Lo que queda del día

Voz 0827 00:07 Isaías revuelto e muy revuelto muy revuelto bueno Vox ha desvelado el pacto secreto con el PP ya ha anunciado que como el PP lo ha incumplido pues rompe relaciones con esta formación lo ha dicho Iván Espinosa de los Monteros

Voz 2 00:19 el PP firmó a sabiendas un pacto conciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado con Vox así es sencillo el acuerdo con Vox habla con absoluta claridad de gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox en consecuencia vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido del otro lado y pasa a la oposición

Voz 0827 00:46 pues no sabemos si es órdagos Si es amenaza velada pero bueno sobre esta presunta ruptura de Vox Toni Martínez y hacía una lógica pregunta

Voz 3 00:54 pero cuidado cuidado cuidado no es que se rompan en todos lados y ahora sean enemigos rompen el acuerdo en aquellas localidades donde consideran que si ha incumplido pero como los ayuntamientos ya están constituidos las alcaldías no corren peligro con lo cual es muy difícil saber aquí si nos están tomando el pelo negro cada cual pues puede pensar si hace mucho ruido pero no hay una consecuencia práctica inmediata esto es tomadura de pelo

vamos que a lo mejor es un farol esto en España y mientras tanto en el Reino Unido y Boris Johnson que es candidato al líder del Partido Conservador británico fue periodista a quién se le ocurre y uno que fue su jefe ha escrito un artículo sobre el una semblanza que es que le la semblanza

Voz 4 01:35 dice que es un sinvergüenza un ególatra Un banca en bancarrota moral y un cobarde siendo esto último ya lo de menos porque cuando te han llamado sinvergüenza en bancarrota moral ser cobarde que basta

alguien que haya visto Chernóbil me sabría decir si es correcto el protocolo de evacuación que están siguiendo en Ciudadanos

Televisión Española ola de calor Antena tres ola de calor cuatro ola de calor Telecinco ola de calor ola de calor kitsch la isla de la ola de calor Sálvame calor

hay va a hacer más pero ya hace mucho calor y todo el mundo el que no la ve política hablan el calor que hace

Voz 9 03:00 dentro la ocho hay bueno me quita el sudor de la frente al el cuello porque está empapado me cambia la de camisa porque la tenía empapada mí negaban las cara inglés dicho a todo el mundo como le digo hola qué tal buenos días y me senté me he puesto a trabajar ya de mala noticia llegan los jefe que ha de que me he pasado toda la mañana entera sin hablar ni una sola vez del calor iban puesto de patitas en la calle yo trabajo en la Agencia Española de Meteorología

Voz 0827 03:24 sí vale vale allí un poquito más más pues sí menos se ha pasado será un ejemplo pero ya ha pasado todo el verano los chavales ya están de vacaciones y algún profesor ha emprendido una vacación indefinida con la jubilación hoy hemos hablado con Nacho García que es profesor de física y química del Instituto Magdalena es que se despidió de sus alumnos con un tuit me voy satisfecho si tuviera mil vidas probablemente en las mil hubiera sido profesor bueno el tuit lo han visto más de doscientas mil personas y él desde luego estaba hoy en La Ventana muy sorprendido

Voz 11 04:07 si realmente el primer sorprendido he sido yo jamás jamás hubiera hubiera yo pretendido ni pensado que un tuit que no tenía ninguna pretensión tuviera esa repercusión la verdad reconforta mucho una barbaridad

Voz 0827 04:22 la verdad es que la repercusión ha salido de su instituto ha salido de Avilés de Asturias pero de todas las respuestas que ha recibido las que más le han conmovido han sido las de sus alumnos

Voz 11 04:33 mucho los de mis alumnos me conmueve muchos de mis alumnos que se acuerdan de mi con gratitud que recuerdan mis clases que recuerdan además de las enseñanzas de Física Química otra otras enseñanzas otros valores quien les transmito esos esos mensajes son los que más me impactan

Voz 0827 04:51 son alumnos que algún día recordaran yo tuve un profesor que se llamaba Nacho García que me enseñó a amar el conocimiento bueno pues Nacho García nos ha confesado que él también tuvo un Nacho García en su vida siendo niño

Voz 11 05:03 yo era muy malo en matemáticas así yo era de estos que suspendió matemáticas y entonces de repente Carlos Barragán que ya había fallecido un profesor apareció por allí transformó aquel lenguaje

Voz 11 05:17 Bollywood sin ningún sentido en algo claro diáfano describió a la naturaleza no entonces yo gracias ese profesor empecé a entender las matemáticas a interesar a interesar por la física la química y este hombre me cambió la vida yo quería ser como carro borrará

Voz 0827 05:35 profesores que cambian la vida bueno lo que le ha sucedido a Nacho es la parte buena de las redes sociales conocer a gente como él que han hacho pueda recibir la respuesta que está recibiendo otras veces esas respuestas no son así lo sabemos hoy han estado en La Ventana Patricia Conde y Ángel Martín que procuran tomarse la actualidad el humor en su programa dar cera pulir cero pero claro no todo se toman con humor el humor que ellos practican les afecte o no les afecte las bromas Nos decía Patricia Ángela abruma va con nosotros no pero hay gente que

Voz 13 06:05 entre ese ofende claro que son totalmente absurdas que le viene en lo que pasa es que a día de hoy pues tenemos una historia que se llama redes sociales que gente que se siente muy importante por tener ese pequeño altavoz en su poder y entonces está siempre ofendido y siempre esta frustración la quiere sacar fuera de alguna manera y entonces no hace más que ofender se y opinar que estaban dos figuras que están muy de moda ahora

Voz 14 06:31 eh

Voz 0827 06:38 les estamos contando en la SER que los farmacéuticos de Madrid han amenazado con dejar de dispensar médicas estos a los afectados por el aceite de colza porque les deben siete millones de euros del sistema de salud sin no pueden seguir financiando estos medicamentos Nos hemos acordado de aquel problema problema que ya teníamos enterrado en la memoria hemos hablado con Mercedes García afectadas por este síndrome tóxico presidenta ahora de la asociación de consumidores Primero de Mayo

Voz 11 07:04 a poco

Voz 15 07:07 ya me mensual de unos doscientos esto yo tendría cobertura social con mi marido tres pensionistas en el momento determinado en los pusieron a las víctimas del síndrome tóxico su número personal con lo cual no tengo ni el derecho que tiene cualquier persona cotizantes con la selección que mi marido pues pagaría ocho euros mensuales pues tendría que abonar el cien por cien

Voz 0827 07:30 esa es la situación de Mercedes y de tantos otros afectados del síndrome tóxico que todavía siguen padeciendo las secuelas de aquel problema un problema que empezó así cuando el aceite llegó a su casa por un vecino que lo vendía para sacarse un dinerillo cuando ella tenía veintiún años esperaba lo mejor de la vida y la vida cambió para siempre

Voz 15 07:49 yo tenía veintiún años me pasaba ese año estaba preparando oposiciones como oficial administrativo para el Ayuntamiento de Madrid tuvo que abandonarlo todo por los Palau eran épocas de la máquina de escribir imposible tocar las teclas de la máquina la taquillera hacía hace volaban dos bolígrafos de los calambres que teníamos espasmos bueno pues cambia duda por completo no me casé hace años los que antes no quería que mi marido se casarse para vivienda amante cuerpo este cambio horario completo

Voz 0827 08:24 nunca pudo trabajar desde entonces y casi cuarenta años después todavía tiene síntomas que le afectan día a día

Voz 15 08:32 sí puede sobretodo un año repartía sensitiva problemas neurológicos tal calambre problemas metabólicos decorados con fines que todo nuestro cuerpo fue aceptado no el órgano que quedarse son

Voz 0827 08:49 un asunto terrible de gran trascendencia entonces lo teníamos olvidado hoy lo hemos recordado en La Ventana con Mercedes desde entonces han cambiado desde luego mucho las cosas se vigila más el consumo se miden las consecuencias de los consumos que hacemos el Ministerio de Cultura por ejemplo ha presentado su informe sobre sobreconsumo alimentario en España en el pasado año dos mil dieciocho parece que no vamos por mal camino hemos reducido el consumo de azúcar también de carne fresca hemos aumentado la ingesta de aceite de oliva de ensaladas y también de platos preparados hemos hablado con Natalia Moragues que es farmacéutica y es di dietista-nutricionista Nos han dicho que vamos por buen camino pero

Voz 16 09:26 creo que cada mes escucha más a los profesionales de la nutrición bueno parece que británico va calando no eh vamos por buen camino pero todavía quedaba mucho trabajito por delante

Voz 0827 09:37 el trabajito por ejemplo es bueno es no consumir tanto producto preparado que habrá signos venden en cualquier sitio y le hemos preguntado cómo podemos identificar los buenos productos preparados de los malos

Voz 16 09:48 mirarlo sin clientes idea ideas que tiene más de cinco ingredientes si tiene más de cinco ingredientes es muy probable que estemos delante de un ultraconservador que no sea demasiados dudarlo porque si tratamos de analizar hay de acuerdo de dientes en otras ocasiones arrasó con una cantidad de niñas que sería imposible a Reneses todos los aditivos todos los ingredientes posibles entonces ya tiene más de cinco es muy grande que estés delante de un ultraconservador saludable

Voz 0827 10:14 pues mira una buena regla si un producto preparado tiene más de cinco ingredientes hay que estar alerta claro mucha gente por la radio y entre ellos el cantante Salvador Sobral que ahora disfruta del éxito pero que nos ha contado que en su vida ha hecho de todo tocábamos todos los

Voz 18 10:38 lunes en un restaurante Chez el dueño un día dice mira voy viene un príncipe árabe a ver el concierto porque estaba aquí en Mallorca mira vino El Príncipe con sus amigos de repente me viene el camarero me dice mira en una chica de la mesa Princess que cumpleaños si puedes cantar el cumpleaños nada le cantábamos después le ellos empezaran a escuchar la música dejaron ahora la chica el cumpleaños quiere que cante Ebro uno más yo digo no nosotros sólo hacemos música jazz erudición entonces viene él con billete de doscientos euros y entonces ya decimos como buenas prostituta de la música que asoma el tipo encantado el idilio ustedes tienen que venir a tocar a mi bar después el día siguiente no bueno llamó uno dijo nada ya estábamos ahí triste pero bueno ganamos dos cientos de oro Echtra que era dos veces lo que vale de concierto

Voz 0827 11:20 no se ha hablado de su hiperactividad y cómo iría la conversación que ha terminado incluso hablando de impuestos

Voz 18 11:27 que tengo una inquietud artística una hiperactividad que es buena y que es sana pero a veces también me me me atropella a mí mismo

Voz 0827 11:35 pero la vida nos todos trabajar crear música hace

Voz 18 11:37 pero yo no lo veo como trabajo todos de los impuestos y hacerlos impuesto eso sí que es trabajar tienes que poner mucho los impulsada así monto muy bueno olvidar pero yo quiero yo sé de esos ciudadanos que no yo pongo dinero para los parques que suele construí a los hospitales públicos a mí me gusta creer eso porque yo vivía en el hospital y al final seis meses y cuenta que tenía que pagar el veinticinco de oro que yo viví de del contribuyente

Voz 0827 12:04 yo viví del contribuyente y por eso me gusta ser contribuyentes Salvador ensobrado ya hemos hablado hoy con Javier Ruiz mira que hemos visto cosas raras Francino pero la que nos ha contado hoy es para nota eh sin duda resulta que los mil millonarios del mundo han escrito una carta reclamando que les cobren más impuestos los mil millonarios son George Soros

Voz 0622 12:22 la familia Pritzker Chris Hughes el cofundador de Facebook los herederos de Disney Éste es el calibre de mil millonario que está hablando y lo que están diciendo es oiga no puede ser yo soy el cero coma uno por ciento de la población tengo el veinte por ciento de la riqueza en mil novecientos setenta esta misma gente Ting el siete por ciento de la riqueza lo que están diciendo es esto no está bien está aumentando la desigualdad son los mil millonarios los que están pidiendo pagar más dice literalmente esto América tiene una responsabilidad moral ética económica de tasar más nuestra riqueza un impuesto sobre mi riqueza les permitiría a ustedes usar recursos para combatir el calentamiento climático para mejorar la economía para mejorar la sanidad para crear igualdad de oportunidades para reforzar nuestras libertades democráticas

Voz 1152 13:20 no hambre señora y miel de barcos ni en la Domenico mira a mi me gusta coleccionar arte vengo cuadros de jardín

Voz 19 13:27 no sé si

Voz 1152 13:29 Tim esquí de sopa paros Familia fue una excepción y pintó un cuadro un problema cuál cuál sobre hay que tiene para eso no para que sepa es que tengo una formidable en casa es muy triste para los que tenemos cuadros que eso de

Voz 16 13:46 Copa Davis

Voz 1152 13:49 gente no sepa vale para hacernos voy a invitar pero al menos que lo que pasa es que yo tengo cuadros de Labs en casa

Voz 0827 13:55 otro ala para dar envidia bueno hemos recordado que hace diez años murió Michael Jackson hizo Nieves Concostrina nos habla de de otra muerte otra muerte de un mito uno de los Mosqueteros dar Tañón que fue un personaje real y que murió el veinticinco de junio de mil seiscientos setenta y tres por el disparo de un mosquetero

Voz 1626 14:19 cierto que dañan tuvo mucha fama en su época que era uno de los más queridos capitanes del rey Luis XIV y que su muerte en el conocido como asedio de Maastricht tuvo mucha repercusión en Francia pero bueno sólo fue un héroe muerto más no tiene más historia en todo el mundo se olvidó del tal dar Tañón todos menos un antiguo mosquetero metido a escritor llamado curris de Sandra que publicó un relato titulado Memorias de dar tan pero como la novelista no tuvo éxito el mosquetero volvió a morir

Voz 20 14:49 es muy

Voz 1626 14:57 vio el relato en la Biblioteca Nacional de París le encantó Easyjet el primer autor le había echado imaginación al personaje de dar Tañón Dumas añadió un poquito más y les salió Los tres mosqueteros con sus intrigas palaciegas sus duelos la misteriosa Lady is su todos para uno y uno para todos nunca más darte mañana ha vuelto a morir porque viven millones de bibliotecas

Voz 0827 15:22 Emilio también para muchos son los deportistas un deportista como Ricky Rubio por hoy por ejemplo al que hoy hemos oído hablar en SER Deportivos hablaba contaba una anécdota de Michael Jordan que era capaz de meter un tiro libre con los ojos cerrados y a partir de esa anécdota ha hablado sobre los éxitos y los fracasos en la vida

Voz 1813 15:39 si quieres que algo te salga bien trabaja mucho repite qué pasa con el fracaso a mí por ejemplo al principio no lo no sabía lo sabía perder el frustrado en veinte años yo gané todo lo que se podía ganar en Europa me voy a la NBA y las cosas no empiezan a salir también me lesionó de la rodilla estoy en un equipo que pensaba que sí que íbamos a hacer cosas no entramos en play off en seis años y esa experiencia de no triunfar me podía haber hecho que me dejara de gustar el baloncesto no fracaso me enseñó aprendí de él muchas veces no pensamos que un problema que tenemos esa vida o muerte que sino sale esto tranquilo si tú has practicado ese tiro libre sitúa expuesto las horas que tú crees Hinault ha entrado olvídate del resultado

