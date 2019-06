Ramón Besa: "Me apostaría un café a que Neymar acaba viniendo al Barcelona"

Voz 1187 00:00 Ramón Besa muy buenas hola buenas noches

Voz 1991 00:02 todavía hoy te leía ese artículo que escribía en el en el país que hablaba sobre la actual situación del del Barça y sobre todo esto no esté circo que hay montado alrededor de Neymar no

Voz 1785 00:13 bueno si no never dentro novato que dicen no se refiere a es operación y que yo entiendo que ahora directiva o lo que es el club le puede interesar porque es como el el arrepentido que vuelve a casa en unas condiciones muy buenas para el club a salvo las económicas que es la de pedir perdón a de retirar las querellas la de recuperar a esa postal que si martirizado el Barça que es la de Berlín y otra cosa es si le conviene o no el equipo tengo la sensación de que el Barça va dando muchas vueltas sobre esa alineación de Berlín y en lugar de pensar en sí tiene que cambiar de coche pues va cambiando piezas ahora un neumático hará un volante para volver a recuperar esa esa imagen de que con aquel equipo y con la que el tridente pues se puede volver a conquistar la Champions tengo mis dudas de si al equipo le conviene tanto como al club

Voz 1991 01:03 pero tiene el Barça miedo a decir o dar la sensación de que esa bajado los pantalones quiero decir Neymar dio la espantada dejó tirado al Barça de hecho podemos recordar aquellas declaraciones directivos del Barça al doscientos por cien se queda Neymar y Neymar se alargó luego lo de la demanda y ahora dice que quiere volver y es como en el Barça se hace lo que quiere Neymar

Voz 1785 01:26 bueno no sé seguro el Barça que ha sido el club siempre tan pasional un club tan es decir racional a falta todavía un episodio que es el hijo pródigo no sea hemos visto a Figo hemos visto a Schuster hemos visto a muchos jugadores que se han ido especialmente en el caso de Figo con al Real Madrid no con cuando tenía un acuerdo o con el Barça ya había pedido más dinero pero falta en ese en ese culebrón culé el jugador que vuelve a casa y que pide perdón que retirar todos los pleitos que no sé eso es una vio lo que vemos que se están creando las condiciones para que valga

Voz 1 02:03 a la afición la suma

Voz 1785 02:06 la uno se dará no lo sé yo al aficionado no sé qué respuesta va a tener en cualquier caso lo que va a tener es y da pues que es el arrepentimiento del jugador y en eso el gas sentimental muchas veces juega a favor del Barça como digo más allá de que si se puede realizar o no yo lo que tengo mis dudas si al equipo le conviene no tengo la sensación de que el equipo en esa evolución que están hablando del sistema el Barça cada vez está dejando más de lo que era el Barça ahí está pensando pues otra vez en el tridente tridente fue una de las cosas que el explican para mí lo que ocurrió en Roma lo que ocurrió en Anfield que es que para competir hoy en Europa no es una cuestión de estilo de presionar au de posesión o de prisión es una cuestión de que se impliquen los once futbolistas cuando el Barça juega con un tridente juega con una pareja muchas veces los dos de arriba los tres de arriba se afloja ni defienden y esto para el equipo se convierten insostenible en partidos de máxima exigencia porque si no juegan los once no actúa a las once atacando y defendiendo pues puede ser puedes perder perfectamente el contra cuatro cero contra el Liverpool

Voz 1991 03:11 tú sensación si tuviese que apostar un café dirías que vuelve a animar o no

Voz 1187 03:16 pues yo me ha puesto un café a que vuelves a que si si no me digas porque es una sensación rusa

Voz 1785 03:25 yo respondo a tu pregunta sensación pues ahora Talca hoy en este momento ahora que están a punto de las doce menos cinco de la noche sí igual no las doce y cinco te digo que

Voz 1187 03:36 bien eso de quiero decir

Voz 1785 03:39 no sé dependerá mucho de del PSC yo creo que la clave está en que si el PSOE se accede para que el PSC acceda se puede hablar de Coutinho se puede hablar incluso en el embeleso que imaginas una delantera velé en papel Griezmann se ha hablado mucho no es un equipo que tiene problemas de identificación con Francia es un equipo que se está viendo como extranjero se puede plantear esta posibilidad no lo sé pero si es por Neymar hiciese Bartumeu ah yo creo que esa posibilidad existe más que nunca ahora es posible que las terceras personas que tienen que intervenir en la operación tú también ha hablado de El País de El País significa al padre padre creo que ya sabemos que le gusta mucho el dinero sois los Toys estoy seguro de que vuelven pero ya mismo es Tania embarcando sea porque no es lo mismo vivir en Barcelona París porque en París Vives muy bien te vas a caer Marsella pero eso te acaba en Francia porque no quieren hiciera Estrasburgo irse a A a otras ciudades en cambio en España pues puedes A Coruña Sevilla Madrid sea todo esos condicionantes juegan a favor de la operación creo que también juega el hecho de que el entrenador Valverde es un entrenador que sea sea viene a lo que le dan otro quizá pondría consigue con consignas de quién no quiere a un jugador como Neymar pero ahí si además tiene la bendición de Messi lo que no quiere Bartolomeo por encima de cualquier cosa es disgustar a Messi y aquí pues es otro punto a favor de Neymar por eso a las doce menos tres minutos lo cuatro pagaría el café con gusto paraguas y unos edad pero que ahora parecería que podría ser

Voz 1991 05:19 y el Barça se ha arrepentido en algún momento de haber llegado a ese pacto acuerdo ese supuesto pacto ese supuesto acuerdo con Griezmann que van a oficializar a partir de de julio o o le doy un matiz puede esa operación que han hecho interferir y hacer más complicada la llegada de Neymar por la cantidad gastada

Voz 1785 05:41 no dicen que bueno si estamos en condiciones de mercado es un buen fichaje de ciento veinte millones por Griezmann ellos incisión por las fuentes que yo tengo del club es que se plantean que Griezmann pueda jugar en el Barça problemas si acaso lo tendrá den Velde no sé también hay gente que dice que den Veles e intransferible no se pueden jugar muchas cartas pero pienso yo venía a decir que esto le va bien porque le permite estar en el mercado el Barça no ha fichado a nadie y sin embargo parece que tenga veinte puristas manejando en dicha o Ajax sarda dicha o a Rodrigo ha fichado cuadro cinco jugadores sí hay en cambio el Barça sin fichar a nadie estando pendiente de cuadrar las cuentas hace ver que está en el mercado global eso a nivel de marca va muy bien a nivel de equipo ya no tanto y luego se supone que en función de lo que pase con Neymar pues tendrá diferentes alternativas para jugar contemplé para jugar con Coutinho veremos si con Griezmann y yo creo que Griezmann es un jugador que gusta al entrenador Valverde porque ya tenía asumido que lo iba a fichar la temporada pasada no Ramón no caben todos

Voz 1991 06:41 quiero decir tú ves tú ves que puedan estar den velé Griezmann Neymar Coutinho todos no pueden estar no

Voz 1785 06:50 todos no pero cuatro yo qué sé igual juega con un doble pivote el año para el año que viene es firme perdido ya hago yo nos por eso te hablaba de eso de la sensación de mercado de estar de luto ya veremos lo que sale pero mientras tanto ruido compro vendo estoy cambio Kang Jo Kan Geo luego ya lo veremos pero mientras bueno de momento no ha llegado ni de lija queda lo que mucha gente pensaba que iba a llegar ya hemos nos hemos olvidado de de Liz además ya hemos dicho que Delhi pues yo que sé el todo lo contrario de Neymar para que no tengamos dediques pesetero de hablar mal del Barça del dignos esa fabricación de escenarios es lo que a mí me preocupa cómo nos a no se sabe cuál es la línea de actuación puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa significa esto pues que venderle vaya traspasado que Griezmann no entre una operación de canje pero en ese momento por las noticias que yo tengo la posibilidad de que el Barça juega con Luis Suárez la posibilidad que que esté con Messi desvele hay Griezmann y y Neymar existe pero es que hoy me han comentado desde Argentina bueno desde Brasil mejor dicho la Copa América que hay un jugador como Stuani que está esperando a ver qué ocurre porque igual el Barça se interesa por el pues otro Stuani

Voz 1991 08:03 sigue sigue sonando

Voz 1785 08:05 la pues es que me entiendes pero bueno todo estás en el mercado

Voz 1991 08:08 claro claro eso es va sonando en el mercado estas activo estás abierta a negociación estás vivo quiero decir

Voz 1785 08:14 claro como además no tiene su líder deportivo no no está Cruyff no está Guardiola no está incluso diría Luis Enrique alguien director deportivo como en su momento fue Robert Fernández sea segura es un perfil más discretos un jugador un señor que está más en un segundo plano tú no sabes cuál es osea cuando quién llama del Barça para preguntar por Griezmann Kill llama del Barça para preguntar por orden velé al para saber qué hacemos con desvele quién la autoridad futbolística del Barça Bartumeu Óscar Grau que tiene que cuadrar las cuentas PP Liguria que es el mánager Abidal sea yo creo que el Barça tiene un problema de de del hambre y asambleísta y entonces a partir de aquí no se sabe muy bien qué va a tomar la última decisión

Voz 1991 08:56 y me queda una quién gana y quién sale mejor en la operación civiles en neto

Voz 1785 09:02 no lo sé el Barça para mí pierde por una cuestión de porque no ha aprendido a civiles en la cláusula de rescisión sea decirles en si quiere irse lo que tienes que hacer es que pague la cláusula rescisión también compromete lo que es el Barça en el sentido de tener que ha la ficha a buen portero como neto yo creo que lo ficha pero ha sido incapaz durante todo ese tiempo de producir de pro de producir un portero de la plantilla de la cantera de la Masia se hemos hablado de Peña pero parece que Piñana ha funcionado o no le tienen suficiente garantía el Barça ha tenido desde la consolidación de Ter Stegen y la salida Claudio Bravo un tren tiempo suficiente para no tener que fichar a ningún portero y poder traspasar al cine dicen por sesenta o más millones lo que ocurre ahora es que como decía Pla aquí pues el Barça necesita dinero para cuadrar las cuentas del mes de junio la operación le viene bien y además nadie le va a quejar por haber cambiado un portero peor por otro para un portero mejor por otro peor porque neto es capaz de componer les nada o hacer la función mejor dicho que qué hacía fieles más allá de entiendo que igual netos tenía algún problema con Marcelino o no sé si es que está resignado a ser suplente de Ter Stegen porque como muy bien decías este que no admite bueno ni la más mínima duda sobre quién es el portero titular del Barça a día de hoy desde luego pues veremos veremos

Voz 1991 10:19 cómo funciona tan dóciles en el Valencia ya como con galones de primer portero Neto como como suplente