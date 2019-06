El Larguero: Primera Parte (25/06/2019)

Voz 1 00:00 la once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinticinco de junio día en el que vuelve a ser protagonista Neymar y su posible regreso al Barcelona hay preocupación en Barcelona ante el poco impacto están teniendo en el mercado de fichajes a día de hoy

Voz 1991 00:55 de hecho sólo se ha incorporado de John tras el batacazo contra el Liverpool el aficionado al Barça pues evidentemente está expectante para ver qué es lo que hace el club de cara a la próxima temporada lo de Griezmann ya sabes que no se base no se va a hacer oficial hasta el mes de julio es decir hasta la semana que viene cuando la cláusula pase de doscientos a ciento veinte millones y mientras tanto se sigue alimentando al socio con el posible regreso de de animar la supuesta petición de Messi a Bartomeu de intentar recupera al brasileño pone en un compromiso al presidente que debe lo primero cuadrar las cuentas antes de que acabe el mes de junio se debe ingresar una cantidad cercana a sesenta millones de euros que deben salir de de esos jugadores que no cuenta la primera plantilla algunos de ellos que han estado cedidos este año de hecho ha habido movimientos Marc Cardona dejan Caja dos coma cinco millones para marcha a Osasuna y André Gomes que se queda en el Ewerthon por veinticinco millones más variables pero tienen que empezar a concretarse más salidas de otros jugadores como la de Denis Suárez y Rafinha y cubrir esa cantidad y evitar cerrar el balance de la presente campaña con con pérdidas Se va ir también civiles en en el Valencia medio lo anunció dado de forma oficial porque ha puesto una foto del portero de espaldas como diciendo que está al llegar como con misterio pero ambos que Files en va ir del Barça al Valencia inepto Baer del Valencia al Barcelona pero aquí no va a generar ingresos ninguno de los dos equipos va a ser lo comido por lo servido una cosa es que uno de los pagos efectúe antes del treinta y otro de los pagos se efectúe después del treinta sobre todo para como digo esas cuentas y esos balances de los diferentes equipos dependiendo de cómo tengan ahora mismo el tema económico eh en en sus respectivos clubes a partir de ahí es cuando el Barcelona podría empezar a centrarse en el posible regreso de animar al club dos años después de la famosa espantada una operación que estaría rondando los trescientos millones de euros el Barça para abaratar ese coste podría ver a Coutinho o le gustaría meter a la operación que costó en su día ciento sesenta millones de euros porque además el Barça como digo el día uno dos tres y cuatro de julio a principios de julio va a tener que pagar esos ciento veinte millones de euros de de Griezmann vamos que en el Barça están pendientes de hacer oficial lo de Griezmann eh ahora mismo más atentos a la operación salida de diferentes jugadores para equilibrar la balanza pero vamos que en un ratos vamos a contar todos los detalles de cómo está la situación y lo que puede venir por por delante en Sevilla siguen a la espera de que se haga oficial la salida de Pablo Sarabia destino París Anne Germaine el conjunto hispalense ingresaría el traspaso unos veinte millones de euros en el Sevilla nadie ha puesto en contacto con nadie del París Saint Germain el conjunto francés tan poco avisado a nadie de Sevilla con lo cual aquí se remiten a la cláusula que es de dieciocho millones y esa es la la película ahora mismo que el París Saint Germain llegará un momento en el que ponga el dinero encima de la mesa díganos llevamos al al jugador en el Real Madrid ha habido Junta diré te iba en la que el conjunto blanco ha aprobado la propuesta de absorber el Club Deportivo Tacón que esta misma temporada ha ascendido a la Liga Iberdrola femenina de fútbol de esta forma al proyecto de un equipo femenino en el Real Madrid ya es una realidad aunque no competirá bajo el nombre del Real Madrid hasta la temporada dos mil veinte dos mil veintiuno es decir que este año que viene es decir la próxima temporada el equipo se va a seguir llamando Club Deportivo tacón pero entrenará jugará los par todos en las instalaciones de Valdebebas el Real Madrid también tiene la intención de hacerse cargo de las categorías inferiores y el presupuesto inicial estaría rondando más o menos los dos coma cinco millones de euros es decir querrán Madrid dado el primer paso absorbe el Club Deportivo tacón y a partir de las dos mil veinte dos mil veintiuno será cuando tenga en el la denominación de Real Madrid de Madrid femenino en este caso por cierto esta mañana ha regresado a nuestro país la selección española después de participar en el Mundial Femenino de Francia tras caer ayer en octavos de final contra Estados Unidos recibidas en el aeropuerto por cientos de aficionados que han querido dar a la bienvenida a estas chicas que han hecho historia y que tienen un futuro extraordinario después de todo lo que ha pasado a mí me da que este es un punto de inflexión que a partir de ahora el el los equipos femeninos de fútbol en nuestro país van a crecer y mucho menos sin ir más lejos hemos visto como categorías inferiores tenemos dos campeonatos de Europa un campeonato del mundo un subcampeonato del mundo a nivel de clubes hemos visto al Barça disputar la final de la Champions es decir que pasito a pasito vamos recortando las las distancias además en la Copa América esta madrugada pasada se completó la fase de grupos

Le cero Uruguay uno lider Uruguay gol

Voz 1991 05:40 hace de Cavani de de cabeza nos ha dejado seguro que la he visto porque ha sido viral en las redes sociales en dos imágenes curiosas las dos protagonizadas por Luis Suárez primero por pedir mano del portero dentro del área después de recortar de Caracol dentro del área remata el portero despeja y Luis Suárez pide mano en el momento se da cuenta y echa las manos a la cabeza yo también por pedir la expulsión del chileno Jara que saltó un aficionado vestido con ataviado con los colores de de Uruguay y Jara vio que se acercaba a su zona le hizo la zancadilla Luis Suárez salió corriendo hacia el árbitro para pedirle la la expulsión tenía razón Luis Suárez las cosas como son porque con el reglamento en la mano Si un jugador agrede como es en este caso a un aficionado tiene que ser automáticamente expulsado algo que que no pasó

Voz 2 06:34 otro partido Ecuador uno Japón uno el tercer puesto estaba en juego no le vale a ninguno de los dos porque el empate clasifica como mejor tercero

Voz 1991 06:41 a Paraguay los cuartos de final en la madrugada del jueves al viernes a las dos y media Brasil Paraguay el viernes a las nueve Venezuela Argentina en la madrugada del viernes al sábado a la una Colombia Chile el sábado a las nueve la noche Uruguay Perú y en la Copa África tenemos partidos en juego del grupo F está jugando Ghana Evening están empatando ahora mismo a dos y antes se ha disputado el Camerún dos Guinea Bissau cero en la NBA esta madrugada han entregado los premios a los mejores de la temporada pasada han dado cumple ha sido el MIT el mejor jugador de de la liga regular de la de la NBA Luka Doncic ha sido elegido como el mejor rookie del año luego lo contamos también todo con Antoni Daimiel las once y media las once y treinta y siete mejor dicho condado todo empezamos

Voz 3 07:28 el mundo es un tablero

Voz 1 08:46 desde la primera conexión nos lleva a Barcelona Lluís Flaquer de qué tal muy buenas qué tal muy buenas lo primero lo que ya se ha confirmado Mar Cardona ir André Gomes dejan dinero para

Voz 1991 08:57 a pesar si es la última semana como decías para cerrar

Voz 1296 08:59 económico del actual ejercicio para cerrar con pérdidas el versa el Barça para cuadrar números necesitará ingresar unos sesenta millones de euros antes de final de mes se ha puesto manos a la obra hoy ha cerrado dos traspasos de manera oficial el primero el más importante cuantía hay por presencia aunque este año jugó cedido prensa entre el Ewerthon que es el club que lo compra ese André Gomes que cierra su etapa como culé Se marcha tras pasar hoy al Ewerthon el Barça cobra veinticinco millones de euros más variables variables hemos podido cuantificar en cuatro millones más que cobraría el Barça que además cuenta también la hora de cuadrar el montante de la operación Andre Gomes los dos coma cinco millones que el Ewerthon pagó a principio de temporada por la cesión del del portugués así siguen en cobrarse todos los variables pues la operación llegaría a los treinta y un millones y medio recordemos que el Barça pagó al Valencia hace tres veranos es en dos mil dieciséis treinta y cinco millones más veinte en variables por los servicios de de Andre Goldberg comes Banyoles por cierto alguno un pelín surrealista como era el que sigan Balón de Oro el Barça pagaba han pagado montante pero la noticia es ésa André Gomes se va al Ewerthon por esa cantidad por cierto Yago homenaje al Ewerthon entre Gomes tiñe Jerry mina habrá pagado setenta y ocho millones de euros al Barça sin que uno no al Gamper hay que invitarla Amper cuando menos área Gheorghe traerles CSIT y como decías Maseda Andre Gomes ha cerrado del Barça también el traspaso del delantero Marc Cardona en su caso se marcha Osasuna por dos millones y desde hoy dos Cardona viajó cedido esta temporada en el en el Eibar y en el Barça llegó a debutar en el primer equipo con con inocente que en el banquillo pero no contaba son dos millones y medio de euros más los que ingresa el Barça que también está a punto hacer oficial como decías el traspaso de es en al al Valencia hoy martes pues el Barça que ha ingresado una buena cantidad dinero ya hay que acabar de de cerrar traspasos antes de final de mes haciendo caja con jugadores pues como Rafinha como Denis Suárez o también con los cedidos de este año ella o o ser si Palencia

Voz 1991 10:48 no si llega una buena oferta por Coutinho no porque yo creo que está ahora mismo en el cartel de transferible pero claro los ciento sesenta millones de euros ahora mismo son inalcanzables

Voz 1296 10:56 sí pero eso obedece que las las de las ventas grandes si se producen que algunas sea producir será más a fuego lento circo Coutinho por ejemplo el Barça confía que que se acabe de revalorizar en esta Copa América que se puede hacer un buen papel con Brasil llegando hasta la final de diciendo protagonista pues eso aumente el caché de de el brasileño que había venido se ha venido mucha mucha mucha menos en con su mal papel en el Barça Il las grandes ventas digamos eh pues esperará al Barça no creo que se cierren antes de del del del uno de julio en mucho menos

Voz 1991 11:25 el tema civiles en el Barça no hecho nada oficial de momento pero Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 10 11:31 buenas noches en el Valencia tampoco hay comunicado

Voz 1991 11:34 especial pero vamos viendo en vídeo el vídeo que han colocado Gonzales en firmando la entrada en el hotel dando de lo unos zuecos del Valencia esto está hecho

Voz 10 11:42 si en el momento que el futbolista viene a

Voz 11 11:45 Valencia pasó el reconocimiento médico es porque ya hay una autorización el ahí hay un acuerdo entre clubes para que el futbolista pueda viajar a aquí entonces es porque ya están de acuerdo los dos clubes es no que está ahí es falta el preceptivo reconocimiento médico te Files en aquí en Valencia que tendrá que pasar neto mejorara en el Fútbol Club Barcelona en el momento que los reconocimientos médicos estén claros como hay acuerdo entre los dos clubes para que la operación de traspasos se haga por la misma cantidad de de dinero los acuerdos están todos yo sigo afirmando porque es la realidad que estas una operación que nace más

Voz 10 12:24 desde el punto de vista contable

Voz 11 12:25 eh económico que desde el punto de vista deportivo habló desde el ángulo del Valencia porque el Valencia está y prescindiendo de su portero titular con rendimiento demostrado durante dos temporadas para cambiar no por el portero suplente que no digo yo que sea peor y mejor de del que que meto pero que es evidente que la inactividad siempre es un siempre es un plus en el momento que el portero del Valencia lleva dos temporadas demostrando alto nivel en el caso de desfiles en pues ha jugado muchísimo muchísimo menos pero el Valencia hace esta operación porque antes del treinta de junio contablemente el Valencia vente a Neto al Fútbol Club Barcelona por la misma cantidad que el Valencia compra Files en El matí contables que el Valencia al vender a Neto se apunta en su contabilidad antes del treinta de junio un beneficio neto por el traspaso del jugador sí casi van a cubrir los veinticinco millones de euros creación falta al Valencia antes del treinta de julio para no dar déficit por cuarta temporada consecutiva la compra desfiles en aunque el Valencia la haga ahora contable y otra cosa es cómo desembolsa el dinero el Valencia contablemente no seas apunta en su contabilidad el coste de Filesa en hasta el uno de julio que ya es la próxima temporada y además el coste al ser una compra lo reparte en el número de años de contrato que tendrá Filesa por eso digo que esta motivación Almera para el Valencia Yago tiene un asunto más contable que Deportivo Si bien deportivo aprovecho para añadir que el Valencia como les soluciona el asunto en lo económico a corto plazo ambiente le consultó al cuerpo técnico del Valencia si sería inconveniente a efectos de nivel cambio si desean por Neto Marcelino dijo que no iba a partir de ahí el Valencia activó la operación ecos

Voz 1991 14:21 hombre yo creo que en este caso el que sale ganando hostiles en porque se va a ser titular a priori a un equipo que está llamado a pelear por cosas en la parte alta de la tabla cosas importantes es neto yo no entiendo muy bien el marcharse al Barça en principio para jugar la Copa Morata

Voz 12 14:42 pues mira como ese cabreo por no jugar la Copa pues toman copas Eva Marta ahora copas

Voz 11 14:48 eso fue lo normal es que ahora jugará la Copa en el Barça si yo yo efectivamente estoy muy de acuerdo contigo yo entiendo aquí a todas las partes y y si acaso al que menos entiendo después de neto es al al Valencia pero bueno puedo entender al Valencia por la parte económica de que maquilla las cuentas y un aventar real porque la lamenta que hacen esto tenía una compra dinero pero claro meto que pasa Peset portero titular en el Valencia indiscutible en Liga en Champions en Europa League y que únicamente adecuado ha dejado de jugar la Copa porque el otro portero que engrandece es un portero con nivel que entrena que además no puesto una una pega en ningún momento que además Valencia les dijo a principio de temporada Aneto oye vas a jugar Liga competición europea ya sea Champions Europa League era la copa se la voy a otra cosa es que el propio netos sabía el método que se ve fuera al final de la temporada de léxico de la Copa del Rey luego definitivas si se quejan porque también quería es bueno hacer competición te vas al Barça aunque pueda ganar más dinero pero al no no hacer del Valencia es decir a jugar en el Barça además que la culpa no jugar teóricamente que la Liga competición europea pues llevan netos no no no le compré porque no creo que la motivación Veneto sea económica que evidentemente ganará algo más o algo bastante más dinero en el Barça pero su problema aquí en el valenciano S

Voz 12 16:16 gracias Morata un abrazo hasta mañana adiós en en el

Voz 1991 16:21 el Barça FLA aquí lo tenía muy claro porque ya había dicho que se quería ir para mí el negocio para el Barça redondo de un portero yo no sé si puede generar problemas ahora al llegar y empezar a quejarse por no jugar pero juegue vamos digo yo a este hombre habrán explicado cuál es su rol

Voz 1296 16:36 hombre no hace falta explicárselo creo al final Bono

Voz 1991 16:39 yo por si acaso que hay gente que le cuesta un poco más

Voz 1296 16:42 el Barça desde la la jerarquía en la portería está clarísima incluso fíjate qué hace unas temporadas estaba aquí Claudio Bravo antes de que llegara Files Essen se tuvo que marchar porque Ter Stegen pidió jugar y el club ha puesto porel por juventud y por trayectoria era era el portero del del presente y del futuro y el portero que viene aquí sabe que está a la sombra de Ter Stegen y que Ter Stegen va a jugar Liga y Champions Iker suplentes seguirá con la va con el con el papel residual que implica por por el poco número de partidos que tiene reservados para para una temporada pero está claro que que el Barça la operación económicamente también le interesa como decía Morata desde el punto de vista contable les en tenían portero que ya manifestó que quería marcharse porque quería jugar más minutos no quería seguir a la sombra de de un portero como Ter Stegen sabiendo que era imposible quitarle de la titular Irak y luego fue firma un neto del que si decía Morata que no sabe si el Barça es el Valencia sale ganando o no en cuanto a calidad futbolística pues en el Barça existe la misma duda eh la verdad es que el rol de suplente es en ha sido espectacular cuando ha jugado el hecho de manera perfecta está la duda de cómo rendirá neto e en la portería que sí que tiene dueño en día Champions pero que en la Copa también se serán mira con lupa cómo cómo es la fuerza

Voz 1991 17:46 veremos veremos veremos cómo asume neto su nuevo papel en este caso como suplente a la espera de si tiene alguna oportunidad pero vamos a copas este año me parece al tema Neymar vamos a ver cómo está la situación que hay de cierto de que el Barça esté interesado en en en hacerse de nuevo con con el brasileño Joy el leía Ramon Besa en el país con el que vamos a hablar ahora mismo en un minuto que hablaba esto de mantenerse en el mercado también hablando del tema animar como estar hay digamos el el hacerte notar no él no desaparecer del mercado que eso te da prestigio el estar ahí metido es decir el Barça está pujando por Neymar evidentemente eso te da prestigio lógicamente pero a día de hoy lo que es cierto es que esto es de John y a partir del día uno de julio Griezmann

Voz 1296 18:36 sí de hecho el prestigio el Barça en el mercado se lo ganó hace meses logrando el fichaje de John que que era un centrocampista por el que se peleaban los grandes de Europa y se lo llevó el Barça eh ahora tema Neymar en el club es curioso porque nadie confirma ni desmiente así preguntas por Neymar pues es balones fuera la cuestión es que el Barça parece que está atento pero sabiendo que es la operación implica un gran montante económico es imposible de realizar tienen cuentas ir lejos la situación económica que vive el club azulgrana si se pudiera entrar en el canje de Jude de jugadores pues evidentemente ahí el Barça podría abrir otro escenario lo que es seguro es que Neymar sí que sea ofrecido eh al Barça para volver en diferentes ocasiones al oírla de nuevo la música sí es además cuenta con el respaldo de los cracks del estuario especial de los de de ese de esa relación de amistad que todavía mantiene con los que en su día en el tridente es decir con con Messi con Luis Suárez tiene grupo de whatsapp e mantienen el contacto y Messi ya públicamente ha dicho que le gustaría que Neymar volviera al Barça por lo que significó el porno podría aportar sabe el Barça abordando que el Hort si quiere volver pues tiene el visto bueno al jugador pero debería bajarse por ejemplo ostensiblemente el sueldo Isaba insisto que si el PSC un precio elevado con lo está pidiendo a día de hoy la operación es imposible hoy los compañeros después publicaban que ya existía un principio de acuerdo entre Barça Neymar que harán falta ya convencer al culpa parisino según él es por Neymar pasaría a cobrar

Voz 1991 19:49 asignada veinticuatro Mieres

Voz 1296 19:51 no son trece menos de los que perciben el PCPE firmaría por cinco temporadas jamás el brasileño retiraría la demanda que recordemos mantiene todavía apuesta contra el Barça por aquel bonos de renovación que se negó a pagar el cubano cuando éste se marchó de la Mare de la manera que se marchó del del camino así que hay ruido en torno a Neymar ya el club parece que que no le molesta pero mantiene en silencio lo que está claro que vamos dando en hacerlo montó Manu Carreño y como decía al principio que lo lo lógico lo normal es que el uno de julio el Barça lo que va a hacer es sobre todo pagar la cláusula

Voz 1991 20:20 de Griezmann lo de Neymar es un poco del trece el rol de percebe quiere decir esto es tienes una demanda interpuesta y quieres volver al Barça te estás ofreciendo creo que la primera manera de decir estoy aquí me quiero volver a este barco es decir mira voy a hacer un gesto voy a quitar esta demanda lo que pasa es que yo creo que Neymar como les suele pasar en los últimos años está muy mal asesorado fundamentalmente por su padre pero no sé yo creo que los pasos hay que darlos hacia adelante no hacia los lados en fin algo más la aquí

Voz 1296 20:57 que sea oficial lo de lo de fieles ENI sobretodo en el Barça hay en su entorno en la afición muchas ganas de que llegue el uno de julio para ver en qué se concretan los movimientos del mercado

Voz 12 21:05 a ver a ver a ver qué números Griezmann gracias un abrazo Ramon Besa muy buenas

Voz 10 21:12 los coches describía hoy te leía es eh

Voz 1991 21:14 artículo que escribía en el en el país que hablaba sobre la actual situación del del Barça y sobre todo esto no este circo que hay montado alrededor de animar no

Voz 10 21:23 bueno si no le veo dentro Lobato que dicen no es decir que es la operación que yo entiendo que ahora directiva o lo que sea el club le puede interesar porque es como el de arrepentido que vuelve a casa en unas condiciones muy buenas para el club salvo las económicas que es la de pedir perdón de retirar las querellas la de recuperar a esa postal que si martirizado el Barça que es la de Berlín y otra cosa es si le conviene o no el equipo tengo la sensación de que el Barça va dando muchas vueltas sobre esa alineación de Berlín y en lugar de pensar en sí tiene que cambiar de coche pues va cambiando piezas ahora un neumático hará un volante para volver a recuperar esa esa imagen de que con aquel equipo y a que el tridente pues se puede volver a conquistar la Champions tengo mis dudas de si al equipo le conviene tanto

Voz 1991 22:12 como al club pero tiene el Barça miedo a decir o dar la sensación de que ha bajado los pantalones quiero decir Neymar dio la espantada dejó tirado al Barça de hecho podemos recordar aquellas declaraciones directivos del Barça al doscientos por cien se queda Neymar y Neymar se alargó luego lo de la demanda y ahora dice que quiere volver y es como en el Barça se hace lo que quiere Neymar

Voz 10 22:36 bueno no sé sobre el Barça que ha sido Group siempre tan pasional un club tan una vez es decir racional falta todavía un episodio que es el hijo pródigo no sea hemos visto a Figo hemos visto a a Schuster hemos visto a muchos jugadores que se han ido especialmente en el caso de Figo con al Real Madrid no con cuando tenía un acuerdo o con el Barça había pedido más dinero pero falta en ese en ese culebrón culé el jugador que vuelve a casa y qué pide perdón que retirar todos los pleitos que no sé eso es una vio lo que veo es que se están creando las condiciones para que valga la la afición la suma Lugosi Se dará o no sé

Voz 13 23:16 ahora no sé yo al aficionado no sé qué

Voz 10 23:19 respuesta va a tener en cualquier caso lo que va a tener es y da pues que el arrepentimiento del jugador y en eso el gas sentimental muchas veces juega a favor del Barça como digo más allá de que si se puede realizar o no yo lo que tengo mis dudas si al equipo le conviene no tengo la sensación de que el equipo en esa evolución que están hablando del sistema el Barça cada vez está alejando más de lo que era el Barça ahí está pensando pues otra vez en el tridente tridente fue una de las cosas que el explican para mí lo que ocurrió en Roma o lo que ocurrió en Anfield que es que para competir hoy en Europa no es una cuestión de estilo de presionar o de posesión o de pensiones es una cuestión de que se impliquen los once futbolistas cuando el Barça juega con un tridente juega con una pareja muchas veces los dos de arriba a los tres de arriba se afloja no defienden y esto para el equipo se convierten insostenible en partidos de máxima exigencia porque si no juegan los once no actúa a las once atacando y defendiendo pues puede ser puedes perder perfectamente controlada cuatro cero contra el Liverpool

Voz 1991 24:21 tú sensación si tuviese que apostar un café dirías que vuelven o no

Voz 13 24:26 pues yo me ha puesto un café a que vuelves a que se y no me digas porque es una nota

Voz 10 24:33 entonces yo respondo a tu pregunta sensación pues ahora Talca hoy en este momento ahora que están a punto de las doce menos cinco de la noche sí igual no a las doce y cinco te digo que

Voz 13 24:46 bien es decir desde den

Voz 10 24:49 eh no sé dependerá mucho de del PSC yo creo que la clave está en que si el PSOE se accede para que el PSC acceda se puede hablar de Coutinho se puede hablar incluso deben Belletti imaginas una delantera de velé en papel Griezmann se ha hablado mucho no es un equipo que tiene problemas de identificación con Francia es un equipo que se está viendo como extranjero se puede plantear esta posibilidad no lo sé pero si es por Neymar hiciese Bartumeu ah yo creo que esa posibilidad existe más que nunca ahora es posible que las terceras personas que tienen que intervenir en la operación tú también ha hablado de de de El País de del país significa al padre El padre creo que ya sabemos que le gusta mucho el dinero

Voz 1991 25:32 hombre

Voz 10 25:33 los Toys estoy seguro de que vuelven pero ya mismo es Tania embarcando sea porque no es lo mismo vivir en Barcelona París porque en París Vives muy bien te vas a caer en Marsella pero eso te acaba acabado Francia porque no quieren hiciera Estrasburgo irse a A a otras ciudades en cambio en España pues puedes ir a La Coruña Sevilla Madrid sea todo esos condicionantes juegan a favor de la operación creo que también juega el hecho de que el entrenador Valverde es un entrenador que sea sea viene a lo que le da otro quizá pondría consigue con consignas de quién no quiere a un jugador como Neymar pero si además tiene la bendición de Messi lo que no quiere Bartolomeo por encima de cualquier cosa es disgustar a Messi y aquí pues es otro punto a favor de Neymar por eso a las doce menos tres minutos lo cuatro pagaría el café con gusto paraguas y unos edad pero creo que ahora parecería que podría ser

Voz 1991 26:30 el Barça se ha arrepentido en algún momento de haber llegado a ese pacto acuerdo ese supuesto pacto ese supuesto acuerdo con Griezmann que van a oficializar a partir de de julio o o le doy un matiz puede esa operación que han hecho interferir y hacer más complicada la llegada de Neymar por la cantidad gastada

Voz 10 26:51 nos dicen que bueno si estamos en en condiciones de mercado es un buen fichaje de ciento veinte millones por Griezmann ellos sin por las fuentes que yo tengo del club es que se plantean que Griezmann pueda jugar en el Barça problemas si acaso lo tendrá den velé no sé también hay gente que dice que den Veles e intransferible no se pueden jugar muchas cartas pero por eso yo venía a decir que esto le va bien porque le permite estar en el mercado el Barça no ha fichado a nadie y sin embargo parece que tenga veinte puristas manejando el Madrid ha fichado a has sarda dicha o a Rodrigo ha fichado cuadro cinco jugadores sí hay en cambio el Barça sin fichar a nadie estando pendiente de cuadrar las cuentas hace ver que está en el mercado global eso a nivel de marca va muy bien a nivel de equipo ya no tanto y luego se supone que en función de lo que pase con Neymar pues tendrá diferentes alternativas para jugar contemplé para jugar con Coutinho veremos si con Griezmann y yo creo que Griezmann es un jugador que gusta al entrenador Valverde porque ya tenía asumido que lo iba a fichar la temporada

Voz 12 27:49 pero Ramón no caben todos quiero decir tú ves tú ves que puedan estar de velé Griezmann Neymar Coutinho todos no pueden estar no

Voz 10 28:00 todos no pero cuatro on yo qué sé igual juega con un doble pivote el año va el año que viene es firme perdido ya unos

Voz 1991 28:06 Boris

Voz 10 28:07 digo te hablaba de eso de la sensación de mercado de estar de crudo ya veremos lo que sale pero mientras tanto ruido compro vendo estoy cambio canje Kan lo voy a lo veremos pero mientras bueno de momento no ha llegado ni de Elijah queda lo que mucha gente pensaba que iba a llegar y ahí hemos nos hemos olvidado desde el ir además ya hemos dicho que Delhi pues yo que sé es todo lo contrario de Neymar para que no se tenga los de es pesetero Delhi habla mal del Barça del dignos de ese esa fabricación de escenarios es lo que a mí me preocupa cómo nos a no se sabe cuál es la línea de actuación puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa significa esto pues que venderle vaya traspasado que Griezmann no entre una operación de canje pero en ese momento por las noticias que yo tengo la posibilidad de que el Barça juega con Luis Suárez la posibilidad que que esté con Messi de envíele hay Griezmann ni y Neymar existe pero es que hoy me han comentado desde Argentina bueno desde Brasil mejor dicho la Copa América que hay un jugador como Stuani que está esperando a ver qué ocurre porque igual el Barça se interesa por el pues otro Stuani

Voz 12 29:14 Fernando

Voz 10 29:15 la pues es que me entiendes pero bueno mientras todo estas en el mercado

Voz 1991 29:19 claro claro eso es va sonando en el mercado estas activo estás abierta a negociación estás vivo quiero decir

Voz 10 29:25 claro como además uno tiene su líder deportivo no no está Cruyff no está Guardiola no está incluso diría Luis Enrique alguien director deportivo como en su momento fue Robert Fernández osea Pep Segura es un perfil más discretos jugador un señor que está más en un segundo plano tú no sabes cuál es osea cuando quién llama del Barça para preguntar por Griezmann ya más del Barça para preguntar por orden velé o para saber qué hacemos con quién es la autoridad futbolística del Barça Bartumeu Óscar Grau que tiene que cuadrar las cuentas Pepi figura que es el mánager

Voz 13 29:56 ver a Abidal

Voz 10 29:58 sea yo creo que el Barça tiene un problema de de de hambre y asambleísta y entonces a partir de aquí no se sabe muy bien que va a tomar la último decisión

Voz 1991 30:06 me queda una quién gana y quién sale mejor en la operación civiles en neto

Voz 10 30:13 no lo sé el Barça para mí pierde por una cuestión de porque no ha vendido a civiles en la cláusula de rescisión sea decirles en si quiere irse lo que tienes que hacer es que pague la cláusula rescisión también compromete lo que es el Barça en el sentido de tener que ficha un buen portero como neto yo creo que lo ficha pero ha sido incapaz durante todo ese tiempo de producir de pro de producir un portero en la plantilla de la cantera de la Masia ya hemos hablado de Peña pero parece que tenían ha funcionado o no le tienen suficiente garantía el Barça ha tenido desde la consolidación de Ter Stegen y la salida Claudio Bravo un tren tiempo sufí gente para no tener que fichar a ningún portero y poder traspasar al cine dicen por sesenta o más millones lo que ocurre ahora es que como decían aquí pues el Barça necesita dinero para cuadrar las cuentas del mes de junio la operación le viene bien y además nadie le va a quejar por haber cambiado un portero peor producto pueda un portero mejor por otro peor porque neto es capaz de comer sirve nada o hacer la función mejor dicho que qué hacía fieles más allá de entiendo que igual neto tenía algún problema con Marcelino o no lo sé si es que está resignado a ser suplente de Ter Stegen porque como bien decías este que no admite bueno ni la más mínima duda sobre quién es el portero titular del Barça a día de hoy no

Voz 1991 31:28 desde luego pues veremos veremos cómo funciona tan dóciles en el Valencia ya como con galones de primer portero inepto como como suplente