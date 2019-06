Chantajistas

Voz 1985

no se sabe qué es peor que sean ultras o ineptos Teodoro García que al parecer es el número dos del PP pactó con Javier o Smith el españolísimo número dos de Vox cómo podían engañar mejor a sus benemérito los electores hiciesen se lo encontraron rápidamente ambos se comprometieron a que mantendrían discreción sobre el reparto de poltronas con la ayudita del liberalismo partido de Ciudadanos la perversión ultra indigna casi menos que la perversión del lenguaje porque la perversión del lenguaje es el inicio de toda perversión ultra no mantenían discreción sobre lo que pactaban porque ser discretos ser suave enemigo de las aristas conciliador buenista y no es así ambos firmantes son defensores del secreto esa cosa tan antigua un Espinosa de los Monteros hijo y nieto de todos los espinosos de los Monteros que en el mundo han sido añadidas TC estival incalificable de chantaje desveló ayer en público el nefasto pacto escrito porque los firmantes del PP no son de fiar dijo pues claro que no ahora lo descubre tan poco de fiar como ellos mismos sólo cabe lamentar que toda esta inmundicia acabe rebotando contra gente de bien como los liberales que aún resisten en Ciudadanos once ya Luis Garicano