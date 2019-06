Daimiel: "El MVP de Antetokounmpo puede ser justo por lo que ha aportado al equipo"

Voz 2 00:00 que obviamente mi padre no está aquí pero hace dos años tenía mi cabeza llegar a ser el mejor hacer todo lo posible porque mi equipo ganase el envío y todo lo que hice en el campo lo hacía pensando en mi padre y eso me motivaba a trabajar duro tener unos buenos padres que piensen en tu futuro ellos ven el futuro para ti mamá Tú eres mi verdadera heroína

Voz 3 00:35 este es ante todo cumple y ha sido elegido MVP de la NBA Antoni Daimiel qué tal muy buenas qué tal buenas noches de la verdad es que se le veía realmente emocionado emocionaba haberle

Voz 4 00:45 sí sí sí muy emocionado con lágrimas en los ojos interrumpiendo cada poco por la emoción el discurso con la presencia de su madre sus hermanos allí en el teatro de Santa Mónica Los Ángeles eh es una hazaña porque es un jugador bueno pues eh con muchas dificultades en el inicio de de su infancia adolescencia en subida en general en Grecia y luego una estrella del deporte que ha conseguido siendo muy joven todavía ser MVP mejor jugador de una temporada en la NBA

Voz 1991 01:13 la verdad es que resulta curioso ver a un tío de dos once dos veintiuno de envergadura que es una auténtica pasada el derrumbarse de esa manera el llorar como un niño eh

Voz 4 01:23 pues sí sí sí eh seguramente ahí se le juntó todo lo que ha tenido que trabajar dicen que es un jugador un deportista con con una ética de trabajo increíble no a parte de la humildad pero él no ha dejado de trabajar desde que llegó a Estados Unidos él ha creído siempre en sus posibilidades este año ha acabado en el Top seis entre los seis mejores en puntos y rebotes en la temporada NBA top quince en tapones top treinta en asistencias una temporada muy completa para él Ivonne pues eh ya han Aubisque y fue MVP de la NBA este no deja de ser un jugador europeo de pasaporte griego que vuelve a ser mejor jugador

Voz 1991 01:59 eh para ti Anthony ha sido el mejor es decir es merecido estén bip bip lo digo porque había mucha gente no el mejor fue Jardim

Voz 4 02:06 bueno yo creo que el la denominación de Jugador Más Valioso MVP tiene bastante que ver con tu aportación al equipo eh y no sólo lo que seas capaz de hacer tú solo la cancha eh en este sentido yo creo que puede ser justo porque el Alidón

Voz 1991 02:22 la no premiar siempre supone vamos sí sí

Voz 4 02:25 sobre todo o que o que un supone un gran anotador pueda ayudar a que su equipo progrese y mejore y en este sentido antes lo ha hecho con Milwaukee Bucks que ha sido un equipo que ha pasado de cuarenta y cuatro a sesenta victorias en temporada regular James Harden bueno pues eh ha vivido en unos Houston Rockets el aún era a nivel individual treinta y seis puntos por partido no se anotaba tanto por parte de un jugador en los últimos treinta años en la NBA pero Houston Rockets hasta un nivel similar diría yo de posibilidades en la temporada incluso inferior en cuanto a número de victorias al año pasado

Voz 1991 02:56 la otra gran noticia de la madrugada ha sido ese premio a mejor rookie del año a Doncic éste sí que más que merecido eh

Voz 4 03:03 pues sí sí lo hemos venido diciendo aquí en la Cadena SER ha sido de los novatos el más regular el empezó a gran nivel en octubre cuando empezó la temporada y acabó muy bien en abril también jugando a gran nivel eh ha sido un jugador fundamental digamos que el go to gay como dicen allí es decir el jugador franquicia de Dallas Abertis que ha sido un un equipo que emita a mitad de temporada se descapitalización buscando posibilidades de futuro buscando renovar el equipo y aquí tienen ya una gran estrella

Voz 1991 03:32 va a ser el mejor técnico el año

Voz 4 03:37 si te parece como si también no coincide lo que dicho con lo de ante tu cupo que ha sido un jugador al que por cierto le ha hecho progresar mucho va a ser Anheuser ya fue entrenador del año con un equipo yo creo inferior a Atlanta Hawks y lo es ahora Come con mil book y con ese más dieciséis en cuanto a número de victorias ha hecho competirá al equipo incluso los propios hasta esa final de Conferencia contra Toronto empezaron dos cero y perdieron

Voz 1991 04:02 me encanta el resto de premios el el jugador más mejorado si el jugador más más más mejorar Come

Voz 4 04:10 claro es el Monster in Proof no fue más mejorado o de mayor progresión y ha sido este jugador camerunés Pascal sacan de Toronto Raptors que es verdad que ha pasado pues eh de menos de diez puntos por partido a ser un jugador muy importante bueno en la final de la NBA contra Worlds promedio veinte puntos por encuentros un jugador de gran calidad jugador bueno con mucha frescura en el juego que capaz de anotar de muchas maneras diferentes jugador muy versátil con todo merecimiento se ha llevado este premio que es bastante importante porque luego ha habido jugadores que se han instalado en eh en el estrellato de la Liga después de de partir desde muy abajo este jugador estaba en la liga de desarrollo hace dos años

Voz 1991 04:51 estas son dos otras kilitos más al año por contrato no lo más bajo más el resto de premios mejor defensor del año Rudy Gober IV VI hombre del año Lou Williams dice bien

Voz 4 05:03 pues sí ya ganaron estos premios el año pasado Gober el de defensor del año es verdad que es un pívot intimidador el francés que ayuda mucho a un equipo de corte defensivo como en su tallas aunque Paul Jobs podía haber optado también el propio ante tocó a candidato iluso Williams que es la tercera vez que se lleva a este premio iguala a Jamal Crawford eh en cuanto a tres premios de mejor sexto hombre yo creo que ha hecho la mejor temporada de su carrera con lo cual bueno pues de sobra merecido un gran microondas este Lou Williams un anotador desde el banquillo

Voz 1991 05:34 podríamos decir entonces que los premios habrías votado lo mismo

Voz 4 05:38 pues yo creo que la mayoría así no a lo mejor lo que te he dicho Paul Jobs en vez de Gober en el Defensor del año pero en el resto sí setenta por ciento ACS es que hubiera votado lo mismo

Voz 1991 05:47 por cierto Shaquille O'Neal tremendo eh bueno es

Voz 4 05:50 buen anfitrión buen presentador cómo se mueve el tío Román claro que si ya lo era cuando jugaba y ahora bueno pues yo creo que con más voluntad no no tiene otras cosas de las que preocuparse y se entrega a tope como

Voz 1991 06:01 más volumen con más voluntad también hipoteca que grande se puso del escenario que estaba con cuatro chicas bailando que parecían niña todo lo grande que es

Voz 4 06:11 el ha ganado incluso un poquito ya una vez retirado ha ganado un poco volumen e mantiene la estatura ha ganado en peso oí sí pero es verdad que es un tío que que tiene gracia intrínseca no sé si tiene sentido del espectáculo es muy ingenioso es un gran comentarista proceso eso tan

Voz 1991 06:27 cae bien hasta que te empieza a dar palos como comentó que lo sueltas

Voz 4 06:30 sí lo suelta lo suelta pero bueno lo elevar un reparto sí sí sí sí son muy clónicos punzantes si es lo que les gusta a los medios en realidad por eso está tú y estoy yo aquí

Voz 5 06:41 te esperamos que dirá a saque aquí en la izquierda

Voz 1991 06:46 no cabe nadie más en la mesa por supuesto pero sería sería una gran noche esa eh

Voz 4 06:51 hombre tenemos que mirar y nos tenemos que ir allí una

Voz 1991 06:54 día para hacer El Larguero desde ahí un problema si no no les veo ya ellos viniendo aquí la verdad en cuanto al mercado Facundo Campazzo se puede ir a la NBA parece que le está tentando a los Nuggets

Voz 4 07:06 sí bueno va a haber rumores es verdad que la ha hecho una gran temporada es un jugador que ya en el pasado ha mostrado eh voluntaria o gusto por la NBA por probarse allí pero yo que salga el rumor esto de este de Denver eh no me da ciertas garantías no porque creo que Denver tiene un base titular Jamal Murray tiene a otro muy prometedor que es muy diferente además al titular monte Morris un jugador joven yo creo Campazzo para ser tercer base de un equipo como Denver pues a lo mejor no no le interesa ni moverse en el futuro no hay que descartarlo pero veo complicado esto de

Voz 1991 07:38 cómo explicamos lo de Caguán Leonar que ha rechazado ha rechazado la opción de seguir en Toronto pero siendo agente libre a lo mejor vuelve otra vez a Toronto

Voz 4 07:47 claro sí pues es fácil ellos tienen buena

Voz 1991 07:50 fácil para ti para mí esto

Voz 4 07:52 que ellos tienen repasa Marc Gasol la Kevin Durant tienen una opción en su contrato para seguir un año más con un sueldo preestablecido eh pero lo que le interesa la mayor parte de estos jugadores salvo a Duran a lo mejor que está lesionado pero si estás bien interesa sale al mercado porque si sales al mercado como agente libre puedes firmar un contrato de cuatro o cinco años en el caso de que se renueva con Toronto firmaría cinco nadie podría pagar tanto como Toronto Raptors de esta manera asegura años muy importantes de su carrera porque jinete que se queda un año más con Toronto se lesiona ya el siguiente contrato no sería tan cuantioso no así que lo normal es que tanto que Away como el propio Marc Gasol pues salgan al mercado

Voz 1991 08:33 ajá Marc Se habla de los peli Cannes

Voz 4 08:36 sí le leves en los bueno le podría haber sería un equipo interesado nombre no acojonado a No somos no en si es así por el nombre no claro es que hubo problemas ahí cuando se instalaron en Nueva Orleans en realidad sabes que el equipo original de Nueva Orleans eran los Jazz Singer que pega el jazz en en Luisiana France pero al final el jazz se fue a Utah que no pegan Utah luego años después en Nueva Orleans crearon un equipo hicieron una votación y bueno como hay pelícanos a por allí pues le pusieron no pero es verdad que no es un nombre intimidador pero sí puede ser un equipo muy interesante yo creo que va a haber bastantes más equipos no sólo bélicas que van a tener interés en Marc Gasol yo creo que Marc Gasol también está pendiente que hace Leonar para ver si recibe oferta de Toronto y sigue en raptos

Voz 1991 09:25 va a pegar pelotazos Marc Gasol y además lo merece

Voz 4 09:27 sí merece además yo creo que en su interés está firmar un contrato de por lo menos tres años más

Voz 1991 09:34 Nikola Mirotic porque bien han dicho que los Lakers también están interesados en él

Voz 4 09:40 está pues eso sí que me cuadra porque es el típico jugador que por estilo de juego Él es un tirador un cuatro para jugar abierto le va muy bien a Le Bron James le va muy bien al estilo de juego que quieren siempre implantar los equipos de Le Bron en los últimos años lo hizo con Cleveland hilo pretende yo creo en Lakers así que será sí un muy buen refuerzo para Lakers sería un gran compañero para Le Bron y creo que sería una muy buena opción para Nikola Mirotic así que eso esto sí me cuadra bastante

Voz 1991 10:08 me quedan dos futuros Ricky Rubio dos momentos y novedades no

Voz 4 10:11 sin novedad el esperando al uno de julio Iber que ofertas tiene que yo creo que también va a tener más de una hay más de dos ofertas interesantes ya decidir no sé por qué me da que es más fácil que acabe en la Conferencia Este siempre ha jugado en el oeste en Utah y en Minnesota hay y ahora pues yo creo que pueda ir a la conferencias dice Javi Blanco

Voz 1991 10:31 que son a Indiana

Voz 4 10:32 suena mucho Indiana ir suenan otros equipos como Boston como Sherlock incluso los Knicks

Voz 1991 10:39 o para acabar Chris Paul qué pasa que no le invita a James Harden a las barbacoas Olé

Voz 4 10:44 pues de momento yo coronó las barbacoas estas de principio de verano no va a dar tiempo porque acabaron regular hubo alguna que otra discusión en el final de temporada entre estos dos jugadores en el vestuario después del último partido sí bueno pues yo creo que la separación y el paso del tiempo hará que el himen es asperezas porque son jugadores veteranos eh lo que les interesa es que Houston sea un equipo competitivo y ahora mismo es practicamente imposible muy difícil que Houston pueda traspasar a Chris Paul con Harden ese lo plantean así que están condenados a entenderse

Voz 1991 11:16 déjame que te haga alguna de los oyentes dice George Mon Llor dice jugarán juntos los hermanos Gasol algún día en un equipo de la NBA antes de retirarse pues estaría guay muy difícil muy difícil la verdad que sería ya cerrar el círculo eh

Voz 4 11:28 sí estaría bien pero no se tiene que ser que de repente haya una plaza libre en un equipo donde esté Marc Ingla busque en otro jugador de esas características es que ese hoy en día ya se parecen tanto en cuanto a su estilo de juego están casi tan por extinguir los jugadores tan grandes como los hermanos Gasol que es muy difícil que coincidan

Voz 1991 11:47 Abel actos urbanos te pregunta dime tres normas que deben cambiar en la NBA en los próximos años así

Voz 4 11:52 en así rápidamente no bueno yo creo que es lo que siempre digo es que tienen que alejar la línea de tres il eso implicaría hacer un poquito más amplia la pista los límites de la pista sobre todas las líneas laterales alejarla poco más Antoni eso es fútbol no tanto pero sí que bueno habría pabellones que tendrían problemas no porque tienen las gradas pegadas en los banquillos habría que hacer obra pero yo creo que eso me antes o después hay que hacerlo y luego la NBA está detrás de cambiar el concepto del All Star no de ese parón de febrero hoy creo que la NBA lo hará para dentro de dos tres años Berni catorce te

Voz 1991 12:33 dice que te parece como jugador el nuevo base de Chicago Cobi White

Voz 4 12:37 Cobi White es un jugador que ha sido elegido en el número siete de del draft es un puede jugar de base y de escolta muy rápido muy anotador pero muy joven también es nacido en el año dos mil imagínate yo creo que le cuesta todavía por juventud es seleccionar bien los tiros el entrenador de Chicago Boyle es muy exigente así que paso a paso eh despacito con con este jugador que es un jugador de futuro pero no hay que esperar grandísimas cosas para el próximo día

Voz 1991 13:04 Tri Tino dice el próximo español en la NBA

Voz 4 13:09 pues yo ahora me quedo con Carlos lucen con el base de Zaragoza que dicen que

Voz 1991 13:13 lo que el Madrid el Madrid

Voz 4 13:16 esta sino lo ha hecho ya de contratarlo aunque lo vaya a ceder yo creo que es un jugador que tiene algo algo especial y que puede ser jugador de NBA en el feto

Voz 1991 13:24 Rubén F Rivera te pregunta quién crees que ha tenido mejor primer año en la NBA Pau o Doncic

Voz 4 13:30 es muy buena pregunta porque eran circunstancias diferentes era más fácil yo creo ahora paradón chiís que de lo que fue para Pau en aquellos Memphis Grizzlies del año dos mil uno dos mil dos pero en general a nivel individual creo que es más impactante la temporada de Doncic también es un equipo con mayor mercado que se ha visto más Dallas Mavericks aunque recuerden que también Pau Gasol fue rookie del año

Voz 1991 13:54 Rubén F Rivera no pues mandar más más preguntas es donde el tipo que el nivel es bueno y te la última David Morante noventa y nueve te pregunta si besa Luka Doncic esto ya sí que es jugar a futuro luego siendo en de la NBA algún día

Voz 4 14:08 tiene que ser una aspiración y un objetivo paradón Schutz eh así lo es con cada rookie del año hay muchos que se quedan en el camino en cuanto a que no llegan a ser megaestrellas de la Liga ahora mismo Doncic ya esta temporada estaba a punto de ser All Star y él tiene que rodearse bien seguir mejorando a nivel físico en algún aspecto del juego podría optar es un jugador joven todavía claro que si no hay que descartarlo

Voz 1991 14:30 venga déjame que te haga otra porque Tudela te dice elige uno para tu equipo que sería Pau Gasol Petro

Voz 6 14:38 no Aubisque o Doncic

Voz 1991 14:40 hombre yo creo que don sin de momento es muy pronto viendo

Voz 4 14:43 bueno claro hay que hay que colocar a cada uno en el mejor momento de su carrera no por ejemplo o a todos no sé con veintipocos años pues yo dudaría entre Pau Gasol y Nowitzki eh que creo que han estado en niveles similares e ya han sido los dos más grandes en la NBA llegados desde Europa

Voz 1991 15:02 Antony el martes que viene la última no

Voz 4 15:05 sí sí sí además el martes que viene será muy interesante e hablar en el Larguero sobre NBA porque ya habrá noticias sobre cambios de jugadores importantes fichajes etcétera porque se abre el mercado de agentes libres el día uno