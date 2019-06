Paco Díez: "Es un ataque de Luis Rubiales, llevo 25 meses de ataques diarios"

Voz 1991 00:00 José Palacio qué tal muy buena hola muy buenas Yago más

Voz 1 00:02 líos administrativos porque había interpuesta o sin bueno un intento de moción de censura sobre el presidente de la Federación Madrileña de fútbol en qué ha quedado

Voz 1038 00:11 sin formado por la mañana en SER Deportivos que que había una moción de censura de hecho se puso en la mañana de ayer lunes contra el presidente de la Federación Madrileña el fútbol contra Paco Díez que se había reunido a un tercio de los noventa asambleístas habían conseguido el apoyo los opositores a Paco Díez para poner esa moción de censura sobre la mesa ir por lo menos intentar sacar de la presidencia al actual presidente de la Federación Madrileña de de fútbol a eso de las siete y media de la tarde la asociación que está

Voz 2 00:46 eh como opositora a Paco Díez

Voz 1038 00:48 sacaba un comunicado en el que confirmaba que habían entregado todos los papeles en el que estaba todo en marcha porque existe malestar entre los asambleístas respecto a la gestión de la directiva en las irregulares que han de las irregularidades que han detectado en la dirección de Paco Díaz al frente de la de la madrileña falta de transparencia descrédito en la gestión hablaban de muchas cosas y esto lo encabezaba Jesús Díaz pero vamos que es el que fue secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles de la hace cuando estaba presidida por Luis Rubiales y es que esto viene a cuento de una guerra eh ya no soterrada sino que es una guerra bastante pública entre el Luis Rubiales Paco Díez el presidente de la Federación Madrileña de fútbol a eso de las diez y media de la noche no llegaba aquí en la redacción de la Cadena SER un comunicado oficial de la Real acción madrileña de fútbol en la que decía que la solicitud de moción de censura había sido inadmitido a trámite es decir que había irregularidades en la formulación al haberse engañado a los asambleístas en el objeto de la afirma que leerá solicitaba que la noche había recogido bien los votos claro que después de todo el día que ha habido tanto o movimiento hemos querido hablar con los protagonistas y hablar sobre todo con Paco Díez con el presidente de la Federación Madrileña del fútbol que es el que está en el disparadero lo primero que le hemos preguntado es cómo lo ha vivido ya que cree que se debe ojito a la primera respuesta

Voz 3 02:16 incluso una cosa que que ya bien esos hace tiempo señor así dentro de la producción española y lógicamente empleando gente íntimos él como enseñó los esperamos de la gente en firme sino que la gente no haya visto el contenido de denuncia y pues hay gente que ha dicho que le han engañado es que todo nosotros sus alguna forma de actuar vamos a gente que no es muy seria democráticamente lo que no se puede ser hasta que llego en tres que entren también quedé decepción llevamos veinticinco veces que diario desde el domingo sí

Voz 1038 03:03 dice el veintiocho Rubiales veinticinco mese porque lleva desde el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis al cargo de la madrileña eh decía directamente que a esa gente que ha votado por la que ha apoyado a los opositores para la moción de censura que habían firmado unos papeles Geni veían y que habían sido incluso engañados la siguiente pregunta era aclara Paco Díez porque le ataca Luis Rubiales

Voz 3 03:26 a votar que no era mi estilo a partir de ahí hay que tener en cuenta que yo pero siendo conscientes de Madrid a mí me he ido a la dignidad no se compra la Federación Española y padre o la madre de todas las editoriales un padre o una madre de sus hijos les hacen lo que no lance ponerle una denuncia sin ton ni son que por cierto que primero tiene que ir a declarar pues las sanciones que ha hecho realidad

Voz 4 04:07 es el día dieciséis de septiembre

Voz 3 04:10 no acudir

Voz 1038 04:12 esa es una denuncia que está en el juzgado número once de Madrid interpuesta por la Federación de Luis Rubiales contra el presidente Paco Díez por irregularidades entre ellas el cobro de miles de euros en dietas por participar en más de trescientas reuniones en sólo tres meses pues bien según nos cuenta Paco Díez el juzgado ha estimado que el que primero tiene que ir a aclarar eso es Luis Rubiales Hinault Paco Díez ir claro todo esto en un ambiente un poco extraño porque mañana hay una asamblea ordinaria en la que se tiene que aprobar todo el presupuesto para el nuevo proyecto de la nueva temporada de la Federación Madrileña de fútbol entonces el quería preguntar que cree que hay detrás pues ojito la respuesta de Paco Díaz

Voz 3 04:49 hay mucha gente que tiene mucho tiempo o compensan ese tiempo para echar todo el día yendo evidente buscando con el cien ofreciendo kosher y lógicamente no lo no las el ático no es lo más justo una sociedad sí

Voz 1038 05:09 lo que le ofrecen

Voz 3 05:12 cosas que yo si no me gusta emitió un juicio de valor sino lo hoy no lo veo pero si ha habido algo bueno de de gente muy cercana a los que conviven conmigo y yo no es que haya cometen eh que no hayan pienso cultos gente no se quiere no quiere echar súper es Buluk en a las ciento en cambio pero sí

Voz 5 05:38 pues creo que queda claro

Voz 1991 05:39 lo que pasa es que tenemos que esperar a ver qué es lo que dice Rubiales en esa comparecencia

Voz 1038 05:43 y a ver si se explica a esta situación

Voz 1991 05:45 a ver cómo acaba me llega además ahora mismo

Voz 1038 05:47 en un mensaje de de guasa Yago de la oposición diciendo que no querían ellos dar ahora mismo ninguna valoración ni hacer ninguna valoración a ese comunicado tan contundente que ha hecho la Federación Madrileña estas palabras de Paco Díez y que están los abogados de la oposición trabajando en el comunicado que van a emitir porque ellos quieren seguir adelante con la moción de censura