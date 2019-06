Voz 1 00:00 y los clásicos de la música del siglo XX se sientan este verano en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 0084 00:22 el once de febrero de dos mil doce mundo se despertó con una noticia triste final de un drama que venía produciendo noticia tras noticia hasta el obituario final

Voz 3 00:34 en el pecho en el seis quince sexy y chucherías que fueron Whitney Houston Ace of ver

Voz 0084 01:12 en Houston una de las artistas más exitosas todos los tiempos una chica de barrio que se crió en una familia musical que se convirtió en una estrella única capaz de superar récords de los Beatles que abrió las puertas a todo lo que vino después como contaba la de hoy es la voz de traspaso

Voz 6 01:34 Heras no teníamos alguien como Beyoncé artistas afroamericanas de pop de las que ahora encabezan las listas de éxito y eso no pasaría de no haber sido por Whitney Houston es algo que no había sucedido antes de ella Whitney cambió nuestra historia y pagó un precio igual

Voz 7 01:50 en este sentido sí Che insistió es que hoy

Voz 1950 01:54 forradas en esta semana dedicamos el sofá Sonoro a la carrera me Whitney Houston bienvenidos

Voz 9 02:12 a los no ha dicho que no sí sí

Voz 0084 02:57 la historia de Whitney Houston es un drama con final trágico pero también tiene algo de cuento el cuento de una chica de gueto que se convirtió en la más grande gracias a un talento único una voz eterna pero las drogas los abusos el maltrato la condenaron final prematuro a los cuarenta y ocho años cuando todavía tenía mucho que ofrecer al mundo desde su muerte las noticias y los documentales que se han publicado han retratado sus infiernos hoy queremos sólo recordar su música sus discos y sus canciones la carrera de una chica que desde la cuna apuntaba a estrella Lucía Taboada nos cuenta los inicios de Whitney Houston

Voz 1322 03:34 desde el inicio de su carrera Whitney Houston tenía el talento la apariencia y el historial genético de una superestrella para entender su figura hay que recordar que su madre era corista de Aretha Franklin o Elvis Presley entre otros sí sí fue además la directora musical de la Iglesia Bautista una de las iglesias negras más antiguas del país y al coro de esta iglesia Whitney cuando tenía once años eran finales de los años setenta cuando durante una sesión para el productor de discos Michael Frater Cisne sugirió que cantase su hija de apenas catorce años Zakhar pensó que estaba bromeando pero Winnie Houston apareció por el estudio vestida con su uniforme escolar

Voz 1950 04:15 el blanco y azul

Voz 1322 04:17 sabe recuerda que casi se cae de la silla por la impresión que le produjo

Voz 1322 04:26 quería que fuera todo lo que ella pudiese ser yo estaba ahí a su lado apoyándole recuerda su madre que también ejerció una enorme presión sobre ella su madre era entonces mucho más que suma

Voz 13 04:35 abre a chinches han menguado

Voz 1322 04:39 la madre profesora todo en uno a los quince años Winnie fue una de las voces de acompañamiento en el hit saca I'm every

Voz 1322 04:56 en otra sesión con su madre en un Paz el hombre del sello arista la escucho sobre el escenario e inmediatamente subdirector Clive Davis le ofreció un contrato para él aquella chica lo tenía todo

Voz 14 05:06 a ver quién quién que es elegante

Voz 0084 05:08 igual inocente con un increíble talento con Gospel y Saura al mismo tiempo esa sería Whitney Houston el niño opinión Helios

Voz 1322 05:22 en el día de la firma en mil novecientos ochenta y tres Houston apareció con una sudadera y unos jeans de Levi's todos sabían que tenía una voz gloriosa limpia fresca lo que no sabían es que ese disco en el que mezclaba el soul con melodías bailables terminaría convirtiéndose en un emblema de su tiempo el disco que llevaba su nombre vendió trece millones de copias sólo en Estados Unidos una cifra jamás alcanzada por el álbum debut de ninguna estrella

Voz 0084 06:33 así fueron unos servicios de Whitney Houston protagonista del sofá Sonoro de esta semana en un programa que vamos a charlar

Voz 14 06:40 la música con tónica estar nada hoy con Fernando Neira muy buenas a los dos chicos

Voz 14 07:09 o que bueno que ya empezado a lo grande que van tomando van tomando hay el pulso ya no ya no deja nada al azar a las primeras de cambio se posiciona ya comenzando por la portada siempre nos gusta mucho a analizar las portadas con aportado como muy muy no de debutante no para

Voz 17 07:25 se comunicó más de persona más madura de lo que era no tiene si es igual

Voz 0084 08:01 stone irrumpe a a mitad de década con un día más como un diamante en bruto no una chica de veintidós años que estaba llamada tomará el relevo Fernando de las grandes vocalistas de la generación anterior que deban teniendo otras edades otras tipo de música en sus carreras

Voz 18 08:21 es un artista que llega en un momento muy propicio porque faltaban grandes voces femeninas teníamos evidentemente a las dos más grandes de la historia que son Aref hay Dayana pero ya estamos hablando de de

Voz 18 08:37 más amplio y Whitney tiene veintidós añitos y no orientación al pop efectivamente sonar que está negra no es Chuck a Kahn que que es un artista con la que había colaborado ha sido todavía más más pequeña que puede estar en la misma división pero que tenía un corte más AMC más más más de de música manera genuina Whitney buscan más claramente el acceso a todos los públicos y claro ahí están los trece millones de Cerezales que de que efectivamente como dice Toni es empezar con el golpe en la mesa y con un debut definitivo

Voz 14 09:09 las colado con perdona Alfonso las colaboraciones que había en el álbum no estaban Jermaine Jackson de los Jackson Five de depender Grace Roy Ayers al vibráfonos conté me entretuvo en contar la cantidad de músicos que había parecía del disco gran XXXIX

Voz 1 09:26 entre nueve y cuatro productores pero veremos que en discos futuros hay todavía más músicos que colaboran y luego un dato que es en cuatro de los diez títulos del disco aparece la palabra love

Voz 0084 09:37 yo creo que hay treinta y nueve músicos en este debut en el primer disco de Whitney Houston portada al margen también es que nos ha gustado mucho pero lo más llamativo en en en ese álbum es sobre todo a la voz de Whitney Houston una de las voces más reconocibles de la música nuestra profesora de canto en esa fase sonoro Sheila Blanco no es la analiza

Voz 1950 10:00 quizás sea de mal gusto decir que la de Whitney Houston era una voz casi perfecta porque

Voz 1322 10:05 para gustos los colores pero qué demonios

Voz 1950 10:08 además de poseer un timbre sublime viene canalizado con ese brillo Jesse poder que da la raza técnicamente la protagonista de guardaespaldas era simplemente una máquina porque cantaba sin esfuerzo con perfecta afinación una dinámica y un fraseo curtidos en los pastos del Gospel una de las mejores escuelas para cantar y que reunía en ella la difícil paradoja de nacer con talento idea hacerse cantando desde su tierna infancia huy suena potente suena enraizada su voz sube desde el suelo su vibrato mezclado y sus cambios Abbot de cabeza infinita la distinguen entre todas las de su estilo pero es que además fue la primera en conquistar el pop con giros y construcciones características del soul y el funky Whitney Houston fue la voz de una generación y un referente indiscutible vocal para todo que lo aquella que se atreva solo a tararear sus canciones

Voz 0084 13:02 una voz única habla de Whitney Houston protagonista del sofá Sonoro de esta semana como les explicaba perfectamente y Blanco el primer álbum de la cantante de Nueva Jersey fue un pelotazo quizás inesperado aunque venía de la mano de uno de los tipos con más ojo para el talento de la industria musical Fernando como Clive Davis de ahí también es los cuatro productores los treinta y pico músicos la portada la estética la imagen no es casualidad es uno de los grandes talentos en crear estrellas de la música de aquella época Clive Davis

Voz 21 13:31 tiene un sofá Sonoro yo no sé si un sofá aún Chesley pero nada porque es una barbaridad estamos hablando que nos dure mucho tiempo tiene ochenta y siete añitos el buen nombre fue presidente de la CBS daños sesenta y siete fue fundadora de la del festival es decir os algunos pequeños nombres y ejemplos de gente a la que descubrió pues tenemos crines tiene una talla Clean a que el chico llamado Santana a Billy Joel en la parte negra ya entronca en los años setenta con él pero ni siquiera Clive Davis que sabía que esta chica valía un potosí llegó a presumir un éxito de estas dimensiones y de estas características osea que que chapeau por Clive Davis pero no era solamente un genio cazatalentos sino un auténtico talento indiscreto

Voz 0084 14:17 totalmente Davis Le dio forma a Whitney antojo es verdad haciendo de ella un artista dirigida principalmente al mercado blanco de Estados Unidos que es Tony realmente dónde está el dinero

Voz 14 14:29 sí sucedían los sesenta los managers y los productores siempre tenían más en mente el negocio que otra cosa no que incluso la calidad musical de lo que de lo que movía no Davis sabe ante todo que tiene un gran producto entre manos no quería calar tenía fijada al público blanco no había no había no había otra manera de hacerlo no definitivamente esto es pop aquí Ny apenas seis rasgos de música negra orígenes en la Iglesia además ella Le añade ese punto amable simpático el videoclip de I wanna dance with son bares no sé todo cuadra allí el ascenso es absolutamente meter meteórico Davis

Voz 0084 15:08 el un papel de control en la carrera de de Whitney sobre todo en sus inicios y otro personaje clave Fernando es su madre que siempre tuvo muy atado en corto a su hija hay que fue una gran influencia la hora sobre todo de presentarse en los escenarios de la técnica vocal bueno en ese estilo

Voz 22 15:24 sí era una buena cantante de The Boss pero Ashton incluso la los muy fans pero no mega fans de de privados a dar un dato que a lo mejor se les escapa y un disco de Sisi justo en el año setenta y ocho que se llama think tiró Uber es deciden entonces

Voz 18 15:41 su hija tenía quince añitos y ahí aparece entonces pues es evidente que ella estuvo siempre siguiendo la estela las las alas artísticas de su madre esa esa huella

Voz 0084 15:56 eso de la música negra estaba ahí aunque luego los productores encargada de suavizar el sello de Whitney Houston lo que tenía muy claro cómo habíamos comentado es que había que alejarse de etiquetar raciales que eran muy habituales en Estados Unidos hacer un disco de pop algo que se estableció con claridad en el segundo trabajo

Voz 5 16:13 de Whitney Houston un álbum que se presentaba

Voz 24 16:56 L

Voz 14 18:17 Blanco es que la fórmula funcionaba y en ese momento no cabía correr riesgos en ese momento quizás innecesarios no dio la clave como tantas veces en esa época sobretodo responsabilidad de los de los productores al final ellos definían hacia adónde ibas incluso en esos estará tan Fernando los sellos mandaban mucho más que ahora habitual que estás de acuerdo en que los ellos tenían mucha mucha trascendencia en en come marcaban las cajeras no ya a los las discográficas no marcan tanta pautas no y en aquel momento

Voz 0084 18:55 las discográficas de decían este es el camino que debe seguir no depende de muchos discos como los artistas del estilo y la personalidad sobre todo que tenga cada uno si conseguían imponerle como productor las canciones que iba a grabar la escena más indomable quizás noble buen es que usted en ese sentido es una persona que se dejó llevar ir muy acertadamente porque les fue le fue muy bien arista que era el sello de Winnie tenía además un gran ojo para para los temas para encontrar la canción ideal para el cantante idónea que por ejemplo está so emocional que es un tema que firman los compositores de Madonna editado tres años antes Fernande que encaja perfectamente

Voz 22 19:33 con con el estilo así sí que crea ese puente curioso entre las dos grandes estrellas aparentemente bastante distinta pero las dos súper estrellas notan distintas en último extremo de la música en femenino de los años ochenta pero fíjate antes

Voz 18 19:49 sí a Toni para que veáis en lo cuantitativo las dimensiones del personaje de qué estamos hablando la poca mesura en los gastos de primer disco en treinta y nueve músicos os vedad otro dato que os va parece simpáticos avisen cuantos estudios de grabación se Gago Whitney del segundo disco en dieciséis dieciséis dieciséis estudios distintos

Voz 21 20:13 es evidente que el el tema del presupuesto no da el mayor de los problemas a la hora de afrontar la

Voz 0084 20:19 el periodo de esta mujer antes hablaba de las conexiones con Madonna y otra más de Madonna hizo historial colar tres temas en el número uno en Estados Unidos Whitney Houston batió ese récord con este disco el cuarto sencillo fuesen adonde van los corazones

Voz 9 20:41 sí

Voz 0084 21:48 más de nueve millones de copias vendió este segundo álbum de Whitney Houston protagonista del sofá Sonoro de esta semana con sólo dos álbumes la cantante se había convertido en la mujer que más discos vendía en el mundo junto a Madonna pero este disco deja cierta sensación Toni de repetir fórmulas de éxito el primer disco incluso con los tres mismos productores si es que pasa

Voz 14 22:11 en poco tiempo no que que había pasado poco tiempo echó eran también épocas en las que no había tanta distancia entre discos en que era más fácil que se sola pasen fórmulas

Voz 0084 22:21 ideas y conceptos no para este momento Winnie era la cantante no en estas dos pero había cierta sensación de que no terminaba de encajar y sobre todo con el público negro que no se sentía identificado con con la música incluso con la imagen de aquella chica que no críticas

Voz 18 22:36 el Bayern no estrenó novela creían o pensaban más bien que no estaba siendo fiel a sus orígenes a Suu ADN y a lo que debería ser su trayectoria efectivamente estaba demasiado en manos de los demás ya se dejaba hacer ella aprovechaba que evidentemente el talento evidentemente qué seguirla la voz es mayúscula superlativa y a partir de ahí pues hay una parte de su público el público más parcial más auténtico que cree que hay pues está alejándose de lo que debería ser la Jeremías unas lógica

Voz 0084 23:11 su historia eso cristalizó de la peor de las maneras cuando en una entrega de premios fue abucheada algo que marcó mucho a la cantante

Voz 1437 23:20 es definida no es algo agradable es horrible aunque también es extraño me están abuchean tienes que sentarte ahí ser cordial y sonreír como si no pasara nada hay piensas Dios mio no puedes estar abuchean Dome ABC resulta que no eres lo suficientemente negra para ellos lo bastante Haram vi eres muy pop y piensan que el público blanco ha alejado de ellos

Voz 5 23:47 yo te voy a Txiki Dubai Fontana

Voz 0084 23:59 Whitney Houston fue abucheada durante los premios Soul Train de mil novecientos ochenta y nueve por de parte el público afroamericano que no quería que Houston ganase algo que dolió profundamente a la cantante de lo que tardaría además en en recuperarse un año después en mil novecientos noventa llega al tercer álbum de Houston han York baby tonight de donde hemos sacado este lover life un disco Toni que no llega al número uno hay que mostrar alguna especie cierta fatiga Se podría decir de este sonido no de la reiteración de la fórmula ganadora

Voz 14 24:28 curiosamente es un disco más adulto no diría yo quizás por la presión de quienes le pedían un giro o por el desgaste au esa fatiga que citas no si yo Si bien yo creo que en general son ahora más sólida es un disco que creo que de cierta forma aguanta mejor el paso del tiempo

Voz 0084 24:45 yo también estoy contiene una de mis

Voz 14 24:48 favoritas precisamente la que da título al disco que escuche sabemos bien es fabulosa Agnes polos un disco además en el que hay muchos saxo hay mucha presencia de de de saxo demás vientos que en en otro discos participa luce el vándalos quién se enganchó a la música a una edad muy temprana debido a a la influencia y hay también hay como coros gospel por ejemplo la canción All I Need bate otro récord cincuenta y ocho meses entre ellos Stevie Wonder también

Voz 18 25:22 sin embargo sólo once estudios

Voz 0084 25:24 el estudio pero ahí estuvo más floja Verdasco una buena colección de datos venimos con los deberes muy ahí ya estaba con situada en lo más salto de la cima musical y en ese momento da un salto al cine para interpretar el papel de estrella caprichosa en el guarda espaldas una película que José Manuel Romero no recuerdo

Voz 1084 25:46 si la América de los setenta no estaba preparada para un romance interracial la de los noventa demostró que tampoco pero se abrieron algunas puertas el guión del guardaespaldas llevaba dando tumbos varias décadas y fue Kevin Costner quién como productor sacó adelante el proyecto su amigo el guionista Lawrence Kasdan lo había escrito a finales de los sesenta antes de firmar cintas como Star Wars o Indiana Jones menos tiempo casi dos años tardó el actor en convencer a Whitney Houston de que protagonizará la cinta junto eh

Voz 12 26:21 llamar a la ambulancia que tenga un médico

Voz 1084 26:25 Quinn y Diana Ross eran inicialmente los actores elegidos por la Warner para este romance entre una famosa actriz y cantante y su guardaespaldas Un Gill tiple Asher como se dice hoy un placer culpable más transgresor de lo que se piensa a pesar de cierta polémica la cinta quedó grabada en el imaginario colectivo y disparó la popularidad de dos estrellas que se convirtieron en auténticas celebrities el guardaespaldas en la vida real de Whitney Houston reconocía que el relato podría ser casi un biopic salvo por dos detalles importa

Voz 26 26:53 te da la película sintetiza en dos horas y diez minutos lo que pasó en seis años de nuestra vida juntos a excepción de dos elementos nunca me dispararon estando con ella nunca hice el amor con ella si le quitas esas dos cosas son dos horas y media muy

Voz 1084 27:08 aburridas dirigida por Mike Jackson Kevin Costner controló todo el proceso y protegió al artista para que su debut cinematográfico no perjudicara la carrera de la cantante en el montaje potenció los primeros planos y fue él quién decidió que el inicio de I will always love You fuera a capela sea enemigo insiste

Voz 0866 27:28 yo me dijo cuando canta la primera estrofa de esa canción no quiero que haya música yo les dije Kevin es una estupidez sin música es una broma intentamos salir en la radio y escuche el inicio fue como Dios mio es una broma es lo más increíble que he visto en mi vida ni maqueta no lo incluía había música desde el principio y desde ese momento el golpe que aquel disco podría ser así con esa apertura a capella es una de las cosas más hermosas en las que he participado ni siquiera fue cosa mía fue de Kevin Costner

Voz 5 28:01 el BBM

Voz 1084 28:16 a día de hoy la banda sonora del guardaespaldas sigue siendo una de las más vendidas de todos los tiempos con cuarenta y cinco millones de copias de Whitney Houston recibe una doble nominación a los Oscar por tu You have nothing pero ganó en latín la banda sonora así conquistó tres premios Grammy incluido mejor álbum del año

Voz 0084 29:32 la banda sonora más exitosa de la historia en el salto al cine de Whitney Houston que la verdad es que esta estupenda por lo menos en esta película y en alguna más como actriz Toni si ya

Voz 14 29:41 esta espléndida pero Kevin para más señas Costner

Voz 14 29:49 él fue el de las personas que dedicó unas palabras que salió a hablar de manera soy muy cariñosa y muy muy generosa no ir después quedó para siempre a imagen de él llevando Alam ya banda Alain brazos no quedará era uno de los fotógrafa fotogramas más conocidos de la peli no

Voz 0084 30:04 también está para marcada para siempre esta canción icónica tema de Dolly Parton reinventado por algún ajuste de hecho ya suyo para siempre esta película Fernando fue un arma de doble filo para la cantante que se convirtió en un icono mundial y que contaba en el documental de dos mil diecisiete que está a posteriori de esta película por su éxito ya no pudo volver a salir a la calle como normal lo que le cambió bastante la vida se convirtió es

Voz 18 30:31 está bien un disco que está bien un avance un gran sencillo que se acordó de lo que está bien yo creo que ninguno de los tres son soberbios pero la conjunción de los tres factores hace que funcionen bien las tres cosas

Voz 18 30:48 la película que funciona fantásticamente y es curioso porque además venía de un disco que como hemos comentado nos convencía más a todos el de a Emilio rédito ahí donde hay más más genuino mano negroides pero que cómo funcionó bastante mal en términos comparativos sensación de que Whitney Houston perdió un poco la fe en el álbum como concepto

Voz 0084 31:19 bien es verdad que el éxito de la canción principal de la película ocultó que en esa banda sonora había otras canciones algunas maravillosas como este Queen of the

Voz 5 32:59 casi cuarenta millones de copias vendió a la banda sonora

Voz 0084 33:02 guardaespaldas el salto al cine de Whitney Houston en mil novecientos noventa y dos un año clave para la cantante que ese mismo año se casó con el chico malo de la industria musical Bobby Brown que era Fernando más joven que ella una súper estrella también para que los que no están familiarizados con este Bobby Brown era un tipo con un carácter muy especial y que estaba también en un momento brutal de su carrera en la cima

Voz 18 33:29 que se titular Doncic Suu que fue prácticamente su único éxito porque lo va a partir de ahí se perdió hoy diferenció Music e hiriendo gritando en lo personal seguramente también pelotón Víctor los que tengan un poquito de memoria se acordarán de con éxito mayúsculo es decir no era un no era un desconocido el que estaba contrayendo matrimonio con un misil Cristo sino que en términos de popularidad y de peso específico en la en la de la musica estaban ahí ahí efectivamente lo que pasa es que el matrimonio pues fue absolutamente tormento

Voz 0084 33:58 ahí hay una una mezcla explosiva no le gustaba mucho las drogas a beber a muerte no empezaron a Camp a combinar y a cambiarle las aficiones lo que resultaría terrible a la larga pero es es el matrimonio les convirtió además Thibault lo de de la prensa poco después nació la la única hija de la pareja otra yo Whitney vuelve al cine con conectar esperando un respiro y durante ese rodaje sobre una sobredosis de de cocaína que fue imposible de ocultar al mundo de hecho hay varias entrevistas de la época en la que ella explica lo sucedido con bastante franqueza pero también hay varios cortes junto a su marido cada cual al más colocado no se les ve en distintos programas de televisión entrevistas pero parece que todo eso de momento se vive con cierta normalidad y su carrera al menos en lo musical Fernando no se resiente eso

Voz 21 34:44 Ferraz es interesante porque que es un disco absolutamente olvidado la banda es verdad que estas hablando vendió siete millones de ejemplares no están nada mal yo creo que además en ese momento Whitney Houston es una especie de Barbra Streisand contemporánea una mujer ecléctica que es un artista ella misma como es una marca en sí misma que tanto actúa como interpreta como está enfrente un micrófono enfrente de de una cámara a la el estreno de vuelve a coincidir con dimes y diretes con escándalos en primera página dos tabloides con Bobby Brown sea es un momento delicado pero sin embargo el público sigue detrás aprovechando o disfrutando de las excelencias vocales

Voz 0084 35:26 vista Whitney siguió mezclando cine y música a través de banda sonora y en mil novecientos noventa y seis dio un pequeño capricho hacer un disco conjunto

Voz 0084 36:44 el táctica Whitney Houston con esta hay de rock parte de la banda sonora de La mujer del predicador donde compartió cartel con Denzel Washington reponiendo sede del revés de esa sobredosis que comentábamos antes a pesar de los problemas familiares de los roces con su marido de las drogas y de otros escándalos nada palestra tampoco alterar ese estatus de de súper estrella lo que incluye cantar hasta junio entonces en la Super Bowl hacer musical como la Cenicienta

Voz 0084 37:13 todos estos papeles lo que hacen es ocultar la realidad de la miseria que las rodean hoy también la banda alejando un poco Toni de de grabar discos

Voz 14 37:22 la etapa como Gomez comentaba antes Fernando ella había creado como su propia marca su propio y ella se parapetado un poco en eso no en en una presencia constante no y en escenarios siempre como muy distintos no fuese como decías la Super Bowl el experimento color musicales además del cine que siempre fue para ella como un buen paraguas no yo creo que cuando ya estaba dubitativa o están un momento creativo como indeciso se acogía al cine a interpretar una peli hacer su banda sonora era como un bueno ser tres guardaba allí el el no grabar discos será en cierta manera una buena estrategia porque quizás no se exponía a tanto evitaba críticas que en ese momento no lo con venían también dado sus dada su fragilidad no es su estado un ánimos su vida personal no y y la verdad no Sex la Xosé daba tres en lo personal no daba con la tecla en lo profesional sí que le iban saliendo la las cuentas no

Voz 0084 38:23 yo iba siendo un poco también su tabla de salvación entre los malos momentos personales y teniendo pequeños incluso grandes triunfos en lo profesional noventa y ocho se lleva el Oscar no ella pero junto a Mariah Carey por reinterpretar la canción de El príncipe de Egipto la película de Disney ese mismo año y tras ocho años llegó My love is your love el primer disco de estudio donde incluía el dueto con Mariah Carey temas junto a Faith Evans Missy Elliott Lil quizás Fernando el disco más negro de Whitney el más próximo al al harán Vide de los noventa sí sí sí

Voz 18 39:00 discografía de un visto en aunque esté lejos de ser listo más vendido pero sí que es un disco francamente convincentes yo creo que es un golpe en la mesa una vuelta vamos a ser la cantante que solíamos hacernos la está la artista polémica hay multitud ética fue un disco que habían pasado ocho años desde Jean Georges y tuvo que ser Clive Davis el que dijese que aquí se pusiera pesado para que entrase otra vez en el estudio de grabación pero una vez que lo consigue Ashton se da cuenta de que es el momento es el momento de volver a ser quién solía ser devolver hacen packs en su apartado musical

Voz 21 39:32 y bueno pues no solamente estará la producción que es que suave que es dúctil y que es muy acertada de Baby Face de David Foster que son dos dos clásicas pero fijaos que la gente con la que hace dúos pues desde Missy Elliott hasta Wyclef in Lauryn Hill además es gente de mucho peso específico esta ama es más urbana más hip hop pero dentro del hip hop es dentro de ser accesibles son gente absolutamente digna de aplauso

Voz 0084 39:59 con con canciones más atrevidas también como esté

Voz 0084 41:12 Tema aparte de My love is your love eso al estudio de grabación de Whitney Houston protagonista del sofá Sonoro de esta semana programa que estamos compartiendo con técnicas y Fernando Neira hemos llegado ya a finales de los años noventa una etapa intensa pero en la que es más libre que en sus inicios quizá honda sensación Doni para hacerla busca qué quiere hacer

Voz 14 41:32 se adapta a los tiempos que corren en ese sentido yo creo que es muy lista muy muy hábil no ahora así no tienen que responder ante nadie tiene el nombre la Audiencia no hay ataduras comerciales estructura

Voz 0084 41:44 en estos años Fernando me llama la atención que Whitney tiene ya ese estatus si esa grandeza como para que nadie dirija su carreras sin embargo es Davis que vais a lanzarla en estas etapas en las que ella toma también sus propias decisiones tiene menos control no se traduce en mejores discos ni tampoco el mayor sex

Voz 18 42:03 es una pena es una pena porque yo sigo pensando como decíamos antes que mayor lo haces un muy buen disco es un disco que se fue devolverá sobre él con absolutas garantías sin embargo a pesar de que tenía esa solvencia artística que quizá la había estado cojeando antes en lo que viene a continuación ya va a ser todo una clara caída en picado fijaos que en el año dos mil firmando contrastó con arista que

Voz 17 42:31 no estaba nada mal le iba a percibir

Voz 18 42:33 cien millones de dólares por seis nuevos vistos acabar los todo pero eso de coincide con la vuelta los tabloides en el año dos mil también se produce un episodio un poco anómalo un poco incómodo con esto de que la apartaron de los Oscar ella dijo que había sido un problema de error de garganta que no estaba viene la voz pero bueno pues los que estaban allí presentes parece que en los ensayos estaba absolutamente a por uvas pasaba de todo no

Voz 0084 42:59 le suspendieron a última hora exacta tú

Voz 18 43:02 es o era la oportunidad de de volver a ser la grandísima Whitney Houston y a partir de aquí entramos en la en la década de los dos mil en la que los altibajos son más bajos que hay en parte marcado por su reacción nada

Voz 0084 43:16 al éxito y la fama que había conquistado algo que muchos desean pero que cuando se obtiene se puede convertir en algo tarde

Voz 1437 43:26 el éxito no te cambia la fama si la fama te cambia tienes a mucha gente que no conoces llamando te por tu nombre ese extraño hay una idea equivocada en el hecho de que cuando alguien se hace famoso tienen una vida perfecta y que nada le es desfavorable es una idea equivocada porque lleva a la gente a pensar que tienes que ser siempre perfecta y estar contenta con tu vida y con todo que tenemos dinero el dinero no te hace feliz nunca lo ha hecho la historia lo demuestra y la fama desde luego que tampoco la gente famosa te lo dirá debes encontrar la felicidad en ti mismo Isabel quién eres antes de entrar en este negocio porque si no es probable que acabe siendo otra persona alguien que probablemente picos de Fitero

Voz 0084 44:16 de hecho un testimonio duro sobre el éxito y la fama al de Whitney Houston sacado el documental sobre la cantante estrenado en dos mil diecisiete en el dos mil dieciocho se hizo otro más dos documentales interesantes aunque en mi opinión extremadamente morbosos muy alejados de de lo que fue su música no sé que os han parecido vosotros

Voz 18 44:35 sí sí ese problema es que son dos documentales que son dos realitys nuevos documentales sobre un artista musical de primera magnitud osea estamos hablando de que es la primera artista que consigue un número uno con con su primer álbum estamos hablando de de las de las cifras astronómicas que mueve en cuanto a aceptación en cuanto a ventas en cuanto a a calidad los músicos acompañantes sea yo creo que que se necesita un acercamiento más sosegado hoy más sereno y más músicos lógica o musical de la figura esta mujer no

Voz 0084 45:07 apuntado sensacional no está muestran una realidad se puede esconder que da el nivel de adicción que tenía no tras el disco de mil novecientos noventa y ocho Buen desembarca en una gira mundial aunque tuvo momentos gloriosos el acabó haciendo larga ahí tuvo problemas para terminarla su voz estaba muy castigada ella como no se cuidaba también estaba en malas condiciones para para algo tan exigente como eran esos conciertos Toni muy intenso una súper estrella los que la gente pagaba mucho dinero

Voz 14 45:34 bueno una una barbaridad una barbaridad pasa que a esas alturas el físico ya la delataba estaba muy deteriorada castigada el problema el gran problema es que no lo podía disimular porque hay muchos artistas que están bebiendo ese deterioro de los buena escenario y lo disimulan ella ya no podía más con ese nivel de exigencia no con esos montajes escénicos que que que que pedía que que que que no hoy el cuerpo no responde y lo que es peor

Voz 0084 46:05 cabeza Aznar que es es una mujer que nunca ocultó su voz tenía una voz que era de destrucción que tenía que haber afinado estar en cuidada reposada algo que ella no no cuido nunca con con gran esmero en el año dos mil se quitó poco todos esos malos momentos de Madrid cuando su Greatest Hits que funcionó tremendamente bien adiós incluía un dueto con Enrique Iglesias dos años después de eso sí funcionó bien bien dos años después llega Just Whitney un disco que a mí me deja bastante frío no sé qué opinión tienen estático Name

Voz 18 46:43 o sea fíjate que el título es Whitney pues parece sólo Winnipeg es la vuelta a la exigencia a los orígenes a ella misma de un disco completamente a la defensiva es una canción titulada Ana Shane Sofía una manera avergüenzo es un el primer Single produce Brown pueda aquello de que los que parezca que vuelve la química entre los dos vuelven a estar por supuesto de la manera en la que están es un Single que se llama Awad sin Duque nada que probablemente en unos corremos en uno de él y menos mal que baby face aparece por ahí produce tres cuadros de millas que se pueden salvar tramos es es es un es un disco absoluta

Voz 18 47:20 en de alma falto de dirección que habían pasado cuatro años desde desde el anterior y el periodo parece mucho más prolongado que los ocho años que habían pasado desde el anterior hasta la época no acompaña

Voz 14 47:34 no porque ya como como decías ahora quiere ir hacia algo más a la defensiva como volver un poco a ese origen pero ya ese tipo de disco ya no encaja con lo que es es lo que está sonando en ese momento estamos en enero de dos mil dos claro entonces ni llegas al público de ese momento ni puede cazar a nuevas audiencias quién este seguían en la época ochentera ya han olvidado de ti porque no no tienen fe en lo que vas a ofrecer entonces se queda ahí en medio de la nada en un camino en el cual no sabes por dónde quiero puede transitar no hoy

Voz 22 48:05 qué pensaba lo lo único bueno que le pase a Whitney Houston con este disco es que coincide con uno de Mariah Carey que es aún peor que el hombre

Voz 0084 48:12 rivalidad a las idiomas entre rumores de maltrato abuso de drogas en aquel disco estaba el tema que celebraba los diez años de matrimonio de Houston Brown este my love

Voz 0084 49:26 bailó una canción de amor de Whitney Houston y Bobby Brown en este álbum del año dos mil dos el debut en el nuevo siglo de una Whitney Houston que estaba viviendo una etapa muy dura no volvería a grabar un disco en siete años tras este álbum sino contamos el disco navideño de dos mil tres que no vamos a estar en esta época los conciertos empiezan a ser un desastre su guardaespaldas redactó un informe diciendo que era adicta que necesitaba radicalmente cambiar de entorno la respuesta fue despedirlo una etapa Toni extraña de decenas de descenso a los infiernos delante de de de todo el mundo no era no se retira para para apartarse no es uno que está presente

Voz 14 50:06 me antes que citábamos el tema de los documentales en esos documentales sigue está bien muy bien explicado no es a todas esas circunstancias que rodean a a Whitney todo lo que provoca no yo creo que en cierta manera a uno de los problemas es que empieza a provocar indiferencia y esa sensación de de de de víctima de ella misma Noe y entonces pues bueno no da la talla no da Tajani encima del escenario ni cuándo aparte ya no se involucran proyectos paralelos antes hablábamos de del cine de los musicales de de todo lo que ella acogía para para bueno pues para para para nutrirse y todo eso también desaparece no simplemente crea música música que no está acorde con lo que había ofrecido anteriormente los conciertos son

Voz 0084 50:55 sí hay algunos intentos en dos mil cuatro y dos mil cinco ingresa en una clínica de rehabilitación también protagoniza la la gira soul dentro de la Llengua Riquelme Natalie Cole ese año pero también comete errores no como en dos mil cinco aparecer en el reality show que protagoniza su marido Kardashian narrando su subida al comportamiento completamente errático de ambos sus discusiones no aunque poco después ya anuncian su separación ya parece estupenda en un homenaje a a Clay Davis poco a poco parece Fernando que puede empezar al menos a salir del túnel derechos anunció nuevo disco guajira

Voz 21 51:32 sí evidentemente lo de el reality que el violín Bobby Brown este era un disparate la participación de Yanel pero sí que una vez que la pareja finalmente se divorcia hay que parece que entra oxígeno en en el en las células de Whitney Houston y que Clive Davis vuelve a estar empujando y haciéndole ver de dónde proviene y lo grande que es ella pues parece que vuelve la esperanza sí de hecho se anuncia un nuevo disco para final de año dos mil diez de

Voz 22 52:01 que no pero no llega hasta el dos mil nueve con lo cual ya empiezan a sospechar que las

Voz 0084 52:08 como se tituló A el look yo he comenzaba

Voz 0084 53:21 Million Dollar Bill el tema que abre el último disco de Whitney Houston protagonista del sofá Sonoro esta semana una mujer con una carrera brutal artistas han vendido más que una historia dramática también Toni una mujer que abrió eso hay que reconocerlo muchas puertas al tipo de cantantes que vendría después sobre todo en la primera mitad del siglo XXI todo todo ese área ese creó personajes como como como Beyoncé por ejemplo gente a la cual podía influir la lista

Voz 14 53:51 gente a la que he podido influir es es muy grandes mayúscula no

Voz 0084 53:54 es aseo quizás el legado más importante Custo Rosell ha sido un placer Fernando Neira como siempre tenerte aquí en el sofá Sonoro igualmente tónica hasta nada nos vamos pronto seguro un abrazo

Voz 0084 54:17 esto murió el once de febrero de dos mil once en la bañera de una hotel cuatro años después su hija de veintidós años siguió su camino cerrando esta historia triste protagonizada por una mujer que cantaba el desamor como nadie que tuvo una vida de excesos y éxitos una de las más grandes estrellas de la música una cantante mágica que nació para triunfar para ser una diva que se fue como tantos otros demasiado joven hoy hemos querido dedicar el sofá Sonoro de esta semana a recordar su historia pero sobre todo su música nos vamos ya sabemos la semana que viene con más canciones y otras historias adiós

Voz 4 56:53 eh en banda