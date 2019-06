Eduardo: "Nunca he ocultado mi identidad sexual pese a la represión en España. Es parte de mí"

Voz 1

00:00

no pertenezco al colectivo LGTB mi vivida ha sido bastante particular porque he nacido en Montevideo Uruguay yo no he vivido lácteos donde persecuciones que se ha vivido el colectivo en España cuando cuando aquí a Madrid me encontré con un mundo que sino con hacía de todas maneras ahí bueno anticipo de la nación veinte de diciembre en el cual hacemos es que trabajo con personas mayores de cincuenta años yo siempre he intentado nunca ocultar medio ya que las condiciones de Uruguay distintas Un pais laico permisivo y además he vivido una familia que bueno me había dado libertad personal siempre ha mantenido una relación de intentar contar que viene intención sexual es parte de mi y mucho más cosas que que ahí no habría qué tal muy muy alertas porque todos los problemas desde el punto de vista de AD es que no se pierdan y además había que desplazada algo más es fundamental que a partir de la educación que estableciera cursillos y talleres un poquito insistiendo en la diversidad de ahí velocidad que ya humano