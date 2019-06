Hora 25 Deportes: Tebas y Rubiales por fin se ponen de acuerdo en algo (25/05/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 3 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0970 00:09 buenas tardes hola Añez no por fin se apunta al Real Madrid es un equipo femenino de fútbol la junta directiva aprobada esta tarde la fusión absorto

Voz 0919 00:16 John de el Club Deportivo Tacón que es un equipo de la Primera División femenina durante el próximo año todavía se vaya mal Club Deportivo tacón pero ya va a jugar los partidos en Valdebebas iba a entrenar en Valdebebas y desde el año dos mil veinte se llamará Real Madrid Club de Sam la va de tarde que nunca la primera galáctica ya están camino ya adiós que habría mal no me ahora ya veremos si para él o para el año que viene pero la teoría ninguna duda la primera galáctica Star caerá duda el fútbol femenino está de moda sólo hay que ver el recibimiento que han tenido esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas las chicas de la selección española de fútbol que ayer cayeron eliminadas dos uno ante Estados Unidos en el Mundial de Francia muy bueno yo creo que estamos todavía emocionadas hipo a pocos Se van a ir dando cuenta de lo que ha supuesto su participación en el Mundial para que siga creciendo el fútbol femenino ayer casi dos millones de espectadores vieron por televisión en gol en directo ese partido es un récord histórico para un partido de fútbol femenino muy bueno pues Amanda Sampedro en nombre de todo el equipo español reconocía que están ilusionados con lo que hecho

Voz 1490 01:28 yo creo que lo más importante y con lo que nos quedamos con eso que mucha gente y muchos niños y niñas sobre todo nos han visto por la tele hace cuatro años cuando hablemos de Canadá eso no fue así y bueno ahora lo que hay que hacer es seguir que esto se convierta en en algo continuo no no no creo vayamos dando picos si lo volvamos a realidad sino que esto este Mundial que hemos hecho marqué al comienzo en el fútbol

Voz 0919 01:50 claro que si el fútbol femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años cuidado cuidado que la pelea entre la Federación y la Liga no vaya a afectar a ese crecimiento que Rubiales y Tebas olviden intereses particulares porque tomar una mala decisión puede suponer un paso atrás en lo que ha crecido el fútbol femenino los últimos años hoy por cierto ha habido reunión entre la Liga y la Federación así que tenemos dentro de nada un nuevo capítulo de Tebas y Rubi que nos tiene que contar Antón Meana si hay paz armisticio tregua porque par definitiva a mi me parece que no va a haber en el mundo de los fichajes poco movimiento civiles en el guardameta holandés del Barcelona ha estado hoy en Valencia pasando reconocimiento con el equipo ché esto abre la puerta a que del Valencia salga del brasileño Neto el portero brasileño Neto en dirección al Fútbol Club Barcelona bueno pues éste y otros asuntos del día los contamos es seguida pero como siempre fue en el inicio vuestros mensajes de guasa

Voz 4 02:53 muy buenas pues yo me alegro muchísimo de que suba el fútbol femenino la verdad que es un deporte que hay que apoyar como todos los deportes los deportes tienen que subir tanto en masculino como en femenino a mí personalmente el fútbol femenino no me interesa porque lo veo poco espectáculo pero me alegro muchísimo subiendo

Voz 0919 03:19 un montón de que luego reflexiona Andrés

Voz 3 03:29 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 03:45 te digo yo que si no hay más gente va cada y no por día esta quema en para gozo vale aporto ligaba gente que hable no a esta que un buen para gozar muertes

Voz 3 04:00 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:10 hombre hombre Maite empalagosa no Híjar tiple como has dicho tampoco eh empezamos

Voz 6 04:24 dice que me quede de Moqtada

Voz 0919 04:29 José Antonio Duro como ha sido el recibimiento a la SER decisión femenina que ha llegado esta mañana al aeropuerto esto de Madrid buenas tardes hola Gallego queda muy buenas la verdad es que lo de hoy ha sido la recompensa final al Mundial la vuelta a casa de la selección española muchas de ellas parte de la expedición a llegar a Madrid y ha habido mucha emoción por la gente que había también por los medios de comunicación que estábamos a la espera ha llegado Rubial es también el presidente y lo dicho con cierta amargura por la eliminación pero con la cabeza alta al ver la reacción de la gente con la selección de Jorge protagonistas Jenny hermoso Marta Corredera el técnico del combinado español que hoy se han llevado otra alega

Voz 0911 05:01 muy bien la verdad es que este recibimiento ha sido ha sido muy bonito muy bonito esto va a doler unos días al final el no pasar de ronda va a doler y más no pasando como como hicimos allí que se nos respete se nos respete porque hacemos un trabajo diario brutal que no trabajamos cada cuatro años como mucha gente piensa que los medios de comunicación estéis cada día porque es lo que necesitamos

Voz 0970 05:22 el quiero Davy donantes después de este Mundial sobre todo por la difusión y también por la progresión que hemos visto en la selección hemos competido bien hemos sido capaces de plantar legal a las mejores

Voz 0919 05:33 repito que ayer casi dos millones de espectadores vieron en directo en televisión ese partido entre Estados Unidos y España iba a seguir creciendo más del fútbol femenino porque no nos engañemos que el Real Madrid tenga un equipo femenino en la máxima categoría y juegue con el Barça con el Atlético de Madrid con el Athletic Bilbao y con el resto de equipos va ser la competición más mediática más grande lo ha decidido esta tarde la junta directiva del equipo blanco Javier Erro seis años lo acaba de decir

Voz 0203 06:00 la junta directiva reunida esta misma tarde aquí en Madrid para absorber al Club Deportivo tacón con efecto uno de julio del dos mil veinte la junta directiva de que hacer ahora es elevar lo que hace es elevar a la asamblea de socios la fusión por absorción de este club femenino en primera división ya del Club Deportivo tacón requisito éste indispensable para ese someter a la asamblea lo que será evidentemente el nuevo Real Madrid pero al año dos mil veinte uno de julio del año dos mil veinte eso sí el Club Deportivo tacón va a poder ya entrenarse y jugar en estación de Valdebebas es decir que ya poco a poco convencerá a ser casi casi del Real Madrid ya miraremos

Voz 0919 06:36 en el mercado porque hay que si quiere ganar hay que fichar galáctica presentación galáctica de la próxima galáctica del Real Madrid si alguno no lo dirá Mira gallego esto va a pasar más tarde o más temprano la primera galáctica del Real Madrid y la fichar Florentino Pérez seguro ocho y treinta y siete seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0970 06:57 vamos con Tebas y Rudy ahora amigo Éste es el mercado

Voz 7 07:01 hoy amor ella mató a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 8 07:15 sí con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 07:27 la Ventana con Carles Francino

Voz 0919 07:29 Valencia viernes veía

Voz 3 07:32 dieciocho desde el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciencias consigue tu invitación en Radio Valencia punto es y en nuestras redes sociales disfruta de una tarde de radio en directo con Radio Valencia Cadena SER

Voz 0203 07:47 colabora Ciutat de Chile si la Generalitat valenciana

Voz 10 07:53 sabes dónde están los mejores

Voz 0970 07:54 Sans plaza siempre tienes hombre en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro sin reservar y a la ciudad con tu Arona tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 11 08:12 nosotros habremos construido juntos con vosotros habéis hecho algo grande ahora han aprovechado su oportunidad

Voz 8 08:19 cuando el Tesoro Público el futuro escriben futuro perfecto informa que solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 0919 08:32 hoy ha habido reunión entre la Liga la Federación en el Consejo Superior de Deportes acercan posturas huele a paz podemos estar ante el fin de la guerra se acabará esa serie Tebas y Rudy que está rompiendo los audímetros no es sonó por favor la serie tiene que continuar vamos con ella venga

Voz 0970 09:03 este marco convierte a Javier Tebas en los últimos meses ocasionó Vigo no está capacitado para el cargo presenta retrasos

Voz 0888 09:15 ahora los clubes y la Liga nos atenemos

Voz 0970 09:28 Scott fallos como es hace muchos años de sigo pensando que no está capacitado

Voz 0919 09:33 dos puede Javier Tebas el armisticio tregua acuerdo arreglo acercamiento mediación ha habido un paso para la paz entre la Federación y la Liga para la paz entre Rubiales ITB que es tan real La Paz Antón Meana buenas qué tal Gallego buenas cosas

Voz 0301 10:03 la gente que le ofrece Tebas a rubia pues mira le ofrece quitar las denuncias por la nueva Copa la nueva Supercopa así como la denuncia por las competencias a ojos de la Federación creo que también del CSD ofrece esto Tebas para que ese firme ya el convenio y así la Liga pueda poner las habituales condiciones en el calendario que sortear la semana que viene el día cuatro en la red es decir Copa y Supercopa para ti pero tú

Voz 0919 10:26 te vas y la Liga pedirán algo plano

Voz 0301 10:29 partido de los lunes vaya por fuera del convenio que lo que firmen esta semana no esté por el medio el partido de los lunes que se negocie aparte esto un acuerdo de mínimos y así se puede seguir peleando por jugar los lunes

Voz 12 10:42 lo que me persigue a todo el día

Voz 0919 10:44 ese paso lo ha dado deba espero que ofrece Rubianes hacia las que le ofrece la Federación la Liga mantenerle

Voz 0301 10:49 el rol en temas rutinarios como en nombre de la competición que siga poniéndolo en la Liga el balón también fijar los horarios no se ponen de acuerdo gallego en el fútbol femenino Rubiales dice que la Liga no pinta nada y la Liga quiere seguir contribuyendo a mejorar el fútbol femenino pero sí Rubial el CD algo

Voz 0919 11:05 algo querrá cambio que quiere la Federación de la Liga para haber llega

Voz 0301 11:09 pero este mínimo pues mira faltan retirar dos denuncias una el partido de Miami que está denunciado rivales quiere que esta denuncia se quite el famoso partido de Miami y la otra retirar la denuncia personal que Tebas puso contra Rubiales por extorsión después de la primera Reunión el CSD

Voz 12 11:28 para estirarse acerca Chandra te tienen

Voz 0919 11:33 Tebas la denuncia contra Rubiales por amenazas no la va a retirar así que tenemos un escollo parece que la paz no es tan posible hilo del partido lo lunes donde va a terminar Antón en el juzgado que ya diaria ahí María José Rienda que es la heroína de este asunto no puede mediar así que irán a la justicia hay un juez tira Si de juega o no el año que viene partido los no

Voz 6 11:54 si alguna vez existieron dos buenos amigos eramos nosotros

Voz 0919 11:58 así que armisticio no tregua si la paz puede estar algo más cerca pero todavía no es paz

Voz 12 12:06 de lo que me parece ya todo el día

Voz 0919 12:11 y tendremos nuevo capítulo por supuesto del tema así Rove fichaje no hay mucho mucho movimiento bueno no hay mucho movimiento en la superficie debajo de la superficie no puedes imaginar lo que hay a ser verano de los representantes Bill ese guardameta holandés del Barça quería salir ha ido a Valencia a pasar reconocimiento médico porque va a ser el próximo portero del equipo de Marcelino parece Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 12:47 hola Gallego buenas tardes si meto será el próximo portero suplente o de la Copa que es lo que no Joaquín el Valencia jugará probablemente en el Fútbol Club Barcelona Valverde mediante ha pasado reconocimiento médico porque es lo preceptivo de esta operación que ya en su día contamos que es una operación que tiene una motivación más contable de solucionar las cuentas económicamente para el Valencia que otra cosa el Valencia va a incorporar a Chile Essen lo compra por la misma cantidad de dinero que el Valencia vende Aneto al Fútbol Club Barcelona lo que ocurre es que el Valencia apunta contablemente la venta de neto antes del treinta de junio con lo cual cubre el déficit la compra de chiles en por la misma cantidad no se apunta contablemente hasta el uno de julio de la próxima temporada distribuye el gasto en las temporadas de contrato que tenga Chile en después deportivamente Marcelino ha dicho que le da igual chiles en Geneto entonces edicte chiles en Pedro

Voz 0970 13:48 esto es lo que yo llevo escuchado últimamente los técnicos Fontet

Voz 0919 13:52 ante el juez el aparato que te lleva estamos pues se va de para el Mundial pero a la vez y en Barcelona de el asunto chiles en neto que se dice Santi Ovalle

Voz 13 14:05 que se cerrará en las próximas horas mañana como muy tarde y dejará un beneficio en el Barça de unos veinticinco millones de euros se tiene que hacer como digo oficial mañana el trueque con neto Is espera además de este trueque una semana intensa en cuanto a salidas de jugadores para obtener en total unos sesenta millones de euros antes de que acabe la semana ahí en Barcelona hay un nombre propio con mayúsculas que es el de Neymar en el Barça mantiene que es una operación muy muy difícil hoy el diario Sport dice que hay acuerdo con Neymar que cobrará veinticuatro millones lo que ya cobraba cuando se fue que tiene que pedir perdón público Neymar ir retirar lógicamente la demanda contra el Barça insisto desde el club mantienen que es una operación muy difícil casi imposible por envergadura económica hay porque viene Antoine

Voz 0970 14:50 como aparezca un día por el aeropuerto de Barcelona el padre de Neymar

Voz 0919 14:55 el ala que noche por cierto un chaval de Barcelona Se va a Osasuna el equipo que el año que viene estará en primera división Ike ha fichado a amar Cardona Alix Laquidain buenas tardes

Voz 0888 15:05 qué tal Gallego buenas tardes sí ya es el segundo fichaje oficial de Osasuna lo anunciamos el pasado viernes tras la llegada de Rubén García ahora llega este delantero catalán del Barça cedido la temporada pasada en el Eibar firma para las cuatro próximas temporadas por el conjunto rojillo que va a tener que pagar dos coma cinco millones de euros por su traspaso llega hasta dos mil veintitrés cláusula para primera de catorce millones de euros el próximo fichaje en hacerse oficial será el de lateral zurdo del Mallorca Pere Estupinyá bueno

Voz 0919 15:32 esto es lo de hoy hay poco movimiento pero en cuál no llegue el día uno de julio la cláusula de Griezmann pase a de doscientos a ciento veinte billones y esa operación se ponga en marcha todo lo demás puede ir cayendo como que se dio en el en el domino una ficha detrás de otra la de Griezmann va a abrir un montón de operaciones vamos con las competiciones internacionales la Copa América ya tiene sus cuartos de final ayer se clasificó Uruguay José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas Gañán historia mínima donde además la jugada que ha dado la vuelta al mundo es una protagonizada por Luis Suárez el delantero del Fútbol Club Barcelona que después de internarse en el área por la parte derecha disparará portería Iker portero desviarse con su mano izquierda la pelota a córner Luis Suárez pidió penalti

Voz 14 16:25 sí sí

Voz 0919 16:26 pidió penalti pero que había dado la mano era el portero cero en ese afán por por Marc por protestar dice Mar Luis Suárez dijo bueno pues bueno no que es el portero Luis

Voz 1038 16:39 pero bueno que ya está en cuartos finaliza el gesto yo creo que a los dos segundos arrepintió porque rápidamente dijo da voy a mirar al córner con el gueto ese saque de esquina lo que sí dejó la imagen de la noche es un golazo de cabeza espectacular de Devin son Cavani que fue el que le dio la victoria a Uruguay en el partido ante Chile cero uno eso quiere decir que Uruguay pasa como primera del grupo C y evita Colombia porque eso era importante Chile la segunda va a tener que medirse en cuartos de final a Colombia y en el otro partido del grupo era un partido con tres equipos jugaban Ecuador y Japón pero estaba pendiente Paraguay Paraguay necesitada que en paz tardan tanto ecuatorianos como asiáticos empataron a uno así que pasa como una de las mejores terceras Paraguay los cuartos de final sólo siguientes con horario hoy día madrugada del jueves al viernes dos y media de la mañana el el Gremio de Porto Alegre Brasil Paraguay el viernes a las la noche ojo gallego Venezuela Argentina en Maracaná al casi nada Baez donde perdió el Mundial de Brasil también la selección de Leo Messi madrugada del viernes al sábado a la una de la mañana Colombia Chile y el sábado a las nueve de la noche Uruguay Perú El

Voz 0919 17:41 la Copa de África que tenemos que jugar ahora mismo pues mira

Voz 1038 17:44 de determinar el partido de debut como seleccionador de Camerún en una Copa África de Clarence Seedorf está dirigiendo a Camerún Ghana dos a cero a Guinea Bissau así que se va va a sumar los tres primeros puntos la Caisse actual campeona africana donde por cierto es el noticia Joel zaguero uno de los jugadores de Clarence Seedorf que le detectaron un problema cardiaco dijeron que se jugaba hoy tenía riesgo de muerte luego bueno no no no le ha abandonado la concentración porque el avión

Voz 0919 18:14 he descubierto ese problema vamos al Europeo sub veintiuno de los españoles ya conocen su rival de semifinales jugamos ante Francia y como nos lo hemos tomado Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 18:24 hola Gallego muy buenas tardes bueno por lo hemos estado bien porque aquí va creciendo optimismo yo creo que cada vez nos sentimos más favoritos después de la goleada Polonia el equipo es otro el optimismo Troy aunque de gasolina vamos justos no tenemos miedo parece a ninguno ayer estaban viendo todos punto da durante la cena ese Francia Rumanía que acabó empata cero le venía bien a los dos porque Rumanía pasado como primero y Francia como segundo por eso nos enfrentamos a ellos y los dos están ya clasificados para los Juegos Olímpicos así que ante una de las grandes favoritas que la selección francesa nos vamos a enfrentar veremos si con Ozzy Mikel Oyarzabal que hoy en entrenamiento que ha terminado hace una media hora aproximadamente ha vuelto a no entrenarse con el grupo todavía queda tiempo gallego y todavía Se de eso puede recuperarse

Voz 0888 19:02 tobillo que no le duele de momento

Voz 1501 19:04 dice que le va a poder pero la partida ya veremos

Voz 0919 19:07 en Bruselas el jueves a las nueve España Francia seguimos

Voz 15 19:11 disculpe conocen tan tiene una marisquería

Voz 9 19:15 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone la joyería

Voz 15 19:17 en el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblemente escribe se encuentran que bien la la la

Voz 0298 19:24 vive un verano cine con Viajes el Corte Inglés

Voz 16 19:26 el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar hablo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 7 19:41 hoy amor ella mató a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones que nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 8 19:55 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 20:11 hora veinticinco Deportes

Voz 17 20:15 Jesús Gallego situ bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 0919 20:20 tras el valor para avenida

Voz 0970 20:22 en dos mil diecinueve la única Concentración Motera verano el circuito profesional más cinco en punto com

Voz 17 20:30 Far datos Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para otros motero

Voz 0919 20:44 ayer se entregaron los premios a los mejores de la NBA el jugador más valioso de la liga regular fue Janis ante tocó Javi Blanco buenas hasta qué tal Gallego pasado nosotros aquí en los últimos meses diciendo huy Harden lo va a ser Harden huy luego adelante y bueno pues no sé si sorprendentemente honor ante todo cumplo ganó el Premi

Voz 0888 21:05 pues sí primera vez que se lleva el premio de Embid pim superó a James Harden por novecientos cuarenta mil votos a setecientos setenta y seis los Bucks fueron el mejor equipo durante toda la temporada regular con sesenta victorias y veintidós derrotas yo creo que esto evidentemente ha sido determinante es el el mejor equipo de toda la temporada regular hay que decir que también ha tenido unos numerado espectaculares ha promediado veintisiete coma siete puntos y doce

Voz 0919 21:29 cinco rebotes cinco coma siete asistencias

Voz 0888 21:31 aunque es verdad que lo que ha hecho James Harden este año a nivel individual es una pasada porque había promediado treinta y seis puntos por partido pero yo creo que el condicionante de jugar en el mejor equipo de la temporada decisivo como Sandro cumplen ha pesado mucho en esa votación que hacen los periodistas así de emocionado gallego recogía ese premio Gianni Chan

Voz 18 21:51 no me atrae obviamente mi padre no está allí pero hace dos años tenía mi cabeza llegar a ser el mejor hacer todo lo posible porque mi equipo ganase el envío y todo lo que hice en el campo lo hacía pensando en mi padre y eso me motivaba a trabajar duro tener unos buenos padres que piensen en tu futuro ellos ven el futuro para ti mamá Tú eres mi verdadera heroína

Voz 0919 22:15 la verdad es que emocionaba ver a un tipo tan grande a una muralla llorar como un corderito ante uno de los protagonistas y el otro el mejor rookie quién ha sido sino Luka Doncic

Voz 0888 22:27 pues y segundo europeo que lo consigue tras Pau Gasol que lo logró en dos mil dos Ese tú a tradujeron el base de Atlanta que ha hecho un final de temporada espectacular pero se ha premiado la regularidad de Luka Doncic cuatrocientos noventa y seis votos para Doncic contra trescientos uno para Yao aunque hay que decir que de las cien personas que votan noventa y ocho eligieron en primer lugar a Luka Doncic podemos decir que ha sido una victoria bastante aplastante y así agradecía Luka Doncic ese premio como rookie mejor rookie del año

Voz 18 22:57 a todos lo primero quiero felicitar a treinta de Andre por sus increíbles temporadas no sólo por eso sino a toda la clase de rookies creo que fueron increíbles y qué podemos hacer algo grande que darle las gracias también a mi familia a mi chica Quique Villalobos a Bill a Ricky a todo el equipo y a mis antiguos compañeros mucha

Voz 0888 23:13 en el resto de premios gallego destacar que mayo ser el entrenador de Milwaukee Bucks ha llevado el premio a mejor entrenador ahí sí que tiene mucho peso el mejor equipo de la temporada regular Rudy Gober mejor jugador defensivo Pascal sacan mejor jugador más mejorado en esta temporada Ilyasova como Mejor Sexto Hombre del año

Voz 0919 23:31 gracias Javi vamos a hablar de Wimbledon que comienza la próxima semana Nadal va a jugar esta semana dos partidos de exhibición sobre hierba pero la polémica está en Wimbledon Miguel Ángel Zubiarrain porque aunque Rafa es el número dos del mundo Wimbledon decide que es el cabeza número tres del torneo por qué lo hace en que le puede perjudicar esto a Rafa Miguel Ángel

Voz 19 23:52 hola buenas tardes lo sabe puede perjudicar el muy gravemente porque no es lo mismo enfrentarte no se sabe con quién antes de la final que tener que Talgo con Djokovic Federer siguen adelante en semifinales por lo tanto esto ya no está no no es favorable para nada porque lo hacen bueno Wimbledon es el único torneo que tienen las reglas especiales que pueden ser lógicas pelón que podían serlo a mi casa mis aplicada de los cuatro Grand Slam edil consideran los puntos ATP de jugadores el cien por cien de los puntos logrados en hierba en los últimos doce meses y en setenta y cinco por ciento de los puntos logrados en hierba en el año previo por lo tanto aquí Federer allá por goleada y por lo tanto le da del todo se lo pida bueno no me parece justo aunque a lo mejor sí lo es a lo mejor ellos están defendiendo entre los grandes jugadores de hierba puedan estar en la final si considero de hacer es mejor que Nadal señalaba nosotros nunca pero qué le vamos a ver la vida es así los ingleses no va a cambiar ahora no

Voz 0919 25:00 bueno lo del Brexit porque lo sabes gracias Miguel Ángel seguida el Tour de Francia Borja Cuadrado buenas qué tal Gallego buenas bueno pues más o menos ya los equipos están anunciando quiénes son sus componentes para la gran ronda hay ausencias importantes que destaca Si bueno pues

Voz 0298 25:15 más destacado sin duda la ausencia de Chris Froome que va a estar muchos meses lesionado después de esa caída que sufrió hace dos semanas con múltiples fracturas Tom disimulen que también ha sido podio en el Tour tenía problemas en la rodilla después de abandonar en el tiro y tampoco va a estar así que dos de los principales favoritos no están eso modifica por completo el desde luego por la forma de correr no como han dicho muchos con estas y como dices poco a poco se van conociendo equipos hoy ya es han hecho a nueve oficiales el otro sudar que va a girar en torno al sprinter canapé One el guante el equipo belga que tiene un buen escalador francés como es aquí John matan hemos estado con Alberto Contador esta mañana que nos ha dicho que lógicamente va a ser el Tour más abierto de los últimos años y esto es lo que decía sobre el tridente del Movistar sobre Valverde Nairo Quintana y Mikel Landa

Voz 20 25:56 Alejandro Valverde que está finísimo muy motivado Quintana que está ante una prueba de fuego y un Mikel Landa que seguramente que terminó muy motivado el Giraud sabiendo comando en el año dos mil diecisiete por qué no pensar no estás disputando no entonces yo creo que vamos a vivir un duro hasta

Voz 0298 26:15 abierta así que vamos a ver pasar un Tour muy abierto las apuestas al principal favoritos por delante del colombiano invernal que tiene veintidós años cuidado no hay ningún español entre los favoritos el más bueno es Mikel Landa séptimo fíjate Se pagarán diecisiete euros por su victoria luego está Enric más que tiene veintitrés años vamos a ver luego

Voz 0919 26:31 fíjate pues hasta Alejandro Valverde que se pagan ochenta euros por sí o sea que es complicado gracias Borja estas eh ahora cerramos el programa con lo nuevo de los Punset es idiota

Voz 1643 26:56 otras regido algún titular más de martes pues que caballa maratoniana es lo que acaba de terminar la reunión número doce del convenio colectivo femenino y siguen sin ponerse de acuerdo en casi nada se esta noche ampliamos en El Larguero y una de actualidad porque la ola de calor gallego obliga adelantarle partido Socuéllamos Algeciras que de ascenso a Segunda B se va a jugar el domingo a las once de la mañana porque más tarde Faber en Ciudad Real más de cuarenta gramos al calor que no te quiero ni contar

Voz 0919 27:19 mañana a las ocho y media os esperamos en Hora veinticinco Deportes un saludo de Gallego adiós