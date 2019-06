El final de dos leyendas

Voz 0831

00:00

en un capricho de la historia el veintiséis de junio es el día que colgaron los guantes dos de los hombres más icónicos del siglo XXI uno era conocido como el más grande y el otro como al Rey con estas pistas supongo que incluso los más desconectados de los mundos de la música del deporte sabréis que estoy hablando de Muhammad Ali Elvis Presley el segundo hizo su último concierto el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y siete en Indianápolis el primero literalmente colgó sus guantes el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y nueve Muhammad Ali que se había llamado Cases Clay hasta su conversión al Islam fue una figura crucial en la lucha contra el racismo en Estados Unidos pero además dentro de su deporte fue un boxeador único un peso pesado capaz de flotar como una mariposa picar como una abeja Elvis por su parte había convertido el rock and roll en un fenómeno de masas escandalizado a toda una generación con sus movimientos y su carisma por desgracia Elvis que tenía cuarenta y dos años ese veintiséis de junio no tenía planeado que fuese su último concierto pero cincuenta y un días más tarde el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y siete Elvis murió de infarto en su mansión de Graceland Muhammad Ali que tenía treinta y siete años cuando su retiro IPS aquí ya eran evidentes los efectos que tantos golpes estaban teniendo sobre su cabeza con temblores en las manos y un inicio de tartamudez no pudo evitar subir dos veces más al Rin motivado por el dinero según diversos expertos estos dos últimos combates fueron decisivos en el empeoramiento de su Parkinson así que recordar Comet mejor de lo que hacía Elvis no dejéis que os peguen docientos mil golpes que son los que se calcula que recibió Ali durante su carrera