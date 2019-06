Peligrosos egos enfrentados

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos en el día de hoy todo parece estar a punto de saltar por los aires los órdagos en su punto más afilado las posturas enrocadas podemos temer lo peor o considerar por el contrario que esta dramatización de los desacuerdos es la que corresponde al momento procesal en el que nos encontramos gestos de fuerza anormales en las fases de negociación esto es lo que quiero creer y esto es lo que creo porque por muchas vueltas que le demos el desenlace de esta película admite muy pocas variables el Gobierno y Unidas Podemos se necesitan terminarán hallando una fórmula no será un gobierno de coalición porque entre otras muchísimas cosas no suman podrían las diferencias que ahora se manifiestan cegar todas las vías forzar unas nuevas elecciones pues sí podrían hemos visto los últimos tiempos suficiente irresponsabilidad como para no descartarlo ya está en la pista una peligrosísima colección de egos gigantes enfrentados Sánchez el displicente muy sobrado Iglesias el arrogante muy apurado Rivera el impaciente muy acelerado carbón azufre INI trato de potasio pólvora pero no ocurrirá no pueden estar tan locos sería ridículo estaríamos en las mismas pero con la ciudadanía sublevado tampoco creo que el aborto de Vox con el PP pase a mayores el tripartito o bipartito y medio continuará aún les quedan veinte días para arreglarse por cierto la que han liado en la capital con la supresión de Madrid Central es más que un disparate es un atentado contra la salud pública sobre la posibilidad de que la crisis ponga en peligro la presidencia de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid olvidemos el oasis fiscal madrileño del que tan impúdica mente alardea la derecha no se toca