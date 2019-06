Dani Olmo: "Siempre he dicho que sería bonito volver a España"

Voz 1991 00:00 hola qué tal estas hombre muy buenas a cuarenta y ocho horas ese partido como está el grupo cómo estáis

Voz 0409 00:05 bien del muy contento muy motivado ya pensando en el partido de este jueves junto a Francia que no va a ser no va a ser fácil pero o venimos de d2 muy de dos buenos partidos contra Bélgica contra Polonia algo muy buenas sensaciones si estamos listos para lo que viene además creo que

Voz 1991 00:22 con esas sensaciones que hemos ido de menos a más no con ese palo que nos llevamos contra Italia lo decía al inicio no es un torneo que practicamente no no te permite margen de maniobra ahí ya sonaron las alarmas supiste irracional

Voz 0409 00:35 sí está claro en este en este tipo de torneos hay poco margen de error nosotros bueno el primer el primer partido perdimos pero nos hemos sabido levantar como como un equipo y hemos demostrado que creemos que que nos hemos podido levantar de de un pequeño bache como ha sido la la primera derrota de Italia y al final yo creo que merecimos merecimos pasar de grupo

Voz 1991 00:58 qué clarito lo tenías contra Polonia en Sevilla desde el inicio como vía hay salido el hambre que teníais sabíais que teníais que hacer tres hicisteis cinco casi el partido perfecto sí

Voz 0409 01:09 sabíamos que dependemos de nosotros así que no nos miramos a los otros partidos nosotros resultados así que nosotros estábamos concentrados en en nuestro partidillo pero que casi se vio dentro del campo sabes cuando metimos el primero queríamos meter el segundo Hinault con el cero cero queríamos material tres ceros sino que fuimos ya poco a poco paso a paso

Voz 1991 01:30 no pudimos meter incluso más que buen regalo de cumpleaños para el míster no

Voz 0409 01:34 sí sí sí la verdad es que sí misterio para para Mikel Merino que también cumpleaños ese ese mismo día la verdad que

Voz 1 01:42 es un día muy bonito Juan el el otro día

Voz 1991 01:46 en el hotel estuvimos hablando precisamente con Luis de la Fuente está más fuerte que el vinagre el tío tú he visto

Voz 0409 01:53 sí sí sí sea mejor no meterse muchos no nos ha que no secreto

Voz 1501 02:00 todo es madrugar eso yo lo tomo otro mi poco dijo eso ya lo tengo controlado porque ya no tengo dos niños imagínate gané o sea que yo todo controlado y que hora y media horita no será gitana de la gimnasia se queda con cincuenta eso palos yo yo lo firmaría yo con treinta y siete que tengo pero vamos

Voz 1991 02:18 Daniel ni rechistar al míster no

Voz 0409 02:21 menos mal que no solamente mucho en los entrenamientos

Voz 1991 02:25 no la más de uno bueno ahora Francia que que vamos a tener delante que esperamos de los franceses

Voz 0409 02:33 no es una selección muy física con un potencial ofensivo muy muy bueno pero ya lo conocemos de de antes hemos jugado un par de partidos contra ellos sabemos que que pueden hacer ellos también saben qué qué podemos hacer nosotros que lo igualmente nosotros confiamos en lo que sabemos hacer y vamos a hacer lo que sabemos para para ganar ese partido

Voz 1991 02:57 de este es el el Éste es el tipo de de partidos en el que

Voz 2 03:01 sí

Voz 1991 03:02 nosotros somos un equipo muy formado sabemos muy bien lo que tenemos que hacer si nosotros estamos bien es muy difícil que nos gane cualquiera eh

Voz 0409 03:12 si al final tenemos jugadores muy buenos que que se combina a la perfección y yo creo que eso sea severa dentro del campo no dentro y fuera del campo yo creo que también el el punto positivo a nuestro favor es que somos un gran grupo nos llevamos todos muy bien y eso luego se transmite también en el terreno de juego

Voz 1501 03:33 doy fe Yago porque no la concentración que hombre está siendo larga al final llevado mucho tiempo la ronda de verdad está siendo larga para todos llevaban mucho tiempo en el mismo hotel en Bolonia de verdad que que mañana cambiamos a mañana Reggio Emilia no nos vamos a hacia allí que es una ciudad si cabe más pequeña que Bolonia son universitaria pero tampoco es demasiado grande

Voz 1991 03:50 pero aún así en en tiempos de esto

Voz 1501 03:53 en lo que te puede llegar a cansar de ver las caras de los otros yo veo por aquí la ni permanentemente está siempre de buen rollo siempre este bromeando no sé si es verdad que es un grupo muy muy bonito no eso parece por lo buena

Voz 0409 04:03 pese era de eso es positivo para para todos ese ese buen rollo que que hay en el aire por decirlo de alguna manera pues eso al final es un es un punto a favor nuestro y al final no llevamos todo muy bien y eso en el campo se ve al final

Voz 1501 04:19 perdona Yago ya estaban hasta donde se pueda contar de jornada no yo quiero saberlo porque me interesa ese con pasáis como Maathai las horas porque yo me daba una vuelta por el centro está dando una vueltecita por la mañana hasta que ha llegado la hora de la rueda de prensa hirió esta gente se tendrá que entretener con algo

Voz 0409 04:36 un poco el juicio de hoteles bastante flojo

Voz 3 04:39 a Pilar de datos

Voz 0409 04:42 al tirar es pero bueno además le mandamos por la por la tarde que por la noche porque hay que descansar bien también es importante así que a veces jugamos un par de partidas escuadrón por dar Ia que jugáis os

Voz 1991 04:55 a ello

Voz 0409 04:58 sí a cartas también pero no él Fornesa es lo que es macho

Voz 3 05:02 ha estado que dedicáis sencillas

Voz 1991 05:05 no quiero decir más jugar a la consola jugáis a las carta yo que es escucháis música tenéis allí un pimpón un futbolín yo que sé no se cede también te viejo estamos dentro

Voz 0409 05:17 también pasa el tiempo jugando un poco las cartas a tomando aquí en el hall del hotel que también esta está muy bien pero bueno al final estamos cositas siguen grupo para no estar todo el día metidos en la habitación el

Voz 1991 05:30 de la consola quién es quién es el que domina quién es el que no tiene huellas dactilares

Voz 0409 05:35 no me voy a mojar no que luego

Voz 1991 05:37 hola posando en que hay que entregas punto tres dos un top tres de ahí de quiénes son los que más manejada en el mando

Voz 0409 05:44 era te voy a decir que es muy bueno Hornet y luego los más deseados un poquito al FIFA eso por decir son tiene inmigrar Merino

Voz 3 05:56 vale tema cartas a que jugáis pocha se iba a la mola ver esto

Voz 0409 06:04 juegan más al Unai Simón el norte se avenga a mi a veces me dicen de jugar pero no sé no sé mucho entonces me quedo

Voz 1 06:17 mirando un poco coñazo no deja de lo que determina llamar el tema no

Voz 1991 06:23 hoy el tema Música que interesa mucho que que escucháis en en ese vestuario para motivaron y quién es el DJ

Voz 0409 06:31 pues el DJ es Carlos Soler se pone más la música escuchamos de todo Jason

Voz 1991 06:38 dice que al final es todo reggaetón se que es inaguantable

Voz 1501 06:44 el modernismo sale el timón que mira

Voz 1991 06:46 eso sin mover ni todo el for night

Voz 0409 06:51 básicamente escuchamos y a algún que otro día también lo bueno le meto un poco dejados despertaron los porque ya estaba los más dormía lo entonces noise musical no

Voz 3 07:08 pero tú tú cuando te oímos música española también por ejemplo que os gusta

Voz 0409 07:12 Pablo Alborán Alejandro Sada

Voz 3 07:15 estás arreglando macho tenemos considera también hombre esos clásico de dos rockeros somos rockeros y esto no es que no sabemos no pilla lejos pero ya lo ve el reggaeton ya ni te digo mira cuando te bola

Voz 1991 07:28 a España a jugar Dani que va a ser más temprano que tarde tú tienes que ir al BBK Life sabes que están Bilbao allí sabrás lo que es festival Música vale lo digo bueno ya lo recomiendo para para que lo veas ayer por cierto en el plano personal se puede cerrar un añito para ti fantástico si se consigue el título

Voz 0409 07:46 sí ha sido un año muy bueno a nivel de club no sólo no son la Liga sino también en Europa hemos hecho un papel muy muy bueno fantástico y ahora que me qué mejor manera de acabar luego con el euro veo está clara

Voz 1991 08:01 le echan bemoles eh con dieciséis años largar te estando en el Barça y decir oye me voy a jugar al Dinamo de Zagreb en quiero decir hay que tener valores

Voz 0409 08:11 no fue una decisión fácil está claro pero la tomamos no sólo yo sino también con mi familia y torno amigos entonces pensando en mi futuro deportivo que sería lo mejor lo mejor para mí yo creo que que a día de hoy hemos hemos visto que casi una decisión correcta ahí estoy muy contento

Voz 1991 08:31 joe de hecho llevas cinco temporadas en el Dinamo de Zagreb como decimos has conseguido si no me equivoco cuatro Ligas este año la última tres Copas con veintiún años hay muy poca gente que pueda tener este palmarés

Voz 0409 08:43 sí sí la verdad es que sí es muy contento por todas y que vuelves a España o no no ya ya veremos ahora todo esto siempre he dicho que sería bonito volver a tu país a jugar pero ahora este central europeo estoy pensando solo en eso es lo que lo que pasará después pues ya hablaremos si ya ya severa Don tiempo no la digo

Voz 1991 09:10 con el Barça va buscando Peña e está mirando que sino no les sale lo de Neymar han traído a De John sólo va a llegar Griezmann a anunciar a partir de julio de momento sólo dos falta gente yo sólo te lo digo

Voz 1501 09:23 ya veremos ya era sólo cuestión de tiempo que vuelvo a un equipo contra España yo creo de de poco tiempo más que nada porque es es que se le llama tiene los pies eso

Voz 1991 09:32 la costa dietario que la cabecita muy bien amueblada dice descender en ningún ningún jardín y en ningún charco que no me corresponde a estas alturas

Voz 0409 09:41 no porque de verdad piensa que hay que ir poco a poco mirando el presente del futuro inmediato esta claro lo lo que pase después de europeo ya ya se verá de verdad

Voz 1991 09:53 bueno maneras con que las temporadas que estás haciendo y el fútbol que estás desarrollando no vas a tener problemas para para tener novia no sólo en España sino en gran parte del ámbito europeo en abstenido y visita especial no

Voz 0409 10:06 sí sí sí sí en Familia ha venido ha venido a verme en de la verdad que es un apoyo muy muy grande cuando en un momento así puedes vivirlo con con tus seres queridos la verdad es que

Voz 3 10:20 muy bonito pero que ha sido por sorpresa ya lo sabías ya lo sabía a un plan una caja hayan aparecido todo dentro de la caja ni nada de eso no no no no no

Voz 1991 10:32 pues nada Dani Olmo que que estamos pendientes de vosotros que os lo habéis currado mucho para llegar hasta semifinales que ahora tenemos a Francia por delante y nada que que a darlo todo a déjame que te pregunte has estado pendiente de la selección femenina en el Mundial

Voz 0409 10:47 sí sí lo hemos ido hemos sido siguiendo una pena después del partidazo que hicieron contó una de las mejores selecciones del mundo vamos EEUU perder por por dos penal de la verdad que han hecho un papel el fantástico en esta en esta Copa del Mundo y una pena haga que se haya acabado de esta de esta manera pero bueno puede ser el principio de de algo muy grande

Voz 1991 11:10 bueno una pena el tono pegaron el segundo penalti

Voz 0409 11:13 pero bueno a ver así es el así es el fútbol a veces hay que hay que aprender a vivir con ello hay que hay que aprender de todo eso sí

Voz 1991 11:23 para seguir trabajando pues sí la verdad que han hecho un gran Mundial han hecho historia iban a seguir creciendo poco a poco lo he dicho Dani Olmos mucha suerte el jueves en ese partido los metemos la gran final vale muchas gracias a descansar un abrazo

Voz 0409 11:37 tacha a Mario

Voz 1991 11:39 están a tope están además de menos a más ya sabes cómo matar el tiempo libre lo de la música

Voz 3 11:45 mejorable pero vemos bien claro

Voz 1501 11:47 gente yo creo que todo el rendimiento que tiene ahora mismo lo que la música es lo más mejorable de todo claro

Voz 4 11:53 no no para hacerle por supuesto

Voz 1501 11:55 he jugado una vez al fueron admitió ninguno eso nos hace muy mayores evidentemente

Voz 1991 12:00 creo que duré cuando salte el que el que haya jugado en cuanto saltas de cómo vas ahí como una especie de movida voladora de tal en cuanto al suelo me giré y me dice

Voz 3 12:08 pum ala Oeste todavía está escuchando escucharme se lleva las manos a la cabeza no tengo una idea no como se llama al al cacharros es un bus de humor a esos dos ha jugado un bus volador vamos lo más normal me lo que broma

Voz 1991 12:26 da les viene a todos que van volando por el aire en todo este es vaya situando en una zona yo duré me parece treinta segundos en la partida una cosa así el récord del mundo no me invitéis nunca jugar Dani That's hot

Voz 0409 12:38 tenemos que estar reñido para entrar en el equipo

Voz 1501 12:42 ya es imposible es imposible ya te digo porque además tiene confianza les nota tiene mucho desparpajo y es verdad aunque es una concentración que se le está haciendo larga es hay mucha tranquilidad además somos los que más vamos a descansar de cara a la semifinal lo cual eso es físicamente y cómo llevamos de la yo creo que es bueno así que nada ahora mismo Dani se va a marchar ya a descansar junto con el resto de de los compañeros y el resto de la plantilla mañana ya rumbo o te decía Reggio Emilia son solamente setenta kilómetros de aquí es muy cerquita Iago centrarnos allí para mañana previa pisar el terreno de juego del partido el de tricolor del estadio ir después pues a intentar ganar al día siguiente jueves a a uno de la grandes favoritas

Voz 1991 13:18 oye dile a Dani Olmo que sin marca sin marca que haga algo del Fornet no esté que hacía Griezmann de tal pero algo que se identifica antiguo del for night

Voz 0409 13:28 me me Familia siempre me dice mi abuela sobre todo algún gesto para ella también

Voz 3 13:34 bueno pues ahí no paso dar otro a nosotros para ellos

Voz 1991 13:40 buenos saques sin saberlo del Fornet no sabemos es para nosotros no tendremos que pillarlo