Lila Downs: "En el futuro se entenderá por qué conectamos con los muertos"

Voz 1 00:00 una que acaba de entrar en el Faro de las

Voz 2 00:09 buenas noches que seudónimo vas a querer que utilizamos al principio de esta conversación al Chile

Voz 3 00:16 a Chile comenzamos preguntando siempre a nuestros invitados invitadas qué relación tienen con el mar está el Chile qué relación tiene con el mar pues

Voz 2 00:30 tengo que reportar me siempre con con ella aquí es muy sagrada para mí siempre a los lugares donde voy trató de de conectar me metiendo me un poco no que mis pies

Voz 3 00:45 es que puedan

Voz 2 00:49 puedan chupar todo lo que necesitan de ella también dejarle la energía que no que que hay que regenerar podrías recordar la primera vez que viste el mar esa impresión

Voz 1950 01:04 ante la inmensidad

Voz 2 01:06 creo que sí cuando cuando era chiquita íbamos a la costa del Pacífico en Guajaca

Voz 3 01:13 claro

Voz 2 01:15 recuerdo que que lo que me me llamaba mucho creo es su sonido y la potencia del sonido en la en en las conchas del del mar no y eso lo veo con mi hijo pequeño de nueve años también fascinado por eso no lo quiere escuchar quiere IT transporta te lleva no al mar detrás de este ese baremo al Chile

Voz 1950 01:42 de esta voz esta una de las mejores cantantes mexicanas con una de las voces más genuinas y más poderosas de toda Latinoamérica

Voz 3 01:50 Lila Downs es un placer para nosotros

Voz 1950 01:53 Nos acompañes esta noche aquí en El Faro is it para conocer quiénes y la Downing tenemos que ir a Oaxaca a ese pueblecito que alguna vez has descrito que estaba tu casa rodeada de jardines que tu padre Pinto

Voz 3 02:10 por fotógrafo violó Croacia tu madre cuando iba detrás de un pato

Voz 1950 02:17 a la a la península de Yucatán com cómo era ese ese lugar donde te crea esterilla

Voz 2 02:25 es un lugar misterioso muy alto en las montañas donde crecen mucho las orquídeas son de mis memorias más placenteras de ese sitio por el clima es es muy húmedo y hay muchos pinos hay una especie de esa región que le llamamos au Cote esa madera se quema para hacer las tortillas IS aroma de ese o Cote me recuerda a mi niñez siempre que lo que lo huelo me transporta de inmediato ese lugar el cielo de Oaxaca en general es un cielo muy espectacular siempre unas no eso es así enormes blanca

Voz 3 03:07 casco mucho muchas texturas

Voz 2 03:10 por más

Voz 4 03:13 bueno en nuestra etnia a la etnia de mi madre

Voz 2 03:19 somos la gente de nube o el pueblo de lluvia los huecos y también los mixta secos así es lo que significa su gente silicio literalmente no pueblo del de lluvia porque en se sitúan en en en sitios que

Voz 3 03:37 están muy cercanos a las nubes tu padre Allen Down era de Estados Unidos Minnesota y conocía a tu madre una indígena Anastasias Sánchez Anita en qué momento se conocen

Voz 2 03:52 se conocen cuando él pasa ir escucha música en la ciudad de México rumbo de tomar este documental sobre los patos que emigran a la península de Yucatán pasa por México de cebada una él decía que era una cantina y mi madre dice aún que era un cafecito una cafetería

Voz 5 04:14 entonces mi mamá cantado

Voz 2 04:16 hice enamoró Él decía que ella lo embrujo

Voz 1950 04:20 has dicho alguna vez que tu padre te contagió el amor por la vida las ganas de vivir de sentir lo todo de experimentar lo no

Voz 2 04:30 sí es verdad era un personaje estaba siempre estimulando las conversaciones y también él se estimulaba como cuatro cuatro jarras de café que tomaba durante el día

Voz 4 04:47 qué leía las noticias luego leían algún artículo IV y a la televisión y la radio

Voz 2 04:53 la onda corta porque en mi pueblo no no había este mucho mucha comunicación en ciertas épocas ir recuerdo que siempre estaba escribiendo o hablando de algún algo que pasó con los patos porque él observaba constantemente a las aves

Voz 1950 05:10 un estadounidense y una indígena trampa se echaría las manos a la cabeza tu padre lo has escrito como luchador social como como alguien que no cree la diferencia social no

Voz 2 05:23 sí sí era muy especial en el sentido recuerdo que se sentaba en las banqueta as del de mi pueblo y lo recuerdo claramente que siempre estaba con los niños en la calle platicando con ellos no que les gustaba querían ser cuando crecían y se estaba horas conversando con con niños era inusual para un nombre de sesenta años de ahí

Voz 1950 05:49 ha venido también tú y tu implicación a la hora de de hacer música con los pueblos indígenas con el folclore mexicano con rescatar con llevar a tu Boccia toda tu trayectoria profesional lo que sale de la tierra y bueno hasta acabas de mencionar la importancia de la lluvia del mar de lo sagrado quizá venga de ahí heredado de alguna manera de tú fíjate tu padrino de tu madre iba a decir sí en parte creo gran parte

Voz 2 06:21 porque mi padre pues era biólogo entonces respetaba mucho a la naturaleza los animales por supuesto las plantas no eran su entorno

Voz 4 06:32 IU desde pequeña recuerdo que mi madre también

Voz 2 06:37 ella es una bióloga por naturaleza y creo más antropóloga que mi padre porque siempre estaba en la observación y desde pequeña me me decía mira Lila ahí vamos al mercado indígena de mi pueblo me decía siéntate aquí observa a las mujeres cómo se acomodan las tortillas y tú de dónde crees que son ellas no me me hacía mis exámenes sobre las poblaciones en los alrededores de mi de mi pueblo

Voz 4 07:07 y eso me dio mucha riqueza cultural cuando bueno seguir buscando el canto en en la educación mía pues me desencanto de pronto con el ambiente

Voz 2 07:22 de artístico porque era muy rígido en la ópera es lo que yo empecé a estudiar por eso de pronto tuve que volver hacia mis raíces por medio de la antropología la antropología ni lodo es elogia pero

Voz 1950 07:40 tu y quién te enseña Cantaro quién te dice si puedes cantar todo lo que quieras

Voz 2 07:46 mi madre no estaba tan contenta de que yo cantara música popular ella quería que yo fuera operístico porque para ella ella que cantaba significaba algo muy diferente ella lo hacía por necesidad y entonces no lo veía bien iría a las fechas preocupa porque

Voz 5 08:07 la tengo con las seis Grammys todavía estoy gente que algún borracho me adentro una botella eso siempre me dice

Voz 1950 08:18 la Davis antes de pasar al seudónimo al Chile quería hablar también de tu abuela porque en mi casa estaban también los muertos que déjeme que rondaban por la casa

Voz 3 08:31 qué lindo historias no

Voz 5 08:34 pues son fuertes para los niños no pero venimos de estas familias extraordinarias pienso yo

Voz 3 08:43 que que compartimos

Voz 2 08:45 conocimiento que yo creo ahora no lo entendemos pero pienso que a futuro

Voz 3 08:51 sí

Voz 2 08:52 el ser humano se conectará con eso sí sabremos científicamente por qué sucede

Voz 3 08:59 por qué no estamos con los muertos sí sí

Voz 2 09:02 pero yo creo bueno algunos tenemos la capacidad de tener más sensibilidad que otros y además nos encanta la historia

Voz 1950 09:12 a casa guitarra palabra clave en este programa futuro porque esta noche el faro futuro fíjate vamos a tener oportunidad hablar mucho del futuro pero es verdad que esta visión de que en el futuro seamos capaces de entender

Voz 3 09:28 eh

Voz 1950 09:28 idea asumir nuestra relación con quienes ya no están y que siguen de alguna manera en eso los mexicanos sois expertos hacéis de la muerte un valor

Voz 3 09:39 no no lo es con Days no lo

Voz 1950 09:41 pero convertirse en tabú sino que los muertos forman parte de la cultura mexicana

Voz 2 09:45 sí eso es que crees que en el futuro eso no nos lo contagia erais creo que ya está pasando creo no con esta película de Coco que ha gustado tanto yo creo que es una muestra de esa necesidad interna del ser humano con con ese ese lugar medio oscuro que nos da temor pero que algunas culturas lo presentan con

Voz 6 10:09 como un como una realidad

Voz 7 10:14 era su guitarra si él lo tocaba para ti

Voz 8 10:19 sí

Voz 9 10:21 tan recuerda

Voz 10 10:26 no no en

Voz 11 10:52 tres

Voz 10 10:55 nada

Voz 11 11:03 duro para mí

Voz 6 11:22 has venido con Rafa guitarrista

Voz 1950 11:26 hola Rafa qué tal tanto en Faro el seudónimo utilizaban al Chile que es el título que tiene tu último disco una belleza por muchas cosas sobre todo explícanos ese título maravilloso que mira lo cuantas también que que quiero que lo lo traslade a los oyentes

Voz 2 11:46 bueno pues es que en México cuando la gente se anda con rodeos te paras a a esta persona que anda ahí

Voz 5 11:59 dando vueltas y no te habla como debe hablarse dices mira a mí me hablas al Chile y con eso lo paras te tiene que decir la verdad entonces es como una una especie de amenaza

Voz 4 12:19 aquí hablábamos el otro día mejor

Voz 2 12:22 sí sí se deba únicamente al varón creo que no creo que las mujeres también lo utilizamos pero sí conlleva un significado también doble de de pues ídem

Voz 5 12:37 órgano del señor con Rafa Gómez

Voz 1950 12:41 te te hemos pedido que nos cantes algo a estas horas de la madrugada Es tarde hay canciones como digo bellísimas en el disco puedes elegirla que queráis y que escuchemos aquí a estas horas tardías de la madrugada

Voz 12 12:57 ya

Voz 13 13:04 yo como todo el mundo

Voz 14 13:11 se Early

Voz 15 13:14 sí

Voz 13 13:15 eh

Voz 2 13:19 yo

Voz 13 13:21 sigue Si como yo

Voz 16 13:25 eh mes

Voz 13 13:37 Emery

Voz 14 13:41 eh a largo lo son más

Voz 17 13:57 no

Voz 13 14:10 son eh

Voz 16 14:14 sopa de

Voz 13 14:22 Ted

Voz 18 14:24 un brillante

Voz 16 14:28 aquí habla

Voz 19 14:42 fonda

Voz 16 14:46 sí

Voz 20 14:50 todo bien

Voz 14 14:55 nada más

Voz 18 15:07 mi

Voz 14 15:08 en mar

Voz 1950 15:26 tantas ética canción maravillosa la interpretación gracias Rafa lila un un lujo quería antes de de despedirnos que habláramos de otros dos temas uno Clandestino de Manu Chao que a ser incluido en el disco por su significado con respecto a la migración si a todos los movimientos migratorios no solamente de México hacia hacia Estados Unidos también de quien cruza el Mediterráneo por qué has elegido ya has querido incluir clandestino

Voz 2 15:55 pues es que el tema de la migración ha sido central en mi vida desde que desde mi niñez aquí tengo muchos familiares que se han ido a través de los años indocumentados no en diferentes sitios de Estados Unidos y también pues últimamente ha vuelto a cambiar esta realidad en México justamente en estos meses ha cambiado drásticamente tengo un compañero antropólogo que está trabajando en la frontera de Guatemala y México y dice que son amigos

Voz 3 16:28 jo de verdad están todos con la boca abierta no es una sola

Voz 2 16:32 presa para todos ir recuerdo hace veinte años cuando Manu Chao compuso este tema que también pasaba como un éxodo aquí en España recuerdo en Francia y recuerdo que en parte en América también estaba pasando el llamara de nuevo Vimeo

Voz 1950 16:51 por qué se ha multiplicado el movimiento

Voz 2 16:54 multiplicado y por otro lado pues el Gobierno de Estados Unidos está con una actitud muy prepotente hacia este movimiento y estos cambios y pienso que poco humano

Voz 3 17:08 sí

Voz 2 17:08 entonces me invitaron a mía cantar en una serie de conciertos sobre niños indocumentados que se encuentran en los centros de detención y allí fue donde yo me di cuenta de que esta situación sigue IU como que ya la noticia paso ella entonces pienso que la música puede servir para recordarnos no es cómo veía la nota periodística sobre la comunidad LGBT cuya pensaba qué lindo que que en los medios está constante esta constante para que así no se olvide la gente se vaya preparando y sabes que si se van preparando y cambian de actitud entonces yo creo también la música puede ser ese esa gran apertura Iván

Voz 1950 17:57 es pedirnos que me menciones La llorona es una canción que nosotros hemos escuchado mucho la voz de Chavela Vargas si ahora escuchamos en tu disco que la cantas en qué queda

Voz 2 18:09 el apoteósico fue una oportunidad especial para mí porque las mujeres a secas me enseñaron a ser fuerte y orgullosa no son muy orgullosas hicimos un documental sobre la grabación de esta banda de niños y adolescentes que fuimos a grabar al pueblo y entonces se escucha de pronto ahí un un pájaro cantando en en la música Info muy emocionante llevará a Camilo Lara produce este disco con nosotros a unir a la gente del campo también de las urbes para crear algo un poco diferente no cantar esa hipoteca pues es es un honor para mí porque eso se escuchan la gala Get saque es la gran feria Guajaca Peña aquí Hinault Abi no había tenido la oportunidad de hacerlo así

Voz 1950 19:00 la antes de despedirnos quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 19:07 yo creo que tendría que ser mi Jito pequeño de nueve años Benito quien Lila Downs ha sido un placer