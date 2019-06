Mentiras, mentiras, mentiras

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa hay que ser muy cándido para tomarse en serio la bravuconadas que gustan de lanzarse a la cara estos políticos de los que tanto disfrutamos ante ante discusiones sobre cuotas de poder y ahí sí que pintan bastos que me mientras hablábamos de Biología bobadas todo iba bien pero si se trata de cargos presupuesto que llevan consigo a qué engañarnos la cosa se pone más seria las trampas y furia harías mentira tras mentira entre el PP Ciudadanos y Vox cual reunión nocturna de salteadores de caminos corre el peligro de quedarse en poca cosa si Sánchez y Podemos no zanja más pronto que tarde esa luz insultante para millones de votantes que se inclinaron como es evidente por un gobierno de izquierdas pero tiempo habrá de seguir con esta vaina que lujo quería hoy mostrar su absoluto hartazgo ante tanto político hipócrita tanto politólogo ventajista en pareja en el no es no de Sánchez con el no es no del menguante Rivera o el PIN pollo Casado obvia lo evidente que entonces había que dar carta blanca a un partido corrupto hasta las cejas salpicado de presidiarios hoy Se trata de obligar a Sánchez a que salga elegido con abstención los votos de la izquierda y los independentistas para a continuación echarse sobre sus espaldas cual buitres juego sucio repugnante