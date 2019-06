El Larguero: Tercera Parte (25/06/2019)

Voz 2 00:00 no sabe de montar las mejores barbacoas y ya que hora esa ruta en bici es sólo tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores acertar o no actúa a la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco Tussauds de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 1991 00:56 a peleas con la Federación y con la Liga aunque hoy hemos dado un pasito Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 01:02 qué tal cómo estás Yago buenas noches que Tebas liada

Voz 1991 01:04 es lo que ya Rubiales al nuevo modelo de Copa y la Supercopa de España

Voz 0231 01:08 sí es un pasito pequeño como explicaba hoy gallego Hora Veinticinco no es la paz pero es una pequeña tregua están negociando llevan meses el convenio de coordinación que para el oyente que no lo sepa es lo que tienen en común la Liga y la Federación y que por ejemplo permite a la Liga tener competencias que son de la Federación como por ejemplo el balón de la competición los horarios el nombre de la Liga hay una serie de competencias que la Federación digamos alquila a la Liga pues bien el contrato termina el treinta de junio este domingo tienen que firmar los hijos sí es importante no imprescindible pero para el correcto funcionamiento es bueno que se firme llevan sin ponerse de acuerdo meses con el CSD como árbitro no avanzaban absolutamente nada hay una línea roja que son los partidos de los lunes que va a seguir fuera del convenio que se va a decidir en un juzgado Un juez va a decidir si se tiene que seguir jugando un el como quiere la Liga Osiel la próxima temporada no habrá partidos de primera división los lunes como dice la Federación de Rubiales pero hoy han alcanzado entre comillas un acuerdo de mínimos un convenio de mínimos para por lo menos firmar algo digo entre comillas porque faltan unos flecos por ese motivo no está firmado pero lo que ocurrió es que la Liga ha cedido en temas importantes y le ha dicho a la Federación que retira las denuncias que tiene puestas en contra de la Supercopa de la Copa del Rey te vas por tanto acepta este modelo se avanza un poco no se avanza del todo porque según la Federación hay puntos que no se han acordado y que son claves para que la Federación firme uno es que retire Tebas otra demanda que tiene contra el partido en Miami Ike retira además una demanda digamos personal que presentó el presidente de la Liga contra el presidente de la Federación porque según Tebas en la primera reunión Rubiales Le extorsiona y se marchó del CSD vas a un juzgado a una comisaría mejor dicho denunció

Voz 6 03:05 a Luis Rubiales como eso no lo han quitado

Voz 0231 03:08 no se firma el acuerdo saber que le entra a la Liga un poco de prisa para firmar este convenio

Voz 1991 03:14 pero le entre un poquito de prisa porque el proxy

Voz 0231 03:17 como jueves día cuatro de julio se sortea el calendario de la Liga Easy no está firmado el convenio de coordinación la Liga no puede poner sus condicionantes en el sorteo

Voz 0514 03:27 claro que no puedo decir oye el claro

Voz 0231 03:29 seco de la primera vuelta en el Bernabéu en noviembre y el de la segunda

Voz 1991 03:33 no puedo no puedo decir ni mu la Liga

Voz 0231 03:36 este es un sorteo que está condicionado ella sabe de antemano con una serie de condicionantes que pone la Liga sobre la mesa y que la Federación siempre acepta pero si el convenio de coordinación no está firmado pues la Federación no tiene por qué aceptarlos y le puede llevar a la Liga a un sorteo puro que eso podría matar económicamente a la Liga de Javier Tebas por eso no terminan de ponerse de acuerdo a ver cómo transcurren los próximos días porque son optimistas en la Liga moderadamente optimistas en el CSD y menos optimistas en la Federación para que esto se pueda firmar el próximo viernes la que ha sido la heroína de todo este asunto es María José Rienda con una paciencia infinita ha estado sentado con la Federación y con la Liga llega siempre con un poquito de peores formas todo hay que decirlo la sale de la reunión como si lo evitaran no pisan los pasillos del CSD son eso gente que parece que vive en otra esfera excepto el vicepresidente Víctor Martín que es el miembro de la directiva del Numancia el resto Luis Gil Carlos del Campo otro chico que sale por allí que en ese presenta salen de las reuniones como si se dejó la educación en casa yo a veces de verdad alucina Illa Federación con mejor educación siempre con una sonrisa pero con Rienda en el medio

Voz 7 04:48 salvando los papeles como puede

Voz 0231 04:51 por eso hoy la Cadena SER charlaba con María José Rienda la vemos contenta Yago pero no termina de fiarse al cien por cien de que esto se vaya a firmar

Voz 1465 05:00 indica que se firmen ya os digo que todavía no estaré tranquila hasta que el día que se firme por ambas partes que será el bien del fútbol España

Voz 0231 05:07 usted cree que va a dar tiempo que se firman de del treinta porque no les explican qué tema casi de competencia por ejemplo la Liga le interesa que la semana que viene cuando ese sorteo del calendario de fútbol el convenio esté firmado cree que da tiempo a que se firme antes del día treinta tal y como ha terminado la Reunión de de hoy

Voz 1465 05:22 somos todos optimista no creo que somos todos de hecho cada uno tiene una percepción pero es verdad que hasta que no se vean la firma lógicamente ahí la Liga también tiene una asamblea lógicamente los calendarios también están pendiente y esos son los tiempos que nos movemos Yves de cara estos días y se pudiera llegara a ese a ese gran acuerdo a ese gran convenio que aunque sea de mínimos es importante para para crear una base de seguridad para el deporte del fútbol

Voz 1991 05:48 tiene el cielo ganado María José Rienda aguantando con realidades por un lado y te vas por el otro intentando mediar e intentando hacer que lleguen a un acuerdo por el bien del del fútbol español esperemos que se firma este convenio y que todo transcurra con normalidad lo que en ese sorteo del del día cuatro vaya a todo vaya todo bien por completar Meana cómo está el convenio para este caso femenino

Voz 0231 06:11 bueno no hay avance no sea firmado ninguno de los puntos pendientes que te comentaba ayer a esta misma hora es decir los clubes siguen viendo normal que no haya un marco laboral para las futbolistas en España por ejemplo una jugadora tenga un contrato de treinta horas a la semana y otra compañera de su mismo equipo por hacer el mismo trabajo tenga un contrato con la mitad de horas no se avanza absolutamente nada íbamos a dar Yago un par de frases que segó puro van a indignar a más de un oyente un club según confirman fuentes de la reunión ha dicho una frase tan bonita como ésta en la reunión si tengo que meter equis millones de euros para el equipo femenino prefiero cerrar la sección y utilizar ese dinero para un jugador del equipo masculino esa es la política de mi club

Voz 1991 07:03 tras esa frase la pronuncia un club

Voz 0231 07:06 que está teóricamente negociando un convenio femenino con las jugadoras delante representadas por sus sindicatos repetimos la frase que es bastante impactante me lo parece a mí si tengo que invertir equis millones de euros para el equipo femenino prefiero cerrar la sección y utilizar ese dinero para fichar un jugador para el primer equipo es la política de mi club no es la única frase brillante de la tarde

Voz 1991 07:32 el que haya dicho eso es una puñetera vergüenza

Voz 0231 07:34 otro club Yago según testigos presenciales de la reunión que han confirmado a la Cadena Ser después de la reunión dice con toda la alegría del mundo que ya hago bastante con hacerles contrato sin ni siquiera es una Liga profesional ya hago bastante con hacerles contrato los clubes han definido el fútbol femenino como insostenible deficitario todo son gastos y en un momento uno ha dicho que prácticamente son una o NG aunque luego han querido corregir sus compañeros pero vamos que no avanzan absolutamente nada y las jugadoras piden respeto en redes sociales que se las escuche que se tienen que hacer oir y es fundamental firmar un convenio colectivo para que nuestras jugadoras de fútbol tengan un marco legal por el que puedan laboral por el que puedan estar más

Voz 1991 08:23 claro evidentemente así es complicado evolucionar si tienes a la gente que dirige a estos equipos que son los importantes en nuestro país y piensan de esta arena manera es imposible que esto salga adelante pero desde luego vamos yo tengo un jefe que piensa de esta forma sobre mí que soy un trabajador su y vergüenza me daría saldría pero veo vamos a toda velocidad de ahí pero claro las pobres tampoco están para para pedir para exigir ahora mismo lo único que exigen que piden es tener un contrato el tener unas condiciones que se puedan a semejar a las de la Liga de Primera División no sé en fin tampoco creo que estén pidiendo nada del otro mundo nos queda mucha pelea hay en Viana

Voz 0231 09:04 sí nos queda mucha pelea el ocho de septiembre tiene que empezar la Liga y si no hay convenio las jugadoras no van

Voz 1991 09:10 arranca en el campeonato gracias Ana un abrazo esta mañana hasta mañana ya muchas gracias Jordi Martí qué tal muy buenas muy buenos Yago hoy Tebas le ha mandado una carta a los clubes españoles les ha advertido les ha dicho ojito con el régimen fiscal de Italia que nos puede hacer mucho bañito

Voz 0985 09:27 sí porque a lo que pueda avanzar el larguero es el contenido de esta carta el contenido de este escrito y ojo con el recorrido hoy el alcance que pueda tener porque Italia Yago sólo va a aplicar un impuesto efectivo de IRPF del veintitrés por ciento a sus futbolistas no residentes veintitrés por ciento en España este porcentaje alcanzará de media el cuarenta y siete por ciento y como tú dices esta advertencia ese riesgo es alarma esa preocupación consta en ese escrito que hoy hoy mismo Tebas ha mandado los clubes españoles en España como te decía este impuesto efectivo que en Italia va a ser del XXIII alcanzará en España el cuarenta y siete por ciento a otros ejecutivos de clubes italianos confirman a la SER que en efecto Ésta es la modificación que el Gobierno italiano ha introducido en un inminente decreto sobre incentivos fiscales que va a beneficiar también a futbolistas no residentes es un decreto Yago que inicialmente preveía una exención fiscal de los rendimientos de hasta setenta en las regiones del norte idea un noventa por ciento en las del sur al final va a ser para todos del cincuenta por ciento es decir que un cincuenta por ciento de tus ganancias de tu rendimientos va a ser libre de impuestos el cincuenta por ciento de tu rendimiento va a quedar libre de impuestos de ahí sale ese veintitrés por ciento de impuesto

Voz 1991 10:50 es imposible competir con esas fichas que les puedan ofrecer en Italia con respecto a lo que vamos a ofrecer en España

Voz 0985 10:56 osea que de lija irá a la Juventus o no por diversas razones pero si se va ten por seguro que este beneficio este incentivo fiscal algún papel va a jugar que es un futbolista Yago no residente es aquel que no haya residido en los dos últimos años en Italia y luego que tenga la voluntad de mantener su residencia fiscal en Italia dos años insisto la alarma cunde entre los clubes españoles temerosos de que tanto incentivo fiscal desvíe y favorezca fichajes a clubes italianos

Voz 1991 11:29 pues veremos pero esto puede tener sus consecuencias en el futuro y podemos ver cómo muchos jugadores para elegir la liga italiana el calcio antes que venir a la liga española por esas condiciones económicas que evidentemente les benefician por encima del régimen fiscal que tenemos en nuestro país lo iremos contando Jordi un abrazo igualmente soberana José Palacio qué tal muy buenas hola muy buenas Yago más líos administrativos porque había interpuesta o si bueno un intento de moción de censura sobre el presidente de la Federación Madrileña de fútbol en qué ha quedado

Voz 0231 11:57 todo sin formado por la mañana en serio

Voz 1038 11:59 por motivos que que había una moción de censura de hecho se puso en la mañana de ayer lunes contra el presidente de la Federación Madrileña del fútbol contra Paco Díez que se había reunido a un tercio de los noventa asambleístas habían conseguido el apoyo los opositores a Paco Díez para poner esa moción de censura sobre la mesa ir por lo menos intentar sacar de la presidencia al actual presidente de la Federación Madrileña de de fútbol a eso de las siete y media de la tarde la asociación que está como opositora a Paco Díez sacaba un comunicado en el que confirmaba que habían entregado todos los papás les y en el que estaba todo en marcha porque existe malestar entre los asambleístas respecto a la gestión de la directiva en las irregulares que han de las irregularidades que han detectado en la dirección de Paco Díaz al frente de la de la madrileña falta de transparencia descrédito la gestión hablaban de muchas cosas y esto lo encabezaba Jesús Díaz pero vamos que es el que fue secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles de la AFE cuando estaba presidida por Luis Rubiales y es que esto viene a cuento de una guerra ya no soterrada sino que es una guerra bastante pública entre Luis Rubiales Paco Díez el presidente de la Federación Madrileña de fútbol a eso de las diez y media de la noche no llegaba aquí en la redacción de la Cadena SER un comunicado oficial de la Real Federación madrileña de fútbol en la que decía que la solicitud de moción de censura había sido inadmitido a trámite es decir que había irregularidades en la formulación al haberse engañado a los asambleístas en el objeto de la firma que leerá solicitada que la noche había ha cogido bien los votos claro después de todo el día que ha habido tanto o movimiento hemos querido hablar con los protagonistas y hablar sobre todo con Paco Díez con el presidente de la Federación Madrileña del fútbol que es el que está en el disparadero lo primero que le hemos preguntado es cómo lo ha vivido ya que cree que se debe ojito a la primera respuesta

Voz 9 14:02 es una cosa que que ya tienen esos hace tiempo señor así dentro de la española y lógicamente empleando gente íntimos él como me enseñó esperamos y de la gente es exigir menos que la gente no haya visto contenido ni tiene denuncia y pues hay gente que ha dicho que me han engañado mejor escrito en dos centros sus alguna forma de actuar vamos a gente que no es muy seria democráticamente lo que no se puede decir que yo creo que en treinta mete defección llevamos veinticinco obedece aquel diario

Voz 1038 14:49 dice Schweinsteiger Rubiales XXV mese porque lleva desde el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis al cargo de la madrileña y decía netamente que a esa gente que ha votado por lo que ha apoyado a los opositores para la moción de censura que habían firmado unos papeles que ni veían y que habían sido incluso engañados la siguiente pregunta era clara Paco Díez porque Le ataca Luis Rubiales

Voz 9 15:11 vamos a votar que no era mi estilo a partir de ahí hay que tener en cuenta que yo versión de presidentes sólo en Madrid viviendo nunca eh repasa su identidad es la dignidad no se compra la Real Federación Española y es una el padre o la madre de todas territoriales un padre o una madre a sus hijos les hacen debajo de lo que no lance ponerle una denuncia siento Nixon que por cierto el que primero tiene que ir a declarar por las sanciones que ha hecho Luis Rubiales entidad seis de septiembre no

Voz 10 15:56 yo he sido transferir

Voz 1038 15:57 esa es una denuncia que está en el juzgado número once de Madrid interpuesta por la Federación de Luis Rubiales contra el presidente Paco Díez por irregularidades entre ellas el cobro de miles de euros en dietas por participar en más de trescientas reuniones en sólo tres meses pues bien cuenta Paco Díez el juzgado ha estimado que el que primero tiene que ir a aclarar eso es Luis Rubiales Hinault Paco Díez ir claro todo esto en un ambiente un poco extraño porque mañana hay una asamblea ordinaria en la que se tiene que aprobar todo el presupuesto para el nuevo proyecto de la nueva temporada de la Federación Madrileña de fútbol entonces el quería preguntar que cree que hay detrás pues ojito la respuesta de Paco Díez

Voz 9 16:35 hay mucha gente que tiene mucho tiempo o les compensa tiempo para echar todo el día yendo evidente buscando ofreciendo ofreciendo kosher y lógicamente no lo no las Ramblas ático no es lo más justo una sociedad se ofrecen no es decir cosas que yo si no me gusta emitió un juicio regalos sino lo hoy no no lo veo pero si ha habido algo no de de gente muy cercana a los Gijón viven conmigo y yo lo digo no es que haya comer ya que no haya interés son cultos no han sugiere no quiere echar súper es en a las ciento

Voz 11 17:20 sí en cambio

Voz 1991 17:23 pues creo que queda claro lo que pasa es que tenemos que esperar a ver qué es lo que dice Rubiales en esa comparecencia ya ver explica esta situación y a ver cómo acaba

Voz 1038 17:32 mira me llega además ahora mismo un mensaje de de Whatsapp Yago de la oposición diciendo que no querían ellos dar ahora mismo ninguna valoración ni hacer ninguna valoración a ese comunicado tan contundente que ha hecho la Federación Madrileña estas palabras de Paco Díez que están los llegados de la oposición trabajando en el comunicado que van a emitir porque ellos quieren seguir adelante con la moción de heces

Voz 1991 17:54 lo contaremos lo que va pasando gracias Palacio un abrazo doce cincuenta y uno

Voz 13 17:57 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 14 18:11 verano me encanta quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros Event que ellos de cien mil euros

Voz 1991 18:21 contra ella tu porque el extras de verano

Voz 14 18:24 once ya está a la venta

Voz 15 18:27 en Larguero Yago de Vega

Voz 5 18:34 sí sí que no nos hemos vuelto locos que esta es la música de la Champions porque tan sólo veinticuatro días después de que acabara la Champions dos mil dieciocho dos mil diecinueve arrancado las

Voz 1991 18:44 dos mil diecinueve dos mil veinte y es que este año por primera vez los campeones de las cuatro Ligas de la UEFA con peor ranking se miden en una Final Four de de Kosovo hoy en el partido de semifinales el tres pende de San Marino ha perdido cero uno contra el Santa Coloma de Andorra

Voz 16 19:01 el fe pero ni Kelly lo diré fueron y Kelly de Kosovo ha ganado uno cero al Lincoln It's de Il Baltar

Voz 15 19:10 y sin acabar porque no acabado ese partido

Voz 1991 19:14 en fin la final el viernes el primer goleador de esta edición de la Champions dos mil diecinueve dos mil veinte es un español un asturiano que ha marcado el gol de Santa Coloma el ex Javier López reconocen como hola qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal estás muy bien bueno muchísimas felicidades eh muchas gracias a que sabe esto de marcar en la en la Champions

Voz 12 19:42 bueno pues nada contento la verdad porque no va a poder competir en el viernes con el anfitrión de aquí de paso voy a ver si con un poquito de fortuna y haciendo un buen partido tenemos la la acción de entrar en esa fase

Voz 1991 19:56 la Champions mucha gente no lo cree pero esto sigue siendo la Champions esto forma parte de la Champions de aquí sal un equipo que va a jugar la Champions

Voz 12 20:04 si de aquí salmón que iba a jugar la fase previa ahí sí la verdad es que sí somos cuatro equipos que estamos aquí ahora quedamos dos en la final y nosotros a ver si hay un poquito de suerte Garner Si tenemos la opción de o gafas pero que se Juanito para todos

Voz 1991 20:20 Aguado en el Sporting B en el Marino de Luanco en el caudal en el Celta B en el Avilés en el Logroñés en el lealtad en el Burgos el Coruxo en el caudal en el Auckland City ahora en Santa Coloma hasta unos cuantos sitios eh

Voz 12 20:32 sí ya he rodado unos cuantos lugares sí sí

Voz 8 20:36 y cómo llegas a Santa Coloma

Voz 12 20:38 pues nada este abril llegué

Voz 17 20:41 desde Nueva Zelanda noté

Voz 12 20:43 tenía negó equipo ni Damian regulación de nada de momento porque no podía firmado en mil segunda vez en tercera porque ha cerrado ya para la temporada pretendía jugar tenía ganas de nuestra para hoy tu relación de de firmar aquí para jugar a dar fase previa con con Santa Coloma ahí bueno no me lo pensé

Voz 1991 21:04 el adaptación nota costado mucho nombre del montón de españoles

Voz 12 21:08 sí hay muchos españoles y bueno gente muy bien un grupo humano muy muy bueno y ya te digo con muchas ganas de tenemos todos desde haber Si el viernes logramos la machada

Voz 8 21:20 el año pasado estuviste Nueva Zelanda no si ese y además ganando títulos

Voz 12 21:26 si ganamos la Liga allí ganamos la Copa también una pena que luego la la opción del Mundialito no nos han podido clasificar este año

Voz 8 21:36 y además siendo o no de los jugadores importantes siete goles

Voz 12 21:40 si el jueves once partidos muy lleva ocho goles lo que pasa es que luego en noviembre diciembre eso Aveiro la normativa de de del Mundialito la fase previa pasando para jugar Mundialito y las fichas extranjeros bajaron las bajaron de seis a tres entonces me quedé fuera de esos tres elegidos porque éramos nueve extranjeros y una pena o los de febrero ya me quieres jugar allí esto de febrero marzo y abril jugando muy poquito porque empezó a poner el equipo que iba a competir en el Mundialito

Voz 1991 22:10 o sea que ha sido vamos en el resto ha sido todo en España y la única aventura que estrenó Nueva Zelanda la experiencia de jugar fuera bien no

Voz 12 22:19 sí muy bonito la verdad que también ha ido a a caer vayan en un país que bueno la gente es muy amable educada Hidalgo una grata experiencia te digo

Voz 1991 22:31 lo que pasa que allí el fútbol en Nueva Zelanda no es el deporte principal no me parece a mí

Voz 12 22:34 no no allí cuando se para el país es cuando se fue un partido de rugby heridos a Oblak sobre todo

Voz 1991 22:42 el rubia acudir a verlos o no

Voz 12 22:44 no no pudiera verlas me hiciese una espinita que había quedado ahí porque justo cuando llegue a jugar advirtió partido hoy en Nueva Zelanda o paro grande empezaban a través Fondo y me he venido para acá

Voz 1991 22:55 el entonces el viernes nos cargamos a los de Kosovo no

Voz 12 22:59 ojalá ojalá esperamos que si está con muchas ganas ya te digo hoy

Voz 1991 23:04 pues que sería la leche no el mentiroso aunque sea en la fase previa el estar ahí disputando de pleno derecho la Liga de Campeones sería una barbaridad

Voz 12 23:12 sí sería bonito además de de ir a edades a jugar seguro algo muy bonito

Voz 1991 23:20 pues nada Kamov Chuck que enhorabuena por ese primer gol ya ya eres el primer goleador de la edición de la Champions de de este año y ojalá ganáis esa final el viernes la fase previa y oye luego ya llegamos ahí ya a soñar no por qué no sí porque lo estaría muy bien pasar alguna ronda primero hay que el viernes competir

Voz 12 23:43 ganar en campo Camacho un abrazo muy fuerte

Voz 8 23:46 de muchas gracias otro pues es Javier López Camacho un asturiano

Voz 1991 23:51 que está jugando ahora en en Andorra en el Santa Coloma y que ha marcado este primer gol de la Champions parece mentira no hace nada estamos pues hablando de de la final de de este año entre el Liverpool y el condenan y nada han pasado veinticuatro días ya arrancado la la nueva edición es que no todo en el fútbol de élite y la Champions es la fase de grupos queremos sino que también hay todos estos clubes que también lo disfrutan y por qué no soñar un día en meterse en la fase de grupos y hacer algo grande es casi imposible pero oye cosas peores se han visto doce y cincuenta y ocho

Voz 1927 24:32 ayer Mas Madrid ciento cuatro punto tres con EPO cree el baño que más se ajusta a tu presupuesto esta semana termo eléctrico de ochenta litros por sólo setenta y nueve con noventa y cinco euros vírico EPO precios bajos todos los días

Voz 13 24:46 Jorge esta noche hay partido y acaba de recibir el pedido de caset comprado también Pedro no que hoy conduzco yo claro es el producto oficial de la selección femenina y además Macedo donará un euro por cada botella a su iniciativa siempre con ellas que apoya la igualdad de género

Voz 19 25:00 seguro que ganamos más cero el producto oficial para brindar por los éxitos de la selección española de fútbol femenino descubra más en base punto com el corazón de Madrid esconde un palacio ártico de mil novecientos veinticuatro en el Casino Gran Vía el mejor resort de ocio juego emoción y diversión con dos restaurantes coctelería Sports Bar aparca el coche que gratuito Live Casino Gran Vía Gran Vía veinticuatro una apuesta segura todos los días del año Casino Gran Vía punto es

Voz 15 25:32 los poner digamos radiofónico y no encuentro nada que me guste será culpa miedo final que será en medio de comunicación no será que no has escuchado las ser escuchado y no no te tenías que decir que no que no sea escuchado la SER

Voz 20 25:55 yo no han encontrado no pues yo yo no puedo mentir la la la la escuchado no no me gusta mucho mucho relativismo moral mucha izquierda

Voz 15 26:06 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído la SER en interna sentiros yo decía que no había oigo la Ser pero la Cadena SER no podemos gustará a todos pero nos conformamos con gustar Szabo estaba estaban meloso

Voz 21 26:35 ningún meteorito chocó contra la Tierra en dos mil dieciocho

Voz 22 26:38 Mingo en Hawai va a dejar de funcionar

Voz 21 26:42 todo dispositivo Hawai seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre ha utilizado que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 23 26:55 porque Cooper

Voz 1991 26:59 si ponía de Copa América por que ya ha acabado la fase de grupos es decir que ellas tenemos configurado en los cuartos de final palacete despedido muy pronto anoche se cumplen

Voz 16 27:09 daba al grupo de Ecuador uno Japón uno Se jugaban

Voz 5 27:13 en el tercer puesto pero al final como empataron se clasifica como mejor tercero Paraguay

Voz 1038 27:17 sí es curioso que un partido que juegue en tres selecciones pero es verdad que tenían que empatar el tanto ecuatorianos como asiáticos para que Paraguay se clasificará se dio a pesar que se puso por delante Japón que contábamos aquí se ponía cero uno Luego llegó el empate hace que Paraguay será la que se medirá la anfitriona en cuartos de final y luego el plato gordo

Voz 16 27:36 aquí en el Chile Uruguay ganó Uruguay uno cero con un golazo

Voz 1991 27:41 eso de Cavani en el gol es fantástico y luego dos imágenes curiosas la de Luis Suárez cuando tira a puerta le para el portero el tiro pide mano se da cuenta de que era el portero evidentemente es echaba manos a la cabeza precisamente por esa situación y luego cuando saltó un espontáneo con las colores de de Uruguay y que Jara al jugador chileno pues lo hizo la zancadilla le tiró salió pero vamos Luis Suárez como un resorte a la árbitro diciéndole de expulsar de expulsarle de luego has ido viral en las dos

Voz 1038 28:13 sí de hecho en la retransmisión oficial ya está está acordado desde hace bastante tiempo ya no sólo ahora en el caso de la Conmebol sino también lo hemos visto en la Champions cuando saltó la señorita que ya la final de la Champions que no le enfocaba en la televisión e ayer no lo vimos en la retransmisión sino que tuvo que ser con imágenes grabadas desde el campo desde la grada o desde otros periodistas de otros medios como ese aficionado saltaba aparecía el defensa chileno la que le mete un meneo Lemaitre una patada dura dura ya es hora no estarán Jaén no sacará deuda Iturralde pero eso de en el ampolla roja pero claro sitúa agrede a un aficionado que exalta y eso es en lo que se volvía locos Luis Suárez que le pedía la roja

Voz 0514 28:54 hola qué tal muy buenas buenas noches

Voz 1991 28:56 el Jara tenía que haber sido expulsado

Voz 0514 28:59 bueno si el arbitro considera que es una acción violenta así hombre considera que es una simple zancadilla para derribar un jugador pero claro eso ya lo tiene que lo tiene que decir el árbitro porque al final un jugador tú no puedes ver aunque sea un espectador en jugador tú estás coges a un reglamento del reglamento tú no puedes hacer una conducta violenta eso es una conducta violenta le podía haber expulsado perfectamente

Voz 1991 29:22 pero si tú me estás diciendo que dependiendo de si es una agresión no es una zancadilla vamos yo creo que en el momento que uno interactúa iba por un aficionado hay que echarle

Voz 0514 29:32 no haber haber llevado con la afición a agrandar el aceite no

Voz 1991 29:36 aficionado a iba haciendo Capullo por el campo es decir no iba a agredir a nadie si tú me dices que eso no se sabe hombre bueno PRI bueno vamos a ver si es un aficionado que viene hacia ti y tú te defiendes yo lo entiendo sea claro es que es normal pero es que esto es un aficionado al que iba cita goleando iba esquivando es decir no iba hacia nadie

Voz 0514 29:54 entre el terreno de juego tú imagínate quitar la quita que es una afición que esto sí que es un jugador esa zancadilla que hace Jara es expulsión uno pues tienes que tener el mismo baremo pase a un jugador para sea una afición naranja

Voz 1991 30:09 en el campo expulsa

Voz 0514 30:11 que si expulsa no pasa nada se podría ir al bar Marbella

Voz 1991 30:14 esta vez no porque ya lo

Voz 0514 30:16 he visto las listas era acredita lo vio claro

Voz 24 30:19 sí por eso te digo que que

Voz 0514 30:21 a veces saltan hilo lo que tienes que hacer es inhibir tener porque has llevan por detrás los de seguridad yo lo que hizo Jara fue pues zancadilla darle o pararle digo si para frenarle para si creéis que es una patada roja

Voz 1991 30:36 o sea que si la hace una zancadilla se quedaría en nada digamos estación tan bueno una amonestación si le da mala leche digamos al al es un error

Voz 0514 30:46 ah eso es una conducta violenta una roja a uno

Voz 1991 30:49 sabía eso

Voz 0514 30:51 lo que un jugador es decir pero no es un jugador es que mira

Voz 1991 30:55 creo

Voz 0514 30:55 ah pero al final tú Dati lo que te tienes que que basar tres en la regla doce es una conducta violenta de una conducta violenta es con el balón parado no lo contrario hace un cuadro o acciones pero otra cosa es que tú Alpes a la grada tú estás en el K

Voz 1991 31:11 a lo Cantona

Voz 0514 31:12 eso sí ahí no hay vea zancadillas

Voz 1991 31:15 no no ahí vamos agregó

Voz 0514 31:20 entonces pues te digo ese es el árbitro tiene que decir tú imagínate que salta un espectador imagínate salta un espectador en vez de zancadillas Leo pegarle una patada al jugador y le empuja lo mismo si ese empujón tú crees que es que es con una agresividad más allá de lo normal

Voz 1991 31:41 vale vale vale y entonces esto qué es un bote neutral lo encima pitan falta Torrado Isaba para eso

Voz 0514 31:47 parado Bale presidiera está en juego no por una vez que salta al espectador a Kepa

Voz 6 31:51 el fuego vale vale sevillano ahí ya no hay no lo digo porque él como iba vestido arregla la vestido de Uruguay

Voz 1038 31:57 el espectador igual en la pitaba una falta a favor de Uruguay y era un partido tal que se tirara pidamos luego todos minutos decidiendo quién era el balón para que quién era porque había despejado Chile

Voz 6 32:07 el partido bueno de arbitrar ayer a ver

Voz 0514 32:10 ahora con la nueva regla que es están ella que ya están en marcha las nuevas reglas ahora en un bote neutral le tiene que dar al último que ha tocado el balón cuando has parado ahora ya no vamos a ver botes neutrales entre dos jugadores ahora ya se da directamente en este caso al equipo que había tocado el último el balón cuando se paró el árbitro o cuando entro El espectador

Voz 1991 32:32 pues hoy acabo de aprender que si salta un espectador y le metes un viaje dependiendo de la intensidad del viaje para ser amarilla expulsado o no espera ver yo lo acaba aprenden gigante seguro que mucha gente en casa que también lo aprendido

Voz 0514 32:46 las cosas son lógicas tú imagínate que viene un espectador hito

Voz 1991 32:50 la agarra se imagínate que viendo espectador con con un palo que te vas a casa propia no a ver entonces qué pasa pues que la seguridad es sólo contemplará también el reglamento no sé si por eso

Voz 0514 33:04 el te digo es decir una cosa es que le pega una patada es otra cosa es que le agarre es otra cosa es una zancadilla tiendas eso es decir hay pasaba al jugador bueno perdón pasaba el espectador fijara baile zancadilla ahora quién es ahora es el árbitro que puede decir o roja o amonestación

Voz 1991 33:21 nada nunca no no es clarísima ante tantas clarísimas usted claro tú otro día más que aprendo muchas más bien nuevas reglas habrá más vale abrazo por completar Palacio cómo queda los cuartos de final pues mira

Voz 1038 33:37 en la madrugada del jueves al viernes a las dos y media de la madrugada Brasil Paraguay en el Gremio de Porto Alegre el viernes nueve de la noche Venezuela Argentina nada más y nada menos que en Maracaná vuelve a pisar Maracaná en Argentina después de esa final perdida en Tele manía en el Mundial de dos mil catorce en la madrugada del viernes al sábado a la una de la madrugada Colombia Chile sin duda el gran partido de estos cuartos de final en Sao Paulo el sábado a las nueve de la noche Uruguay Perú en Salvador de Bahía

Voz 1991 34:07 también ha habido partidos de la Copa africano si hoy

Voz 1038 34:10 se ha cerrado el grupo F hoy sólo teníamos dos partidos ha ganado dos cero la Camerún de Clarence Seedorf de el seleccionador el ese jugador del Real Madrid el entrenador del Deportivo La Coruña dos cero a Guinea Bissau ha marcado Banana ya yo me gusta mucho sí pero venía marcado la verdad la previa por otro nombre por Joel Tadeusz que tuvo que abandonar ayer la concentración de Camerún porque nada a penas veinticuatro horas del debut en la Copa África le detectaron un problema en la arteria coronaria izquierda según el comunicado de la de la Federación de Camerún Si hubiese salido al campo el riesgo de muerte no sería cero

Voz 1991 34:48 tremendo hoy ha colgado además el jugador

Voz 1038 34:51 abren en su en sus redes sociales un vídeo de diciendo que bueno ya le han estado haciendo más pruebas que con una pequeña operación va a poder seguir jugando al fútbol pero ese es rodó curioso Imaz en esta edición de la Copa África que se está jugando en verano ya temperaturas de treinta y ocho y treinta y nueve grados y luego se ha cerrado ese grupo F con el gana dos Benin dos que

Voz 1747 35:09 es un poco sorpresa este resultado porque gana es una de las favoritas al torneo y ha dejado hay dos puntos importantes así que bueno será puesto de cara el el grupo a Camerún gracias Palacio un abrazo a una nueva oleada

Voz 1991 35:22 qué tal está muy preocupada

Voz 25 35:25 yo no me está yendo como esperaba Aíto como bastión

Voz 19 35:27 dado abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conocen estos son no parar pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 26 35:40 en ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despecho

Voz 15 35:43 claro

Voz 26 35:44 apunta Ariel ser publicidad punto es

Voz 22 35:48 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi mejor

Voz 1991 35:51 los carburantes BP Ultimate tonta

Voz 27 35:53 no logia Active de hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 15 35:56 poquito para que no se quede nunca si casi las

Voz 28 35:58 las interrupciones es mejor el beneficios logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com mete cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 1991 36:15 eh

Voz 30 36:20 que obviamente mi padre no está aquí pero hace dos años tenía mi cabeza llegar a ser el mejor hacer todo lo posible porque mi equipo ganase para el envío y todo lo que hice en el campo lo hacía pensando en mi padre y eso me motivaba a trabajar duro tener unos buenos padres que piensen en tu futuro ellos ven el futuro para ti mamá Tú eres mi verdadera heroína

Voz 1991 36:44 este es ante todo cumple ya ha sido elegido MVP de la NBA Antoni Daimiel qué tal muy buenas qué tal buenas noches y la verdad es que se le veía realmente emocionado emocionaba verle

Voz 7 36:54 sí sí muy emocionado con lágrimas en los ojos interrumpiendo cada poco por la emoción el discurso con la presencia de su madre sus hermanos allí en el teatro de Santa Mónica Los Ángeles eh es una hazaña porque es un jugador bueno pues eh con muchas dificultades en el inicio de de su infancia adolescencia en subida en general en Grecia y luego una estrella del deporte que ha conseguido siendo muy joven todavía ser MVP mejor jugador de una temporada en la NBA

Voz 1991 37:21 la verdad es que resulta curioso ver a un tío de dos once dos veintiuno de envergadura que es una auténtica pasada el derrumbarse de esa manera al llorar como un niño eh

Voz 7 37:32 pues sí sí sí eh seguramente aisle junto todo lo que ha tenido que trabajar dicen que es un jugador un deportista con con una ética

Voz 6 37:41 de trabajo increíble no a parte de la humildad pero él no ha dejado de trabajar desde que llegó a

Voz 7 37:46 Estados Unidos él ha creído siempre en sus posibilidades este año ha acabado en el Top seis entre los seis mejores en puntos y rebotes en la temporada NBA top quince en tapones top treinta en asistencias una temporada muy completa para él Ivonne pues eh ya han Aubisque fue muy VP de la NBA y este no deja de ser un jugador europeo de pasaporte griego que vuelve a ser mejor jugador

Voz 1991 38:08 eh para ti Anthony ha sido el mejor es decir es merecido estén bip bip lo digo porque había mucha gente no no el mejor fue Jardim

Voz 6 38:15 bueno yo creo que el la denominación de Jugador Más Valioso MVP

Voz 7 38:20 tiene bastante que ver con tu aportación al equipo eh y no sólo lo que seas capaz de hacer tú solo la cancha eh en este sentido yo creo que puede ser justo porque la no

Voz 1991 38:31 premiar siempre supone vamos sí sí sobre

Voz 7 38:34 o que o que un supone un gran anotador pueda ayudar a que su equipo progrese y mejore en este sentido ante todo lo ha hecho con Milwaukee Bucks que ha sido un equipo que ha pasado de cuarenta y cuatro a sesenta victorias en temporada regular James Harden bueno pues eh ha vivido en unos Houston Rockets el aún a nivel individual treinta y seis puntos por partido no se anotaba tanto por parte de un jugador en los últimos treinta años en la NBA pero Houston Rockets hasta un nivel similar diría yo de posibilidades en la temporada incluso inferior en cuanto a número de victorias al año pasado

Voz 1991 39:05 la otra gran noticia de la madrugada ha sido ese premio a mejor rookie del año a Doncic éste sí que más que merecido eh

Voz 7 39:12 pues sí sí lo hemos venido diciendo aquí en la Cadena SER ha sido de los novatos

Voz 6 39:16 es el más regular el empezó a gran nivel en octubre cuando empezó la temporada oí acabó muy bien en abril

Voz 7 39:21 también jugando a gran nivel ha sido

Voz 6 39:24 jugador y fundamental digamos que el

Voz 7 39:28 go to gay como dicen allí es decir el jugador franquicia de Dallas Mavericks que ha sido un un equipo que emita a mitad de temporada sedes capitalizó buscando posibilidades de futuro buscando renovar el equipo y aquí tienen ya una gran estrella

Voz 1991 39:41 va a ser el mejor técnico

Voz 7 39:44 el tenis sigue en el walkie volador de años eh

Voz 1991 39:46 te parece justo si también no

Voz 7 39:48 coincide lo que he dicho con lo de antes ha sido un jugador al que por cierto le ha hecho progresar mucho va a ser Anheuser ya fue entrenador del año con un equipo yo creo inferior Atlanta Hawks y lo es ahora Come con Milwaukee con ese más dieciséis en cuanto a número de victorias ha hecho competirá al equipo incluso los propios hasta esa final de Conferencia contra Toronto empezaron dos cero y perdieron

Voz 1991 40:11 me encanta del resto de premios el el jugador más mejorado si el jugador más más más mejorar

Voz 0514 40:18 sí sí claro es el monstruo

Voz 7 40:20 Bruce no eh más mejorado o de mayor progresión y ha sido este jugador camerunés Pascal sacan de Toronto Raptors que es verdad que ha pasado pues eh de menos de diez puntos por partido a ser un jugador muy importante bueno en la final de la NBA contra Worlds promedio

Voz 6 40:36 sí

Voz 7 40:36 veinte puntos por encuentro es un jugador de gran calidad

Voz 6 40:39 el jugador con mucha frescura en el juego

Voz 7 40:42 es capaz de anotar de muchas maneras diferentes jugador muy versátil con todo merecimiento se ha llevado este premio que es bastante importante porque luego ha habido jugadores que se han instalado en eh en el estrellato de la Liga después de de partir desde muy abajo este jugador estaba en la liga de desarrollo hace dos años

Voz 1991 40:59 estas son dos otras kilitos más al año por contrato nuevo más bajo más el resto de premios mejor defensor del año Rudy Gober IV sexto hombre del año Lou Williams lo hace bien

Voz 7 41:12 pues sí ya ganaron estos premios el año pasado Gober el de defensor del año es verdad que es un pívot intimidador el francés que ayuda mucho a un equipo de corte defensivo como en su tallas aunque Paul George podía haber optado también el propio ante tocó a candidato iluso Williams que es la tercera vez que se lleva este premio iguala Jamal Crawford eh en cuanto a tres premios de mejor sexto hombre yo creo que ha hecho la mejor temporada de su carrera con lo cual bueno pues de sobra merecido un gran microondas Éste

Voz 1991 41:41 Williams un anotador desde el banquillo podríamos decir entonces que los premios habría votado lo mismo

Voz 7 41:46 pues yo creo que la mayoría así no a lo mejor lo que te he dicho Paul Jones en vez de Gober en el Defensor del año pero en el resto sí sustentamos entonces es beber ha votado lo mismo

Voz 1991 41:56 por cierto Shaquille O'Neal tremendo eh

Voz 7 41:58 bueno es un buen anfitrión un buen presentador es cómo se mueve el tío Román claro que si ya lo era cuando jugaba y ahora bueno pues yo creo que con más voluntad no no tiene otras cosas de las que preocuparse y se entrega a tope

Voz 1991 42:10 con más volumen con más voluntad también sí sí porque diga que grande se puso del escenario que estaba con cuatro chicas bailando que parecían niños todo lo grande que es si él haga

Voz 6 42:20 dado incluso un poquito ya una vez retirado ha ganado un poco volumen

Voz 7 42:24 mantiene la estatura ganado en peso oí sí pero es verdad que es un tío que que tiene gracia intrínseca no es si tiene sentido del espectáculo es muy ingenioso es un gran comentarista eso

Voz 1991 42:35 me cae bien hasta que te empieza a dar palos como comentó que lo suelta

Voz 7 42:39 sí lo suelta lo suelta pero bueno lo elevarse

Voz 1991 42:42 el reparten eh sí sí

Voz 7 42:44 con Lorenzo antes si es lo que le gusta a los medios en realidad por eso está astur y estoy yo aquí

Voz 31 42:51 sí

Voz 1991 42:51 los pondrá a saque a la izquierda la derecha no cabe nadie más en la mesa por supuesto pero sería sería una gran noche Sáenz hombre tenemos que los y nos tenemos que ir allí una un día para hacer El Larguero desde ahí un problema si no no les veo ya ellos viniendo aquí la verdad en cuanto al mercado y Facundo Campazzo se puede ir a la NBA parece que le está tentando a los Nuggets

Voz 7 43:15 sí bueno Babe rumores es verdad que la ha hecho una gran temporada es un jugador que ya en el pasado ha mostrado eh voluntaria o gusto por la NBA por probarse allí pero yo que salga el rumor esto de este de Denver eh no me da ciertas garantías no porque creo que Denver tiene un base titular Jamal Murray tiene a otro muy prometedor que es muy diferente además al titular monte Morris un jugador joven yo creo que Campazzo para ser tercer base de un equipo como Denver pues a lo mejor no no le interesa ni moverse en el futuro no hay que descartarlo pero veo complicado esto de cómo explicamos lo de

Voz 1991 43:49 Higuaín Leonard que ha rechazado ha rechazado la opción de seguir en Toronto pero siendo agente libre a lo mejor vuelve otra vez a Toronto

Voz 7 43:55 claro sí pues es fácil ellos tienen bueno

Voz 1991 43:58 es fácil para ti para mí esto es bueno

Voz 7 44:01 que ellos tienen le pasa Marc Gasol a Kevin Durant tienen una opción en su contrato para seguir un año más con un sueldo preestablecido eh pero lo que le interesa la mayor parte de estos jugadores salvo a Duran a lo mejor que está lesionado pero si estás bien interesa sale al mercado porque al mercado como agente libre puedes firmar un contrato de cuatro o cinco años en el caso de que se renueva con Toronto firmaría cinco nadie podría pagar tanto como Toronto Raptors de esta manera asegura años muy importantes de su carrera porque imagínate de que se queda un año más con Toronto se lesiona ya el siguiente contrato no sería tan cuantioso no así que lo normal es que tanto que Away como el propio Marc Gasol pues salgan al mercado

Voz 1991 44:42 ajá Marc Se habla de los peli Cannes

Voz 7 44:45 sí le leves

Voz 1991 44:47 los bueno días podría haber sería un equipo interesado nombre no acojo una No somos los eh pues así con el nombre no claro es que hubo

Voz 7 44:56 Masai cuando se instalaron en Nueva Orleans eh en realidad sabes que el equipo original de Nueva Orleans eran los Jazz sigue que si que pega al jazz en en Luisiana por Lance pero al final el jazz se fue a Utah que no pega en Utah luego años después en Nueva Orleans crearon un equipo hicieron una votación y bueno como hay pelícanos a por allí

Voz 0514 45:17 pero es verdad que no es un

Voz 7 45:19 un nombre intimidador pero sí puede ser un equipo muy interesante y yo creo que va a haber bastantes más equipos no sólo bélicas que van a tener interés en Marc Gasol yo creo que Marc Gasol también está pendiente que hace Leonar para ver si recibe oferta de Toronto y si siguen Raptors solo

Voz 1991 45:34 va a pegar pelotazos gasóleo si merece

Voz 7 45:36 sí merece además yo creo que en su interés está firmar un contrato de por lo menos tres años más

Voz 1991 45:43 Nikola Mirotic porque es bien han dicho que los Lakers también están interesados en él

Voz 7 45:49 bueno pues eso sí que me cuadra porque es el típico jugador que por estilo de juego Él es un tirador un cuatro para jugar abierto le va muy bien a Le Bron James le va muy bien al estilo de juego que quieren siempre implantar los equipos de Le Bron en los últimos años lo hizo con Cleveland hilo pretende yo creo en Lakers así que sería aún muy buen refuerzo para Lakers sería un gran compañero para Le Bron y creo que sería una muy buena opción para Nikola Mirotic así que eso esto sí me cuadra bastante

Voz 1991 46:17 me quedan dos futuros Ricky Rubio de momento sin novedades no

Voz 7 46:19 sin novedad el esperando al uno de julio Iber que ofertas tiene que yo creo que también va a tener más de una y más de dos ofertas interesantes ya decidir no sé por qué me da que es más fácil que acabe en la Conferencia Este siempre ha jugado en el oeste en Utah y en Minnesota Hay y ahora

Voz 1991 46:37 pues yo creo que pueda ir a la conferencias me dice Javi Blanco que son Indiana

Voz 7 46:40 suena mucho Indiana is suenan otros equipos como Boston como Sherlock incluso los Knicks

Voz 1991 46:48 ya para acabar Chris Paul qué pasa que no le invita a James Harden a las barbacoas Olé

Voz 7 46:52 pues de momento yo creo o no o las barbacoas estas de principio de verano no va a dar tiempo porque acabaron regular hubo alguna que otra discusión en el final de temporada entre estos dos jugadores en el vestuario después del último partido hizo bueno pues yo creo que la separación y el paso del tiempo hará que el himen es asperezas porque son jugadores veteranos eh lo que les interesa es que Houston sea un equipo competitivo y ahora mismo es prácticamente imposible muy difícil que Houston pueda traspasar a Chris Paul con Harden y sólo plantean así que están condenados a entenderse

Voz 1991 47:25 déjame que te haga alguna de los oyentes dice York Montllor dice jugarán juntos los hermanos Gasol algún día en un equipo de la NBA antes de retirarse pues estaría guay muy difícil muy difícil la verdad sería ya cerrar el círculo eh