabes si luego me parecía estarlo

Voz 11 14:46 canceló porque lo canceló vamos a ser claras claros dijo no pero nosotros contamos con ellos porque los a lo que queremos lo que queremos es a ellos no como eso como marcan como lo que decía Carles sí sí

Voz 0027 14:59 entonces este es mucho más sencillo que es decir éste será el cero de su semanal donde tienes una relación de un día de plató vallisoletana durante la semana estas grabando los sketches pero es pero no es no es tan intenso

Voz 6 15:09 no es muy raro y además estamos con Globomedia la productora que hacía Sé lo que hicisteis que eso la gente yo creo que los que no lo sepan habrán notado alguna similitud

Voz 0313 15:19 qué les sonará no claro sí

Voz 2 15:21 pero si además gusto con Globomedia la amabilidad de tiempo años bate a tiempo la amabilidad

Voz 0313 15:28 H acabó en el programa cosa que está muy bien

Voz 11 15:31 la la dulzura está no que nadie se espere cosas dulce citas en el programa con lo cual es acidez que es la clave y recupera Un poco sí que es verdad en ese espíritu no es enloquecida

Voz 0027 15:41 es es más sencillo momento que tienes el encargo sea cuando te piden que montes un programa que sea crítico con algo pues ya te te puedes montar en ese en ese tono de comedia pero es que cuando estás haciendo actualidad tecnológica pues

Voz 0313 15:54 yo como que vas a decir que ha el ordenador

Voz 2 15:56 nuevo vaya a adquirir por ejemplo del robot vida tiene algo bueno vamos a intentarlo pero va a ser claro mira otro

Voz 0313 16:07 Tiemblo

Voz 8 16:08 no hagas eso te hagas eso entre la gente

Voz 14 16:11 me con la gente venga por favor no hecho nada sino una caricia Mercedes Milá ha dicho que no venga hombre no he dicho que no no no queremos que nos pase lo que nos pasa hace diez años lo que no va a pasar lo que pasó hace diez años bien pero si nos pasa el no entonces qué hago yo aquí como piquetes aquí que pacten para que vamos a hablar claro ya de las cosas y no queréis que pasen cosas como las que pasaron hace diez años qué hago yo aquí ya está o sea no pueden encontrarnos a nosotros dos para que hagamos un programa de papi y esperar que todo vaya súper bien sin que nadie le moleste es que

Voz 6 16:44 mira Martín me da un poco de rabia decirte esto pero por una vez de arte la razón claro

Voz 14 16:50 sea tal y como yo lo veo sólo hay dos maneras de hacer un programa de zapping en dos mil diecinueve cuales bien o como zapeo dando cuenta Ángel bueno no vayas o lo siento muchísimo porque es la velados ayer ha venido aquí a hacer amigos y somos la cadena de la comedia habrá que descubrir cuántos de los que están aquí tienen sentido del humor y tienen verdadero sentido del humor y cuántos están aquí simplemente por la pasta

Voz 0313 17:10 cuando a uno lo es el apellido cuando te llaman para pedir a Martín digo ya que pase como en el cole no exista una cosa el apellido da miedo siempre te llamamos así así ella Macondo y yo hay Martín

Voz 2 17:25 Martirio Martin Martin como Joaquín lo comprabas veamos Martín sí sí sí

Voz 11 17:36 Se me ha ido no pero que es una declaración de principios lo que dicen es que en ese en esa broma que me parece que cuenta el problema es que sino no la Cadena que es la referencia de la comedia no asume que nos podemos reír de todo pues mal asunto

Voz 0027 17:51 sobre todo si coges a estos dos tipos para hacerlo a tú puedes hacer un programa de zapping tranquilamente blanco y amable lo puedes hacer pero no si es con nosotros no sea yo creo que es que en el momento que coges a estos dos pues se espera que la idea sea vamos vamos a ver cuándo nos llama la atención

Voz 0313 18:05 sí los mordiscos agradecen yo vamos digo aquí yo creo que sí claro que sí Ángeles por favor a nosotros mismos también aquel momento de La Script lo que decías de La Script que es me parece

Voz 0027 18:18 está muy bien porque a mí me parece muy bonito sea poder hacer eso es cuando te das cuenta dices esto sea hay veces que es verdad que escribes bromas y dices me van a decir que no me van a decir que esto no porque con La Script hablábamos hacíamos una broma de que se él es el programa de Movistar que nadie se acuerda que existe hasta que lo mencionas que lo tienen para blanquear dinero ya está que la prueba está en que cuando presentaron las que faltaban lo anunciaron como el único programa presentado por mujeres yo pensaba hostil La Script que es realmente

Voz 2 18:45 porque es un programa presentado por dos mujeres entonces tú lo estás escribiendo pensando esto decir que no es humana decide

Voz 0027 18:54 dicen o y entonces María hay Pepa se vieron hacer eso las tienes detrás mientras estás diciendo todo eso miente entonces la gente viene encajar realmente es muy divertidos al me decían que Mercedes se estaba ardiendo mucho ya Mercedes ya en el primer programa ya estábamos

Voz 0313 19:07 domingo que has ido cera entonces estaba formas muy buen rollo pero en fin en El cielo puede esperar para alguien llamo ya no es no es

Voz 15 19:22 no me lo más eh no

Voz 9 19:26 a mi se me está olvidando el caso es que me quiere sumar

Voz 16 19:31 cago en el funeral no no queda hoy o no

Voz 9 19:34 no tengo vestirme tengo que tengo que te tengo que llamar a un taxi

Voz 0313 19:36 sí sí

Voz 15 19:37 lo que arreglarme y todo y ayer mismo

Voz 17 19:43 con como siento por cierto de lo palmario verlo pues es raro porque tiene alguna me lo durante a raro tiene es raro tirón qué me estás contando de hecho dice bueno

Voz 6 19:53 haremos pues ocho programas y es que hemos a tus padres yo no sé pues a plantear a ver qué dicen mis padres dijeron que ni en broma o sea que ni de coña un sitio a fingir la muerte de uno de sus hijos

Voz 2 20:06 si estás en faltaran que hiciera Contreras a la cadena también en España

Voz 0313 20:14 es un formato un estos más hablando con Ana Belén en con Leiva con otros pues lo mismo trance que tú oye por cierto os os quedáis a votar los relatos os quedáis un ratito más sí sí sí sí sí

Voz 2 20:24 yo no no esto no es retórica tenemos que seguir

Voz 1 20:34 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 20:57 faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias la última final semanal de esta temporada del concurso Relatos en cadena es especial por todo porque cambia de día en lugar del uno lo hacemos el martes te porque Benjamín Prado no está sí está al director de la Escuela de escritores Javier Sagarna cómo está Javier bienvenido porque tenemos un jurado aquí ya sé de lujo si enlazado La Ventana de la tele con esta edición extra del concurso de relatos iban a votar con nosotros Ángel Martín y Patricia Conde Manuela Cubells están echándole un ojo a los relatos hay que escucharlos elocuentes escuchar a alguien leerlos pero luego los escucharlos y con lo que te sugieran con lo que te emocione más o menos decidir bloque pero fíjate lo que os de la gana poder pero ahora estamos en modo supersónico

Voz 2 21:40 no no tengo unas pautas yo que sé

Voz 0313 21:47 yo sólo tengo una duda vamos a oír pero están narrados por el por la persona que no no no no no no vale no no son elegido más claras pero mira equipaciones eso no lo primero que usted a la cabeza siempre dejamos la frase del ganador de la semana la anterior para construir las historias nuevas no en este caso era no sabe que no quedara ni un recuerdo para rellenar las rías Patricia es que no es si tú bueno no quiso tú mal nos a pleno que no le quedara un recuerdo para no no no tener que escribir nada pero que a partir de eso que tienen que venir te a la cabeza empanadillas por ejemplo bueno bueno bueno

Voz 13 22:24 es uno de ellos va bien para Villa uno a otro

Voz 0313 22:27 ese titula precisamente maravillas añade genio bueno hay tres finalistas pero es que hemos recibido seiscientos setenta y ocho relatos o sea que los compañeros aquí de la escuela se han seleccionado si las elecciones esa pues somos

Voz 19 22:44 dentro de los problemas de la escuela uno cada uno más o menos se lleva cien entre los criba elige entre uno y tres menos pasan a Mika o la selección final quedan los tres los tres final

Voz 0313 22:53 estas y los caminos esta semana los caminos del Señor son inescrutables una de las empanadillas

Voz 19 22:58 las empanadillas yo uno el otro hoy muy muy muy transitado era previsible ha sido el del Alzheimer edad ha sido ha sido claramente un lenguaje este luego ha habido de todo sean rellenado almohada ser rellenado pollos casi todo con los recuerdo claras las cuevas incluso más surrealistas que uno se puede imaginar

Voz 0313 23:16 me hace mucha ilusión porque en esta última final semanal de la temporada coinciden un veterano que ha estado ya en fin encontrarse nuestros finales Miguel Ángel Flores dos debutantes sin llegar a esta fase del concurso que son Gustavo Jiménez y Amparo Martínez vamos a saludar a los tres Miguel Ángel tiene cincuenta y dos años nacido en Córdoba vive en Sabadell es autor del pediatra llamo de casa

Voz 20 23:37 Miguel Ángel buenas tardes hola buenas pistas sobre qué tal medida nervioso perdido hace tiempo que no coinciden

Voz 0313 23:44 éramos pero dos están en la final de temporada

Voz 20 23:47 perder dos veces no estuve me parece muy catorce vale la final anual tienes Un jurado aquí ya delito de lujo ahora habrán entrado tú tú eres mucho de tele ve mucho la tele poco o nada

Voz 21 24:02 no suelen enganchar bastante procuro ver suelo momentos así pero realmente son un friki y enseguida me enganchan sabes me engancha a cualquier cosa

Voz 2 24:13 la heroína

Voz 21 24:16 es cosa de la pantalla es pero eso ya no tengo edad allá así ya me caí de ella

Voz 0313 24:23 es que es lo último que te ha enganchado de Tele Miguel Ángel

Voz 21 24:27 mira estoy Simó a Master Chef que me a final por eso te digo tanto Master Chef como maestro de la costura todos los los concursos así bueno

Voz 2 24:38 vale vale pero sólo es el friki hay un montón de gente que eso es

Voz 21 24:43 si debería haber con los amigos sepan a de saques digo yo no digo soy friki

Voz 0313 24:51 bueno Miguel Ángel critica el mucha suerte amigo

Voz 20 24:53 muchas gracias Gustavo Jiménez cuarenta y siete años de Bilbao

Voz 0313 24:56 aunque bien Pamplona trabaja en Recursos Humanos de un concesionario de coches Gustavo buenas tardes cómo estás qué tal finalista por primera vez desde cuando nos envía relatos

Voz 22 25:06 no pues desde hace semanas

Voz 0313 25:09 cuatro semana pues es es eficaz y lo de

Voz 23 25:14 a algún hemos Termibus la primera primer relato que mandar a la pero

Voz 0313 25:17 hay gente que se cinco años dos semanas para ver si

Voz 22 25:20 aquí si sigue pues te plásticas y empecé además por practicar un poco porque tenía un poco abandonados lo inscribir y me parecía una siempre hacia estupenda

Voz 0313 25:28 está muy bien oye mi de lecturas de lecturas que tal vas que tienes ahora entre manos que les

Voz 22 25:33 bueno pues a oliendo alfombra todo yo no me ha me gusta ahí es sencillo es idéntico si liarme mucho con las que me estoy leyendo no me gusta mucho cubano que se llama José Carlos Somoza José Canedo un libro que además es antiguo la caverna de las ideas me ha parecido genial

Voz 0313 25:54 pues muy bien pues Gustavo que tengan mucha suerte amigo eh Amparo Martínez cincuenta y siete años de Soria vivió Madrid desde su época de estudiantes directora creativa de una agencia de publicidad Amparo buenas tardes

Voz 24 26:04 hola buenas tardes también finalista por primera vez

Voz 0313 26:07 pero creo que llevas más tiempo que que Gustavo concursando

Voz 24 26:09 da tiene un poquito más te Gustavo un poquito más son semanas meses o años tras todas las demandas todas las semanas ante la sigue la consigue

Voz 1539 26:21 claro es que exacto ese cambio me parecía súper difícil porque está esa gente que concursan estos son mozo de Nicolás tome pasión buenísimo es empezando pegando a cero uno al otro via bueno creían

Voz 20 26:37 tú eres una de las empanadillas luego el relato lo lo lo

Voz 0313 26:41 con firmaremos un segundito esperasen segundito porque es que esto del concurso Relatos en cadena está mal que lo diga yo pero es que es una ella cojonudo es verdad no hemos aportado un granito de arena o un Granada hizo para la resurrección del género y a su potenciación y demás iban surgiendo proyectos parecidos por ahí te que es la resurrección no a María Resurrección no lo hemos inventado por Iván surgiendo proyectos parecidos por ahí por ejemplo por ejemplo mañana se celebra la final del concurso de radio Cuentos del alfabeto organizado por Radio Bilbao El Museo de Bellas Artes

Voz 25 27:14 eh

Voz 2 27:17 ah sí

Voz 0313 27:22 Angelina buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 20 27:25 directora del Hoy por Hoy Bilbao muy bueno te quiero preguntar cómo ha ido la temporada porque ya

Voz 0313 27:30 saludamos el estreno de esta iniciativa y ahora que llega al final los interesa saber cómo cómo ha ido de participación porque además Avi hay dos categorías no

Voz 26 27:39 sí muy bueno nos dijiste cuando fui padrino de toda la iniciativa Carles que nos íbamos a sorprender habéis dado antes unos datos sobre el total de los radio cuentos que vosotros habéis recibido de los vientos

Voz 0313 27:50 a una semana pues bueno en una semana vosotros

Voz 26 27:52 decidido esto es una barbaridad pero es que nosotros teniendo el territorio que tenemos han sido trescientos cincuenta Radio cuentos en una iniciativa inédita está en este territorio en estamos tú te te vas a sorprender Nos hemos aprendido muchísimo dos categorías mayores de veinticinco años y menores de veinticinco años de trece y catorce años como vienen Carles a esas remiendo pese Mendo que profundidad

Voz 0313 28:14 oye tiene algún relato por ahí vamos a escuchar vamos

Voz 2 28:16 es a escuchar una en la categoría senior visto muchísimo fue ganadora en enero autora Saro Díaz ídolo cuenta nuestra compañera Lorea

Voz 27 28:25 a pesar de su alto precio mi esposo ha comprado el cuadro Mujer desnuda leyendo que pintó nuestro amigo Robert Delaunay hace tres años en mil novecientos veinte llovía suple

Voz 2 28:36 cada rover mientras posaba para él que transformar

Voz 27 28:39 ni corto pelo negro en larga melena rubia para que mi marido no

Voz 6 28:43 no sospechara de lo nuestro y no lo sospecha sin ir más lejos

Voz 27 28:48 no atentamente el cuadro y luego a mí para exclamar a continuación cargado de desdén ojalá te pareciera aunque sólo fuera un poco a la mujer del cuadro cretino

Voz 2 29:01 esto vale hay mucha mala baba acumulada por ahí la verdad sí sí desde luego oye bueno

Voz 26 29:11 desde luego los Julliard yo os quiero poner a uno abren una niña de catorce años se llama Leire Villanueva mañana ha pasado a la final nacida también porque está en el mes de junio y mañana elegiremos sólo

Voz 27 29:20 mejores de los nueve meses nos contaba esta historia aún recuerdo cómo me susurraba al oído diciéndome que no me alejara porqué se notaba su mirada en su respiración sus manos sudorosa es me rodearon no podía escapar de esa celda de piel sentí un escalofrío por todo el cuerpo al saber lo que intentaba me agarro tan fuerte que no me salían los gritos terminó destrozando me Dalma y la conciencia ese marchó sin más dejándome allí tirada con los gritos y las palabras presas emigrar Gata me sentía un objeto un objeto que fue usado tirado la misma noche me levante con ríos en los ojos sin casi poder caminar me fui a casa fingiendo que no pasa nada fingiendo que no era insisto catorce años

Voz 0313 30:12 no no estamos cometiendo sus padres deberían hablar con ella no

Voz 26 30:17 pero mira Ángel para explicarte la dinámica ella estaba sentada delante de un retrato retrato de Carmen de Rogelio sus GISA que es uno de los cuadros del Museo de de Bellas Artes de Bilbao tienen que escribir porque aquí la cosa tenía un intríngulis cada mes hablábamos de una sala de una letras de las careto porque la posiciones la de cuentos de alfabeto del Museo de Bellas Artes entonces

Voz 28 30:38 ella lo que vio ahí en ese cuadro que que mezclamos un poco todo Ravi o cuadro literatura todo lo del río son los ojos y Celda de piel que tremenda

Voz 2 30:48 bueno azul oye mañana contando saber quién gana bueno pues claro si lo comentamos aquí en La Ventana venga vale hecho un abrazo

Voz 0313 30:55 eso por un beso bueno vamos a nuestra final a a Laura las dos tres cada primer relato estáis preparados para ver si si

Voz 2 31:03 por eso se quedó muy tocado vivir con pocas por cierto no no como la niña de Calais a mí me encanta me encanta lo que pasa que pareja preocupa la niña catorce está preocupada aquí mi amigo

Voz 0313 31:14 sí bueno te preocupes las ficciones estás señalando que no era real va el primer relato de Miguel Ángel Flores lleva por título

Voz 28 31:21 dentro de lo malo

Voz 29 31:24 en la

Voz 1437 31:27 no nos ha pensó que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las las sobremesas con la tía Carmina siempre habían sido lo mejor devolver en verano sesiones repletas de picardía de rencillas antiguas amorosas y de otras de líos revelaciones y misterios del pueblo a veces aparecía en repentinos pellizcos posguerra de hambre disparos y traiciones que la fundían a negro pero pronto remontaba rescatando otras risas del pasado con las que salpicar nos a todos en el preso

Voz 30 32:01 el que triste ahora verla así riendo mudas sin dientes como un bebé vestido de oscuro dolía entonces alguien dijo lo bueno es que también se le habrá borrado

Voz 19 32:17 pues depende

Voz 0313 32:18 pues efectivamente porque este es un triste consuelo

Voz 19 32:20 pero eso es yo diría que es un triste consuelo no porque fíjate cómo se queda cuando uno pierde la memoria no yo creo que es una metáfora

Voz 27 32:27 muy afortunado en el fondo el relato sea muy dura pero muy afortunada de de muchas otras cosas no de lo que pasa cuando perdemos perdemos en este caso incluso puede los olvidados hasta la guerra sí

Voz 6 32:38 si no hay ven Benavent

Voz 0313 32:41 esa forma de redacción copada pam pam pam de plazos estamos me gustaba mucho vamos con el segundo el de Gustavo Jiménez que lleva por título feliz cumpleaños

Voz 10 32:54 no va a los a Pino que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las bueno miento en realidad no es la sigo pensábamos llenar las botellas con recuerdos suyos así en plan esotérico rollo del Richard que ahora se ha vuelto momias en lugar de eso llenamos las botellas con licor Gallego de garrafón cortesía del Hort unos porros música a todo volumen de Reincidentes y nos pusimos hasta arriba que up todo desmadre Tomás nos miraba impasible desde su silla de ruedas mientras un hilillo de baba le caía por la comisura de la boca creo que era de envidia pero estaba contento

Voz 19 33:37 no me extraña desplegado Topálov completamente distinto del de pico el típico texto eh cruel bueno él por un lado me parece fantástico ese final no en el que el que dice nos miraba creo que la envidia y automáticamente se corrige pero estaba contento lo sé no para tranquilizarse él y que supondrá un Albisu cuando también he esa reacción tan humana no muchas veces de corregirlos para

Voz 0313 34:00 para sentirnos bien al final lo hemos hecho lo que hayamos hecho me falta el último de Amparo Martínez que se titula empanadillas

Voz 31 34:15 aunque nuestros no

Voz 0564 34:20 Nos apena pleno que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las continúe con mis deberes las obleas se quedaban secas la abuela vacío Mi premier en la mesa la goma de borrar sacapuntas dos canicas cuatro clips sonreía y hacer que los huevos duros y la lata de atún mamá medio manotazo tiene que rellenar las ella sola la abuela me miro sus ojos estaban asustados empuñó el rotulador rojo tiró a los pies de mama se apoyó en la encimera me agarró de la mano voces veo tienes empanadillas en la fresca era mi hija yo no vamos juro que si vuelves a tocarla te mato trans

Voz 19 35:00 lo que ha salido de la empanadillas no es estupendo como como estamos viendo ante la abuela el problema de memoria como la madre trata de llevarla de repente el gesto ese golpe iba violencia que decirle no de repente viene todo el pasado año todo el recuerdo nos enteramos de la tragedia que detrás de todo esto

Voz 0313 35:18 muy bueno vamos a votar y los primeros que votan son los finalistas Amparo con cuál de los otros relatos te quedas tú

Voz 24 35:24 un colegio Miguel Ángel con el de Miguel Ángel gustado por quién votar esto cobra empanadillas por Amparo y Miguel Ángel por Amparo por Amparo también Mariola tú toca de Amparo Baró Javier Balza a los invito a final vamos a ver si

Voz 8 35:45 por Miguel Ángel Flores

Voz 0313 35:49 Patricia cuál le ha gustado más de los tres que son buenos a que nos

Voz 6 35:51 ha sido muy buenos no no están muy bien además cuentan con tan poquitas palabra tiempo El desarrollo tan grande que hacen una historia la sombra días para

Voz 2 36:04 Ángel yo Miguel Ángel

Voz 0313 36:06 Miguel Ángel pues tres cuatro cero pues sí Amparo Martínez pasa a la final mensual

Voz 24 36:12 somos muy bien muchas gracias

Voz 0313 36:14 felicidades Miguel Ángel felicidades

Voz 20 36:16 es también bueno la verdad es que que merece mucho

Voz 0313 36:20 pues sí han estado han estado muy cerquita nosotros dos pero bueno en la que se lleva el billete para la última final mensual es Amparo Martínez va a ser la próxima semana próxima semana última final mensual y luego ya en la gran final seis mil euros el día ocho el día ocho tenemos la gran final Bono ya no hay que dejaría ni deberes Ny no la última frase porque no podemos decir que la última frase de nuestra cadena sería juro que si vuelve a tocarla te mato otra vez no me parece un mal final para acercarnos otra se puede aplicar a muchas cosas

Voz 8 36:53 sin rostro

Voz 0313 36:54 ha sido un placer tenerlos para hablar de la tele para que votara por los relatos para conversar sin más

Voz 6 37:00 siempre es un placer as me encanta pues que os vaya muy bien

Voz 2 37:04 les digas a decir no sé si no volvemos hasta la próxima